Rentrée sociale : les libraires appelés à la grève le 8 septembre

Exclusif - La rentrée sociale se profile, y compris en librairie. La Fédération CGT Commerce et Services appelle en effet l'ensemble des travailleuses et travailleurs de la branche Librairie à la grève le 8 septembre prochain, « jour de reprise des négociations avec le Syndicat de la librairie française ».
Le 02/09/2026 à 16:19 par Antoine Oury
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02/09/2026 à 16:19
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Le 8 septembre prochain marquera la reprise des négociations entre les organisations syndicales de salariés et celle des patrons de librairies, le Syndicat de la librairie française (SLF). Cette négociation annuelle obligatoire porte sur différents sujets, et notamment l'épineuse question de la rémunération des salariés de la branche Librairie (IDCC 3013).
Ces salaires sont, depuis quelques années, particulièrement bas, surtout pour les premiers niveaux de la catégorie des employés. En début de carrière, malgré plusieurs années d'études, une expertise exigée ou encore une certaine polyvalence des tâches à accomplir, un ou une libraire peut ainsi toucher à peine plus que le Smic.
Le 25 novembre 2025, le Syndicat de la Librairie française et la Confédération française démocratique du travail (CFDT) signaient un nouvel accord relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté dans la branche de la librairie, étendu à l'ensemble de la branche en mars dernier.
Fixé à 1823,03 € en janvier 2026, le salaire d'entrée de la branche y était revalorisé pour atteindre 1834 € mensuels bruts. Tous les niveaux connaissaient alors une augmentation des salaires, laquelle équivaut en moyenne à une vingtaine d'euros supplémentaires par mois (sur les montants bruts, pour un temps complet).
Depuis plusieurs années, la Confédération générale du travail (CGT), tout comme Force Ouvrière, refuse de signer les accords avec le SLF, considérant que les revalorisations de salaires ne sont pas suffisantes. D'après des données du ministère du Travail publiées fin 2025, la CGT reste le premier syndicat de la branche, avec une audience aux élections professionnelles de 48,16 %.
La Confédération française démocratique du travail (CFDT), pour sa part, accusait un important recul, passant d'une audience de 40,46 % en 2021 à 24,43 % lors des dernières élections professionnelles. Elle était suivie par l'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES), avec une audience de 14,70 %, qui en fait le troisième syndicat représentatif de la branche, puis la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), avec une audience de 12,71 %, en légère progression.
La question des rémunérations a aussi été évoquée par le SLF lui-même, peu avant l'ouverture des Rencontres nationales de la librairie, à Rennes, en juin dernier. « En 6 ans, le SMIC a augmenté de 20 %. Comme les salaires en librairie sont très bas, toute augmentation du SMIC est répercutée sur l'ensemble des salaires en librairie pour maintenir les écarts de niveaux », soulignait ainsi Amanda Spiegel, vice-présidente du syndicat de la librairie française et directrice de la librairie Folies d'encre à Montreuil. « Pour garder le même effectif [et le rémunérer correctement], il faut que le libraire gagne 4 points de marge supplémentaires, pour financer seulement l'évolution des salaires », ajoutait-elle.
À LIRE - Pour la présidente du SLF, le prix unique du livre “est aussi un outil de domination”
Pointant des ventes de livres en recul et un manque de solidarité des grands groupes d'édition, le Syndicat de la librairie française avait proposé une taxe sur les revenus des grands acteurs du livre, dont les contours restaient à définir, notamment si elle s'appliquerait aux groupes éditoriaux ou aux seules plateformes de vente en ligne.
Les revendications de la CGT, pour l'action du 8 septembre, s'étendent au-delà de la revalorisation des salaires. Évoquant des « garanties collectives faibles » et des « droits non respectés », l'organisation syndicale affirme que « la convention collective doit être fortement améliorée ».
À Paris, un rassemblement est d'ores et déjà prévu, de 10h à 13h, devant le lieu des négociations avec le SLF, au 38, rue du Faubourg Saint-Jacques, dans le 14e arrondissement de Paris.
Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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27/08/2026, 10:59
À l'occasion de la rentrée littéraire 2026, la station de radio publique France Inter renoue avec la tradition en présentant une sélection de coups de cœur d'un jury de six personnalités des ondes. Les 10 titres seront mis en avant dans les programmes et sur les réseaux sociaux de la radio.
27/08/2026, 09:02
Comment continuer à espérer lorsque les guerres, les autoritarismes, les crises politiques et écologiques semblent réduire l’horizon ? À cette question immense, Résister et espérer préfère une trentaine de réponses singulières. À paraître le 10 septembre, l’ouvrage réunit de jeunes auteurs et autrices de moins de 30 ans vivant aux quatre coins du monde, avec une préface de l’écrivain franco-palestinien Karim Kattan.
26/08/2026, 18:19
L’écrivain hongrois Péter Nádas est mort mercredi 26 août 2026 à l’âge de 83 ans, à son domicile de Gombosszeg, dans l’ouest de la Hongrie. Romancier, dramaturge, essayiste et photographe, plusieurs fois cité parmi les possibles lauréats du Nobel, il laisse une œuvre monumentale où l’histoire européenne du XXe siècle se mêle à celle des corps, de la mémoire et de l’intime.
26/08/2026, 14:38
Depuis le 26 juillet dernier, la Commission européenne collecte des contributions autour d'une thématique brûlante, l'usage d'outils d'intelligence artificielle et de larges modèles de langage dans les secteurs de la culture et de la création. La Commission met en avant de « nouvelles perspectives » pour ces derniers, mais aussi des « difficultés ».
26/08/2026, 13:27
Directrice éditoriale des éditions Arthaud depuis 2011, Valérie Dumeige s'apprête à prendre la tête des Éditions des Équateurs. Elle succédera au fondateur de la maison, Olivier Frébourg, qui devrait rejoindre Madrigall pour diriger le Mercure de France. Révélée par La Lettre, l'arrivée de Valérie Dumeige aux Équateurs a été confirmée à ActuaLitté.
26/08/2026, 12:31
L'éditeur et mécène turc Osman Kavala a été condamné, en 2022, à une peine de prison à perpétuité en Turquie, accusé d'avoir organisé les manifestations du Parc Gezi, en 2013, puis d'avoir participé au coup d'État manqué de 2016 contre Recep Tayyip Erdoğan. Ce 25 août, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a ordonné à la Turquie la remise en liberté de Kavala, dont la condamnation est « nulle et non avenue au regard du droit conventionnel ».
26/08/2026, 11:12
Plus de 10 ans après avoir obtenu en justice l’interdiction faite à sa mère d’exploiter des photographies d’elle sans son consentement, Eva Ionesco poursuit son combat pour empêcher leur circulation. L’écrivaine et réalisatrice a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre l’avocat Emmanuel Pierrat, exécuteur testamentaire de la photographe Irina Ionesco, qu’elle accuse de détenir et de receler certains de ces clichés.
25/08/2026, 18:33
Comment construire un avenir plus viable pour les auteurs et autrices de bande dessinée ? La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image consacrera ses Rencontres internationales 2026 à cette question, le 12 novembre à Angoulême, en partenariat avec les États Généraux de la Bande Dessinée (EGBD).
25/08/2026, 16:59
Huit jours avant le centenaire de la naissance de Michel Foucault, Flammarion publiera, le 7 octobre 2026, La croisade des enfants, un ensemble de textes inédits et inachevés établis et préfacés par Arianna Sforzini. Derrière ce titre se cache bien davantage qu’un nouveau texte exhumé des archives du philosophe : La croisade des enfants figurait déjà, en 1976, parmi les volumes annoncés pour poursuivre son Histoire de la sexualité.
25/08/2026, 16:23
Depuis le mois de février 2025, le crédit accordé aux bénéficiaires du pass Culture s'élève à 150 €, une somme bien moindre par rapport aux 300 € proposés lors de sa généralisation, en 2021. Le ministère de la Culture avait toutefois prévu des situations dans lesquelles une bonification de 50 € s'y ajouterait pour les jeunes âgés de 18 ans, dont un seuil du quotient familial du foyer.
25/08/2026, 11:02
Fondés tous deux en 1946, Neptun Verlag et Origo Verlag célèbrent leurs 80 ans. Deux éditeurs suisses désormais installés à la même adresse, à Berne, sous la bannière de wissenverbindet GmbH, mais avec des lignes qui regardent dans des directions bien différentes : fiction, jeunesse et livres illustrés pour Neptun ; spiritualité et philosophies orientales pour Origo. Huit décennies d’édition, et quelques changements de cap.
25/08/2026, 11:00
Nommé consul général de France à Naples, Paul de Sinety n'est plus délégué général à la langue française et aux langues de France. La ministre de la Culture, par un arrêté en date du 13 août dernier, a par conséquent nommé Paul Petit à ce poste, pour assumer la fonction par intérim.
25/08/2026, 10:00
Giuliano da Empoli revient au roman. Quatre ans après Le Mage du Kremlin, son premier roman devenu phénomène éditorial, l’ancien conseiller politique publiera chez Gallimard en octobre prochain Le Fondateur. Le livre met en scène un conseiller politique déchu, simplement nommé G., recruté à sa grande surprise par Alexander Zimmer, patron d’une gigantesque société de surveillance baptisée Panoptik.
24/08/2026, 18:22
Après notre premier tour de France des médiathèques à suivre à la rentrée 2026, des lecteurs nous ont signalé d'autres équipements sur le point d'ouvrir leurs portes. De Perpignan aux Herbiers, en passant par Val-de-Moder et Bidache, septembre et début octobre apporteront encore plusieurs nouvelles bibliothèques. Avec, selon les territoires, reconversion d'un ancien cinéma, implantation dans un quartier prioritaire, changement d'échelle ou débats sur les moyens humains.
24/08/2026, 17:45
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