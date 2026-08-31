Décès d'Édouard Balladur, le Premier ministre qui fit naître la BnF

Édouard Balladur est mort ce lundi 31 août 2026, à 97 ans. Premier ministre de 1993 à 1995, candidat à l’Élysée en 1995, l’ancien conseiller de Georges Pompidou laisse aussi une abondante bibliographie. Lecteur assidu, auteur chez Plon, Flammarion puis surtout Fayard, il aura également croisé, dans l’exercice du pouvoir, le prix unique, la fiscalité des récompenses littéraires, la francophonie et la naissance administrative de la BnF.
Le 31/08/2026 à 22:19 par Clément Solym
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31/08/2026 à 22:19
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En mars 1993, au moment de son arrivée à Matignon, Le Monde dresse le portrait d’un « homme de l’écrit » : grand lecteur de presse, Balladur ne se déplace pas sans quelques volumes. Ses goûts vont alors de Faulkner à Pascal, de Sade à Saint-Simon ; il apprécie le roman et se passionne pour l’histoire. L’habitude vient de loin. Ses séjours en sanatorium, dans sa jeunesse, avaient nourri ce que le quotidien qualifiera, à sa mort, d’appétit de lecture « inépuisable et éclectique ».
Même les années d’ENA ont leur anecdote bibliophile. En 1995, d’anciens camarades racontent au Monde qu’au milieu des séances de préparation aux oraux, Balladur ouvrait un tiroir, en sortait un petit livre et soumettait le groupe à des devinettes.
Ses propres confidences donnent une image moins compassée de ses rayonnages. Interrogé en 1997 à l’occasion de Caractère de la France (Plon), il dit avoir lu cet été-là 1941 de Marc Lambron et Le Sang noir de Louis Guilloux. Il reconnaît connaître peu la littérature latino-américaine et presque pas les lettres chinoises ou japonaises.
Chez Tolstoï, explique-t-il, ce sont les relations humaines de Guerre et Paix et d’Anna Karénine qui l’émeuvent davantage que leur arrière-plan historique. Il s’inquiète aussi de voir la formation évoluer « au détriment de la littérature » et plaide pour la préservation d’une connaissance désintéressée : la culture.
Ce goût de l’écrit rencontre à plusieurs reprises la politique du livre. En avril 1986, devenu ministre de l’Économie dans le gouvernement Chirac, Balladur expose devant la commission des finances du Sénat sa volonté générale de libérer les prix. Interrogé sur le livre, il précise toutefois qu’il sera tenu compte des raisons ayant conduit au prix unique.
La loi Lang, alors contestée notamment par la Fnac et certains distributeurs, sera finalement confortée à l’automne après une concertation conduite par le ministère de la Culture. Il serait excessif d’en faire l’œuvre de Balladur ; sa déclaration montre néanmoins que le livre fut traité comme un secteur à part.
Son intervention est plus directe la même année sur les prix littéraires. À l’été 1986, il décide l’exonération fiscale de leur dotation. Maurice Druon s’en félicite publiquement sous la Coupole : l’Académie française « n’oubliera pas le nom de M. Édouard Balladur ».
Le ministre de l’Économie fait également verser un million de francs au fonds du nouveau Grand Prix de la Francophonie. Son premier lauréat, le poète et dramaturge libanais Georges Schéhadé, reçoit 400 000 francs. En 1994, l’Académie rappellera ces deux décisions à Balladur, devenu Premier ministre, et la Médaille du Mécénat qu’elle lui avait remise.
Son passage à Matignon coïncide avec une autre date majeure. Il faut ici rendre à François Mitterrand ce qui lui appartient : le projet de « Très Grande Bibliothèque » avait été annoncé par le président dès le 14 juillet 1988, le site de Tolbiac choisi en 1989 et le chantier ouvert en 1992. Mais c’est sous le gouvernement Balladur que l’édifice institutionnel prend sa forme actuelle.
Le décret du 3 janvier 1994, signé par François Mitterrand et contresigné notamment par Édouard Balladur et Jacques Toubon, fusionne la Bibliothèque nationale et l’Établissement public de la Bibliothèque de France pour créer la Bibliothèque nationale de France.
L’ancien Premier ministre est parallèlement un auteur régulier. L’Arbre de mai paraît en 1979. Puis viennent notamment Passion et longueur de temps, dialogues avec Jean-Pierre Elkabbach (Fayard, 1989), Deux ans à Matignon (Plon, 1995) et Caractère de la France (Plon, 1997), avant de nombreux essais chez Fayard. Claude Durand, qui dirige la maison à partir de 1980, compte Balladur parmi les personnalités politiques qu’il publie.
Parmi ses derniers ouvrages marquants, Le pouvoir ne se partage pas. Conversations avec François Mitterrand (Fayard, 2009) restitue les nombreux échanges entre le président et son Premier ministre durant la seconde cohabitation. Le livre obtient en 2010 le prix Aujourd’hui, puis le prix Guizot-Calvados. Clin d’œil final : cette seconde distinction lui est remise dans la bibliothèque du Val-Richer, demeure de François Guizot. En 2013, La Tragédie du pouvoir. Le courage de Georges Pompidou revient sur les derniers mois du président, dont Balladur fut alors le secrétaire général de l’Élysée et un témoin direct.
Édouard Balladur ne fut ni éditeur ni écrivain de métier. Mais peu de responsables politiques de sa génération auront autant fait de l’écrit un outil de réflexion, de témoignage et de mémoire. Du petit livre de devinettes de l’ENA aux rayonnages de Fayard, des prix littéraires à la BnF, sa trajectoire laisse derrière elle une histoire du pouvoir qui se lit aussi par les livres.
D’ailleurs, et contrairement à une idée répandue, on ne lui doit as la transformation du Centre national des lettres en Centre national du livre. Le décret date en effet du 19 mars 1993 et porte la signature de Pierre Bérégovoy et Jack Lang, soit dix jours avant la nomination de Balladur à Matignon. Soit dit en passant.
Crédits photo : UMP CC BY NC ND 4.0
Par Clément Solym
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Exclusif — La librairie parisienne de l'association L'Autre Livre, située au 13 rue de l'École-Polytechnique, dans le 5e arrondissement, fermera ses portes au cours du mois de septembre prochain, a appris ActuaLitté. Dans une communication aux adhérents, la structure, qui réunit des maisons d'édition indépendantes, évoque des recettes qui ne seraient « absolument pas à la hauteur de ce qui était envisagé ».
26/08/2026, 08:59
Plus de 10 ans après avoir obtenu en justice l’interdiction faite à sa mère d’exploiter des photographies d’elle sans son consentement, Eva Ionesco poursuit son combat pour empêcher leur circulation. L’écrivaine et réalisatrice a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre l’avocat Emmanuel Pierrat, exécuteur testamentaire de la photographe Irina Ionesco, qu’elle accuse de détenir et de receler certains de ces clichés.
25/08/2026, 18:33
Après près de 20 ans dans le recyclage des ferrailles et des métaux, Julie Menant change de vie. Le 2 septembre, elle reprendra la librairie Anagramme de Sèvres, rebaptisée l’a.nagramme des jours. Une première expérience d’entrepreneuse pour cette ancienne responsable de contrats, qui entend conserver l’identité généraliste de l’établissement tout en donnant davantage de place aux éditeurs indépendants, à la jeunesse et aux rencontres.
25/08/2026, 18:15
Comment construire un avenir plus viable pour les auteurs et autrices de bande dessinée ? La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image consacrera ses Rencontres internationales 2026 à cette question, le 12 novembre à Angoulême, en partenariat avec les États Généraux de la Bande Dessinée (EGBD).
25/08/2026, 16:59
Huit jours avant le centenaire de la naissance de Michel Foucault, Flammarion publiera, le 7 octobre 2026, La croisade des enfants, un ensemble de textes inédits et inachevés établis et préfacés par Arianna Sforzini. Derrière ce titre se cache bien davantage qu’un nouveau texte exhumé des archives du philosophe : La croisade des enfants figurait déjà, en 1976, parmi les volumes annoncés pour poursuivre son Histoire de la sexualité.
25/08/2026, 16:23
Depuis le mois de février 2025, le crédit accordé aux bénéficiaires du pass Culture s'élève à 150 €, une somme bien moindre par rapport aux 300 € proposés lors de sa généralisation, en 2021. Le ministère de la Culture avait toutefois prévu des situations dans lesquelles une bonification de 50 € s'y ajouterait pour les jeunes âgés de 18 ans, dont un seuil du quotient familial du foyer.
25/08/2026, 11:02
Fondés tous deux en 1946, Neptun Verlag et Origo Verlag célèbrent leurs 80 ans. Deux éditeurs suisses désormais installés à la même adresse, à Berne, sous la bannière de wissenverbindet GmbH, mais avec des lignes qui regardent dans des directions bien différentes : fiction, jeunesse et livres illustrés pour Neptun ; spiritualité et philosophies orientales pour Origo. Huit décennies d’édition, et quelques changements de cap.
25/08/2026, 11:00
Nommé consul général de France à Naples, Paul de Sinety n'est plus délégué général à la langue française et aux langues de France. La ministre de la Culture, par un arrêté en date du 13 août dernier, a par conséquent nommé Paul Petit à ce poste, pour assumer la fonction par intérim.
25/08/2026, 10:00
Giuliano da Empoli revient au roman. Quatre ans après Le Mage du Kremlin, son premier roman devenu phénomène éditorial, l’ancien conseiller politique publiera chez Gallimard en octobre prochain Le Fondateur. Le livre met en scène un conseiller politique déchu, simplement nommé G., recruté à sa grande surprise par Alexander Zimmer, patron d’une gigantesque société de surveillance baptisée Panoptik.
24/08/2026, 18:22
Après notre premier tour de France des médiathèques à suivre à la rentrée 2026, des lecteurs nous ont signalé d'autres équipements sur le point d'ouvrir leurs portes. De Perpignan aux Herbiers, en passant par Val-de-Moder et Bidache, septembre et début octobre apporteront encore plusieurs nouvelles bibliothèques. Avec, selon les territoires, reconversion d'un ancien cinéma, implantation dans un quartier prioritaire, changement d'échelle ou débats sur les moyens humains.
24/08/2026, 17:45
Crépuscule, une œuvre monumentale en cinq peintures d'Astrid de La Forest, s'installe sur le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France. Elle investit la salle de lecture commune aux départements des Estampes et de la photographie et des Cartes et plans, ouvrant l'horizon au-delà de ses murs.
24/08/2026, 15:43
Dans quelques mois, le programme « Parlez-moi d’une langue » fêtera sa trentième année d'existence. Porté par l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), il fait intervenir, chaque année, des artistes et des experts dans les établissements d'enseignement, pour des conférences et rencontres. Une subvention de 900.000 $, répartie sur la période 2026-2029, permettra d'élargir le nombre de bénéficiaires.
24/08/2026, 12:19
De l'autre côté de l'Atlantique, l'actualité politico-judiciaire ne manque définitivement pas d'imagination. Visé par l'administration Trump, qui l'a limogé de son poste de directeur du FBI en 2017, James Comey est aujourd'hui accusé d'avoir menacé de mort le président américain, en postant une photographie cryptique sur le réseau social Instagram. Le ministère de la Justice assure à présent que son livre FDR Drive, paru en juin 2025 chez Head of Zeus et inédit en français, développe le même projet d'assassinat de Donald Trump.
24/08/2026, 11:13
Au 15 août, le marché britannique du livre imprimé avait déjà généré 1,003 milliard £ dans le périmètre NielsenIQ BookScan, en hausse de 2,3 % sur un an. Jamais ce seuil n’avait été atteint aussi tôt dans les séries comparables. La fiction mène la hausse et place 2026 sur une trajectoire susceptible de dépasser le record de 2023. Avec une nuance : le nombre d’exemplaires vendus, lui, recule encore légèrement.
24/08/2026, 11:06
Créée pour faire de Sharjah un carrefour international de l’édition, la Sharjah Publishing City accueille désormais plus de 1000 entreprises liées à l’intelligence artificielle. Elles rejoignent une zone franche qui revendique plus de 20.000 sociétés venues de 173 pays. Le livre reste dans les murs ; simplement, il n’y est plus seul maître des lieux.
24/08/2026, 11:03
Scott Sanders connaissait déjà les grands éditeurs américains, mais depuis l’autre côté de la table. Chez Amazon, il dirigeait l’équipe chargée des partenariats stratégiques avec les Big Five et plus d’une vingtaine d’autres maisons nord-américaines. Le 8 septembre, il changera de camp : HarperCollins lui confiera ses ventes en ligne et numériques aux États-Unis.
24/08/2026, 09:44
Comment ramener vers le roman des enfants qui lisent moins pour le plaisir et hésitent devant plusieurs centaines de pages de texte continu ? Aux États-Unis, des éditeurs testent une réponse très concrète : réduire la pagination, introduire davantage d’illustrations, aérer la composition et rapprocher les sorties d’une même série. Le middle grade, ce segment qui couvre approximativement les 8-12 ans, revoit jusqu’à la forme de ses livres.
22/08/2026, 11:26
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