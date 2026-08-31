Décès d'Édouard Balladur, le Premier ministre qui fit naître la BnF

En mars 1993, au moment de son arrivée à Matignon, Le Monde dresse le portrait d’un « homme de l’écrit » : grand lecteur de presse, Balladur ne se déplace pas sans quelques volumes. Ses goûts vont alors de Faulkner à Pascal, de Sade à Saint-Simon ; il apprécie le roman et se passionne pour l’histoire. L’habitude vient de loin. Ses séjours en sanatorium, dans sa jeunesse, avaient nourri ce que le quotidien qualifiera, à sa mort, d’appétit de lecture « inépuisable et éclectique ».

Même les années d’ENA ont leur anecdote bibliophile. En 1995, d’anciens camarades racontent au Monde qu’au milieu des séances de préparation aux oraux, Balladur ouvrait un tiroir, en sortait un petit livre et soumettait le groupe à des devinettes.

Ses propres confidences donnent une image moins compassée de ses rayonnages. Interrogé en 1997 à l’occasion de Caractère de la France (Plon), il dit avoir lu cet été-là 1941 de Marc Lambron et Le Sang noir de Louis Guilloux. Il reconnaît connaître peu la littérature latino-américaine et presque pas les lettres chinoises ou japonaises.

Chez Tolstoï, explique-t-il, ce sont les relations humaines de Guerre et Paix et d’Anna Karénine qui l’émeuvent davantage que leur arrière-plan historique. Il s’inquiète aussi de voir la formation évoluer « au détriment de la littérature » et plaide pour la préservation d’une connaissance désintéressée : la culture.

Du prix unique aux prix littéraires

Ce goût de l’écrit rencontre à plusieurs reprises la politique du livre. En avril 1986, devenu ministre de l’Économie dans le gouvernement Chirac, Balladur expose devant la commission des finances du Sénat sa volonté générale de libérer les prix. Interrogé sur le livre, il précise toutefois qu’il sera tenu compte des raisons ayant conduit au prix unique.

La loi Lang, alors contestée notamment par la Fnac et certains distributeurs, sera finalement confortée à l’automne après une concertation conduite par le ministère de la Culture. Il serait excessif d’en faire l’œuvre de Balladur ; sa déclaration montre néanmoins que le livre fut traité comme un secteur à part.

Son intervention est plus directe la même année sur les prix littéraires. À l’été 1986, il décide l’exonération fiscale de leur dotation. Maurice Druon s’en félicite publiquement sous la Coupole : l’Académie française « n’oubliera pas le nom de M. Édouard Balladur ».

Le ministre de l’Économie fait également verser un million de francs au fonds du nouveau Grand Prix de la Francophonie. Son premier lauréat, le poète et dramaturge libanais Georges Schéhadé, reçoit 400 000 francs. En 1994, l’Académie rappellera ces deux décisions à Balladur, devenu Premier ministre, et la Médaille du Mécénat qu’elle lui avait remise.

La BnF, sans réécrire l’histoire

Son passage à Matignon coïncide avec une autre date majeure. Il faut ici rendre à François Mitterrand ce qui lui appartient : le projet de « Très Grande Bibliothèque » avait été annoncé par le président dès le 14 juillet 1988, le site de Tolbiac choisi en 1989 et le chantier ouvert en 1992. Mais c’est sous le gouvernement Balladur que l’édifice institutionnel prend sa forme actuelle.

Le décret du 3 janvier 1994, signé par François Mitterrand et contresigné notamment par Édouard Balladur et Jacques Toubon, fusionne la Bibliothèque nationale et l’Établissement public de la Bibliothèque de France pour créer la Bibliothèque nationale de France.

L’ancien Premier ministre est parallèlement un auteur régulier. L’Arbre de mai paraît en 1979. Puis viennent notamment Passion et longueur de temps, dialogues avec Jean-Pierre Elkabbach (Fayard, 1989), Deux ans à Matignon (Plon, 1995) et Caractère de la France (Plon, 1997), avant de nombreux essais chez Fayard. Claude Durand, qui dirige la maison à partir de 1980, compte Balladur parmi les personnalités politiques qu’il publie.

Parmi ses derniers ouvrages marquants, Le pouvoir ne se partage pas. Conversations avec François Mitterrand (Fayard, 2009) restitue les nombreux échanges entre le président et son Premier ministre durant la seconde cohabitation. Le livre obtient en 2010 le prix Aujourd’hui, puis le prix Guizot-Calvados. Clin d’œil final : cette seconde distinction lui est remise dans la bibliothèque du Val-Richer, demeure de François Guizot. En 2013, La Tragédie du pouvoir. Le courage de Georges Pompidou revient sur les derniers mois du président, dont Balladur fut alors le secrétaire général de l’Élysée et un témoin direct.

Édouard Balladur ne fut ni éditeur ni écrivain de métier. Mais peu de responsables politiques de sa génération auront autant fait de l’écrit un outil de réflexion, de témoignage et de mémoire. Du petit livre de devinettes de l’ENA aux rayonnages de Fayard, des prix littéraires à la BnF, sa trajectoire laisse derrière elle une histoire du pouvoir qui se lit aussi par les livres.

D’ailleurs, et contrairement à une idée répandue, on ne lui doit as la transformation du Centre national des lettres en Centre national du livre. Le décret date en effet du 19 mars 1993 et porte la signature de Pierre Bérégovoy et Jack Lang, soit dix jours avant la nomination de Balladur à Matignon. Soit dit en passant.

Crédits photo : UMP CC BY NC ND 4.0

Par Clément Solym

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