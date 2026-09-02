Parler argent avec les soeurs Brontë et Jane Austen, à la Bpi

Dès mars 2026, La Bpi et la Cité de l’économie organisaient le week-end « Femmes et argent : un pouvoir à soi ! », un temps forts ponctué de rencontres et d’ateliers, inauguré à la Bpi avec une soirée consacrée à la place de l’argent dans la vie et l’œuvre de Virginia Woolf, aux côtés de la chercheuse Naomi Toth et de l’auteur-interprète Léon Bonnaffé.

En septembre 2026, la Bpi met à l’honneur les sœurs Brontë avec un atelier d’arpentage du roman graphique Brontëana de Paulina Spucches (Steinkis, 2023), orchestré par l’association Peuple & Culture, et une rencontre littéraire autour des Hauts de Hurlevent notamment.

En octobre, Jane Austen, féministe de la première heure et fine observatrice des mœurs de son époque, fera l’objet d’une rencontre consacrée à l’argent dans la littérature.

Lundi 14 septembre | 17h-20h

Atelier d’arpentage | Bpi - Atelier 1 (niveau 2) | Gratuit sur inscription

Arpenter Brontëana

La Bpi et l’association Peuple & Culture invitent à une séance d’arpentage du roman graphique Brontëana de Paulina Spucches (Steinkis, 2023). Il est recommandé de ne pas avoir lu le livre avant l’atelier.

Lundi 21 septembre | 19h

Rencontre | Entrée de la Bpi (niveau 2) | Gratuit sans inscription

Les sœurs Brontë

Amour, héritages, dettes, travail, indépendance économique : chez les sœurs Brontë, l’argent est partout. Une rencontre pour explorer la place de l’argent dans l’œuvre de Charlotte, Emily et Anne Brontë, et ce qu’elle révèle des rapports de pouvoir et des possibilités d’émancipation dans l’Angleterre victorienne.

Avec

• Marion Leclair, maîtresse de conférences en études anglophones à l’Université Paris-Nanterre

• Anne de Guigné, journaliste et autrice de Tout l’or du monde. De l’Antiquité à nos jours, les écrivains racontent l’économie (Les Presses de la Cité, 2025)

À LIRE - Raison et sentiments : Daisy Edgar-Jones chez Jane Austen

• Bérénice Olivares, comédienne et metteuse en scène

Lundi 5 octobre | 19h

Rencontre | Entrée de la Bpi (niveau 2) | Gratuit sans inscription

Jane Austen

Rentes, dots, héritages, mariages : chez Jane Austen, l’argent est au cœur des intrigues. Une lecture de son œuvre à travers le prisme économique, pour mieux comprendre la portée sociale et politique de l’une des plus grandes romancières anglaises.

Avec

• Marie-Laure Massei-Chamayou, maîtresse de conférences en études anglophones à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et autrice de Jane Austen n’a pas dit son dernier mot (à paraître)

• Rebecca Amsellem, économiste et fondatrice du média féministe Les Glorieuses

• Bérénice Olivares, comédienne, metteuse en scène

Les événements sont tout public et l'entrée est libre, dans la limite des places disponibles. Plus d'informations à cette adresse.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com