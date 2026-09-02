Mort de Slobodan Šnajder, grande voix croate du théâtre et de la littérature européenne

En France, son nom reste notamment associé au roman La Réparation du monde (Liana Levi, trad. Harita Wybrands), paru en 2021, mais plusieurs de ses pièces y avaient été traduites, publiées et jouées bien auparavant.

Sa disparition, survenue dimanche, a été annoncée par sa fille Tena Šnajder. Né le 8 juillet 1948 à Zagreb, alors en Yougoslavie, il avait étudié la philosophie et l’anglais à l’université de Zagreb. Il était également l’un des fondateurs de Prolog, importante revue consacrée au théâtre, dont il fut longtemps rédacteur en chef.

Son éditeur croate TIM press salue un écrivain qui aura travaillé aussi bien pour la scène que dans le roman, l’essai et la presse.

Un théâtre confronté aux nationalismes

Slobodan Šnajder commence à publier dans les années 1960 et développe rapidement un théâtre politique, marqué notamment par Brecht. Sa pièce la plus célèbre demeure Le Faust croate (L’Espace d’un instant, trad. Mireille Robin), écrite au début des années 1980. Elle part d’un épisode réel : en 1942, sous le régime fasciste oustachi allié à l’Allemagne nazie, le Théâtre national croate de Zagreb joue le Faust de Goethe, tandis que plusieurs membres de la troupe rejoignent progressivement les partisans.

En faisant se rencontrer le monument de la culture européenne et la violence du fascisme, Slobodan Šnajder interroge ce que deviennent l’art, les artistes et les institutions lorsqu’un régime totalitaire tente de les mettre à son service. La création de la pièce au Théâtre dramatique yougoslave de Belgrade, en 1983, reste considérée par cette institution comme l’un de ses spectacles marquants.

Cette défiance envers les récits nationaux dominants devient particulièrement difficile à tenir après l’éclatement de la Yougoslavie. Sous la présidence de Franjo Tuđman, dans les années 1990, Slobodan Šnajder se retrouve largement écarté des scènes croates et séjourne notamment en Allemagne. Ses textes continuent pourtant d’être montés ailleurs en Europe. Il reviendra ensuite à Zagreb et dirigera de 2001 à 2004 le ZKM, le Théâtre de la Jeunesse de Zagreb, où il défend un théâtre contemporain et politiquement engagé.

Une œuvre très tôt présente en France

La France a joué un rôle non négligeable dans la circulation de son théâtre. Slobodan Šnajder a notamment été accueilli en résidence à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon. Sa pièce Inès et Denise, traduite par Mireille Robin et mise en scène par Miloš Lazin, a été représentée à la Chartreuse puis au Théâtre d’O de Montpellier en 1998.

Plusieurs de ses textes ont ensuite trouvé un éditeur français avec L’Espace d’un instant, maison liée à la Maison d’Europe et d’Orient : La Dépouille du serpent (trad. Mireille Robin) en 2002, Le Faust croate (trad. Mireille Robin) en 2005, puis Le Cinquième Évangile (trad. Ubavka Zarić, avec la collaboration de Michel Bataillon) en 2012.

Cette dernière pièce plonge dans la mémoire des camps oustachis à partir du témoignage d’Ilija Jakovljević, interné à Stara Gradiška pendant la Seconde Guerre mondiale. Le texte avait auparavant été présenté en France par le collectif Troisième Bureau à Grenoble.

Suivront L’Encyclopédie du temps perdu (L’Espace d’un instant, trad. Mireille Robin et Karine Samardžija), publiée en français en 2016, où un ancien ouvrier voit disparaître avec la privatisation de son usine tout le monde auquel il avait consacré sa vie, puis Kamov, thanatographie d’un jeune poète croate (Prozor Éditions, trad. Nicolas Raljević), paru à Paris en 2019.

La Réparation du monde, consécration romanesque

C’est toutefois par le roman que Slobodan Šnajder touche, tardivement, un public français plus large. Publié en Croatie en 2015 sous le titre Doba mjedi, son grand roman familial paraît en France sous le titre La Réparation du monde (Liana Levi, trad. Harita Wybrands) en mars 2021.

Sur plus de 600 pages, l’écrivain remonte l’histoire de sa propre famille et celle des Volksdeutsche, ces populations germanophones installées plusieurs siècles auparavant dans l’est de l’Europe. Son personnage, Georg Kempf, descendant de colons allemands établis en Slavonie, est enrôlé dans la Waffen-SS pendant la Seconde Guerre mondiale avant de déserter et de tenter de regagner une Yougoslavie elle-même déchirée.

Le livre interroge ainsi une question qui traverse toute l’œuvre de Slobodan Šnajder : que reste-t-il de la responsabilité individuelle lorsque l’Histoire enferme les hommes dans des appartenances nationales, ethniques ou politiques qu’ils n’ont pas toujours choisies ?

Du théâtre au roman, Slobodan Šnajder aura surtout cherché à montrer ce que l’Histoire fait aux individus lorsqu’elle prétend les réduire à une identité.

Crédits photo : Slobodan Šnajder (Griotta, Domaine public)

Par Hocine Bouhadjera

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