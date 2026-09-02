Allemagne : Amazon condamné pour s'être sucré sur un best-seller diététique

Également qualifiée en médecine nutritionnelle, la Dre allemande Yael Adler a fait paraitre, en mars 2025, l'ouvrage Genial ernährt!: Klüger essen, entspannter genießen, besser leben (Manger génial ! : Se nourrir malin, savourer sereinement, vivre mieux, inédit en français), au sein de la maison Droemer Knaur, filiale du groupe Georg von Holtzbrinck.

En plus de 400 pages, le titre prétend trancher entre tous les régimes alimentaires vantés çà et là, et apporter des réponses concrètes quant aux équilibres à conserver, à la discipline nécessaire et aux écarts possibles. Un ouvrage diététique, en somme, comme l'édition en produit depuis des années, parallèlement aux émissions de télévision ou de radio - deux autres domaines d'activité de la médiatique Dre Adler.

En août de la même année, un titre fait son apparition sur la version allemande d'Amazon, disponible au format numérique ou imprimé. Signé par une certaine Clara Hoffmann, Genial ernährt ! Aufgaben: Die praktischen Schritte zur Umsetzung der Lehren von Dr. med. Yael Adler (Manger génial ! Les étapes pratiques pour appliquer les enseignements de la Dre Yael Adler) condense les recommandations du titre original en 66 pages seulement...

Malgré la mention de son nom dans le titre, la Dre Yael Adler n'a rien à voir avec cette autre parution. Elle porte alors plainte, et le tribunal régional de Berlin II y donne suite en ouvrant une procédure contre la multinationale...

Une atteinte au droit de la personnalité

Le verdict de la justice a été rendu le 23 juillet dernier : Amazon a été reconnu coupable d'infraction au droit de la personnalité (allgemeine Persönlichkeitsrecht) en commercialisant l'ouvrage signé par Clara Hoffmann, quand bien même il n'était pas directement à l'origine de sa production. Le titre était en effet autoédité, mais, aux yeux du tribunal, la plateforme aurait dû bloquer la distribution d'un produit se réclamant de la Dre Yael Adler, sans l'autorisation de la principale intéressée.

Couverture du "livre" signé Clara Hoffmann et vendu par Amazon

Dans le droit allemand, le droit de la personnalité protège une personne contre toute ingérence dans sa vie privée et porte aussi sur la représentation d'un individu. La simple mention d'un nom est ainsi réglementée, avec quelques exceptions, comme dans le cadre d'une information d'intérêt public ou le commentaire médiatique d'événements récents.

Ce qui n'était bien sûr pas le cas pour le titre de Clara Hoffmann vendu sur Amazon. Le titre a disparu de la plateforme, mais sa seule couverture laisse supposer que l'ouvrage pourrait avoir été généré à l'aide d'un outil d'intelligence artificielle. Ce type de produits est devenu courant sur la plateforme, posant de multiples problèmes de qualité et, bien entendu, de respect du droit d'auteur.

« En tant qu'autrice, j'ai mis à profit des années à étudier la médecine, à produire des travaux scientifiques et à cultiver ma passion, pour nourrir mes livres et proposer des conseils avisés. Quand des opportunistes exploitent mon nom et le succès de Genial ernährt ! afin de vendre des livres dérivés de moindre qualité, les consommateurs sont délibérément trompés », a commenté la Dre Yael Adler. « Je suis très heureuse que le tribunal ait mis un coup d'arrêt à cette pratique. Il n'est pas normal que des plateformes comme Amazon profitent de l'utilisation non autorisée de personnalités connues. »

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Avocat de l'autrice, Norman Nathan Gelbart assure que la décision de justice représente un tournant, en affirmant que « les opérateurs de la plateforme ne doivent pas exploiter la réputation et la notoriété de marques réputées ou de patronymes connues pour leur seul profit à travers des produits frauduleux ». Amazon avait tenté de faire valoir que la vente du livre était réservée aux clients situés au Japon — même si le titre était bien rédigé en allemand —, mais la justice n'a pas retenu l'argument.

Le cabinet Gelbart Legal indique, dans un communiqué, avoir obtenu des injonctions préliminaires prohibant la vente d'ouvrages équivalents sur Amazon dans cinq autres affaires impliquant la Dre Yael Adler. Deux ont été appliquées par Amazon sans contestation, et deux autres sont en cours d'examen par la Cour d'appel de Berlin. Une amende pouvant atteindre 250.000 € pourrait s'ajouter à la procédure, indique Börsenblatt, qui précise qu'Amazon a d'ores et déjà été sommé de rembourser les frais de justice engagés par la Dre Yael Adler.

Photographie : Couverture du livre Genial ernährt!: Klüger essen, entspannter genießen, besser leben, de la Dre Yael Adler (Droemer Knaur)

Par Antoine Oury

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