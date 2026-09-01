Rentrée 2026 : malgré un coût général en baisse, des dépenses pesantes

Pour la troisième année consécutive, le coût moyen d'une rentrée scolaire en 6e diminue (- 14,35 %), d'après une enquête menée par l'association Familles de France. Il s'établit ainsi à 180,80 €, ce qui représente toujours une charge importante pour une famille pour deux, et une source de difficultés pour les foyers aux revenus les plus modestes.
Le 01/09/2026 à 12:32 par Antoine Oury
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01/09/2026 à 12:32
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La facture de la rentrée 2026-2027 se révèle un peu plus légère, du moins pour les élèves qui rentrent en classe de 6e, d'après une étude réalisée par l'association Familles de France. Cet examen des prix s'effectue à partir de la deuxième quinzaine de juillet : des bénévoles relèvent les prix des articles de rentrée scolaire dans leur ville respective et dans chaque circuit de distribution, en se basant sur une liste type préétablie, avec 47 références.
Parmi ces dernières, 11 fournitures papetières (cahiers, agenda, feuillets mobiles, copies doubles, pochettes, ramette), 33 fournitures non papetières (classeurs, protège-cahiers, crayons, règle, taille-crayon, colles, ciseaux, pinceaux...) et 3 articles de sport (jogging, chaussures, chaussettes).
Parmi les trois catégories de points de vente analysées, les prix se révèlent les plus bas au sein des supermarchés (avec un coût moyen de 150,22 €), devant les hypermarchés (181,17 €) et les magasins spécialisés (254,57 €). En moyenne, le coût total de l'équipement en fournitures d'un élève entrant en 6e s'élève ainsi à 180,80 €.
La baisse est notable par rapport au montant de la rentrée précédente (- 14,35 %) et suit deux autres baisses consécutives. Un pic historique du coût moyen avait en effet été atteint en 2023, à 226,33 €, avant un premier recul, mesuré, en 2024 (- 1,27 %), avant une diminution plus franche (- 5,54 %).
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L'enquête de Familles de France souligne toutefois que la baisse constatée en 2026 est principalement portée par les fournitures non papetières et les articles de sport, tandis que les fournitures papetières sont plutôt en phase de stabilisation (- 0,3 %).
Derrière cette baisse assez spectaculaire du coût moyen de la rentrée en 6e, Familles de France avance quelques explications. D'une part, des prix des matières premières dont la progression s'avère « modérée », tout comme les coûts de l'énergie, malgré le conflit persistant au Moyen-Orient, récemment relancé par des frappes américaines.
D'autre part, les politiques commerciales agressives de certaines enseignes font les affaires des consommateurs. Le recours aux centrales d'achat leur permet de réduire les prix de vente, tandis que la période s'accompagne d'opérations de promotion pour les magasins qui peuvent se le permettre — les magasins spécialisés, à ce titre, peuvent être désavantagés. Les supermarchés utilisent ainsi les fournitures comme des produits d'appel, afin d'inciter à réaliser d'autres dépenses une fois sur place.
L'étude complète de Familles de France est disponible à cette adresse.
Le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc) s'est aussi penché sur la rentrée scolaire, au cœur du mois d'août 2026. Marianne Bléhaut, Franck Lehuédé et Daphné Perry ont ainsi analysé les réponses données à plusieurs questions relatives aux dépenses engagées lors du mois de septembre, posées dans l'enquête Tendances de Consommation de juillet 2026.
Sans surprise, 51 % des familles indiquent que « leur foyer doit engager des dépenses plus importantes qu’à l’ordinaire ou effectuer des achats qui ne sont pas réalisés le reste de l’année, contre 27 % en moyenne et seulement 13 % des personnes sans enfant ». Bien sûr, plus la famille est grande, plus l'inquiétude est réelle : 70 % des personnes vivant dans un ménage comptant au moins 3 enfants anticipent les dépenses de septembre. La moitié des 18-24 ans, généralement des étudiants, réalisent aussi des dépenses supplémentaires.
Près des trois quarts (73 %) des répondants évoquant des dépenses supplémentaires citent les fournitures, cartables ou livres scolaires comme premier poste. Viennent ensuite l’habillement des enfants (65 %) et les frais de cantine (52 %).
27 % des personnes interrogées considèrent les dépenses spécifiques au mois de septembre « comme une charge lourde, voire très lourde », une proportion qui passe à 41 % pour les ménages avec enfant, et à 47 % pour les personnes qui ont déjà des difficultés à équilibrer leur budget le reste de l'année.
En conséquence, 43 % des interrogés envisagent de limiter les dépenses sur certains postes de consommation, 57 % parmi les familles et 64 % du côté des personnes en difficulté financière.
L'allocation de rentrée scolaire (ARS), à l'occasion de la rentrée 2026, a été revalorisée pour suivre l'inflation. Les montants sont les suivants :
426,87 € par enfant âgé de 6 à 10 ans (423,48 € en 2025)
450,41 € par enfant âgé de 11 à 14 ans (446,85 € en 2025)
466,02 € par enfant âgé de 15 à 18 ans (462,33 € en 2025)
Le Crédoc remarque que 27 % des foyers comprenant au moins un écolier, collégien, lycéen ou étudiant déclarent avoir perçu l’ARS en 2025. Parmi les profils concernés, 35 % de personnes en situation de désépargne, qui représentent par ailleurs près de la moitié des bénéficiaires (48 %) et 56 % des familles monoparentales.
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84 % des bénéficiaires de cette ARS déclarent « en avoir consacré tout ou partie à l’achat de fournitures scolaires, de cartables ou de livres », et 72 % « à l’achat de vêtements ou de chaussures pour leurs enfants ». Deux tiers des bénéficiaires expliquent par ailleurs que cette ARS leur permet des dépenses qui seraient impossibles sans elle.
L'étude complète du Crédoc est accessible à cette adresse ou ci-dessous.
Photographie : illustration, Friedrich Haag, CC BY SA 4.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Directrice éditoriale des éditions Arthaud depuis 2011, Valérie Dumeige s'apprête à prendre la tête des Éditions des Équateurs. Elle succédera au fondateur de la maison, Olivier Frébourg, qui devrait rejoindre Madrigall pour diriger le Mercure de France. Révélée par La Lettre, l'arrivée de Valérie Dumeige aux Équateurs a été confirmée à ActuaLitté.
26/08/2026, 12:31
L'éditeur et mécène turc Osman Kavala a été condamné, en 2022, à une peine de prison à perpétuité en Turquie, accusé d'avoir organisé les manifestations du Parc Gezi, en 2013, puis d'avoir participé au coup d'État manqué de 2016 contre Recep Tayyip Erdoğan. Ce 25 août, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a ordonné à la Turquie la remise en liberté de Kavala, dont la condamnation est « nulle et non avenue au regard du droit conventionnel ».
26/08/2026, 11:12
Exclusif — La librairie parisienne de l'association L'Autre Livre, située au 13 rue de l'École-Polytechnique, dans le 5e arrondissement, fermera ses portes au cours du mois de septembre prochain, a appris ActuaLitté. Dans une communication aux adhérents, la structure, qui réunit des maisons d'édition indépendantes, évoque des recettes qui ne seraient « absolument pas à la hauteur de ce qui était envisagé ».
26/08/2026, 08:59
Plus de 10 ans après avoir obtenu en justice l’interdiction faite à sa mère d’exploiter des photographies d’elle sans son consentement, Eva Ionesco poursuit son combat pour empêcher leur circulation. L’écrivaine et réalisatrice a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre l’avocat Emmanuel Pierrat, exécuteur testamentaire de la photographe Irina Ionesco, qu’elle accuse de détenir et de receler certains de ces clichés.
25/08/2026, 18:33
Après près de 20 ans dans le recyclage des ferrailles et des métaux, Julie Menant change de vie. Le 2 septembre, elle reprendra la librairie Anagramme de Sèvres, rebaptisée l’a.nagramme des jours. Une première expérience d’entrepreneuse pour cette ancienne responsable de contrats, qui entend conserver l’identité généraliste de l’établissement tout en donnant davantage de place aux éditeurs indépendants, à la jeunesse et aux rencontres.
25/08/2026, 18:15
Comment construire un avenir plus viable pour les auteurs et autrices de bande dessinée ? La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image consacrera ses Rencontres internationales 2026 à cette question, le 12 novembre à Angoulême, en partenariat avec les États Généraux de la Bande Dessinée (EGBD).
25/08/2026, 16:59
Huit jours avant le centenaire de la naissance de Michel Foucault, Flammarion publiera, le 7 octobre 2026, La croisade des enfants, un ensemble de textes inédits et inachevés établis et préfacés par Arianna Sforzini. Derrière ce titre se cache bien davantage qu’un nouveau texte exhumé des archives du philosophe : La croisade des enfants figurait déjà, en 1976, parmi les volumes annoncés pour poursuivre son Histoire de la sexualité.
25/08/2026, 16:23
Depuis le mois de février 2025, le crédit accordé aux bénéficiaires du pass Culture s'élève à 150 €, une somme bien moindre par rapport aux 300 € proposés lors de sa généralisation, en 2021. Le ministère de la Culture avait toutefois prévu des situations dans lesquelles une bonification de 50 € s'y ajouterait pour les jeunes âgés de 18 ans, dont un seuil du quotient familial du foyer.
25/08/2026, 11:02
Fondés tous deux en 1946, Neptun Verlag et Origo Verlag célèbrent leurs 80 ans. Deux éditeurs suisses désormais installés à la même adresse, à Berne, sous la bannière de wissenverbindet GmbH, mais avec des lignes qui regardent dans des directions bien différentes : fiction, jeunesse et livres illustrés pour Neptun ; spiritualité et philosophies orientales pour Origo. Huit décennies d’édition, et quelques changements de cap.
25/08/2026, 11:00
Nommé consul général de France à Naples, Paul de Sinety n'est plus délégué général à la langue française et aux langues de France. La ministre de la Culture, par un arrêté en date du 13 août dernier, a par conséquent nommé Paul Petit à ce poste, pour assumer la fonction par intérim.
25/08/2026, 10:00
Giuliano da Empoli revient au roman. Quatre ans après Le Mage du Kremlin, son premier roman devenu phénomène éditorial, l’ancien conseiller politique publiera chez Gallimard en octobre prochain Le Fondateur. Le livre met en scène un conseiller politique déchu, simplement nommé G., recruté à sa grande surprise par Alexander Zimmer, patron d’une gigantesque société de surveillance baptisée Panoptik.
24/08/2026, 18:22
Après notre premier tour de France des médiathèques à suivre à la rentrée 2026, des lecteurs nous ont signalé d'autres équipements sur le point d'ouvrir leurs portes. De Perpignan aux Herbiers, en passant par Val-de-Moder et Bidache, septembre et début octobre apporteront encore plusieurs nouvelles bibliothèques. Avec, selon les territoires, reconversion d'un ancien cinéma, implantation dans un quartier prioritaire, changement d'échelle ou débats sur les moyens humains.
24/08/2026, 17:45
Écrivain, critique de cinéma, anarchiste joyeux et « entarteur » professionnel, Noël Godin est mort dimanche 23 août, à l'âge de 80 ans. Sous le nom de Georges Le Gloupier, le Belge avait transformé la tarte à la crème en arme de dérision contre les puissants et les « pompeux cornichons ». Derrière ces attentats pâtissiers se cachait pourtant un lecteur insatiable et l'auteur d'une œuvre résolument littéraire, dominée par son imposante Anthologie de la subversion carabinée, justement revenue en librairie au printemps chez Noir sur Blanc.
24/08/2026, 17:10
Crépuscule, une œuvre monumentale en cinq peintures d'Astrid de La Forest, s'installe sur le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France. Elle investit la salle de lecture commune aux départements des Estampes et de la photographie et des Cartes et plans, ouvrant l'horizon au-delà de ses murs.
24/08/2026, 15:43
Dans quelques mois, le programme « Parlez-moi d’une langue » fêtera sa trentième année d'existence. Porté par l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), il fait intervenir, chaque année, des artistes et des experts dans les établissements d'enseignement, pour des conférences et rencontres. Une subvention de 900.000 $, répartie sur la période 2026-2029, permettra d'élargir le nombre de bénéficiaires.
24/08/2026, 12:19
Mort ce lundi 24 août 2026 à l'âge de 96 ans, Philippe Bouvard restera pour beaucoup une voix : celle des Grosses Têtes, de RTL, d'un certain âge d'or de la radio française pour certains, d'une époque heureusement révolue pour d'autres. Mais derrière le micro se trouvait aussi un homme qui n'a pratiquement jamais cessé d'écrire. Près de 70 livres, des carnets aux aphorismes, des portraits aux mémoires, où l'on retrouve une même obsession : observer les autres, se moquer de soi et, à mesure que les années passent, apprivoiser sa propre disparition.
24/08/2026, 11:47
De l'autre côté de l'Atlantique, l'actualité politico-judiciaire ne manque définitivement pas d'imagination. Visé par l'administration Trump, qui l'a limogé de son poste de directeur du FBI en 2017, James Comey est aujourd'hui accusé d'avoir menacé de mort le président américain, en postant une photographie cryptique sur le réseau social Instagram. Le ministère de la Justice assure à présent que son livre FDR Drive, paru en juin 2025 chez Head of Zeus et inédit en français, développe le même projet d'assassinat de Donald Trump.
24/08/2026, 11:13
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