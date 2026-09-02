Rentrée sociale : les libraires appelés à la grève le 8 septembre

Le 8 septembre prochain marquera la reprise des négociations entre les organisations syndicales de salariés et celle des patrons de librairies, le Syndicat de la librairie française (SLF). Cette négociation annuelle obligatoire porte sur différents sujets, et notamment l'épineuse question de la rémunération des salariés de la branche Librairie (IDCC 3013).

Ces salaires sont, depuis quelques années, particulièrement bas, surtout pour les premiers niveaux de la catégorie des employés. En début de carrière, malgré plusieurs années d'études, une expertise exigée ou encore une certaine polyvalence des tâches à accomplir, un ou une libraire peut ainsi toucher à peine plus que le Smic.

Le 25 novembre 2025, le Syndicat de la Librairie française et la Confédération française démocratique du travail (CFDT) signaient un nouvel accord relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté dans la branche de la librairie, étendu à l'ensemble de la branche en mars dernier.

Fixé à 1823,03 € en janvier 2026, le salaire d'entrée de la branche y était revalorisé pour atteindre 1834 € mensuels bruts. Tous les niveaux connaissaient alors une augmentation des salaires, laquelle équivaut en moyenne à une vingtaine d'euros supplémentaires par mois (sur les montants bruts, pour un temps complet).

Une situation sociale délicate

Depuis plusieurs années, la Confédération générale du travail (CGT), tout comme Force Ouvrière, refuse de signer les accords avec le SLF, considérant que les revalorisations de salaires ne sont pas suffisantes. D'après des données du ministère du Travail publiées fin 2025, la CGT reste le premier syndicat de la branche, avec une audience aux élections professionnelles de 48,16 %.

La Confédération française démocratique du travail (CFDT), pour sa part, accusait un important recul, passant d'une audience de 40,46 % en 2021 à 24,43 % lors des dernières élections professionnelles. Elle était suivie par l'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES), avec une audience de 14,70 %, qui en fait le troisième syndicat représentatif de la branche, puis la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), avec une audience de 12,71 %, en légère progression.

La question des rémunérations a aussi été évoquée par le SLF lui-même, peu avant l'ouverture des Rencontres nationales de la librairie, à Rennes, en juin dernier. « En 6 ans, le SMIC a augmenté de 20 %. Comme les salaires en librairie sont très bas, toute augmentation du SMIC est répercutée sur l'ensemble des salaires en librairie pour maintenir les écarts de niveaux », soulignait ainsi Amanda Spiegel, vice-présidente du syndicat de la librairie française et directrice de la librairie Folies d'encre à Montreuil. « Pour garder le même effectif [et le rémunérer correctement], il faut que le libraire gagne 4 points de marge supplémentaires, pour financer seulement l'évolution des salaires », ajoutait-elle.

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Pointant des ventes de livres en recul et un manque de solidarité des grands groupes d'édition, le Syndicat de la librairie française avait proposé une taxe sur les revenus des grands acteurs du livre, dont les contours restaient à définir, notamment si elle s'appliquerait aux groupes éditoriaux ou aux seules plateformes de vente en ligne.

Les revendications de la CGT, pour l'action du 8 septembre, s'étendent au-delà de la revalorisation des salaires. Évoquant des « garanties collectives faibles » et des « droits non respectés », l'organisation syndicale affirme que « la convention collective doit être fortement améliorée ».

À Paris, un rassemblement est d'ores et déjà prévu, de 10h à 13h, devant le lieu des négociations avec le SLF, au 38, rue du Faubourg Saint-Jacques, dans le 14e arrondissement de Paris.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

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