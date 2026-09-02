Lauréate PAUSE, la dessinatrice palestinienne Safaa Odah est en France

Le 28 août dernier, l'avion transportant la dessinatrice palestinienne Safaa Odah s'est posé en France, à Paris, après des mois d'attente pour une évacuation de la bande de Gaza. Elle avait été désignée lauréate du programme PAUSE, mis en place à partir de 2017 par le Collège de France, avec le soutien des ministères de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de l’Intérieur, de l’Europe et des Affaires étrangères, et de la Culture.

Ce dispositif soutient des artistes, chercheurs et chercheuses du monde entier en favorisant leur accueil dans des établissements d'enseignement supérieur ou des institutions culturelles, généralement dans le cadre d'une résidence. Il est orienté, comme son nom l'indique (« Programme français d’Accueil en Urgence des Scientifiques et des artistes en Exil ») vers les artistes menacés dans leur pays en raison de conflits ou de prises de position dissidentes.

Depuis sa création, ce dispositif a pris en charge les dossiers de plus de 650 personnes en exil, en provenance d'au moins 44 pays, dont l'Ukraine, l'Afghanistan, la Russie, le Soudan, la Syrie, l'Iran ou le Congo.

Les lauréats palestiniens se heurtent toutefois, depuis 2025, à d'importants délais d'évacuation. Début 2026, des organisations et structures désireuses d'accueillir des lauréats et lauréates palestiniens dénonçaient même un « racisme anti-palestinien ». Les autorités françaises étaient accusées de bloquer les sorties de Gaza, quand d'autres pays d'Europe poursuivaient les opérations d'évacuation.

Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères assurait pour sa part faire face à des « conditions particulièrement complexes qui retardent considérablement la sortie des Palestiniens de Gaza ». La situation a été examinée par le Conseil d'État à deux reprises au cours de l'été : saisi par plusieurs organisations, il avait reconnu la suspension du programme PAUSE à Gaza, mais pas l'urgence de le rétablir, estimant que les délais étaient liés au conflit en cours.

Près de 90 de lauréats palestiniens — ayant obtenu le statut correspondant — et de semi-lauréats — aux dossiers validés, mais dans l'attente de l'octroi du statut de bénéficiaires du programme PAUSE — seraient toujours en attente, parfois depuis plus d'un an et demi, tandis que les potentiels bénéficiaires ne peuvent plus déposer de dossier de candidature.

Ces difficultés pour mettre en œuvre des opérations d'évacuation semblent aussi être liées à une polémique survenue en août 2025. La France avait en effet suspendu tous ses programmes d'évacuation après la diffusion, sur un réseau social, de propos antisémites tenus par une étudiante bénéficiaire, qui devait intégrer Sciences Po Lille à la rentrée suivante.

Une punition collective, réservée aux Gazaouis, qui reste visiblement d'actualité : « Pourriez-vous nous communiquer tous les comptes de réseaux sociaux sur lesquels vous vous exprimez habituellement ? », a ainsi envoyé le consulat général de France à Safaa Odah en juin dernier, d'après La Tribune Dimanche...

Dessiner pour témoigner

« Après avoir perdu sa maison à Rafah, détruite dans un bombardement par les forces armées israéliennes, Safaa a vécu près de deux ans sous une tente dans un camp de déplacés à Khan Younis, d’où elle a publié sans relâche des dessins d’une grande force et d’une grande poésie pour témoigner de son quotidien et du drame de son peuple », raconte l'organisation Cartooning for Peace/Dessins pour la Paix.

En 2025, certaines de ses œuvres ont été réunies dans Safaa and the Tent, un ouvrage publié par Lakes International Comic Art Festival, avec la participation de Mohammad Sabaaneh. Ce journal intime dessiné, primé au Royaume-Uni, a été publié en Inde, en Italie, en Grèce, aux Philippines et aux États-Unis.

Dessin de Safaa Odah pour Cartooning for Peace

Safaa Odah sera accueillie pendant une année complète à Angoulême, dans le cadre d'une résidence portée par la Maison des auteurs, un des services de la Cité de la bande dessinée et de l’image. « Safaa Odah y croisera des auteurs de bande dessinée et d'animation venus du monde entier », nous précise Pili Muñoz, directrice de la Maison des auteurs. « Nous recevons environ 70 personnes par an, pour un effectif de 25 personnes en même temps. Elle se retrouvera donc dans un contexte international, avec des auteurs français, latino-américains, anglais, espagnols ou taïwanais. »

Grâce au partenariat avec l'École européenne supérieure de l’image d'Angoulême, l'autrice palestinienne aura aussi « la possibilité, si elle le souhaite, de travailler sur d'autres techniques ». Dans le cadre de son accueil en résidence, un logement angoumoisin a été mis à sa disposition, ainsi qu'un atelier. Un programme est en cours d'élaboration, pour lui permettre de rencontrer des professionnels de l'édition et le grand public.

« Safaa Odah a beaucoup d'envie, elle est très enthousiaste et nous allons la suivre », ajoute encore Pili Muñoz. « À Gaza, elle a poursuivi son travail de dessinatrice de presse, mais a également organisé des ateliers avec des enfants, sur place ou en visio. » Lors du Grand Off d'Angoulême, événement organisé en début d'année 2026 après l'annulation du FIBD, ses travaux avaient fait l'objet d'une exposition.

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La dessinatrice palestinienne était attendue pour l'été 2025, et son arrivée, un an plus tard, est aussi le fruit du travail de plusieurs acteurs en collaboration, dont la Cité de la BD et l'organisation Cartooning for Peace.

Photographie : Dessin de Safaa Odah et la dessinatrice, dans une vidéo diffusée par la fondation The Freedom Cartoonists (capture d'écran)

Par Antoine Oury

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