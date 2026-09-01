Houdini, roi de l’évasion et bibliophile de la magie

Harry Houdini avait fait métier de s’évader. Une partie de ses livres et papiers, elle, a fini à Austin. Depuis le 29 août, le Harry Ransom Center de l’Université du Texas présente Houdini’s Library, exposition organisée à l’occasion du centenaire de la mort de l’illusionniste, survenue le 31 octobre 1926.

L’angle change agréablement des chaînes, caisses et camisoles. Le centre de recherche montre un Houdini collectionneur, qui passa des années à réunir livres, manuscrits et éphémères consacrés à la magie et au théâtre. Ces documents n’étaient pas simplement accumulés : l’institution souligne que sa connaissance des artistes et pratiques qui l’avaient précédé nourrissait sa manière d’aborder la scène.

Parmi les pièces retenues figure une première édition, datée de 1584, de The Discoverie of Witchcraft, de Reginald Scot. L’ouvrage combattait les croyances en sorcellerie, mais décrivait aussi les procédés employés par les prestidigitateurs : il compte ainsi parmi les tout premiers textes imprimés à documenter substantiellement la magie d’illusion. Les archives du Ransom Center conservent en outre la trace de l’achat par Houdini d’un exemplaire de cette édition.

Autre pièce de choix : le journal manuscrit du voyage en France effectué en 1751 par David Garrick, grande figure du théâtre britannique du XVIIIe siècle. Là encore, l’inventaire texan mentionne un reçu lié à son acquisition par Houdini. Ses intérêts dépassaient donc largement le seul tour de passe-passe : magie, surnaturel, théâtre ou encore Americana apparaissent dans les catalogues, notes et documents conservés à Austin.

Le magicien avait son bibliothécaire

La collection ne se constituait pas au hasard des trouvailles. Les archives citent plusieurs libraires dont Houdini conservait les catalogues, parmi lesquels Frank Hollings, Dunster House Bookshop ou Maggs Brothers. Elles font surtout apparaître un personnage moins connu : Alfred Becks, son bibliothécaire.

Le rapport du bibliothécaire du Congrès pour 1927 précise que Becks l’assista durant environ 6 ans, vers la fin de sa vie, pour acheter et organiser ses collections. Les dossiers texans conservent encore des notes rédigées par Houdini lui-même, par Becks — identifié notamment grâce à ses initiales — ou par d’autres assistants. Parmi les rares factures d’acquisition subsistantes figurent précisément celles concernant le journal de Garrick et le Discoverie of Witchcraft de Scot.

Cette activité documentaire éclaire aussi un autre versant de la carrière du magicien : son combat contre les médiums qu’il considérait comme frauduleux. La Library of Congress rappelle qu’il avait constitué un important ensemble sur les phénomènes psychiques, le spiritualisme, la magie, la sorcellerie et la démonologie. Une lettre datée du 31 juillet 1925, conservée à Washington, le montre d’ailleurs proposant à une correspondante certains doublons parmi ses lettres et documents relatifs au spiritualisme.

Une bibliothèque, deux destinations

Un point mérite toutefois d’être démêlé. Le titre Houdini’s Library pourrait laisser croire que les rayonnages du magicien ont été transférés en bloc au Texas. L’histoire patrimoniale est sensiblement plus compliquée.

Après sa mort, sa veuve Bess vend en juin 1927 les papiers personnels et la bibliothèque dramatique de son mari à l’homme d’affaires et propriétaire de théâtre Messmore Kendall. En 1958, la Hoblitzelle Foundation rachète cet ensemble et le place en dépôt permanent à l’Université du Texas. Elle en fait finalement don à l’établissement en 1969.

La bibliothèque consacrée à la magie et au spiritualisme avait suivi une autre route : Houdini l’avait léguée à la Library of Congress. L’établissement de Washington indique aujourd’hui avoir reçu plusieurs milliers de volumes de cette collection en 1927, consacrés notamment au spiritualisme, à la prestidigitation, à la sorcellerie ou aux phénomènes psychiques. Nous évoquions déjà ce legs en 2013, lors de la réapparition d’un carnet de croquis attribué au magicien.

Même à Austin, les papiers ont connu quelques tours de passe-passe archivistiques. Leur ampleur a conduit les conservateurs à répartir au fil du temps certains documents entre plusieurs ensembles consacrés à la magie, aux programmes de spectacle, au cirque, aux carnets de croquis ou aux manuscrits théâtraux. Lors d’un reclassement achevé en 2018, des pièces ont été réintégrées aux Harry Houdini Papers grâce notamment à la signature ou aux annotations du magicien, aux initiales d’Alfred Becks et à d’autres marques permettant d’en établir la provenance.

L’exposition conçue par Eric Colleary, Cline Curator of Theatre and Performing Arts au Ransom Center, remet ainsi en regard livres rares, manuscrits et documents dispersés pour restituer la formation de cet ensemble. Elle est prolongée par Houdini’s Library : Inside the Spellbinding Collections of the Great Illusionist, ouvrage du même Eric Colleary annoncé chez Abbeville Press et consacré aux collections personnelles du magicien.

Crédits photo : Harry Ransom Center

Par Clément Solym

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