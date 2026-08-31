La maison historique du communisme en danger, 130 000 € envolés

Pour ces deux maisons de pensée critique portées par la même équipe, la somme représente entre un tiers et près de la moitié du chiffre d’affaires annuel. Fournisseurs, impressions à venir et jusqu’aux dates de versement des salaires sont désormais concernés.

« Les ventes sont bonnes. Sauf qu’on ne touchera jamais l’argent de ces ventes », résume auprès d’ActuaLitté Noémie Brun, éditrice au sein des deux maisons. Au moment de notre consultation, la campagne avait déjà réuni 16.700 € auprès de 40 contributeurs et contributrices.

Des livres vendus, mais pas payés

Pour rappel, l'éditeur finance en amont le travail éditorial et la fabrication des ouvrages ; le distributeur assure leur circulation vers les librairies, facture celles-ci, encaisse les ventes puis reverse à l’éditeur la part qui lui revient.

Pour Les Éditions sociales et La Dispute, les dépenses liées aux livres concernés ont donc déjà été engagées. « Tous les frais qu’on a eus pour fournir ces livres ont été avancés : on a payé les auteurs, le travail de maquette, l’imprimeur, le papier, l’encre, etc. C’est un argent qu’on a investi », explique Noémie Brun.

La disparition de la recette correspondante crée désormais un trou immédiat dans la trésorerie. « Concrètement, ça veut dire qu’on a quasiment entre un tiers et la moitié de notre chiffre d’affaires de l’année qu’on ne touchera pas », poursuit l’éditrice.

Les conséquences sont déjà très matérielles. Les maisons doivent continuer à avancer les frais d’impression des prochaines parutions tout en décalant certaines factures de fournisseurs. Même la gestion des rémunérations s’en ressent : « Sur nos salaires, on jongle un petit peu. On se paye plutôt maintenant le 5 du mois que le 28 du mois précédent, ce genre de choses. »

L’effet domino Makassar

Les deux maisons sont loin d’être les seules concernées. Début juillet, ActuaLitté détaillait la crise traversée par Makassar, acteur historique de la diffusion-distribution indépendante fondé en 1995 et partenaire de quelque 200 éditeurs. Plusieurs maisons faisaient alors état de ventes impayées depuis plusieurs mois, avec des créances atteignant plusieurs dizaines de milliers d’euros, voire plus de 100.000 €.

Les comptes 2024 de Makassar affichaient une perte de 737.000 €, après 752.000 € l’année précédente, tandis qu’une créance de plus de 1,3 million € détenue sur un important client pesait déjà sur ses finances. La société avait également subi les conséquences de la cyberattaque qui avait paralysé en 2024 le logiciel de gestion Octave, avant d’être frappée par les difficultés de plusieurs grands comptes de la librairie.

Pour de petites maisons, la mécanique peut rapidement devenir critique : les livres ont été fabriqués, livrés et vendus, mais le produit de ces ventes ne revient pas à ceux qui ont financé leur publication. La Fédération des Éditions Indépendantes et le Syndicat de l’Édition Alternative avaient ainsi alerté dès juillet sur le risque d’un effet domino touchant toute une partie de l’édition indépendante.

Noémie Brun insiste sur cette dimension collective : « Nous, on est quand même une grosse structure par rapport à tous les petits. On est tout petits évidemment dans la chaîne de l’édition, mais on est quand même un éditeur qui se fait remarquer, avec presque 100 ans d’existence. Il faut rappeler que ça impacte vraiment beaucoup d’éditeurs. » À ses yeux, la crise dépasse donc largement les seules Éditions sociales et La Dispute : « C’est la chaîne du livre politique et indépendante de manière collective. Ce n’est pas que nous que ça concerne. »

Deuxième appel à l’aide en deux ans

Depuis le 1er juillet 2026, la diffusion et la distribution des Éditions sociales et La Dispute sont confiées à Belles Lettres Diffusion Distribution (BLDD). Mais changer de distributeur n’efface pas les sommes correspondant aux ventes précédentes. Ce sont ces créances accumulées auprès de l’ancien partenaire qui forment aujourd’hui l’essentiel des 130.000 € considérés comme perdus.

Les maisons lançaient de nouvelles collections, renforçaient leurs relations avec les libraires et venaient d’élargir leur équipe avec l’arrivée de Nicolas Vieillescazes, ancien directeur éditorial des éditions Amsterdam.

Il rejoint Noémie Brun, Clara Laspalas et Marina Simonin, portant désormais à quatre personnes l’équipe permanente commune aux deux catalogues. « À vrai dire, on était plutôt dans une bonne dynamique avant cette faillite », souligne Noémie Brun.

Ce n’est pas la première fois que les deux maisons sollicitent leurs lecteurs. En mai 2024, ActuaLitté avait déjà relayé une campagne destinée à combler des difficultés de trésorerie et à stabiliser leur modèle économique. L’objectif minimal était alors fixé à 50.000 €, avec des paliers permettant notamment de consolider les emplois et de poursuivre le développement des catalogues. Les deux maisons avaient réussi à mobiliser 85.305 € auprès de 1008 contributeurs.

La situation actuelle est cependant différente, insiste Noémie Brun. « On avait déjà réussi à soulever [une somme importante] il y a quelques années parce qu’on avait des difficultés de trésorerie, mais c’était en interne de la maison. Là, cette fois-ci, c’est complètement lié à des causes externes. »

50.000 € pour tenir, 80.000 € pour souffler

La nouvelle campagne fixe un premier seuil à 50.000 €. Il doit permettre de répondre aux besoins immédiats, de poursuivre le programme éditorial et de préserver l’équipe. « 50.000 €, c’est déjà : on reste un peu en flux tendu, mais ça nous permet de finir l’année tranquillement. Ce serait le palier minimum », nous précise Noémie Brun.

« L’idéal » réel se situe plutôt à 80.000 €. Cette somme permettrait d’absorber l’essentiel du choc, de reprendre un fonctionnement plus normal, de mener à terme les projets déjà engagés et de consolider l’arrivée de Nicolas Vieillescazes. « Ça nous permettrait de souffler un peu et de reprendre un fonctionnement normal. »

À 100.000 €, les maisons souhaitent revenir à une logique de développement plutôt que de simple survie, avec notamment le lancement d’une nouvelle collection.

Dans leur appel, Les Éditions sociales et La Dispute résument l’enjeu sous un slogan qui renvoie directement à leur histoire : « 100 ans d’édition marxiste… aidez-nous à poursuivre l’histoire ! » Après avoir traversé restructurations, crises économiques et transformations profondes du paysage politique et éditorial français, c’est cette fois la chute d’un maillon de la distribution indépendante qui menace de nouveau leur continuité.

La maison bientôt centenaire du communisme français

Les Éditions sociales revendiquent une histoire remontant à 1927, avec les Éditions sociales internationales, issues de l’appareil éditorial du mouvement communiste. Après-guerre, sous le nom d’Éditions sociales, elle devient pendant plusieurs décennies l’une des principales maisons du Parti communiste français.

Son catalogue a joué un rôle majeur dans la diffusion en France de Marx, Engels et de nombreux penseurs marxistes, mais aussi dans la formation politique et intellectuelle de générations de militants. La maison est aujourd’hui indépendante du PCF et poursuit notamment la Grande édition Marx et Engels, vaste chantier de nouvelles traductions françaises de leurs œuvres.

À l’approche de 2027, elle se prépare ainsi à célébrer un siècle d’histoire éditoriale. Son catalogue actuel mêle classiques du marxisme, philosophie, histoire, sciences sociales et pensée critique contemporaine, avec des auteurs allant de Friedrich Engels et Nicos Poulantzas aux recherches plus récentes sur le féminisme, l’antifascisme, l’école ou les transformations du capitalisme.

La Dispute, dont les premières publications remontent à 1997, développe de son côté un catalogue de sciences humaines et sociales marqué par la sociologie critique, les questions de classes, de travail, de genre, d’éducation et de politique.

Crédits photo : Noémie Brun, Clara Laspalas et Marina Simonin (Éditions sociales et La Dispute)

Par Hocine Bouhadjera

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