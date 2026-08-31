Incendies, omerta et fantômes : la Croatie noire de Jurica Pavičić

Le conteur croate d’histoires tristes est de retour avec un excellent roman qui nous parle d’incendies — c’est hélas d’actualité —, mais surtout qui confirme qu’il est un sacré faiseur de personnages fortement enracinés dans l’histoire tourmentée de son pays.
Le 31/08/2026 à 17:22 par Bruno Ménétrier
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31/08/2026 à 17:22
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Cette rentrée littéraire nous offre une excellente occasion de découvrir l’écrivain croate Jurica Pavičić, un auteur que l’on suit depuis sa première traduction en français en 2022 et qui, depuis, réalise un parcours sans faute parsemé de coups de cœur.
Allumettes est son dernier roman, le cinquième en français et peut-être bien son meilleur, mais quand il a allumé ses žigice en 2024 à Split, Pavičić n’imaginait sans doute pas que sa région natale allait encore flamber en 2026 et que son bouquin allait sortir en France juste après les feux de Gironde…
La traduction du croate est d’Olivier Lannuzel.
Une nuit de grands vents, de terribles incendies enflamment les alentours de Split et s’approchent dangereusement de la ville. Bien vite, on soupçonne une action criminelle, peut-être une vengeance ou une magouille immobilière. Une folie certainement, au vu de l’ampleur de l’incendie qui fera même une victime.
[…] Ça n’aurait pas dû se passer comme ça. Il n’avait pas voulu ça.
L’enquête a été confiée au jeune inspecteur Petar Fradelić, tandis que l’expert Stanko Barada est missionné pour déterminer l’origine exacte de l’incendie.
— Vous êtes l’inspecteur du service incendie ?
— C’est ça. Stanko Barada.
— Petar Fradelić. C’est moi qui suis chargé de l’affaire.
Petar Fradelić est plus futé et tenace qu’il n’y paraît ; quant à Barada, on dit de lui qu’il lit le feu.
[…] Il va y avoir une enquête. Ils ne vont pas traiter ça comme n’importe quel incendie. Ils vont faire les choses comme il faut.
[…] Personne n’avait rien vu, personne ne savait rien. Par leur silence, ils protégeaient un cousin, ou un voisin, ou un habitant du village. Les policiers s’étaient pris de front le mur de l’omerta.
Au fil de l’enquête, les chapitres passent alternativement de l’un à l’autre, mais bientôt nous ferons la connaissance d’un troisième personnage.
On reconnaît que Jurica Pavičić est un sacré conteur d’histoires tristes et on comprend, au fil du récit, que la force de ses romans noirs et fatalistes n’est pas tant celle de l’intrigue ou de l’enquête policière que celle de son talent de faiseur de personnages, denses, fouillés, complexes.
Voilà un auteur qui ancre profondément ses personnages dans l’histoire récente de son pays : récemment, l’essor anarchique du tourisme et du capitalisme, mais avant, il y a eu la guerre, bien sûr, et plus tôt encore, la Yougoslavie communiste de Tito. La Croatie a traversé des périodes difficiles, le pays a connu une histoire tourmentée, et c’est ce lourd passé qui façonne les hommes d’aujourd’hui.
[…] Dès que tu commences à gratter quelque part, tu découvres des fantômes, des squelettes, des zombies d’anciennes sociétés, d’anciennes vies, d’anciens projets et d’anciens plans. Tout cela est mort, mais jamais tout à fait enterré, ça reste dans les limbes où ça continue d’exister à moitié, mais pas complètement.
On découvre ici que lorsque Tito a lancé le Mouvement des non-alignés, il a également propulsé les entreprises yougoslaves de BTP à l’international, enclenchant ainsi toute une série d’enrichissements et de spéculations immobilières, au fil des grands chantiers socialistes, puis des privatisations douteuses, puis du libéralisme sauvage.
C’est le décor inflammable de ce drame qui tient plus du roman noir que de l’intrigue policière.
[…] La Yougoslavie donnait aux pays africains et asiatiques l’illusion que quelqu’un dans l’hémisphère nord blanc les écoutait. En retour, ces pays conféraient à la Yougoslavie des privilèges commerciaux. C’était l’empire yougoslave.
Par Bruno Ménétrier
Contact : bmr.menetrier@gmail.com
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