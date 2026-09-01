10 ans après Gonzague Saint-Bris, sa nièce reprend La Forêt des livres

Selon La Nouvelle République, Marie-Claude Mahiette a annoncé son départ aux bénévoles lors du traditionnel repas organisé à l’issue de la manifestation. Ancienne collaboratrice de Gonzague Saint-Bris et actuelle présidente de l’association organisatrice, elle n’assurera pas l’organisation de la prochaine édition.

Nadine Théret, secrétaire de l’association depuis une vingtaine d’années, se retire également, pour des raisons professionnelles. Avec le journaliste Christian Panvert, elles constituent depuis plus de 20 ans le noyau historique de la manifestation.

Marie-Claude Mahiette souhaite que la manifestation se poursuive dans le même esprit, avec cette volonté de diffuser la culture en milieu rural. Christian Panvert ne se prononce pas encore sur la suite de son engagement. Il attend de connaître les orientations de la famille Saint-Bris et de la future direction avant de décider de la place qu’il occupera dans la nouvelle organisation.

Aurore Saint Bris appelée à la présidence

Aurore Saint-Bris, nièce de Gonzague Saint-Bris, doit reprendre la présidence de l’association lors de la prochaine assemblée générale, attendue au début de l’année 2027. Elle avait rejoint l’équipe après la mort de son oncle, en 2017, avant de devenir progressivement coordinatrice de la manifestation. Elle travaille aujourd’hui chez Albin Michel, dans le secteur des beaux livres.

La future dirigeante promet surtout de ne pas bouleverser la formule qui a fait la réputation du rendez-vous : « La Forêt des livres va se poursuivre sous le même format, la même configuration, le même éclectisme. »

Créée en 1995 par Gonzague Saint-Bris, La Forêt des livres est devenue l’un des rendez-vous littéraires singuliers de la fin de l’été. Chaque dernier dimanche d’août, écrivains et lecteurs se retrouvent à Chanceaux-près-Loches, en Indre-et-Loire, autour du Chalet des chasseurs appartenant à la famille Saint-Bris.

La manifestation revendique depuis ses origines une volonté de décloisonnement : sortir le livre des lieux traditionnels de la culture pour organiser une grande rencontre gratuite en pleine campagne.

La mort brutale de Gonzague Saint-Bris

La Forêt des livres reste indissociable de Gonzague Saint-Bris, écrivain, journaliste et biographe né à Loches en 1948. Auteur d’une cinquantaine d’ouvrages, il a consacré de nombreux livres à de grandes figures de l’histoire et de la littérature. Lauréat du Prix Interallié en 2002 pour Les Vieillards de Brighton (Grasset), il fut aussi à l’origine du Festival du film romantique de Cabourg et de plusieurs initiatives autour du patrimoine et des lettres.

Il est mort le 8 août 2017, à l’âge de 69 ans, dans un accident de voiture à Saint-Hymer, près de Pont-l’Évêque, dans le Calvados. Sa disparition était survenue moins de trois semaines avant la 22e édition de La Forêt des livres. Malgré le choc, l’équipe avait décidé de maintenir le rendez-vous et d’en faire un hommage à son fondateur.

La manifestation avait d’ailleurs changé de nom après la disparition de son fondateur. Rebaptisée « Les Écrivains chez Gonzague Saint-Bris » en 2018, elle a renoué en 2025 avec son appellation historique en devenant « La Forêt des Livres chez Gonzague Saint-Bris ».

Parmi les écrivains et personnalités présents à la 30e édition, qui s'est tenue le 30 août dernier, figuraient notamment Jean-Christophe Rufin, Irène Frain, Thomas Fersen, Sapho, Philippe Manœuvre, Catherine Ceylac, Olivier Delacroix, Frédéric Pommier, Line Papin ou encore Mélanie Page. Boris Cyrulnik participait également à une rencontre avec le pianiste Patrick Scheyder autour de George Sand et Léonard de Vinci. Macha Méril a lu des textes de George Sand, tandis que Pierrette Dupoyet présentait son spectacle L’Orchestre en sursis.

Les lauréats de La Forêt des livres 2026

La manifestation accompagne également la rentrée littéraire à travers plusieurs récompenses. Pour cette 30e édition, La Forêt des livres a distingué six auteurs et autrices, dans des catégories allant du premier roman à l’autobiographie, sans oublier la littérature jeunesse.

Prix de la Rentrée : Tiffany Tavernier pour Congés payés, publié chez Sabine Wespieser éditeur.

Prix du Premier Roman : Abibou Diouf pour L’Âge de déplaire, publié chez Albin Michel.

Prix Révélation : Maxim Schwartz pour Le Dernier Présage de Victoria Woodhull, publié chez Philippe Rey.

Prix Coup de cœur du jury : Salma El Moumni pour La Vraie Vie de Sawsan, publié chez Grasset.

Prix Autobiographie : Liane Foly pour La Droguerie du sourire, publié chez Stock.

Prix Jeunesse : Gaël Aymon pour La Guerre des Ombres, publié à L’École des loisirs.

Les prix sont attribués par un jury composé de membres de l’organisation, d’un collège de libraires et de lecteurs.

L’an dernier, pour la 29e édition, six auteurs et autrices avaient été récompensés : Adélaïde de Clermont-Tonnerre avait reçu le Prix de la Rentrée pour Je voulais vivre (Grasset), Mathilda di Matteo le Prix du Premier Roman pour La Bonne Mère (L’Iconoclaste), Eleonora Galasso le Prix Révélation pour La Vie selon Zoé (Michel Lafon), Nathan Devers le Prix du jury pour Surchauffe (Albin Michel), Maryse Burgot le Prix de l’Autobiographie pour Loin de chez moi (Fayard), et Hélène Cica le Prix jeunesse pour Ono, tome 1 : La Pierre des miracles (Flammarion).

Crédits photo : La Forêt des livres

Par Hocine Bouhadjera

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