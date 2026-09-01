Trois adieux : un roman de Michela Murgia au cinéma

Présenté sous le titre Tre ciotole: Riti per un anno di crise, le livre fait partie des dernières parutions de Michela Murgia, décédée en 2023. Cette autrice italienne, parallèlement à son œuvre romancée, s'est largement investie dans l'action politique et la lutte antifasciste, avec plusieurs parutions sur le sujet, dont Devenir fasciste, mode d'emploi (trad. Angela Calaprice, Plon).

« Avec le temps, Michela Murgia est devenue une figure iconique de la culture italienne, aussi aimée que dérangeante, qui n’a jamais adouci sa voix. Ce qui m’a le plus émue dans son écriture, c’est sa capacité à trouver de la beauté dans le quotidien et dans la vulnérabilité », explique la réalisatrice Isabel Coixet à son sujet.

La distribution du long-métrage réunit Alba Rohrwacher, Elio Germano, Galatea Bellugi ou encore Silvia D'Amico. Le scénario, adapté du livre, a été coécrit par Coixet elle-même, avec Enrico Audenino. Et c'est un certain Roberto Saviano qui a fait découvrir la prose de Murgia à la réalisatrice et scénariste...

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com