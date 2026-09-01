Harcèlement scolaire : apprendre dès 4 ans à poser ses limites

De la finance de marché à Londres à l’intelligence émotionnelle des enfants, le chemin n’était pas exactement tracé. Chloé Ségneré le reconnaît volontiers : son parcours est « un peu atypique ». Après son retour en France, elle crée d’abord une entreprise dans l’alimentation pour chiens. Puis arrive un enfant, trois semaines avant le Covid, et avec lui une question très simple : comment fonctionne un bébé ?

« Je me suis dit : il va quand même falloir que j’essaie de comprendre comment ça fonctionne. Toi et moi, si on est voués à passer plusieurs mois ensemble, il vaut peut-être mieux quand même que je comprenne ton fonctionnement. » La curiosité la mène vers les neurosciences, puis la neuropédagogie et l’accompagnement parental. Elle se forme, travaille autour du sommeil des bébés et commence à concevoir des outils éducatifs.

Aujourd’hui, elle se présente plus précisément comme spécialiste de l’intelligence émotionnelle chez les enfants. Elle intervient en maternelle et forme des adultes qui travaillent auprès d’eux, au sein d’associations, de centres de formation ou de collectivités, notamment dans des structures de soutien scolaire et d’accompagnement d’enfants défavorisés.

Elle enseigne également dans le supérieur et, après une nouvelle formation, exerce désormais comme psychopédagogue.

Intervenir avant le harcèlement

Une activité aux publics très différents, mais avec un même fil conducteur. Lors de notre échange, elle le résumait ainsi : « Mon truc, c’est la transmission, de toute façon. »

Empatikids naît justement de cette envie de transmettre. Après avoir proposé à son éditrice un premier manuscrit consacré au sommeil des bébés, Chloé Ségneré évoque son intérêt pour l’intelligence émotionnelle et son projet de concevoir sa propre méthode. Le projet l’occupera près d’un an, avec plusieurs mois consacrés à l’écriture et aux recherches.

Elle prend toutefois soin de distinguer ce travail d’une étude scientifique. La méthode repose sur ses formations, ses lectures, ses compétences professionnelles et ses observations de terrain, sans prétendre s’appuyer sur un échantillon statistique suffisamment large pour constituer une recherche universitaire. « Je ne dis rien sans avoir vérifié que c’était juste », insiste-t-elle.

Le titre du livre annonce la couleur : exclusion et harcèlement. Mais Empatikids n’a pas été pensé pour intervenir une fois la situation installée. Chloé Ségneré place son travail avant ce point de bascule.

« Mon but, c’était de créer un outil de prévention. L’enjeu, ce n’est pas d’intervenir une fois qu’il y a potentiellement harcèlement. C’est en amont. »

Pour cela, elle cible les enfants de 4 à 7 ans, de la moyenne section au CP. À cet âge, parler directement de consentement, d’intégrité ou de régulation émotionnelle pourrait vite tourner au cours magistral — et perdre son public en quelques minutes. La méthode passe donc par des histoires, des personnages, des jeux, des rituels ou encore des marionnettes.

Une autre condition lui paraît essentielle : l’école et la famille doivent pouvoir employer les mêmes outils. « Je voulais absolument qu’il y ait un pont concret entre les deux. Mon postulat de base, c’était de dire que la cohérence éducative tient avant tout dans la cohérence de l’outil. »

« Faire de la prévention à la maison, c’est important, mais l’école doit aussi suivre. Et lorsque l’école met quelque chose en place, la famille doit pouvoir s’en saisir. L’éducation ne relève ni seulement de la famille ni seulement de l’école : elle repose sur les deux, et même au-delà. Il faut donc créer du lien. »

Quand le jeu aide à poser ses limites

Pour rendre l’intelligence émotionnelle moins abstraite, Chloé Ségneré l’a organisée autour de cinq composantes regroupées dans la formule EMPATS. EM renvoie aux émotions, P à la perspective — se mettre à la place de l’autre et tenir compte de ses limites —, A aux actions prosociales, T au temps d’arrêt et à la régulation, et S à la sécurité.

« Je voulais absolument rendre l’intelligence émotionnelle très concrète », explique-t-elle. Chacune de ces cinq composantes prend vie à travers un personnage. À eux s’ajoute Ikid, héros et fil rouge du programme : six figures au total pour accompagner les enfants au fil des différentes étapes.

Le livre est donc moins destiné à être simplement lu qu’à être utilisé. Les histoires contées côtoient les jeux de rôle, les stickers, les feuilles détachables ou les marionnettes. Chloé Ségneré veut faire travailler l’imaginaire avant de revenir vers la situation concrète : « Ça veut dire que le livre, on le lit à deux. On le lit avec l’enfant et avec l’adulte. C’est interactif. »

Reste une difficulté : comment expliquer le consentement à un enfant qui commence à peine l’école ? L’autrice raconte utiliser elle-même une image très simple avec sa fille : « Je parle à ma fille de 3 ans, par exemple, du consentement, en lui expliquant qu’on a tous une bulle autour de nous. » L’abstraction devient alors une limite physique que l’enfant peut plus facilement se représenter.

La méthode ne promet d’ailleurs pas qu’une compétence socio-émotionnelle sera acquise après quelques exercices. Chloé Ségneré parle plutôt d’un apprentissage progressif. « L’idée, c’est de planter des graines et de garder les outils, de les faire vivre au fur et à mesure que l’enfant grandit. »

Un complément au programme EVAR

Éduquer contre l’exclusion et le harcèlement a aussi été conçu en regard du programme EVAR, l’éducation à la vie affective et relationnelle. Sur ce point, Chloé Ségneré pose une limite claire : Empatikids n’a pas vocation à se substituer au cadre de l’Éducation nationale.

« Mon but, ce n’était pas de le remplacer. C’était vraiment d’essayer de proposer un complément. Un outil compatible. » Elle précise que certains thèmes abordés par EVAR, notamment autour de la famille ou de l’amitié, ne figurent pas de la même manière dans son propre dispositif. À l’inverse, Empatikids développe davantage certaines dimensions liées à l’intelligence émotionnelle.

« L’idée, c’était de proposer un outil qui aide, qui vienne en plus et qui soit tout fait, vraiment prêt à l’emploi », résume-t-elle.

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« Il a été conçu pour s’adapter aux différentes valeurs éducatives, que ce soit à l’école ou à la maison. Chacun peut donc ajuster les séquences et insister sur les points qui lui paraissent les plus importants. Il ne faut pas hésiter à se l’approprier pleinement. »

Une manière de rappeler que derrière les personnages, les histoires... le programme repose d’abord sur une transmission entre adultes et enfants, avec l’ambition de commencer cette discussion avant que les mots « exclusion » ou « harcèlement » ne deviennent une réalité.

Par Clotilde Martin

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