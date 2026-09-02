Tout surmonter... ou du moins essayer : le voyage d'un écrivain-aventurier

Les épreuves qu'il n'imaginait pas : se retrouver en prison au fin fond du Pakistan après avoir multiplié les franchissements clandestins de la frontière quand il se trouvait au côté de la résistance afghane contre l'armée soviétique dans les années quatre-vingt. Ou encore, la trahison d'un ministre qui l'envoi en mission sur son navire, le trois-mâts La Boudeuse, et l'abandonne en cours de route du côté du Venezuela.

Les épreuves qui l'ont réconcilié avec le genre humain : être cent fois sauvé par des inconnus lors de son tour du monde en ULM, le premier du genre - où les atterrissages forcés furent nombreux - ou la fidélité de son équipage au cours du naufrage de sa jonque après deux années de navigation dans les mers d'Asie.

Les épreuves qui l'ont rendu meilleur : participer au sauvetage de nombreux peuples subissant la guerre, de la Somalie à la Bosnie, ou apprendre à surmonter la peur à l'instant crucial du franchissement d'un pont de liane lors de l'exploration d'une vallée perdue de la Nouvelle-Guinée, pays des Papous.

Les épreuves qui l'ont fait aller plus loin : découvrir la solidarité humaine dans les pires moments d'une opération survie au plus profond des jungles du nord-Congo, ou la fraternité devant la mort au combat en Afghanistan et en Syrie contre l'État islamique.

Ce récit mêle Présidents et Pygmées d'Afrique, ministres et soldats de fortune, ambassadeurs et coureurs de brousse, dans un kaléidoscope foisonnant de ce qui constitue la nature humaine.

Les éditions Albin Michel nous en proposent un extrait, à paraître le 30 Septembre :

Patrice Franceschi est un écrivain-aventurier, philosophe de formation, qui a multiplié les expéditions terrestres, maritimes et aériennes à travers le monde. Il a publié une quarantaine d'ouvrages, dont plusieurs best-sellers tels que Première personne du singulier (Prix Goncourt de la nouvelle, Points, 2015) et Éthique du samouraï moderne (Grasset 2019).

DOSSIER - Le livre numérique fête ses 50 ans : un anniversaire, tout en histoire

Par Lina Tinel-Sebie

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