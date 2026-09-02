Lauréate PAUSE, la dessinatrice palestinienne Safaa Odah est en France

La dessinatrice palestinienne Safaa Odah est bien arrivée en France, indiquent dans un message la Cité de la bande dessinée et de l’image et l'École européenne supérieure de l’image (ÉESI), qui l'accueillent en résidence à Angoulême. Lauréate du programme PAUSE du Collège de France au printemps 2025, elle faisait partie des artistes en attente d'une évacuation de la bande de Gaza.
Le 02/09/2026 à 11:56 par Antoine Oury
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02/09/2026 à 11:56
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Le 28 août dernier, l'avion transportant la dessinatrice palestinienne Safaa Odah s'est posé en France, à Paris, après des mois d'attente pour une évacuation de la bande de Gaza. Elle avait été désignée lauréate du programme PAUSE, mis en place à partir de 2017 par le Collège de France, avec le soutien des ministères de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de l’Intérieur, de l’Europe et des Affaires étrangères, et de la Culture.
Ce dispositif soutient des artistes, chercheurs et chercheuses du monde entier en favorisant leur accueil dans des établissements d'enseignement supérieur ou des institutions culturelles, généralement dans le cadre d'une résidence. Il est orienté, comme son nom l'indique (« Programme français d’Accueil en Urgence des Scientifiques et des artistes en Exil ») vers les artistes menacés dans leur pays en raison de conflits ou de prises de position dissidentes.
Depuis sa création, ce dispositif a pris en charge les dossiers de plus de 650 personnes en exil, en provenance d'au moins 44 pays, dont l'Ukraine, l'Afghanistan, la Russie, le Soudan, la Syrie, l'Iran ou le Congo.
Les lauréats palestiniens se heurtent toutefois, depuis 2025, à d'importants délais d'évacuation. Début 2026, des organisations et structures désireuses d'accueillir des lauréats et lauréates palestiniens dénonçaient même un « racisme anti-palestinien ». Les autorités françaises étaient accusées de bloquer les sorties de Gaza, quand d'autres pays d'Europe poursuivaient les opérations d'évacuation.
Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères assurait pour sa part faire face à des « conditions particulièrement complexes qui retardent considérablement la sortie des Palestiniens de Gaza ». La situation a été examinée par le Conseil d'État à deux reprises au cours de l'été : saisi par plusieurs organisations, il avait reconnu la suspension du programme PAUSE à Gaza, mais pas l'urgence de le rétablir, estimant que les délais étaient liés au conflit en cours.
Près de 90 de lauréats palestiniens — ayant obtenu le statut correspondant — et de semi-lauréats — aux dossiers validés, mais dans l'attente de l'octroi du statut de bénéficiaires du programme PAUSE — seraient toujours en attente, parfois depuis plus d'un an et demi, tandis que les potentiels bénéficiaires ne peuvent plus déposer de dossier de candidature.
Ces difficultés pour mettre en œuvre des opérations d'évacuation semblent aussi être liées à une polémique survenue en août 2025. La France avait en effet suspendu tous ses programmes d'évacuation après la diffusion, sur un réseau social, de propos antisémites tenus par une étudiante bénéficiaire, qui devait intégrer Sciences Po Lille à la rentrée suivante.
Une punition collective, réservée aux Gazaouis, qui reste visiblement d'actualité : « Pourriez-vous nous communiquer tous les comptes de réseaux sociaux sur lesquels vous vous exprimez habituellement ? », a ainsi envoyé le consulat général de France à Safaa Odah en juin dernier, d'après La Tribune Dimanche...
« Après avoir perdu sa maison à Rafah, détruite dans un bombardement par les forces armées israéliennes, Safaa a vécu près de deux ans sous une tente dans un camp de déplacés à Khan Younis, d’où elle a publié sans relâche des dessins d’une grande force et d’une grande poésie pour témoigner de son quotidien et du drame de son peuple », raconte l'organisation Cartooning for Peace/Dessins pour la Paix.
En 2025, certaines de ses œuvres ont été réunies dans Safaa and the Tent, un ouvrage publié par Lakes International Comic Art Festival, avec la participation de Mohammad Sabaaneh. Ce journal intime dessiné, primé au Royaume-Uni, a été publié en Inde, en Italie, en Grèce, aux Philippines et aux États-Unis.
Safaa Odah sera accueillie pendant une année complète à Angoulême, dans le cadre d'une résidence portée par la Maison des auteurs, un des services de la Cité de la bande dessinée et de l’image. « Safaa Odah y croisera des auteurs de bande dessinée et d'animation venus du monde entier », nous précise Pili Muñoz, directrice de la Maison des auteurs. « Nous recevons environ 70 personnes par an, pour un effectif de 25 personnes en même temps. Elle se retrouvera donc dans un contexte international, avec des auteurs français, latino-américains, anglais, espagnols ou taïwanais. »
Grâce au partenariat avec l'École européenne supérieure de l’image d'Angoulême, l'autrice palestinienne aura aussi « la possibilité, si elle le souhaite, de travailler sur d'autres techniques ». Dans le cadre de son accueil en résidence, un logement angoumoisin a été mis à sa disposition, ainsi qu'un atelier. Un programme est en cours d'élaboration, pour lui permettre de rencontrer des professionnels de l'édition et le grand public.
« Safaa Odah a beaucoup d'envie, elle est très enthousiaste et nous allons la suivre », ajoute encore Pili Muñoz. « À Gaza, elle a poursuivi son travail de dessinatrice de presse, mais a également organisé des ateliers avec des enfants, sur place ou en visio. » Lors du Grand Off d'Angoulême, événement organisé en début d'année 2026 après l'annulation du FIBD, ses travaux avaient fait l'objet d'une exposition.
À LIRE - “Les conjugaisons en français m’ont aidée à survivre aux bombes”
La dessinatrice palestinienne était attendue pour l'été 2025, et son arrivée, un an plus tard, est aussi le fruit du travail de plusieurs acteurs en collaboration, dont la Cité de la BD et l'organisation Cartooning for Peace.
Photographie : Dessin de Safaa Odah et la dessinatrice, dans une vidéo diffusée par la fondation The Freedom Cartoonists (capture d'écran)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Dolly Parton est morte le 25 août 2026 à Nashville, à 80 ans, après une brève lutte contre un cancer. Pour le monde du livre, la disparition de l’icône country laisse surtout une machine assez peu glamour, mais redoutablement efficace : l’Imagination Library. Depuis 1995, le programme expédie gratuitement des albums aux enfants de la naissance à cinq ans. Plus de 330 millions de livres ont désormais été distribués dans cinq pays.
27/08/2026, 10:59
À l'occasion de la rentrée littéraire 2026, la station de radio publique France Inter renoue avec la tradition en présentant une sélection de coups de cœur d'un jury de six personnalités des ondes. Les 10 titres seront mis en avant dans les programmes et sur les réseaux sociaux de la radio.
27/08/2026, 09:02
Comment continuer à espérer lorsque les guerres, les autoritarismes, les crises politiques et écologiques semblent réduire l’horizon ? À cette question immense, Résister et espérer préfère une trentaine de réponses singulières. À paraître le 10 septembre, l’ouvrage réunit de jeunes auteurs et autrices de moins de 30 ans vivant aux quatre coins du monde, avec une préface de l’écrivain franco-palestinien Karim Kattan.
26/08/2026, 18:19
Au lendemain d'une réunion entre la direction du groupe Gibert, le mandataire judiciaire et le comité social et économique (CSE) de Gibert Joseph Paris, un débrayage des salariés a eu lieu ce 26 août devant la librairie du 26, boulevard Saint-Michel, dans le 6e arrondissement de Paris. Ils s'inquiètent du déroulement du Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui les concerne et, plus largement, du sort réservé aux 84 emplois pris en compte par le « plan de transformation » de la direction.
26/08/2026, 16:21
Exclusif - Menacée de fermeture à la fin de l’année 2025, la librairie L’Arbre à Papillons de Phalsbourg, en Moselle, a finalement changé de mains. Son fonds de commerce a été acquis pour 65.000 € par Cécile Irlinger, venue de la traduction et du doublage de jeux vidéo. Café, rencontres, jeunesse et cultures numériques doivent progressivement rejoindre les livres, sans effacer l’identité construite par les libraires historiques.
26/08/2026, 15:09
Depuis le 26 juillet dernier, la Commission européenne collecte des contributions autour d'une thématique brûlante, l'usage d'outils d'intelligence artificielle et de larges modèles de langage dans les secteurs de la culture et de la création. La Commission met en avant de « nouvelles perspectives » pour ces derniers, mais aussi des « difficultés ».
26/08/2026, 13:27
Directrice éditoriale des éditions Arthaud depuis 2011, Valérie Dumeige s'apprête à prendre la tête des Éditions des Équateurs. Elle succédera au fondateur de la maison, Olivier Frébourg, qui devrait rejoindre Madrigall pour diriger le Mercure de France. Révélée par La Lettre, l'arrivée de Valérie Dumeige aux Équateurs a été confirmée à ActuaLitté.
26/08/2026, 12:31
L'éditeur et mécène turc Osman Kavala a été condamné, en 2022, à une peine de prison à perpétuité en Turquie, accusé d'avoir organisé les manifestations du Parc Gezi, en 2013, puis d'avoir participé au coup d'État manqué de 2016 contre Recep Tayyip Erdoğan. Ce 25 août, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a ordonné à la Turquie la remise en liberté de Kavala, dont la condamnation est « nulle et non avenue au regard du droit conventionnel ».
26/08/2026, 11:12
Exclusif — La librairie parisienne de l'association L'Autre Livre, située au 13 rue de l'École-Polytechnique, dans le 5e arrondissement, fermera ses portes au cours du mois de septembre prochain, a appris ActuaLitté. Dans une communication aux adhérents, la structure, qui réunit des maisons d'édition indépendantes, évoque des recettes qui ne seraient « absolument pas à la hauteur de ce qui était envisagé ».
26/08/2026, 08:59
Plus de 10 ans après avoir obtenu en justice l’interdiction faite à sa mère d’exploiter des photographies d’elle sans son consentement, Eva Ionesco poursuit son combat pour empêcher leur circulation. L’écrivaine et réalisatrice a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre l’avocat Emmanuel Pierrat, exécuteur testamentaire de la photographe Irina Ionesco, qu’elle accuse de détenir et de receler certains de ces clichés.
25/08/2026, 18:33
Après près de 20 ans dans le recyclage des ferrailles et des métaux, Julie Menant change de vie. Le 2 septembre, elle reprendra la librairie Anagramme de Sèvres, rebaptisée l’a.nagramme des jours. Une première expérience d’entrepreneuse pour cette ancienne responsable de contrats, qui entend conserver l’identité généraliste de l’établissement tout en donnant davantage de place aux éditeurs indépendants, à la jeunesse et aux rencontres.
25/08/2026, 18:15
Comment construire un avenir plus viable pour les auteurs et autrices de bande dessinée ? La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image consacrera ses Rencontres internationales 2026 à cette question, le 12 novembre à Angoulême, en partenariat avec les États Généraux de la Bande Dessinée (EGBD).
25/08/2026, 16:59
Huit jours avant le centenaire de la naissance de Michel Foucault, Flammarion publiera, le 7 octobre 2026, La croisade des enfants, un ensemble de textes inédits et inachevés établis et préfacés par Arianna Sforzini. Derrière ce titre se cache bien davantage qu’un nouveau texte exhumé des archives du philosophe : La croisade des enfants figurait déjà, en 1976, parmi les volumes annoncés pour poursuivre son Histoire de la sexualité.
25/08/2026, 16:23
Depuis le mois de février 2025, le crédit accordé aux bénéficiaires du pass Culture s'élève à 150 €, une somme bien moindre par rapport aux 300 € proposés lors de sa généralisation, en 2021. Le ministère de la Culture avait toutefois prévu des situations dans lesquelles une bonification de 50 € s'y ajouterait pour les jeunes âgés de 18 ans, dont un seuil du quotient familial du foyer.
25/08/2026, 11:02
Fondés tous deux en 1946, Neptun Verlag et Origo Verlag célèbrent leurs 80 ans. Deux éditeurs suisses désormais installés à la même adresse, à Berne, sous la bannière de wissenverbindet GmbH, mais avec des lignes qui regardent dans des directions bien différentes : fiction, jeunesse et livres illustrés pour Neptun ; spiritualité et philosophies orientales pour Origo. Huit décennies d’édition, et quelques changements de cap.
25/08/2026, 11:00
Nommé consul général de France à Naples, Paul de Sinety n'est plus délégué général à la langue française et aux langues de France. La ministre de la Culture, par un arrêté en date du 13 août dernier, a par conséquent nommé Paul Petit à ce poste, pour assumer la fonction par intérim.
25/08/2026, 10:00
Giuliano da Empoli revient au roman. Quatre ans après Le Mage du Kremlin, son premier roman devenu phénomène éditorial, l’ancien conseiller politique publiera chez Gallimard en octobre prochain Le Fondateur. Le livre met en scène un conseiller politique déchu, simplement nommé G., recruté à sa grande surprise par Alexander Zimmer, patron d’une gigantesque société de surveillance baptisée Panoptik.
24/08/2026, 18:22
Après notre premier tour de France des médiathèques à suivre à la rentrée 2026, des lecteurs nous ont signalé d'autres équipements sur le point d'ouvrir leurs portes. De Perpignan aux Herbiers, en passant par Val-de-Moder et Bidache, septembre et début octobre apporteront encore plusieurs nouvelles bibliothèques. Avec, selon les territoires, reconversion d'un ancien cinéma, implantation dans un quartier prioritaire, changement d'échelle ou débats sur les moyens humains.
24/08/2026, 17:45
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