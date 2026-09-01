Hugo Awards 2026 : Alix E. Harrow et Clair Obscur dans le palmarès

Le palmarès complet des Hugo Awards 2026

Meilleur roman

The Everlasting d'Alix E. Harrow (Tor US; Tor UK)

Meilleur roman court

The River Has Roots d'Amal El-Mohtar (Tordotcom; Arcadia UK)

Meilleure nouvelle longue

“Never Eaten Vegetables” de H.H. Pak (Clarkesworld, Issue 220)

Meilleure nouvelle courte

“In My Country” de Thomas Ha (Clarkesworld, Issue 223)

Meilleure série littéraire

Old Man’s War de John Scalzi (Tor US; Tor UK)

Meilleure bande dessinée

A Wizard of Earthsea: A Graphic Novel, écrit par Ursula K. Le Guin, adapté et dessiné par Fred Fordham (Clarion Books; Walker UK)

Meilleur livre de non-fiction ou apparenté

Inventing the Renaissance d'Ada Palmer (University of Chicago Press US, Head of Zeus UK)

Meilleur long-métrage

Sinners, scénario et réalisation de Ryan Coogler (Proximity Media, Warner Bros. Pictures)

Meilleur court-métrage

Murderbot: “All Systems Red”, écrit par Paul Weitz et Chris Weitz, réalisé par Roseanne Liang, d'après le livre All Systems Red de Martha Wells (Apple TV)

Meilleur jeu vidéo ou oeuvre multimédia

Clair Obscur: Expedition 33, développé par Sandfall Interactive, édité par Kepler Interactive

Meilleur éditeur de nouvelles

Neil Clarke

Meilleur éditeur de romans

Diana M. Pho

Meilleur artiste professionnel

John Picacio

Meilleur magazine semi-professionnel

Uncanny Magazine, éditeur et rédacteur en chef : Michael Damian Thomas ; éditeur : Monte Lin ; éditrice poésie : Betsy Aoki, producteurs des podcasts : Erika Ensign et Steven Schapansky

Meilleur fanzine

nerds of a feather, flock together, éditeurs : Roseanna Pendlebury, Arturo Serrano, Paul Weimer ; éditeurs en chef : Joe Sherry, G. Brown, Vance Kotrla

Meilleur podcast amateur

Hugo, Girl!, présenté par Haley Zapal, Amy Salley, Lori Anderson et Kevin Anderson

Meilleur auteur amateur

Jason Sanford

À LIRE - Comics et mangas : le palmarès complet des Eisner Awards 2026

Meilleur artiste amateur

Yuumei

Meilleur poème

“Hex Supply Customer Support Log” d'Elis Montgomery (Strange Horizons, Issue 25, août 2025)

Lodestar Award pour le meilleur livre jeunes adultes

Coffeeshop in an Alternate Universe de C.B. Lee (Feiwel & Friends)

Astounding Award pour le meilleur jeune écrivain (sponsorisé par Must Read Books Publishing)

Antonia Hodgson (première année d'éligibilité)

La palmarès des Hugo Awards 2025 se trouve à cette adresse.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com