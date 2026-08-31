Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Edition

Catherine Millot, écrivaine de la solitude et des abîmes, est morte

Psychanalyste, philosophe de formation et écrivaine, Catherine Millot est morte à Nice le 24 août 2026, à l’âge de 81 ans, des suites d’un accident vasculaire cérébral. Longtemps proche de Jacques Lacan, dont elle fut l’analysante, l’élève puis la compagne, elle laisse surtout une œuvre singulière, à la frontière de la littérature, de la psychanalyse, de l’autobiographie et de la mystique. De La Vocation de l’écrivain à Un peu profond ruisseau…, elle n’a cessé d’interroger la solitude, le désir, l’écriture et la mort.

Le 31/08/2026 à 17:51 par Hocine Bouhadjera

|

Publié le :

31/08/2026 à 17:51

Hocine Bouhadjera

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Dans un texte publié sur Instagram, son fils a rappelé combien cette disparition estivale faisait étrangement écho au dernier livre de Catherine Millot. Dans Un peu profond ruisseau…, paru chez Gallimard en 2021, elle écrivait : « La mort n’a jamais tenu une grande place dans ma vie consciente. »

Un livre où celle qui avait gravement souffert du Covid revenait précisément sur l’approche de la mort, le dénuement et cette énigmatique pulsion de vie qui demeure lorsque tout le reste semble s’effacer.

De Freud aux écrivains

Avant que son écriture ne devienne de plus en plus personnelle, Catherine Millot s’était d’abord imposée par des travaux de psychanalyse. Freud anti-pédagogue, publié en 1979 par La Bibliothèque d’Ornicar et les éditions du Seuil, puis repris chez Flammarion, interrogeait les rapports entre psychanalyse et éducation. Suivront Horsexe. Essai sur le transsexualisme (Point Hors Ligne, 1983) et Nobodaddy. L’hystérie dans le siècle (Point Hors Ligne, 1988).

Mais la littérature prend rapidement une place centrale. Avec La Vocation de l’écrivain (Gallimard, « L’Infini », 1991), elle se tourne vers Proust, Colette, Flaubert, Joyce, Mallarmé ou encore Rilke et cherche ce que l’acte d’écrire révèle d’une existence. Elle poursuit cette exploration dans Gide Genet Mishima. Intelligence de la perversion (Gallimard, « L’Infini », 1996), où trois écrivains que tout semble séparer sont rapprochés par leur manière de transformer, par le style, la contrainte et la souffrance.

Cette articulation entre littérature et expérience intérieure devient plus intime avec Abîmes ordinaires (Gallimard, 2001). Le livre marque un déplacement important : la théorie s’efface partiellement derrière le récit de soi, le vide, le « lâcher-prise » et l’expérience mystique. Avec La Vie parfaite. Jeanne Guyon, Simone Weil, Etty Hillesum (Gallimard, 2006), elle poursuit cette réflexion à travers trois femmes dont les vies furent traversées par le dénuement et la quête spirituelle.

Solitude, amour et Lacan

O Solitude (Gallimard, « L’Infini », 2011) compte parmi ses textes les plus nettement littéraires. Catherine Millot y fait de la solitude non pas simplement une privation, mais un espace de liberté, de contemplation et d’écriture. Le voyage, la mer, les îles et les livres y composent une sorte d’autobiographie intérieure où se croisent notamment Proust, Barthes et Edgar Allan Poe.

Jacques Lacan occupe évidemment une place déterminante dans son parcours. Catherine Millot entre en analyse avec lui au début des années 1970, suit son enseignement et partage plusieurs années de sa vie. Mais elle attendra 2016 pour raconter cette relation dans La Vie avec Lacan (Gallimard, « L’Infini »). « J’avais le sentiment d’avoir saisi l’être de Lacan de l’intérieur », écrit-elle dans ce bref récit qui restitue moins une doctrine qu’un homme, ses habitudes, ses voyages, ses fulgurances et ses dernières années. L’ouvrage reçoit le prix de littérature André Gide.

Avec La Logique et l’Amour et autres textes, publié une première fois aux Éditions nouvelles Cécile Defaut en 2015, puis dans une édition revue et augmentée chez Léo Scheer en 2019, elle revient sur les rencontres intellectuelles qui ont jalonné son existence : Lacan, mais également Philippe Sollers, Georges Bataille, Michel Foucault, Pascal Quignard, Jean Genet ou Jacques Le Brun.

Le titre de son dernier livre, Un peu profond ruisseau… (Gallimard, « L’Infini », 2021), renvoie au vers de Mallarmé, « Un peu profond ruisseau calomnié la mort ». Après avoir frôlé la mort lors de l’épidémie de Covid-19, Catherine Millot y retourne sur cette frontière. Elle évoque l’hôpital, le corps dépossédé de lui-même, sa mère très âgée, les philosophies antiques et ce qui subsiste du désir de vivre lorsque la peur de mourir semble elle-même s’effacer.

Ses obsèques se sont déroulées dans la stricte intimité au crématorium de Nice, ses cendres doivent être déposées dans le caveau familial du cimetière des Chaprais, à Besançon. Un hommage doit également lui être rendu à Paris à une date ultérieure.

Crédits photo : Catherine Millot (Francesca Mantovani,Gallimard)

 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

Freud antipédagogue

Catherine Millot

Paru le 12/11/1997

242 pages

Flammarion

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080813893
9782080813893
© Notice établie par ORB
plus d'informations

La vocation de l'écrivain

Catherine Millot

Paru le 01/03/1991

228 pages

Editions Gallimard

20,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070722433
9782070722433
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Gide, Genet, Mishima

Catherine Millot

Paru le 05/09/1996

176 pages

Editions Gallimard

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070746088
9782070746088
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Abimes Ordinaires

Catherine Millot

Paru le 09/10/2001

154 pages

Editions Gallimard

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070763054
9782070763054
© Notice établie par ORB
plus d'informations

La vie parfaite

Catherine Millot

Paru le 31/08/2006

259 pages

Editions Gallimard

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070781409
9782070781409
© Notice établie par ORB
plus d'informations

O Solitude

Catherine Millot

Paru le 18/08/2011

174 pages

Editions Gallimard

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070134472
9782070134472
© Notice établie par ORB
plus d'informations

La vie avec Lacan

Catherine Millot

Paru le 11/02/2016

112 pages

Editions Gallimard

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070178247
9782070178247
© Notice établie par ORB
plus d'informations

La logique et l'amour

Catherine Millot

Paru le 13/01/2015

210 pages

Editions Cécile Defaut

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782350183640
9782350183640
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Un peu profond ruisseau…

Catherine Millot

Paru le 15/04/2021

89 pages

Editions Gallimard

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782072939426
9782072939426
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Péter Nádas, géant de la littérature hongroise, est mort

L’écrivain hongrois Péter Nádas est mort mercredi 26 août 2026 à l’âge de 83 ans, à son domicile de Gombosszeg, dans l’ouest de la Hongrie. Romancier, dramaturge, essayiste et photographe, plusieurs fois cité parmi les possibles lauréats du Nobel, il laisse une œuvre monumentale où l’histoire européenne du XXe siècle se mêle à celle des corps, de la mémoire et de l’intime.

26/08/2026, 14:38

ActuaLitté

Noël Godin est mort : 1000 pages de subversion et quelques tartes à la crème

Écrivain, critique de cinéma, anarchiste joyeux et « entarteur » professionnel, Noël Godin est mort dimanche 23 août, à l'âge de 80 ans. Sous le nom de Georges Le Gloupier, le Belge avait transformé la tarte à la crème en arme de dérision contre les puissants et les « pompeux cornichons ». Derrière ces attentats pâtissiers se cachait pourtant un lecteur insatiable et l'auteur d'une œuvre résolument littéraire, dominée par son imposante Anthologie de la subversion carabinée, justement revenue en librairie au printemps chez Noir sur Blanc.

24/08/2026, 17:10

ActuaLitté

Philippe Bouvard est mort : 69 livres pour avoir toujours le dernier mot

Mort ce lundi 24 août 2026 à l'âge de 96 ans, Philippe Bouvard restera pour beaucoup une voix : celle des Grosses Têtes, de RTL, d'un certain âge d'or de la radio française pour certains, d'une époque heureusement révolue pour d'autres. Mais derrière le micro se trouvait aussi un homme qui n'a pratiquement jamais cessé d'écrire. Près de 70 livres, des carnets aux aphorismes, des portraits aux mémoires, où l'on retrouve une même obsession : observer les autres, se moquer de soi et, à mesure que les années passent, apprivoiser sa propre disparition.

24/08/2026, 11:47

ActuaLitté

Une nouvelle génération d’éco-poètes émerge, issus des diasporas

Parue chez Faber en mai 2025, Nature Matters n’a pas fait surgir de nulle part des « éco-poètes » issus des diasporas africaines, asiatiques et caribéennes. Elle a surtout rassemblé des écritures que les circuits littéraires britanniques n’identifiaient pas nécessairement comme poésie de la nature. Un an plus tard, le volume circule dans les universités et certains établissements scolaires : l’objet éditorial devient, presque à vue d’œil, un corpus.

24/08/2026, 11:08

ActuaLitté

Jean-Louis Brunaux, l’archéologue qui a renouvelé notre vision des Gaulois, est mort

Archéologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste majeur des Gaulois, Jean-Louis Brunaux est mort le 18 août 2026 à Noyon, dans l’Oise, à l’âge de 72 ans. Des fouilles de Gournay-sur-Aronde et Ribemont-sur-Ancre à ses ouvrages sur les druides, Alésia et Vercingétorix, il aura consacré un demi-siècle à débarrasser la civilisation gauloise des mythes qui l’ont longtemps recouverte.

22/08/2026, 18:18

ActuaLitté

Censurée sous la dictature du Brésil, Cassandra Rios revient en librairie

Best-seller avant d’être bannie des rayons, Cassandra Rios retrouve les librairies brésiliennes. Relicário entreprend de rééditer l’œuvre de celle qui plaça très tôt le désir lesbien au centre de ses romans. Deux titres ouvriront ce retour au catalogue, accompagnés d’un appareil critique destiné à relire une trajectoire longtemps maintenue aux marges de l’histoire littéraire du pays.

22/08/2026, 14:45

ActuaLitté

Lutter toujours : disparition d'Yvette Roudy, ministre et autrice

Nommée à la tête du nouveau ministère des Droits de la femme en 1981 par François Mitterrand, Yvette Roudy, décédée le 18 août dernier, n'a pas limité son engagement féministe à cette action gouvernementale. Autrice et traductrice, elle a écrit quelques pages de l'histoire de la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes.

20/08/2026, 09:45

ActuaLitté

“On regarde l’autre avec des yeux plus doux que ceux que l’on s’inflige”

Thomas Binggeli, primo-romancier, publie en cette rentrée Virginia dans les tours, aux éditions suisses La Veilleuse. Plutôt que de revenir longuement sur la genèse de son livre, il a choisi un format plus direct : trois questions pour éclairer les tours, Virginia et la relation singulière qui unit l’héroïne au narrateur.

18/08/2026, 16:03

ActuaLitté

John Crowley, l’un des écrivains les plus singuliers de la fantasy, est mort

L’écrivain américain John Crowley, l’une des voix les plus singulières de la fantasy et de la science-fiction contemporaines, est mort le 8 août 2026, à 83 ans. Auteur de Petit, Grand, du cycle Ægypt ou encore de Kra, il avait bâti en un demi-siècle une œuvre qui n’a cessé de circuler entre imaginaire, roman historique et littérature générale. En France, les éditions L’Atalante avaient précisément entrepris depuis quelques années de le remettre au premier plan.

18/08/2026, 14:39

ActuaLitté

Jason Arday, mort à Londres neuf jours après sa démission, et son livre maintenu

Jason Arday, 41 ans, ancien professeur de sociologie de l’éducation à l’université de Cambridge, a été retrouvé sans réaction vendredi 14 août dans un logement de Battersea, à Londres. Sa mort a été constatée sur place. La police métropolitaine la qualifie d’« inattendue », mais ne la considère pas comme suspecte. 

16/08/2026, 12:25

ActuaLitté

Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée

Philosophe, autrice, ancienne psychologue et militante, Charlotte Puiseux est morte le 9 août 2026, à l’âge de 39 ans. Avec De chair et de fer, puis Plutôt vivre !, elle avait contribué à faire connaître en France les notions de validisme et de culture crip, en mêlant expérience personnelle, philosophie politique et combat collectif. Un nouvel essai, Le Handicap au prisme queer et crip, doit paraître à titre posthume le 27 août.

12/08/2026, 15:35

ActuaLitté

Jean-Louis Carette, pionnier des librairies BD à Bruxelles, est décédé

Le libraire et expert belge Jean-Louis Carette est mort. Cofondateur en 1980 de La Bande des Six Nez, adresse bruxelloise bien connue des amateurs et collectionneurs de bande dessinée, il avait également présidé la Chambre belge des experts en bande dessinée et participé très tôt au développement du marché des planches originales.

10/08/2026, 17:55

ActuaLitté

Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort

Ancien coureur au large devenu romancier, Fabien Clauw est mort à 54 ans, après un long combat contre une leucémie sévère. Installé à La Rochelle, où il avait fondé l’école de croisière Mer Belle Événements, il était surtout devenu l’une des voix françaises du roman maritime avec les huit volumes des Aventures de Gilles Belmonte, publiés chez Paulsen.

10/08/2026, 17:29

ActuaLitté

“Je vous ai fait vivre un enfer” : les excuses du mangaka Yūki Tabata (Black Clover)

Yūki Tabata présente ses excuses aux éditeurs, assistants, graphistes et imprimeurs de Black Clover dans la postface du 38e et dernier tome, publié au Japon le 4 août 2026. Le manga s’est achevé le 30 avril, après plus de dix ans de publication. L’auteur reconnaît avoir épuisé certains collaborateurs, retardé le travail d’autres professionnels et provoqué des difficultés au fil de la production.

06/08/2026, 13:09

ActuaLitté

La dépression de George RR Martin : “Vieillir n’a rien d’amusant” et le pire n'est jamais certain

Plus de cinq mois après son dernier billet personnel, George R.R. Martin a repris la plume sur son site, le 3 août. L’auteur du cycle du Trône de fer y décrit une année éprouvante, marquée par la perte d’amis, la tristesse et la dépression. Aucune nouvelle éditoriale n’accompagne cette confidence : The Winds of Winter, attendu depuis quinze ans, n’est pas même cité.

06/08/2026, 11:51

ActuaLitté

Christian Clavier, Catherine Pégard, Manuel Carcassonne : les hommages à Didier Decoin

La disparition de Didier Decoin, mort à 81 ans, a suscité de nombreux témoignages dans le monde de l’édition, des lettres, du cinéma et de la télévision. Son éditeur et ami Manuel Carcassonne salue un « capitaine et un styliste hors pair », tandis que ses proches évoquent unanimement sa culture, sa douceur et sa générosité.

05/08/2026, 18:24

ActuaLitté

Didier Decoin, Prix Goncourt 1977 et ancien président de l’Académie, est mort

L’écrivain Didier Decoin est mort à l’âge de 81 ans, a annoncé l’Académie Goncourt ce mercredi 5 août. Couronné en 1977 pour John l’Enfer, il avait présidé l’institution entre 2020 et 2024. Quelques mois avant sa disparition, les éditions Stock publiaient encore son roman Maypops, inspiré d’une des plus graves erreurs judiciaires de l’Amérique ségrégationniste.

05/08/2026, 14:25

ActuaLitté

Olivier Rey entre à l'Académie des sciences morales et politiques, section philosophie

Le mathématicien, philosophe et romancier Olivier Rey a été élu au sein de l'Académie des sciences morales et politiques, pour y siéger au fauteuil 8, précédemment occupé par Bertrand Saint-Sernin, décédé en juin 2024.

05/08/2026, 12:41

ActuaLitté

Benjamin Alire Sáenz, auteur d’Aristote et Dante, est mort à 71 ans

L’écrivain et poète américain Benjamin Alire Sáenz est mort le 28 juillet 2026 à El Paso, au Texas, après une longue maladie, a annoncé son éditeur Simon & Schuster. Âgé de 71 ans, il était notamment connu en France pour Aristote et Dante découvrent les secrets de l’univers. Ses livres abordaient la vie à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, les liens familiaux et l’identité sexuelle.

04/08/2026, 11:19

ActuaLitté

Pierre Lemaitre, Annie Ernaux, Boualem Sansal : les écrivains entrent dans la présidentielle 2027

Pierre Lemaitre sera présent aux Amfis, les universités d’été de La France insoumise. Malgré les polémiques médiatiques autour de Jean-Luc Mélenchon et de son mouvement, le prix Goncourt 2013 continue d’afficher publiquement son soutien à LFI. Il n’est pas le seul écrivain engagé aux côtés de la formation politique, mais il reste le seul auteur annoncé au programme de cette édition.

03/08/2026, 15:21

ActuaLitté

Résidences 2027 à la BnF : les candidatures ouvertes jusqu’au 10 septembre

Les professionnels confirmés employés par une institution culturelle étrangère peuvent déposer leur candidature pour effectuer, en 2027, une résidence d’un à trois mois à la Bibliothèque nationale de France. Le projet doit être préparé avec la BnF et porter sur une coopération, l’étude d’un fonds ou la recherche de provenance. Les dossiers doivent parvenir à l’établissement au plus tard le jeudi 10 septembre 2026.

03/08/2026, 14:44

ActuaLitté

Marcel Cohen, écrivain du fragment et de la mémoire

L’écrivain français Marcel Cohen, auteur d’une œuvre exigeante fondée sur l’observation, le souvenir et la précision des faits, est mort à Paris le 31 juillet 2026, à l’âge de 88 ans, a annoncé son éditeur Gallimard. La cause de son décès n’a pas été précisée, mais Gallimard a confirmé sa disparition au Monde.

02/08/2026, 22:36

ActuaLitté

Léon Strauss, mémoire de l’Alsace sociale et résistante, est mort

Spécialiste de l’histoire politique et sociale de l’Alsace aux XIXe et XXe siècles, Léon Strauss est mort le 27 juillet 2026, à l’âge de 98 ans. Ancien résistant, enseignant à l’Institut d’études politiques de Strasbourg et collaborateur du Maitron, il avait notamment travaillé sur le syndicalisme, les congés payés, la gauche alsacienne, les populations déplacées pendant la Seconde Guerre mondiale et la mémoire de la Résistance.

30/07/2026, 18:28

ActuaLitté

Raoul Vaneigem, l’homme qui refusait de survivre

Figure majeure de l’Internationale situationniste et auteur du monumental Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, Raoul Vaneigem est mort le 28 juillet à Barcelone, à 92 ans. Écrivain prolifique, médiéviste, historien des hérésies et penseur libertaire, il aura consacré près de soixante ans de livres à une même entreprise : délivrer l’existence de la société marchande, du travail contraint et de toutes les formes de sacrifice.

30/07/2026, 11:19

ActuaLitté

Lou van Nijen : “Forçons enfin la honte à changer de camp“

À l’occasion de la rentrée littéraire et de la parution, chez La Veilleuse Éditions, de son premier roman, Le Lit au roi, Lou van Nijen revient sur une enfance dominée par la figure d’un père tout-puissant, la honte et les non-dits. Elle raconte comment la rupture, puis l’écriture, lui ont permis de relire son histoire, de nommer l’inceste psychologique et de reprendre possession d’une parole longtemps empêchée.

28/07/2026, 13:22

ActuaLitté

Agnès Ledig rend sa Légion d’honneur après le vote de la loi d’urgence agricole

La romancière Agnès Ledig a rendu sa Légion d’honneur, en geste de protestation contre la loi d’urgence agricole. Elle dénonce notamment les dérogations prévues pour deux insecticides, ainsi que plusieurs mesures sur la gestion de l’eau.

28/07/2026, 12:50

ActuaLitté

Alain Robet, dessinateur de la Bretagne et des mondes maritimes, est mort

Auteur de bande dessinée, illustrateur, peintre et pédagogue, Alain Robet est mort le 24 juillet 2026, à l’âge de 63 ans. Spécialiste de la reconstitution historique et des univers maritimes, il avait notamment dessiné Le Chevalier, la Mort et le Diable, la série Gabrielle B. et, plus récemment, Aux travailleurs de la mer.

28/07/2026, 12:05

ActuaLitté

Keigo Higashino, maître japonais du roman policier, est mort à 68 ans

L’écrivain japonais Keigo Higashino, auteur du Dévouement du suspect X, de La Lumière de la nuit et de la série Galileo, est mort le 23 juillet 2026 des suites d’un cancer colorectal. Publié en France par Actes Sud, l’ingénieur devenu romancier laisse derrière lui 106 ouvrages, plus de 100 millions d’exemplaires diffusés au Japon et une œuvre traduite dans 41 pays et territoires.

27/07/2026, 11:50

ActuaLitté

Hélène Serrano, traductrice de l’espagnol et “passeuse” de cultures, est morte

Traductrice littéraire de l’espagnol vers le français, Hélène Serrano est morte le mercredi 10 juin 2026, à l’âge de 65 ans. Traductrice de La Ballade des misérables d’Aníbal Malvar, couronné par le prix Violeta Negra en 2015, elle avait fait connaître en France plusieurs voix espagnoles et latino-américaines, tout en multipliant les ateliers pour partager une pratique qu’elle concevait comme une création collective.

24/07/2026, 18:16

ActuaLitté

“Il a fallu entrer dans la voix de celle qui a agressé”

À l’occasion de la parution de Vous, madame (Arléa) en cette rentrée littéraire, Charlotte Milandri revient sur les quatre années d’écriture qui ont donné naissance à son roman. Elle raconte la voix d’abord surgie dans le noir, les pages abandonnées, la lente conquête de Jeanne et le recours à la fiction pour approcher ce que le silence enferme. Un texte sur l’écriture comme reprise de pouvoir, sur les histoires que l’on se réapproprie et sur la lecture comme possibilité de ne plus avancer seule.

24/07/2026, 11:49

ActuaLitté

Akihiro Miwa, une vie en violet contre toutes les frontières

Mort le 20 juin 2026 à l’âge de 91 ans, Akihiro Miwa aura traversé plus de sept décennies de culture japonaise sans jamais consentir à une seule définition. Chanteur de cabaret, auteur-compositeur, acteur de Terayama et de Mishima, metteur en scène, voix de Hayao Miyazaki et écrivain à succès, le survivant de Nagasaki avait fait de sa propre existence une œuvre littéraire, politique et théâtrale.

23/07/2026, 18:33

ActuaLitté

La Villa Annie Ernaux choisit Asya Djoulaït pour sa résidence d’automne

L’autrice de Noire précieuse et d’Ibn séjournera à Istanbul du 22 septembre au 18 novembre 2026. Lauréate de la Villa Annie Ernaux, elle y développera un texte consacré à la manière dont l’expérience de l’étranger peut être transformée par l’écriture.

22/07/2026, 17:48

ActuaLitté

”Enfiler un masque social” : Thaïs Dia entre l’Iran et la banlieue

Dans Chérine (Viviane Hamy), son premier roman, Thaïs Dia explore la manière dont un prénom, une histoire familiale et un environnement social peuvent façonner une existence. Nourrie par son expérience de l’Iran et de la banlieue lyonnaise, elle interroge les injonctions faites aux femmes, la violence devenue norme et les masques que chacun apprend à porter pour trouver sa place.

22/07/2026, 12:43

ActuaLitté

Franck Maubert : “Écrire est un bien curieux exercice”

À l’occasion de la parution de Sur la route du retour, publié chez Arléa pour la rentrée littéraire, Franck Maubert raconte comment un livre sur l’art et la beauté s’est laissé envahir par l’enfance, les visages disparus et les blessures familiales. De cette remontée de la mémoire naît un texte où la littérature devient chemin de retour.

21/07/2026, 14:25

ActuaLitté

Ryôichirô Kezuka, mangaka derrière la série Sounds of Vinyl, est mort

La rédaction du magazine Aokishi, publié par l'éditeur japonais Kadokawa Shoten, a annoncé la disparition du mangaka Ryôichirô Kezuka, mort « à la fin du mois de mai » dernier. Il s'était lancé dans une série, Sounds of Vinyl, parue en France chez Vega dans une traduction de Satoko Fujimoto. Le tome 3 est paru le 16 juin 2026.

16/07/2026, 14:40

ActuaLitté

Dominique Rocher, auteur de BD mayennais, est mort à 73 ans

Dominique Rocher est décédé vendredi 10 juillet 2026 à l’âge de 73 ans. Installé à Château-Gontier-sur-Mayenne, il avait travaillé pour la télévision, la presse satirique et l’édition de bandes dessinées. Son parcours comprend notamment Les Aventures de Bédé, deux albums consacrés à l’île d’Yeu, et la série Microclimat. La cérémonie doit se tenir dans l’intimité familiale.

15/07/2026, 12:01

Autres articles de la rubrique Métiers

ActuaLitté

La Griffe Noire : une première alerte en 2018, des réponses “incomplètes” en 2026

Après l’avis négatif rendu sur la demande de label Librairie indépendante de référence déposée en 2026 par La Griffe Noire, le Centre national du livre apporte de nouveaux éléments à ActuaLitté sur l’historique et l’instruction du dossier. En 2018, lors du dernier renouvellement du label, la commission avait ainsi jugé la politique d’animation de la librairie « tout juste suffisante » et demandé qu’elle soit renforcée. 

31/08/2026, 18:12

ActuaLitté

La maison historique du communisme en danger, 130 000 € envolés

Plus de 130.000 € de livres vendus en librairie, mais dont elles ne devraient jamais toucher le produit : frappées par la défaillance de leur ancien distributeur Makassar, Les Éditions sociales et La Dispute lancent ce 31 août une campagne de soutien auprès de leurs lecteurs et partenaires. 

31/08/2026, 16:08

ActuaLitté

La Griffe Noire écartée du label des librairies indépendantes, la mobilisation enfle

La célèbre librairie La Griffe Noire, installée à Saint-Maur-des-Fossés depuis près de quarante ans et cofondée par Gérard Collard et Jean-Edgar Casel, fait aujourd’hui face à un avis défavorable concernant sa demande de label Librairie indépendante de référence. La décision a rapidement provoqué une mobilisation, avec une pétition dépassant les 2000 signatures et plusieurs auteurs prenant publiquement position. Le CNL, de son côté, défend la procédure suivie et rappelle que la décision définitive n’a pas encore été rendue.

28/08/2026, 18:02

ActuaLitté

Photo de Gaza retirée à Deauville : la justice saisie pour “censure”

Le retrait d’une photographie de Jehad Alshrafi montrant un match de football au milieu des ruines de Gaza prend désormais une tournure judiciaire. L’Observatoire de la liberté de création, qui dénonce une « censure », a saisi le juge des référés après avoir demandé à la Ville de Deauville de réinstaller l’image. L’audience se tiendra lundi 31 août à 14h, alors que le Deauville Sport Images Festival doit s’achever le 6 septembre.

28/08/2026, 16:06

ActuaLitté

Punaises de lit : Aix-en-Provence ferme toutes ses bibliothèques

Une semaine après la fermeture de la bibliothèque de la Halle aux Grains pour cause de punaises de lit, dont ActuaLitté avait déjà rendu compte, la Ville d’Aix-en-Provence étend les précautions à l’ensemble de son réseau. Toutes les bibliothèques municipales ont fermé leurs portes jeudi 27 août à 18h afin de permettre des contrôles avant la rentrée. Pour l’heure, aucune punaise n’a été détectée dans les autres établissements.

28/08/2026, 11:07

ActuaLitté

Plus fiable et écologique : un nouveau bibliobus à Roubaix

En service depuis 2010, le « Zèbre », bibliobus de la médiathèque de Roubaix, prend sa retraite, remplacé par le « Zébron », un nouveau véhicule transportant la promesse d'un service plus fiable, mais aussi plus écologique. Le démarrage est prévu dès le 1er septembre, avant une inauguration le 5, à 11h, à la médiathèque de Roubaix La Grand-Plage.

28/08/2026, 10:30

ActuaLitté

KNK mise sur l’expertise métier pour transformer les processus des éditeurs

Changer d’ERP ne revient pas seulement à installer un nouvel outil de gestion. KNK France entend profiter de ces projets pour réexaminer l’organisation même des maisons d’édition : contrats, droits d’auteur, fabrication, métadonnées, ventes ou abonnements. L’entreprise associe ainsi son logiciel knkÉditions à une offre de conseil et d’intégration fondée sur la spécialisation sectorielle.

28/08/2026, 10:25

ActuaLitté

À Rouen, une libraire paie depuis deux ans pour un chantier qui n’a pas commencé

Depuis juillet 2024, la librairie Les Grimoires de Morgane reste largement dissimulée derrière un échafaudage, au 74 rue de la République à Rouen. Deux ans plus tard, les travaux de réfection de la façade n'ont toujours pas commencé. Sa gérante, Jessica Lulli, estime avoir perdu environ la moitié de sa fréquentation et déboursé quelque 30.000 € dans le dossier. La structure devrait enfin disparaître le 30 septembre, remplacée par un filet de sécurité. 

27/08/2026, 18:22

ActuaLitté

Les libraires indépendants d’Amérique latine réclament un prix unique du livre

Huit organisations de libraires indépendants de sept pays d’Amérique latine appellent à généraliser et renforcer le prix unique du livre en Amérique latine. Dans une déclaration régionale, elles demandent son adoption là où il n’existe pas encore, mais aussi son maintien et son application effective dans les pays qui disposent déjà d’un tel dispositif.

27/08/2026, 17:45

ActuaLitté

Un quart de siècle après Donnie Darko, un livre lui donne une suite

Réalisateur très rare, l'Américain Richard Kelly s'est fait largement connaitre avec Donnie Darko, sorti en salles en 2001 et rapidement auréolé du statut de « film culte ». Cryptique et complexe, le long-métrage a fait l'objet de rumeurs concernant une éventuelle suite, signée par Kelly lui-même : cette fois, l'annonce est bien réelle. Mais pas pour un film...

27/08/2026, 11:35

ActuaLitté

Vocabulaire : parler des énergies renouvelables sans brasser du vent

S'il est un domaine crucial pour l'avenir, il s'agit bien de celui des énergies renouvelables, à l'heure de l'appauvrissement des ressources en énergies fossiles et des conséquences dramatiques de ces dernières pour l'environnement. La Commission d'enrichissement de la langue française s'intéresse au sujet, et plus spécifiquement à l'éolien.

27/08/2026, 11:04

ActuaLitté

Après sa mort, Dolly Parton laisse une bibliothèque aux 330 millions de livres

Dolly Parton est morte le 25 août 2026 à Nashville, à 80 ans, après une brève lutte contre un cancer. Pour le monde du livre, la disparition de l’icône country laisse surtout une machine assez peu glamour, mais redoutablement efficace : l’Imagination Library. Depuis 1995, le programme expédie gratuitement des albums aux enfants de la naissance à cinq ans. Plus de 330 millions de livres ont désormais été distribués dans cinq pays.

27/08/2026, 10:59

ActuaLitté

Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter

À l'occasion de la rentrée littéraire 2026, la station de radio publique France Inter renoue avec la tradition en présentant une sélection de coups de cœur d'un jury de six personnalités des ondes. Les 10 titres seront mis en avant dans les programmes et sur les réseaux sociaux de la radio.

27/08/2026, 09:02

ActuaLitté

Que reste-t-il à espérer ? La réponse de 30 jeunes écrivains du monde entier

Comment continuer à espérer lorsque les guerres, les autoritarismes, les crises politiques et écologiques semblent réduire l’horizon ? À cette question immense, Résister et espérer préfère une trentaine de réponses singulières. À paraître le 10 septembre, l’ouvrage réunit de jeunes auteurs et autrices de moins de 30 ans vivant aux quatre coins du monde, avec une préface de l’écrivain franco-palestinien Karim Kattan.

26/08/2026, 18:19

ActuaLitté

En grève, les salariés de Gibert Paris s'opposent à une librairie “vidée de son savoir-faire”

Au lendemain d'une réunion entre la direction du groupe Gibert, le mandataire judiciaire et le comité social et économique (CSE) de Gibert Joseph Paris, un débrayage des salariés a eu lieu ce 26 août devant la librairie du 26, boulevard Saint-Michel, dans le 6e arrondissement de Paris. Ils s'inquiètent du déroulement du Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui les concerne et, plus largement, du sort réservé aux 84 emplois pris en compte par le « plan de transformation » de la direction.

26/08/2026, 16:21

ActuaLitté

Librairie : L’Arbre à Papillons évite la fermeture et change de mains

Exclusif - Menacée de fermeture à la fin de l’année 2025, la librairie L’Arbre à Papillons de Phalsbourg, en Moselle, a finalement changé de mains. Son fonds de commerce a été acquis pour 65.000 € par Cécile Irlinger, venue de la traduction et du doublage de jeux vidéo. Café, rencontres, jeunesse et cultures numériques doivent progressivement rejoindre les livres, sans effacer l’identité construite par les libraires historiques.

26/08/2026, 15:09

ActuaLitté

Usage de l'IA dans le secteur culturel : la Commission européenne consulte

Depuis le 26 juillet dernier, la Commission européenne collecte des contributions autour d'une thématique brûlante, l'usage d'outils d'intelligence artificielle et de larges modèles de langage dans les secteurs de la culture et de la création. La Commission met en avant de « nouvelles perspectives » pour ces derniers, mais aussi des « difficultés ».

26/08/2026, 13:27

ActuaLitté

Valérie Dumeige prendra la tête des Éditions des Équateurs

Directrice éditoriale des éditions Arthaud depuis 2011, Valérie Dumeige s'apprête à prendre la tête des Éditions des Équateurs. Elle succédera au fondateur de la maison, Olivier Frébourg, qui devrait rejoindre Madrigall pour diriger le Mercure de France. Révélée par La Lettre, l'arrivée de Valérie Dumeige aux Équateurs a été confirmée à ActuaLitté.

26/08/2026, 12:31

ActuaLitté

La Cour européenne des droits de l’homme ordonne la libération d'Osman Kavala

L'éditeur et mécène turc Osman Kavala a été condamné, en 2022, à une peine de prison à perpétuité en Turquie, accusé d'avoir organisé les manifestations du Parc Gezi, en 2013, puis d'avoir participé au coup d'État manqué de 2016 contre Recep Tayyip Erdoğan. Ce 25 août, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a ordonné à la Turquie la remise en liberté de Kavala, dont la condamnation est « nulle et non avenue au regard du droit conventionnel ».

26/08/2026, 11:12

ActuaLitté

En difficulté, l'association L'Autre Livre ferme sa librairie parisienne

Exclusif — La librairie parisienne de l'association L'Autre Livre, située au 13 rue de l'École-Polytechnique, dans le 5e arrondissement, fermera ses portes au cours du mois de septembre prochain, a appris ActuaLitté. Dans une communication aux adhérents, la structure, qui réunit des maisons d'édition indépendantes, évoque des recettes qui ne seraient « absolument pas à la hauteur de ce qui était envisagé ».

26/08/2026, 08:59

ActuaLitté

Eva Ionesco porte plainte contre Emmanuel Pierrat pour des photos de son enfance

Plus de 10 ans après avoir obtenu en justice l’interdiction faite à sa mère d’exploiter des photographies d’elle sans son consentement, Eva Ionesco poursuit son combat pour empêcher leur circulation. L’écrivaine et réalisatrice a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre l’avocat Emmanuel Pierrat, exécuteur testamentaire de la photographe Irina Ionesco, qu’elle accuse de détenir et de receler certains de ces clichés.

25/08/2026, 18:33

ActuaLitté

De la ferraille aux livres : Julie Menant reprend la librairie Anagramme à Sèvres

Après près de 20 ans dans le recyclage des ferrailles et des métaux, Julie Menant change de vie. Le 2 septembre, elle reprendra la librairie Anagramme de Sèvres, rebaptisée l’a.nagramme des jours. Une première expérience d’entrepreneuse pour cette ancienne responsable de contrats, qui entend conserver l’identité généraliste de l’établissement tout en donnant davantage de place aux éditeurs indépendants, à la jeunesse et aux rencontres.

25/08/2026, 18:15

ActuaLitté

La bande dessinée face à la précarité de ses auteurs

Comment construire un avenir plus viable pour les auteurs et autrices de bande dessinée ? La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image consacrera ses Rencontres internationales 2026 à cette question, le 12 novembre à Angoulême, en partenariat avec les États Généraux de la Bande Dessinée (EGBD).

25/08/2026, 16:59

ActuaLitté

Inédit, Pléiade, essais : Michel Foucault au cœur de 2026

Huit jours avant le centenaire de la naissance de Michel Foucault, Flammarion publiera, le 7 octobre 2026, La croisade des enfants, un ensemble de textes inédits et inachevés établis et préfacés par Arianna Sforzini. Derrière ce titre se cache bien davantage qu’un nouveau texte exhumé des archives du philosophe : La croisade des enfants figurait déjà, en 1976, parmi les volumes annoncés pour poursuivre son Histoire de la sexualité. 

25/08/2026, 16:23

ActuaLitté

Pass Culture : 50 € supplémentaires pour un quotient familial inférieur à 700 €

Depuis le mois de février 2025, le crédit accordé aux bénéficiaires du pass Culture s'élève à 150 €, une somme bien moindre par rapport aux 300 € proposés lors de sa généralisation, en 2021. Le ministère de la Culture avait toutefois prévu des situations dans lesquelles une bonification de 50 € s'y ajouterait pour les jeunes âgés de 18 ans, dont un seuil du quotient familial du foyer.

25/08/2026, 11:02

ActuaLitté

À 80 ans, Neptun Verlag met le cap sur le polar

Fondés tous deux en 1946, Neptun Verlag et Origo Verlag célèbrent leurs 80 ans. Deux éditeurs suisses désormais installés à la même adresse, à Berne, sous la bannière de wissenverbindet GmbH, mais avec des lignes qui regardent dans des directions bien différentes : fiction, jeunesse et livres illustrés pour Neptun ; spiritualité et philosophies orientales pour Origo. Huit décennies d’édition, et quelques changements de cap.

25/08/2026, 11:00

ActuaLitté

Paul Petit devient délégué général à la langue française et aux langues de France par intérim

Nommé consul général de France à Naples, Paul de Sinety n'est plus délégué général à la langue française et aux langues de France. La ministre de la Culture, par un arrêté en date du 13 août dernier, a par conséquent nommé Paul Petit à ce poste, pour assumer la fonction par intérim.

25/08/2026, 10:00

ActuaLitté

Après Le Mage du Kremlin, Da Empoli publie son nouveau roman en octobre

Giuliano da Empoli revient au roman. Quatre ans après Le Mage du Kremlin, son premier roman devenu phénomène éditorial, l’ancien conseiller politique publiera chez Gallimard en octobre prochain Le Fondateur. Le livre met en scène un conseiller politique déchu, simplement nommé G., recruté à sa grande surprise par Alexander Zimmer, patron d’une gigantesque société de surveillance baptisée Panoptik.

24/08/2026, 18:22

ActuaLitté

Médiathèques : Perpignan, Les Herbiers… Les autres ouvertures de la rentrée 2026

Après notre premier tour de France des médiathèques à suivre à la rentrée 2026, des lecteurs nous ont signalé d'autres équipements sur le point d'ouvrir leurs portes. De Perpignan aux Herbiers, en passant par Val-de-Moder et Bidache, septembre et début octobre apporteront encore plusieurs nouvelles bibliothèques. Avec, selon les territoires, reconversion d'un ancien cinéma, implantation dans un quartier prioritaire, changement d'échelle ou débats sur les moyens humains.

24/08/2026, 17:45

ActuaLitté

Cinq peintures monumentales s'enracinent à la BnF

Crépuscule, une œuvre monumentale en cinq peintures d'Astrid de La Forest, s'installe sur le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France. Elle investit la salle de lecture commune aux départements des Estampes et de la photographie et des Cartes et plans, ouvrant l'horizon au-delà de ses murs.

24/08/2026, 15:43

ActuaLitté

Au Québec, un programme de valorisation du français diversifie ses publics

Dans quelques mois, le programme « Parlez-moi d’une langue » fêtera sa trentième année d'existence. Porté par l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), il fait intervenir, chaque année, des artistes et des experts dans les établissements d'enseignement, pour des conférences et rencontres. Une subvention de 900.000 $, répartie sur la période 2026-2029, permettra d'élargir le nombre de bénéficiaires.

24/08/2026, 12:19

ActuaLitté

L'ex-directeur du FBI a-t-il écrit un livre pour menacer de mort Donald Trump ?

De l'autre côté de l'Atlantique, l'actualité politico-judiciaire ne manque définitivement pas d'imagination. Visé par l'administration Trump, qui l'a limogé de son poste de directeur du FBI en 2017, James Comey est aujourd'hui accusé d'avoir menacé de mort le président américain, en postant une photographie cryptique sur le réseau social Instagram. Le ministère de la Justice assure à présent que son livre FDR Drive, paru en juin 2025 chez Head of Zeus et inédit en français, développe le même projet d'assassinat de Donald Trump.

24/08/2026, 11:13

ActuaLitté

Royaume-Uni : le livre imprimé franchit déjà le milliard de livres sterling

Au 15 août, le marché britannique du livre imprimé avait déjà généré 1,003 milliard £ dans le périmètre NielsenIQ BookScan, en hausse de 2,3 % sur un an. Jamais ce seuil n’avait été atteint aussi tôt dans les séries comparables. La fiction mène la hausse et place 2026 sur une trajectoire susceptible de dépasser le record de 2023. Avec une nuance : le nombre d’exemplaires vendus, lui, recule encore légèrement.

24/08/2026, 11:06

ActuaLitté

À Sharjah, la cité de l’édition accueille 1000 entreprises d’IA

Créée pour faire de Sharjah un carrefour international de l’édition, la Sharjah Publishing City accueille désormais plus de 1000 entreprises liées à l’intelligence artificielle. Elles rejoignent une zone franche qui revendique plus de 20.000 sociétés venues de 173 pays. Le livre reste dans les murs ; simplement, il n’y est plus seul maître des lieux.

24/08/2026, 11:03

ActuaLitté

HarperCollins recrute chez Amazon celui qui gérait les relations avec les Big Five

Scott Sanders connaissait déjà les grands éditeurs américains, mais depuis l’autre côté de la table. Chez Amazon, il dirigeait l’équipe chargée des partenariats stratégiques avec les Big Five et plus d’une vingtaine d’autres maisons nord-américaines. Le 8 septembre, il changera de camp : HarperCollins lui confiera ses ventes en ligne et numériques aux États-Unis.

24/08/2026, 09:44

ActuaLitté

Aux États-Unis, les éditeurs raccourcissent les romans jeunesse pour reconquérir les 9-12 ans

Comment ramener vers le roman des enfants qui lisent moins pour le plaisir et hésitent devant plusieurs centaines de pages de texte continu ? Aux États-Unis, des éditeurs testent une réponse très concrète : réduire la pagination, introduire davantage d’illustrations, aérer la composition et rapprocher les sorties d’une même série. Le middle grade, ce segment qui couvre approximativement les 8-12 ans, revoit jusqu’à la forme de ses livres.

22/08/2026, 11:26

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Olivier Nora Éditions : l’annonce suscite des questions chez Editis
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.