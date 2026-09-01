Hugo Awards 2026 : Alix E. Harrow et Clair Obscur dans le palmarès

La World Science Fiction Convention, 84e édition, s'est déroulée du 27 au 31 août dernier à Anaheim, dans l'État de Californie. Comme d'habitude, elle a hébergé la cérémonie de remise des Hugo Awards. Pour cette année 2026, Alix E. Harrow remporte le prix du meilleur roman, quand John Scalzi a été honoré pour sa série de romans Old Man’s War (Le Vieil Homme et la Guerre, parus en France chez L'Atalante dans des traductions de Bernadette Emerich).
Le 01/09/2026 à 10:44 par Antoine Oury
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01/09/2026 à 10:44
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The Everlasting d'Alix E. Harrow (Tor US; Tor UK)
The River Has Roots d'Amal El-Mohtar (Tordotcom; Arcadia UK)
“Never Eaten Vegetables” de H.H. Pak (Clarkesworld, Issue 220)
“In My Country” de Thomas Ha (Clarkesworld, Issue 223)
Old Man’s War de John Scalzi (Tor US; Tor UK)
A Wizard of Earthsea: A Graphic Novel, écrit par Ursula K. Le Guin, adapté et dessiné par Fred Fordham (Clarion Books; Walker UK)
Inventing the Renaissance d'Ada Palmer (University of Chicago Press US, Head of Zeus UK)
Sinners, scénario et réalisation de Ryan Coogler (Proximity Media, Warner Bros. Pictures)
Murderbot: “All Systems Red”, écrit par Paul Weitz et Chris Weitz, réalisé par Roseanne Liang, d'après le livre All Systems Red de Martha Wells (Apple TV)
Clair Obscur: Expedition 33, développé par Sandfall Interactive, édité par Kepler Interactive
Neil Clarke
Diana M. Pho
John Picacio
Uncanny Magazine, éditeur et rédacteur en chef : Michael Damian Thomas ; éditeur : Monte Lin ; éditrice poésie : Betsy Aoki, producteurs des podcasts : Erika Ensign et Steven Schapansky
nerds of a feather, flock together, éditeurs : Roseanna Pendlebury, Arturo Serrano, Paul Weimer ; éditeurs en chef : Joe Sherry, G. Brown, Vance Kotrla
Hugo, Girl!, présenté par Haley Zapal, Amy Salley, Lori Anderson et Kevin Anderson
Jason Sanford
À LIRE - Comics et mangas : le palmarès complet des Eisner Awards 2026
Yuumei
“Hex Supply Customer Support Log” d'Elis Montgomery (Strange Horizons, Issue 25, août 2025)
Coffeeshop in an Alternate Universe de C.B. Lee (Feiwel & Friends)
Antonia Hodgson (première année d'éligibilité)
La palmarès des Hugo Awards 2025 se trouve à cette adresse.
Par Antoine Oury
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