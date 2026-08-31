Dans la Revue des Deux Mondes, quand la santé devient une obsession

Avec Boris Cyrulnik en couverture, la revue ausculte une société qui semble avoir transformé la santé en préoccupation permanente.

Il fut un temps où l’on consultait parce que l’on était malade. Désormais, il convient également de consulter pour vérifier que l’on ne risque pas de le devenir. Entre les deux s’est installé un personnage caractéristique de notre époque : le patient en bonne santé.

Montres connectées, bilans biologiques, applications de sommeil, recommandations nutritionnelles et injonctions sportives dessinent un quotidien où chacun est invité à devenir le gestionnaire attentif de son propre organisme. C’est cette transformation que le numéro de rentrée de la Revue des Deux Mondes choisit d’interroger.

Boris Cyrulnik y analyse les « racines du mal-être contemporain ». Le neuropsychiatre relie celui-ci aux profondes mutations de nos cadres familiaux, sociaux et culturels. Mais, fidèle à une pensée qui refuse de confondre vulnérabilité et fatalité, il oppose au catastrophisme la capacité des individus et des sociétés à inventer de nouveaux équilibres.

Car derrière le souci légitime de vivre mieux apparaît une autre question : que devient une société lorsque la santé cesse d’être une condition de l’existence pour devenir l’une de ses finalités ?

Delphine Jouenne examine ainsi « le corps administré » et les logiques économiques qui travaillent désormais la médecine. La santé constitue un marché immense : maladies, vieillissement, prévention et données biologiques produisent une valeur économique considérable.

Jean-Michel Djian revient, quant à lui, sur Némésis médicale d’Ivan Illich, critique radicale publiée il y a un demi-siècle et dont certaines intuitions retrouvent aujourd’hui une troublante actualité.

Christian Authier explore une autre industrie, plus diffuse encore : celle du bonheur. Développement personnel, culte du corps, promesses d’accomplissement et recettes destinées à devenir enfin « soi-même » prospèrent sur une inquiétude paradoxale. À force de devoir aller bien, nous finissons peut-être par ne plus savoir comment supporter d’aller mal.

La question de la santé conduit nécessairement à celle de la mort. Le dossier confronte notamment les positions du philosophe Damien Le Guay et du médecin réanimateur François Blot autour de l’aide à mourir. Deux conceptions de la liberté et de la médecine s’y rencontrent, au point précis où soigner ne signifie plus nécessairement guérir et où l’autonomie du sujet rencontre la responsabilité du médecin.

Mais ce numéro ne se limite pas à son dossier central. Michel Delon interroge l’histoire de nos conceptions de l’équilibre, Robert Kopp revient sur la fonction thérapeutique du rire, tandis que Michaël Ferrier poursuit magistralement ses Carnets de Guyane sur les traces de Dreyfus.

Christine Clerc évoque Bernadette Chirac, Thomas Gomart s’inquiète de « l’angle mort international » qui menace la prochaine campagne présidentielle, et la revue rend également hommage au grand Edgar Morin.

À travers cet ensemble se dessine finalement une interrogation qui dépasse largement la médecine… Notre époque supporte de moins en moins l’incertitude inhérente à l’existence. Elle voudrait prévoir la maladie, retarder le vieillissement, maîtriser la mort et, si possible, garantir le bonheur.

À vouloir éliminer tous les risques, elle pourrait pourtant en créer un nouveau : celui de transformer la vie elle-même en immense salle d’attente médicale !

La santé n’est alors peut-être pas seulement devenue une obsession française. Elle constitue l’un des symptômes les plus absurdes de notre modernité.

Par Vincent Hein

Contact : contact@actualitte.com