Raison et sentiments : Daisy Edgar-Jones chez Jane Austen

Publié en 1811 et simplement signé « by a Lady », Raison et Sentiments (Sense and Sensibility) inaugurait l'œuvre de Jane Austen, appelée à devenir l'une des plus célèbres romancières britanniques. Une nouvelle adaptation sera diffusée au cinéma, dont le scénario est signé par l'autrice australienne Diana Reid (Love and Virtue, Signs of Damage, inédits en français).

Au sein de la distribution, donc, Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles, Caitriona Balfe, mais aussi Frank Dillane, Herbert Nordrum ou encore George MacKay. Georgia Oakley, pour sa part, signe ici son deuxième film, après le remarqué Blue Jean (2023).

Raison et Sentiments a déjà été porté à plusieurs reprises sur les écrans. Citons ainsi le long-métrage d'Ang Lee, en 1995, avec Emma Thompson, Kate Winslet, Alan Rickman et Hugh Grant, ou encore la mini-série de 2008, une adaptation signée Andrew Davies et réalisée par John Alexander pour BBC One.

Par Antoine Oury

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