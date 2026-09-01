Rentrée 2026 : malgré un coût général en baisse, des dépenses pesantes

La facture de la rentrée 2026-2027 se révèle un peu plus légère, du moins pour les élèves qui rentrent en classe de 6e, d'après une étude réalisée par l'association Familles de France. Cet examen des prix s'effectue à partir de la deuxième quinzaine de juillet : des bénévoles relèvent les prix des articles de rentrée scolaire dans leur ville respective et dans chaque circuit de distribution, en se basant sur une liste type préétablie, avec 47 références.

Parmi ces dernières, 11 fournitures papetières (cahiers, agenda, feuillets mobiles, copies doubles, pochettes, ramette), 33 fournitures non papetières (classeurs, protège-cahiers, crayons, règle, taille-crayon, colles, ciseaux, pinceaux...) et 3 articles de sport (jogging, chaussures, chaussettes).

Source : Familles de France

Parmi les trois catégories de points de vente analysées, les prix se révèlent les plus bas au sein des supermarchés (avec un coût moyen de 150,22 €), devant les hypermarchés (181,17 €) et les magasins spécialisés (254,57 €). En moyenne, le coût total de l'équipement en fournitures d'un élève entrant en 6e s'élève ainsi à 180,80 €.

La baisse est notable par rapport au montant de la rentrée précédente (- 14,35 %) et suit deux autres baisses consécutives. Un pic historique du coût moyen avait en effet été atteint en 2023, à 226,33 €, avant un premier recul, mesuré, en 2024 (- 1,27 %), avant une diminution plus franche (- 5,54 %).

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L'enquête de Familles de France souligne toutefois que la baisse constatée en 2026 est principalement portée par les fournitures non papetières et les articles de sport, tandis que les fournitures papetières sont plutôt en phase de stabilisation (- 0,3 %).

Pression moindre et politique commerciale

Derrière cette baisse assez spectaculaire du coût moyen de la rentrée en 6e, Familles de France avance quelques explications. D'une part, des prix des matières premières dont la progression s'avère « modérée », tout comme les coûts de l'énergie, malgré le conflit persistant au Moyen-Orient, récemment relancé par des frappes américaines.

D'autre part, les politiques commerciales agressives de certaines enseignes font les affaires des consommateurs. Le recours aux centrales d'achat leur permet de réduire les prix de vente, tandis que la période s'accompagne d'opérations de promotion pour les magasins qui peuvent se le permettre — les magasins spécialisés, à ce titre, peuvent être désavantagés. Les supermarchés utilisent ainsi les fournitures comme des produits d'appel, afin d'inciter à réaliser d'autres dépenses une fois sur place.

L'étude complète de Familles de France est disponible à cette adresse.

Des dépenses marquantes

Le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc) s'est aussi penché sur la rentrée scolaire, au cœur du mois d'août 2026. Marianne Bléhaut, Franck Lehuédé et Daphné Perry ont ainsi analysé les réponses données à plusieurs questions relatives aux dépenses engagées lors du mois de septembre, posées dans l'enquête Tendances de Consommation de juillet 2026.

Sans surprise, 51 % des familles indiquent que « leur foyer doit engager des dépenses plus importantes qu’à l’ordinaire ou effectuer des achats qui ne sont pas réalisés le reste de l’année, contre 27 % en moyenne et seulement 13 % des personnes sans enfant ». Bien sûr, plus la famille est grande, plus l'inquiétude est réelle : 70 % des personnes vivant dans un ménage comptant au moins 3 enfants anticipent les dépenses de septembre. La moitié des 18-24 ans, généralement des étudiants, réalisent aussi des dépenses supplémentaires.

Près des trois quarts (73 %) des répondants évoquant des dépenses supplémentaires citent les fournitures, cartables ou livres scolaires comme premier poste. Viennent ensuite l’habillement des enfants (65 %) et les frais de cantine (52 %).

Source : Crédoc

27 % des personnes interrogées considèrent les dépenses spécifiques au mois de septembre « comme une charge lourde, voire très lourde », une proportion qui passe à 41 % pour les ménages avec enfant, et à 47 % pour les personnes qui ont déjà des difficultés à équilibrer leur budget le reste de l'année.

En conséquence, 43 % des interrogés envisagent de limiter les dépenses sur certains postes de consommation, 57 % parmi les familles et 64 % du côté des personnes en difficulté financière.

L'allocation de rentrée scolaire (ARS), à l'occasion de la rentrée 2026, a été revalorisée pour suivre l'inflation. Les montants sont les suivants :

426,87 € par enfant âgé de 6 à 10 ans (423,48 € en 2025)

450,41 € par enfant âgé de 11 à 14 ans (446,85 € en 2025)

466,02 € par enfant âgé de 15 à 18 ans (462,33 € en 2025)

Le Crédoc remarque que 27 % des foyers comprenant au moins un écolier, collégien, lycéen ou étudiant déclarent avoir perçu l’ARS en 2025. Parmi les profils concernés, 35 % de personnes en situation de désépargne, qui représentent par ailleurs près de la moitié des bénéficiaires (48 %) et 56 % des familles monoparentales.

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84 % des bénéficiaires de cette ARS déclarent « en avoir consacré tout ou partie à l’achat de fournitures scolaires, de cartables ou de livres », et 72 % « à l’achat de vêtements ou de chaussures pour leurs enfants ». Deux tiers des bénéficiaires expliquent par ailleurs que cette ARS leur permet des dépenses qui seraient impossibles sans elle.

L'étude complète du Crédoc est accessible à cette adresse ou ci-dessous.

Photographie : illustration, Friedrich Haag, CC BY SA 4.0

Par Antoine Oury

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