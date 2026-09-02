Les Chevaliers du Zodiaque : Kurumada réclame 15,6 millions € à son ancien manager

Le mangaka japonais de 72 ans a annoncé, le 2 septembre, une action civile devant le tribunal de Tokyo contre son ancien manager et plusieurs personnes et sociétés liées à celui-ci. Une partie des fonds ayant déjà été récupérée, les plaignants réclament désormais environ 2,89 milliards de yens, soit 15,6 millions €.

L’affaire concerne trois sociétés chargées notamment de gérer les droits d’auteur et les droits d’exploitation des œuvres de Masami Kurumada, dont Kurumada Production. D’après les éléments de la procédure rapportés par TV Asahi, les détournements allégués se seraient produits entre 2018 et 2024. Environ 1,8 milliard de yens, soit 9,7 millions €, ont depuis été récupérés.

Un homme chargé des comptes et des contrats

L'ancien manager de Masami Kurumada, dirigeant de plusieurs sociétés, aurait supervisé la comptabilité, les mouvements financiers et une partie des relations avec les partenaires extérieurs. Le mangaka travaillait avec lui depuis près de 25 ans et explique lui avoir largement délégué la gestion administrative pour pouvoir se consacrer au dessin.

Selon les avocats du mangaka, cités par Bengo4, trois mécanismes principaux auraient été utilisés. Le premier aurait consisté à détourner des revenus de licences : l’ancien manager aurait créé une société dont le nom ressemblait à celui d’une entreprise de Masami Kurumada, NEXT WING, afin que certains partenaires versent les sommes dues sur un autre compte.

Le deuxième mécanisme aurait reposé sur des virements effectués sans autorisation depuis les comptes des sociétés du mangaka vers ceux de l’ancien collaborateur, d’entreprises qu’il contrôlait ou de personnes liées à lui. Enfin, les plaignants évoquent des opérations passant par des contrats d’assurance et de réassurance, qui auraient permis de transférer des fonds jusqu’à une société étrangère contrôlée par l’intéressé.

Au total, l'action 11 onze personnes physiques ou morales. Les sociétés de Masami Kurumada évaluent à environ 4,686 milliards de yens (25 millions € environ) les sommes sorties de leur patrimoine ou qui auraient dû leur revenir.

L’administration fiscale à l’origine de la découverte

L’affaire aurait commencé à apparaître au début de 2024, non à la suite d’un contrôle interne, mais d’une intervention de l’administration fiscale japonaise. En janvier, le bureau régional des impôts de Tokyo aurait adressé un questionnaire à Masami Kurumada à propos de mouvements financiers suspects.

Selon la version présentée par les plaignants, l’ancien manager aurait alors répondu à l’administration sans prévenir l’auteur, en imitant son écriture et en utilisant un sceau dont celui-ci se servait notamment pour ses dédicaces. Masami Kurumada affirme qu’il ignorait jusqu’à l’existence du contrôle fiscal. Des échanges directs ultérieurs entre ses représentants et l’administration auraient finalement permis de mettre au jour les mouvements de fonds.

Les avocats expliquent notamment que certaines sommes auraient été investies dans des cryptomonnaies dont la valeur avait augmenté. Sur les quelque 4,69 milliards de yens revendiqués comme préjudice initial, environ 1,8 milliard ont ainsi été recouvrés. La procédure engagée à Tokyo porte principalement sur les 2,89 milliards de yens restants.

Lors de sa conférence de presse, Masami Kurumada a raconté avoir découvert des comptes presque vidés, alors que ses sociétés devaient faire face à d’importantes obligations fiscales. « Je n’arrivais vraiment pas à y croire », a-t-il expliqué. Il affirme que Kurumada Production aurait pu faire faillite et que sa propre carrière aurait pu s'arrêter. Il explique par ailleurs avoir été proche de perdre confiance dans son entourage après la découverte des faits.

Le mangaka a aussi indiqué avoir dû annuler une exposition de dessins originaux qui devait se tenir en 2024 à Roppongi Hills, à Tokyo, en raison de la situation financière provoquée par la découverte des détournements. Il envisage désormais de reprendre ce projet au printemps 2027, rapporte Nikkansports.

Une œuvre culte en France

Publié dans le Weekly Shōnen Jump à partir de 1985, Saint Seiya met en scène Seiya et les autres chevaliers chargés de protéger la déesse Athéna, dans un univers mêlant combats, constellations et différentes traditions mythologiques. La série originale s’est écoulée à plus de 50 millions d’exemplaires dans le monde.

En France, c’est surtout son adaptation animée, rebaptisée Les Chevaliers du Zodiaque, qui a fait entrer l’univers de Masami Kurumada dans la culture populaire. Diffusée sur TF1 à la fin des années 1980 dans le Club Dorothée, elle côtoyait notamment Dragon Ball, Goldorak ou Ken le Survivant.

Le manga arrive ensuite officiellement en français chez Kana en 1997. Toujours exploité aujourd’hui, il bénéficie depuis 2024 d’une nouvelle Final Edition. Saint Seiya – Final Edition (Kana, trad. Thibaud Desbief) doit compter vingt volumes et intègre des dialogues remaniés par Masami Kurumada, des corrections graphiques ainsi que plusieurs chapitres supplémentaires. Kana présente Saint Seiya comme l’un des tout premiers mangas japonais entrés dans son catalogue.

Une autre œuvre de jeunesse de l’auteur est récemment arrivée en France : Kojirô du clan Fûma (naBan, trad. Pierre Sarot), série de combats et de ninjas publiée au Japon au début des années 1980. Son premier grand succès, le manga de boxe Ring ni Kakero, demeure en revanche inédit en édition française.

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Malgré la procédure, Masami Kurumada assure vouloir continuer à travailler. À 72 ans, il dit désormais vouloir se concentrer sur ses lecteurs et poursuivre ses créations autour d’un univers qui, près de 40 ans après ses débuts, continue d’être publié et décliné bien au-delà du Japon.

Crédits photo : SAINT SEIYA © 1985 by Masami Kurumada/SHUEISHA Inc.

Par Hocine Bouhadjera

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