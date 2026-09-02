Le prêt d’ebooks en bibliothèque fait-il vraiment baisser les ventes ?

Le prêt gratuit peut-il coûter à la vente ? Dans le dossier américain des ebooks de bibliothèque, la question n’a rien de neuf. Ce qui change tient aux chiffres. L’Association of American Publishers (AAP) et l’Authors Guild ont publié le 1er septembre An Empirical Study of the Impact of Library E-Lending on the Book Economy, un rapport de 71 pages signé par les économistes Jéssica Dutra et Robert Stoner, de Secretariat Advisors.

Détail qui n’en est pas un : le document a été commandé par deux organisations engagées contre plusieurs projets visant à encadrer les licences numériques aux bibliothèques. Les analyses et conclusions sont attribuées à Secretariat Advisors, mais le contexte de commande mérite donc de rester visible. L’Authors Guild précise elle-même que l’étude a été lancée dans le cadre des batailles législatives en cours dans plusieurs États.

Un clic, une vente ?

Le premier modèle embrasse les États-Unis d’assez haut : données des bibliothèques publiques de l’IMLS, ventes papier de Circana BookScan, période 2013-2023. Pour les quatre catégories étudiées — fiction et non-fiction adultes, fiction et non-fiction young adult — une hausse d’un point de la part des ebooks dans les collections est associée à un recul de 0,85 à 0,90 % des ventes papier. Pour la fiction adulte seule, l’estimation se situe autour de 0,95 à 1 %.

Le mot important demeure « associée ». Le rapport prévient lui-même que, pour cette analyse agrégée, « l’interprétation causale est nécessairement indirecte » : malgré les variables de contrôle, certaines évolutions non observées de la demande de lecture ou de l’adoption technologique peuvent encore intervenir. Voilà qui évite de transformer une régression en scène de crime.

Le deuxième modèle descend au niveau des titres, à Seattle. À nombre total d’emprunts constant, une progression de 25 points de la part numérique dans les usages d’un ouvrage est associée à environ 2 % de ventes physiques en moins pour le titre moyen. Pour les nouveautés de fiction young adult, l’écart atteint 6,2 à 7 % selon les spécifications. Les économistes considèrent ces résultats comme un indice plus solide d’une substitution entre emprunt numérique et achat.

Troisième étage : les meilleures ventes. Secretariat croise les données nationales d’ebooks de Circana PubTrack, les prêts de la Seattle Public Library et Google Trends afin de tenir compte des variations de popularité. L’échantillon final réunit 600 bestsellers de fiction, publiés entre 2000 et 2023 et signés par 93 auteurs. Pour ce corpus précis, la disponibilité numérique en bibliothèque est associée à un recul statistiquement significatif des ventes d’ebooks, de l’ordre de 0,19 à 0,28 %, selon les modèles.

La nuance compte : cette analyse ne permet pas d’affirmer que les bibliothèques ne favorisent jamais la découverte d’auteurs ou d’ouvrages. Elle indique que, pour ces bestsellers de fiction, les observations correspondent davantage à un phénomène de substitution qu’à une expansion des ventes. L’Authors Guild rappelle d’ailleurs parallèlement que les bibliothèques restent d’importants vecteurs de découverte.

Des rayons qui changent de matière

Le décor, lui, a profondément bougé. D’après les données IMLS reprises dans le rapport, les ebooks représentaient 48 % des éléments des collections des bibliothèques publiques américaines en 2023. Les dépenses consacrées aux ressources électroniques sont passées de 125 millions de dollars en 2006 à 673 millions en 2023 ; celles dédiées aux imprimés ont reculé de 900 à 751 millions sur la même période.

Reste à ne pas confondre estimation et facture. Les 2,81 milliards de dollars de « production perdue » et près de 12.000 emplois évoqués dans l’étude ne décrivent pas un dommage déjà constaté. Ils proviennent d’une simulation économique IMPLAN construite sur l’hypothèse d’un recul national de 2,5 % des ventes de livres de grande diffusion. Les modèles empiriques, précise encore Secretariat, mesurent principalement des réactions de court terme dans le cadre actuel des licences, et non les ajustements durables des comportements de lecture et d’achat.

Licences sous tension

C’est ici que les équations rejoignent les parlements locaux. Plusieurs États américains ont tenté d’encadrer les contrats de licences numériques. Une loi du Maryland avait été bloquée en 2022 pour conflit avec le copyright fédéral ; le Connecticut a ensuite adopté une approche centrée sur les clauses contractuelles. Publishers Weekly souligne que cette nouvelle génération de textes cherche précisément à éviter l’écueil juridique rencontré au Maryland. L’analyse de Publishers Weekly

À Washington D.C., Muriel Bowser a signé le 28 mai 2026 un dispositif voisin. Comme ActuaLitté l’expliquait en juin, son application reste suspendue à une clause peu anodine : des dispositions substantiellement similaires devront exister dans au moins dix États représentant ensemble 50 millions d’habitants. Autrement dit, la révolution attend encore quelques signatures.

L’AAP et l’Authors Guild tirent de l’étude un argument contre les dispositifs qui imposeraient des tarifs plus faibles, davantage de licences ou limiteraient les fenêtres d’exclusivité. Leur réponse affichée n’est toutefois pas de réduire l’accès aux bibliothèques : les deux organisations réclament davantage de financements publics pour leurs collections. L’Authors Guild avance également, pour certains bestsellers et nouveautés, la possibilité de fenêtres de disponibilité ou de licences plus coûteuses assorties de davantage de restrictions.

Crédits photo : Sebastian Kahnert/dpa/Corbis

Crédits photo : Sebastian Kahnert/dpa/Corbis

DOSSIER - Prêt de livre en bibliothèque : l'avenir de l'ebook au sein de l'Europe

Par Nicolas Gary

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