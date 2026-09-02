Les éditions Le Passage passent sous pavillon Glénat

Créées par Marike Gauthier, les éditions Le Passage ont construit leur catalogue autour de trois domaines : la littérature générale, le roman policier et, surtout, l’histoire de l’art, devenue leur cœur de métier. La maison publie notamment des beaux livres, des essais illustrés et des ouvrages liés à des expositions, conçus en collaboration avec des musées et différentes institutions culturelles françaises.

Le Passage s’est progressivement constitué un fonds important en histoire de l’art, souvent en lien direct avec les institutions culturelles.

La maison a par exemple coédité La Collection Edmond de Rothschild au musée du Louvre avec Louvre éditions, publié un catalogue autour de Maurice Denis et Eugène Delacroix pour le musée Delacroix, ou encore une monographie consacrée à Nicolas Pineau avec le musée des Arts décoratifs. Elle a également travaillé avec le Comité français d’histoire de l’art sur HistoireS de l’art en France, 1964-2024.

Une maison spécialisée dans l’histoire de l’art

Glénat, qui se présente comme le huitième éditeur français, renforce ainsi un domaine déjà bien installé dans son catalogue. Glénat publie depuis longtemps des beaux livres et ouvrages illustrés consacrés notamment à l’art, au patrimoine, à l’histoire, à la montagne, à la mer, à la gastronomie et à la nature. Fondé en 1969 à Grenoble par Jacques Glénat, le groupe est surtout connu pour la bande dessinée et le manga, mais publie également des livres illustrés, des ouvrages jeunesse et des guides pratiques.

Les éditions Le Passage « conserveront leur identité éditoriale, leur marque, leurs équipes et leur programme de publication », assure Glénat. « Cette acquisition illustre la volonté du Groupe Glénat de poursuivre son développement en s’appuyant sur des maisons qui partagent notre exigence éditoriale et notre vision de long terme du métier d’éditeur », explique Marion Glénat-Corveler, présidente du directoire.

Elle estime que les moyens mis à disposition du Passage doivent lui permettre « d’accélérer son développement tout en préservant ce qui fait sa personnalité et sa valeur ».

Glénat diffusera Le Passage dès 2027

Du côté du Passage, Marike Gauthier, Yann Briand et Barthélemy Chapelet saluent leur arrivée au sein d’« une structure familiale accueillante, très professionnelle et forte de ses nombreux succès ». Pour l’équipe, l'opération représente « une opportunité unique de bénéficier de nouvelles compétences ». Les trois responsables annoncent déjà de nouveaux projets, avec notamment des publications à venir dans le domaine de l’histoire de l’art.

À compter du 1er janvier 2027, le catalogue des éditions Le Passage sera diffusé par Glénat et distribué par Hachette Livre.

En 2024, dernier exercice disponible, Le Passage a retrouvé les bénéfices avec un résultat net de 74.100 €, après une perte de 55.100 € en 2023. La maison revendique aujourd’hui plus de 250 titres à son catalogue et plus de 100 auteurs.

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Autour de la marque Glénat, le groupe rassemble notamment Vents d’Ouest, Comix Buro et Treize Étrange en bande dessinée, Glénat Manga, Glénat Jeunesse et le catalogue 4 Fleuves, ainsi que Hugo Publishing, repris en 2022 avec Hugo Digital et la plateforme Fyctia. Maison Eliza l’a également rejoint en 2025 sous forme de collection jeunesse.

Par Hocine Bouhadjera

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