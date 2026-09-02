Rosellina Archinto, l’éditrice qui reliait la France et l’Italie, s'en est allée

Née Maria Rosa Marconi à Gênes le 29 juin 1933, elle étudie l’économie à l’Université catholique de Milan avant de séjourner aux États-Unis et de suivre des cours à l’université Columbia, à New York. Elle y découvre une conception du livre pour enfants beaucoup plus ambitieuse graphiquement que celle qui domine alors en Italie.

De retour à Milan, elle décide de créer sa propre maison. Emme Edizioni est lancée en 1966, les premiers ouvrages paraissent l’année suivante.

Des albums qui rompent avec les habitudes

Elle fait entrer dans les librairies italiennes Leo Lionni, Maurice Sendak, Tomi Ungerer, Eric Carle ou Guillermo Mordillo et travaille parallèlement avec des créateurs italiens comme Bruno Munari, Iela et Enzo Mari ou Emanuele Luzzati. Autant d’albums qui participent au même mouvement européen de transformation du livre illustré : moins moralisateur, plus attentif à l’image, au design et à l’imaginaire propre de l’enfant.

L’un des premiers choix emblématiques est Leo Lionni et Petit-Bleu et Petit-Jaune (L’École des loisirs, trad. Adolphe Chagot). Publié aux États-Unis en 1959, l’album rejoint le catalogue d’Emme en Italie en 1967 avant de paraître en France chez L’École des loisirs en 1970. Avec ses simples taches de couleur racontant l’amitié, la différence et la rencontre, l’ouvrage est devenu un classique de la littérature jeunesse.

Iela Mari occupe une place particulière dans cette histoire. Son album sans paroles Les Aventures d’une petite bulle rouge (L’École des loisirs, sans texte, donc sans traduction) passe très tôt d’Emme à la France. La maison française en fait l’un de ses titres emblématiques dès la fin des années 1960. Dans une histoire de L’École des loisirs publiée par La Revue des livres pour enfants, Jean Delas racontait avoir rencontré Rosellina Archinto à Milan en 1967, alors qu’elle travaillait déjà avec les grands designers et illustrateurs italiens de l’époque.

Une relation durable avec la France

Cette rencontre devient le point de départ d’une relation éditoriale de plusieurs décennies. L’École des loisirs acquiert des titres issus de l’univers d’Emme pour le marché français, tandis que Rosellina Archinto suit de près la production française. Cette circulation se formalise à la fin de 1999 avec la création de Babalibri, en partenariat avec L’École des loisirs.

La maison, aujourd’hui dirigée par sa fille Francesca Archinto, a scellé entre les deux éditeurs « une amitié éditoriale de plus de vingt-cinq ans », selon l’hommage rendu par L’École des loisirs.

Le principe est simple : faire connaître en Italie une partie du catalogue de la maison française et poursuivre le travail engagé par Emme autour de l’album illustré. Babalibri publie ainsi en italien des auteurs associés à L’École des loisirs comme Claude Ponti, Philippe Corentin, Mireille d’Allancé ou Chen Jiang Hong. Aujourd’hui encore, L’École des loisirs présente Babalibri comme sa filiale italienne. Francesca Archinto, à qui sa mère avait progressivement transmis la direction, est toujours à sa tête.

Le lien français dépasse la seule littérature jeunesse. Dans ses collections de psychopédagogie, Rosellina Archinto contribue notamment à diffuser en Italie les travaux de la pédiatre et psychanalyste française Françoise Dolto, aux côtés de Jean Piaget et d’Arno Stern.

Lorsqu’elle se tourne vers les livres pour adultes avec Archinto Editore, fondée au milieu des années 1980, son catalogue d’épistolaires, de biographies et d’essais accueille également de nombreux écrivains français, parmi lesquels Marcel Proust, André Gide, Guillaume Apollinaire, Charles Baudelaire, le marquis de Sade ou Yves Bonnefoy.

Une seconde vie éditoriale

Après avoir quitté Emme, Rosellina Archinto crée en 1985-1986 une maison portant son nom. Archinto Editore se spécialise notamment dans les correspondances d’écrivains, d’artistes, de musiciens et de scientifiques. Elle dirige également de 1988 à 1997 la revue littéraire Leggere.

En 2003, Archinto entre dans le groupe Rizzoli-RCS. L’éditrice ne renonce pourtant pas longtemps à son indépendance : en juillet 2015, à 82 ans, elle rachète son nom et son catalogue. Son activité ne se limite pas aux maisons qu’elle dirige : elle préside notamment la commission Culture de la ville de Milan de 1990 à 1993 et exerce plusieurs responsabilités dans des institutions culturelles italiennes.

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Rosellina Archinto est faite chevalier de la Légion d’honneur en 2015 lors d’une cérémonie à l’Institut français de Milan, où les insignes lui sont remis par le consul général de France Olivier Brochet. Celui-ci salue alors son rôle dans cette « République des lettres » sans frontières. Avec sa disparition, c’est ainsi une passeuse entre plusieurs traditions éditoriales qui disparaît.

L’École des loisirs salue aujourd’hui une « éditrice visionnaire », et rend hommage à une femme dont la vie aura été portée par « une confiance inébranlable dans le pouvoir de l’écrit et de la lecture ».

Crédits photo : Rosellina Archinto, éditrice italienne et fondatrice d’Emme Edizioni, d’Archinto Editore et de Babalibri. L’École des loisirs.

Par Hocine Bouhadjera

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