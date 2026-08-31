Catherine Millot, écrivaine de la solitude et des abîmes, est morte

Dans un texte publié sur Instagram, son fils a rappelé combien cette disparition estivale faisait étrangement écho au dernier livre de Catherine Millot. Dans Un peu profond ruisseau…, paru chez Gallimard en 2021, elle écrivait : « La mort n’a jamais tenu une grande place dans ma vie consciente. »

Un livre où celle qui avait gravement souffert du Covid revenait précisément sur l’approche de la mort, le dénuement et cette énigmatique pulsion de vie qui demeure lorsque tout le reste semble s’effacer.

De Freud aux écrivains

Avant que son écriture ne devienne de plus en plus personnelle, Catherine Millot s’était d’abord imposée par des travaux de psychanalyse. Freud anti-pédagogue, publié en 1979 par La Bibliothèque d’Ornicar et les éditions du Seuil, puis repris chez Flammarion, interrogeait les rapports entre psychanalyse et éducation. Suivront Horsexe. Essai sur le transsexualisme (Point Hors Ligne, 1983) et Nobodaddy. L’hystérie dans le siècle (Point Hors Ligne, 1988).

Mais la littérature prend rapidement une place centrale. Avec La Vocation de l’écrivain (Gallimard, « L’Infini », 1991), elle se tourne vers Proust, Colette, Flaubert, Joyce, Mallarmé ou encore Rilke et cherche ce que l’acte d’écrire révèle d’une existence. Elle poursuit cette exploration dans Gide Genet Mishima. Intelligence de la perversion (Gallimard, « L’Infini », 1996), où trois écrivains que tout semble séparer sont rapprochés par leur manière de transformer, par le style, la contrainte et la souffrance.

Cette articulation entre littérature et expérience intérieure devient plus intime avec Abîmes ordinaires (Gallimard, 2001). Le livre marque un déplacement important : la théorie s’efface partiellement derrière le récit de soi, le vide, le « lâcher-prise » et l’expérience mystique. Avec La Vie parfaite. Jeanne Guyon, Simone Weil, Etty Hillesum (Gallimard, 2006), elle poursuit cette réflexion à travers trois femmes dont les vies furent traversées par le dénuement et la quête spirituelle.

Solitude, amour et Lacan

O Solitude (Gallimard, « L’Infini », 2011) compte parmi ses textes les plus nettement littéraires. Catherine Millot y fait de la solitude non pas simplement une privation, mais un espace de liberté, de contemplation et d’écriture. Le voyage, la mer, les îles et les livres y composent une sorte d’autobiographie intérieure où se croisent notamment Proust, Barthes et Edgar Allan Poe.

Jacques Lacan occupe évidemment une place déterminante dans son parcours. Catherine Millot entre en analyse avec lui au début des années 1970, suit son enseignement et partage plusieurs années de sa vie. Mais elle attendra 2016 pour raconter cette relation dans La Vie avec Lacan (Gallimard, « L’Infini »). « J’avais le sentiment d’avoir saisi l’être de Lacan de l’intérieur », écrit-elle dans ce bref récit qui restitue moins une doctrine qu’un homme, ses habitudes, ses voyages, ses fulgurances et ses dernières années. L’ouvrage reçoit le prix de littérature André Gide.

Avec La Logique et l’Amour et autres textes, publié une première fois aux Éditions nouvelles Cécile Defaut en 2015, puis dans une édition revue et augmentée chez Léo Scheer en 2019, elle revient sur les rencontres intellectuelles qui ont jalonné son existence : Lacan, mais également Philippe Sollers, Georges Bataille, Michel Foucault, Pascal Quignard, Jean Genet ou Jacques Le Brun.

Le titre de son dernier livre, Un peu profond ruisseau… (Gallimard, « L’Infini », 2021), renvoie au vers de Mallarmé, « Un peu profond ruisseau calomnié la mort ». Après avoir frôlé la mort lors de l’épidémie de Covid-19, Catherine Millot y retourne sur cette frontière. Elle évoque l’hôpital, le corps dépossédé de lui-même, sa mère très âgée, les philosophies antiques et ce qui subsiste du désir de vivre lorsque la peur de mourir semble elle-même s’effacer.

Ses obsèques se sont déroulées dans la stricte intimité au crématorium de Nice, ses cendres doivent être déposées dans le caveau familial du cimetière des Chaprais, à Besançon. Un hommage doit également lui être rendu à Paris à une date ultérieure.

Crédits photo : Catherine Millot (Francesca Mantovani,Gallimard)

Par Hocine Bouhadjera

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