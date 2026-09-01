Vous n'aurez pas les enfants : après le livre et la BD, le documentaire

Dans Vous n'aurez pas les enfants, Valérie Portheret, enseignante et chercheure associée au Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (Larhra), racontait le sauvetage de 108 enfants juifs du camp de Vénissieux, en 1942.

Elle-même travaillait sur ce sujet depuis 1992, et avait établi la liste des 108 jeunes sauvés, en collectant les témoignages d'un certain nombre d'entre eux et de leurs sauveteurs. En 2018, elle avait aussi retrouvé des photographies documentant le fonctionnement du camp de Vénissieux, utilisé par le régime de Vichy, après la rafle d'août 1942 pour interner des juifs apatrides, puis des Tsiganes.

Une circulaire des autorités de Vichy ayant stipulé que les orphelins ne seraient pas déportés, un réseau s'organise afin de permettre aux parents juifs de renoncer à la filiation paternelle et maternelle. Un déchirement, qui a permis d'exfiltrer 108 enfants dans la nuit du 28 au 29 août, même si 4 d'entre eux seront repris et assassinés.

Lyon, août 1942. Suite à la rafle du 26 août, 108 enfants juifs et leurs familles sont parqués dans le camp de triage de Vénissieux, promis à la déportation. Madeleine Barot, jeune responsable de la Cimade, et une poignée de résistants civils et religieux engagent un bras de fer contre l'administration de Vichy. À travers le journal intime d'une femme qui bascule dans l'illégalité, le film retrace l'histoire du plus grand sauvetage collectif de la Shoah en France. Un acte de résistance spirituelle et civile qui fera basculer Vichy. – Le synopsis du documentaire Vous n'aurez pas les enfants

Produit par Upside Films, le documentaire Vous n'aurez pas les enfants est réalisé par Virginie Kahn, qui a notamment signé Le « bouclier » Pétain : autopsie d'un mythe (2024), Les batailles cachées de la Libération de Paris (2024) et Jean Moulin, cet illustre méconnu (2023).

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Le tournage de quelques scènes aura lieu à Lyon à la mi-septembre. Pour l'instant, aucune date de diffusion n'est annoncée.

Outre le livre et la BD, mentionnons le film La Troisième Nuit, de Daniel Auteuil, dont la sortie est prévue pour le 20 janvier 2027 et qui raconte aussi cet épisode du camp de Vénissieux. Valérie Portheret a assumé le rôle de conseillère historique pour cette production, dont le scénario est coécrit par Auteuil et Camille Lugan, d'après une idée d'Adrien Nussenbaum.

Par Antoine Oury

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