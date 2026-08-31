Johnny Cash : ses archives personnelles acquises pour 8,6 millions $

Des paroles manuscrites, des correspondances familiales, des photographies, des carnets, des cassettes et des textes encore inédits : une importante partie des archives personnelles de Johnny Cash a trouvé un domicile permanent à Nashville. Belmont University vient d’acquérir cet ensemble pour 8,6 millions $ et prépare un Johnny Cash Learning Center destiné autant aux chercheurs et aux étudiants qu’au public.
Le 31/08/2026 à 14:56 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
31/08/2026 à 14:56
0
Commentaires
0
Partages
L’opération associe l’université, la famille du chanteur et le John R. Cash Revocable Trust. Les documents proviennent des cinq enfants de Johnny Cash - Rosanne Cash, Kathy Cash Tittle, Cindy Cash, Tara Cash Schwoebel et John Carter Cash - qui ont choisi de confier l’ensemble à une institution universitaire.
Selon Belmont University, l’acquisition a notamment été rendue possible par le soutien de Scott et Sandi Borchetta, Mike et Linda Curb ainsi que de la Harper House Music Foundation.
Le fonds traverse la vie privée comme la carrière de l’homme en noir. Il comprend des lettres échangées avec d’autres artistes, des membres de sa famille et différentes personnalités publiques, mais aussi des notes personnelles, photographies, albums, paroles manuscrites, enregistrements sur cassette et autres documents accumulés au fil des décennies.
Les archivistes doivent désormais inventorier plusieurs centaines de cartons. Un premier aperçu donné par WPLN News, la radio publique de Nashville, révèle par exemple une boîte entière de paroles manuscrites, de nombreuses lettres adressées à ses filles, à sa première épouse Vivian Liberto, à June Carter Cash ou à d’autres musiciens, mais aussi des VHS, des DVD et différents objets personnels.
Parmi les découvertes figure une feuille manuscrite intitulée Fly Away, signée et datée par Johnny Cash du 4 septembre 1967. Le texte, raturé par endroits, correspond à une chanson ou un poème qui n’a jamais été publié sous ce titre. Le document donne une idée de l’intérêt du fonds : il ne s’agit pas seulement de conserver les traces d’une carrière déjà abondamment documentée, mais de faire émerger des brouillons, des écrits privés et éventuellement des œuvres inconnues.
La famille Cash souligne d’ailleurs que l’ensemble contient « un corpus considérable de son travail, notamment des écrits inédits », qui pourra désormais être étudié par les chercheurs et les étudiants.
Nashville possède déjà un Johnny Cash Museum et le Country Music Hall of Fame conserve lui aussi de nombreuses traces de l’histoire de la musique américaine. La famille recherchait cependant, selon Mary Ellen Pethel, future directrice du centre, une institution capable de faire du fonds un outil de recherche plutôt qu’une attraction essentiellement patrimoniale ou touristique.
Les enfants de Johnny Cash auraient discuté avec Belmont pendant plus d’un an avant l’acquisition. La priorité affichée est désormais l’étude de l’œuvre et du parcours du chanteur : correspondances, processus d’écriture, contrats avec les maisons de disques, relations familiales ou professionnelles pourront être examinés à partir des documents originaux.
Le Johnny Cash Learning Center sera ainsi conçu comme un centre académique et culturel. Une salle de consultation sécurisée permettra aux chercheurs d’accéder aux archives sur rendez-vous, tandis que des expositions physiques et numériques doivent présenter une sélection de documents au public.
L’université prévoit surtout de numériser une large partie du fonds afin de le rendre accessible en ligne. Le travail de catalogage et de conservation a déjà commencé sous la direction de Mary Ellen Pethel, professeure à Belmont, en collaboration avec les Special Collections de l’établissement.
Le futur centre doit prendre place au sein du nouveau bâtiment du Mike Curb College of Entertainment & Music Business, actuellement en construction au 15 Music Circle South, au cœur de Music Row, quartier historique de l’industrie musicale de Nashville.
Le chantier s’inscrit dans une extension beaucoup plus vaste de l’université. Belmont a lancé au printemps 2026 la construction de cette nouvelle implantation, financée notamment grâce à un don de 58 millions de dollars de Mike et Linda Curb et de la Mike Curb Foundation, le plus important reçu dans l’histoire de l’établissement. Le bâtiment accueillera notamment des studios d’enseignement, des laboratoires d’ingénierie audio, des espaces de production de podcasts et de vidéos, une salle de spectacle d’environ 350 places et le Johnny Cash Learning Center.
Le projet immobilier doit se poursuivre jusqu’en 2028. En attendant l’installation définitive du centre, l’université espère pouvoir commencer à ouvrir le fonds aux étudiants et chercheurs plus tôt, une fois une première phase de classement et de conservation achevée.
Mort en 2003 à l’âge de 71 ans, Johnny Cash n’était pas seulement l’une des grandes voix de la musique américaine : l’écriture occupait une place centrale dans son travail. Auteur de centaines de chansons, il s’est aussi essayé à la prose. Après une première autobiographie, Man in Black, en 1975, il publie en 1986 Man in White, un roman consacré à l’apôtre Paul, nourri de plusieurs années de recherches bibliques, puis Cash: The Autobiography, écrit avec Patrick Carr en 1997.
Ce dernier a été traduit en français sous le titre Cash, l’autobiographie (Le Castor Astral, traduction d’Emmanuel Dazin), une première fois en 2005 puis dans plusieurs rééditions. Cette dimension littéraire est devenue plus visible encore après sa mort. Forever Words: The Unknown Poems, paru en 2016, a rassemblé des poèmes et textes jusque-là inédits, édités par le poète Paul Muldoon. Certains ont ensuite été mis en musique par Rosanne Cash, Willie Nelson, Elvis Costello ou Chris Cornell.
En 2023, Johnny Cash: The Life in Lyrics réunissait pour sa part les textes de 125 chansons et de nombreux manuscrits. Deux ans plus tard, The Complete Johnny Cash: Lyrics from a Lifetime of Songwriting allait plus loin encore, rassemblant 526 chansons, ainsi que de la prose, des poèmes et 38 textes manuscrits jusque-là inédits.
Crédit photo Johnny Cash en 1970 (Dillan Stradlin, CC BY-SA 4.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
50 fragments de peau animale conservés depuis plus d’un siècle au Penn Museum, à Philadelphie, formaient en réalité une page d’un ouvrage juridique romain jusqu’ici inconnu. Le spécialiste du droit romain Matthijs Wibier, de l’Université de Cincinnati, est parvenu à reconstituer et traduire ce texte latin du IVe siècle.
27/08/2026, 15:07
Dans la villa romaine de Fuente Álamo, près de Puente Genil, une salle interprétée comme un possible sanctuaire de Mithra aurait plutôt accueilli des livres, leurs lecteurs et le travail savant d’une riche famille de la Bétique tardive. Une étude fondée sur l’organisation des lieux y reconnaît la plus ancienne bibliothèque documentée de la péninsule Ibérique. Aucun volume ni rayonnage n’a pourtant traversé les siècles.
03/08/2026, 16:35
La Bibliothèque nationale de France a annoncé, le 9 juillet 2026, avoir reçu les archives de Michel Catty, dit Michou, données par sa nièce Catherine Jacquart, directrice du Cabaret Michou de 1997 à 2024. Conservé par le département des Arts du spectacle, ce fonds réunit des documents et des objets liés à la carrière du cabaretier, à ses spectacles et à son engagement dans la vie montmartroise. Il complète les collections de la BnF consacrées aux cabarets et à la vie nocturne parisienne.
16/07/2026, 11:35
Le Schomburg Center for Research in Black Culture, à New York, remet au premier plan quatorze enregistrements sur cassette de Jeanne Moutoussamy-Ashe, réalisés entre 1979 et 1985. Dictées de travail, entretiens avec des photographes et paroles recueillies à Daufuskie Island : ces documents éclairent la fabrication de deux livres majeurs et complètent l’histoire de la photographie noire américaine.
07/07/2026, 15:32
L’État a acquis pour 9 millions € un ensemble d’archives d’Albert Camus, avec le soutien d’Hermès et du CIC. Le fonds, destiné à la Bibliothèque nationale de France, réunit des manuscrits, carnets, agendas et correspondances. Une partie restera conservée à la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence, dans le cadre d’un travail mené avec la BnF pour assurer la conservation, la consultation et la valorisation de ces documents.
03/07/2026, 11:31
L'État espérait bien réunir quelque 9 millions €, afin d'effectuer l'acquisition du Fonds Albert Camus, jusqu'à lors conservé au sein de la bibliothèque Méjanes, à Aix-en-Provence. Cet objectif a été atteint, constituant par la même occasion un record et l'acquisition la plus importante jamais réalisée par l’État en matière de patrimoine littéraire.
26/06/2026, 15:57
Savant respecté, professeur au Collège de France, Guglielmo Libri avait accès aux plus riches bibliothèques publiques françaises. Il en profita pour dérober manuscrits, imprimés rares et autographes, avant de fuir en Angleterre en 1848.
25/06/2026, 18:22
Le Comité Edgar Degas annonce l’identification d’une œuvre longtemps restée méconnue : une étude préparatoire pour le portrait de Diego Martelli, attribuée à Edgar Degas après enquête, expertise et recoupement documentaire. L’œuvre avait été présentée au Comité en décembre 2025 par son propriétaire, Yvon Helft. Dans l’état actuel des connaissances, elle est désormais considérée comme une étude de la main du peintre pour ce portrait majeur.
23/06/2026, 18:18
Ce jeudi 25 juin (de 18h30 à 20h15), à la bibliothèque Part-Dieu, une table ronde se tiendra autour du podcast À la trace, saison 2, épisode 2 L’agenda retrouvé, qui porte sur le cas des livres spoliés à Jakob Pawlotzky et dont une partie a été retrouvée dans les collections non traitées de la Bibliothèque municipale de Lyon. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
19/06/2026, 14:14
La Bibliothèque nationale de France a identifié en février 2026, à Paris, un manuscrit inédit de Wolfgang Amadeus Mozart datant de 1778. Conservé au département de la Musique, ce cahier de 44 pages contient des exercices de composition et des pièces pour flûte et harpe liés aux leçons données à Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes. Le document sera présenté le 21 juin à la BnF Richelieu, puis diffusé le 22 juin sur France Musique.
19/06/2026, 10:32
L’association régionale allemande de Westphalie-Lippe (LWL), qui supervise notamment l’archéologie dans la région, a annoncé la découverte d’un carnet médiéval lors de fouilles à Paderborn. Retrouvé dans une latrine, l’objet, composé de cuir, de bois et de cire, est daté entre le XIIIe et la fin du XIVe siècle. Il est en cours de restauration à Münster avant l’étude de son texte latin.
08/06/2026, 11:19
Un cliché montrant une bibliothèque mobile en URSS, daté possiblement de 1953 circule avec un vif intérêt. Reprise avec un commentaire sur la censure et l’autoédition clandestine, l’image exige pourtant une lecture prudente car sa provenance reste inconnue. Entre accès public à la lecture et contrôle étatique des textes, retour sur la mémoire des livres clandestins.
21/05/2026, 16:29
Au large d’Alexandrie, en Égypte, une partie de l’une des sept merveilles du monde ancien a récemment refait surface. L’équipe du projet international PHAROS a remonté des eaux méditerranéennes 22 blocs monumentaux attribués aux portes monumentales du phare d’Alexandrie.
13/05/2026, 16:42
Le jeudi 26 mars 2026, Stéphane Clavreuil, président directeur général de la librairie Clavreuil (Paris), a restitué à la BmL un livre qui avait disparu de ses collections voici plus de 200 ans. Il s’agit du Premier livre de Gaspar de Saillans, gentilhomme, citoyen de Valence-en-Dauphiné, édité à Lyon en 1569 par Jacques de la Planche. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
08/05/2026, 08:40
Deux chercheurs du Trinity College Dublin, Elisabetta Magnanti et Mark Faulkner, ont identifié à la Bibliothèque nationale centrale de Rome une copie du Caedmon’s Hymn, considéré comme le plus ancien poème connu en langue anglaise. Daté entre 800 et 830 et produit à l’abbaye de Nonantola, le manuscrit devient le troisième plus ancien témoin conservé du poème. L’étude a été publiée dans la revue Early Medieval England and its Neighbours.
29/04/2026, 18:23
Un dessin attribué à Gustave Doré, jusque-là inconnu des répertoires courants, a refait surface à Belfort entre les mains d’Armand Berauer, antiquaire strasbourgeois à la retraite. Ce dernier a repéré l’œuvre au début de l’année dans une salle des ventes belfortaine, convaincu d’avoir affaire à une feuille inédite du grand illustrateur né à Strasbourg.
23/04/2026, 18:01
À l’heure des messages vocaux et des vidéos, l’écriture passe au second plan, comme une vieille évidence. C’est précisément ce que l’égyptologue allemand Ludwig D. Morenz invite à reconsidérer : loin d’être une invention surgie d’un seul coup, l’écriture serait le résultat d’une lente série de solutions concrètes, mises au point sur plusieurs siècles.
21/04/2026, 13:05
Présumé détruit dans les incendies qui suivirent le séisme de San Francisco en 1906, un exemplaire d’Echoes of the Foot-Hills a retrouvé la Mechanics’ Institute Library après plus d’un siècle d’absence. Derrière cette restitution, un collectionneur, une provenance reconnue et un objet noirci par le feu, devenu témoin matériel d’une catastrophe qui ravagea les collections de l’une des plus anciennes bibliothèques de la côte Ouest.
20/04/2026, 16:08
Du 22 au 24 mars 2028, Douai (Nord) accueillera le Forum des archivistes, organisé tous les trois ans et l'occasion, pour la profession, « pour faire le point sur les avancées de la recherche en archivistique, les grands projets conduits en France, dans les secteurs public comme privé, et les transformations profondes du métier ».
10/04/2026, 10:03
Passé par le Centre Pompidou, le Parc de la Villette, le Musée Berardo (Lisbonne) ou encore le Mucem, Jean-François Chougnet prend la présidence des Archives de la critique d’art (ACA), collections de l'Institut national d'histoire de l'art (INHA).
09/04/2026, 13:05
Près d’un siècle après sa rédaction, une lettre de Howard Carter réapparaît sur le marché des autographes et déplace le regard : moins vers le tombeau de Toutankhamon que vers la fabrication d’un récit mondial. Vendue à Boston, cette pièce de 1934 attribue la « malédiction » à Arthur Weigall et éclaire la rencontre entre presse et enchères.
07/04/2026, 11:07
Marie et Martin Nimier, les enfants de l'écrivain Roger Nimier (1925-1962), le chef de file des « Hussards », ont fait don des archives de leur père à la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet. Située dans le 5e arrondissement de Paris, l'institution conservera 3 mètres linéaires de documents, qui viennent s'ajouter à une partie de la correspondance de l'auteur du Hussard bleu (Gallimard, 1950).
03/04/2026, 13:17
Les archives de l’historienne Michelle Perrot sont désormais conservées aux Archives nationales, sur le site de Pierrefitte-sur-Seine. Un fonds conséquent - plusieurs dizaines de mètres linéaires - qui vient enrichir le département des archives privées et qui est désormais accessible aux chercheurs.
24/03/2026, 12:23
Les archives de Françoise Sagan entrent à l’IMEC, marquant une nouvelle étape dans la préservation de l’héritage de l’autrice de Bonjour tristesse. Une partie de ces documents, longtemps dispersés, a été réunie et confiée à l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine par son fils, Denis Westhoff.
20/03/2026, 18:24
Après près de 900 ans de présence continue à Soligny-la-Trappe, dans l’Orne, la communauté de l’abbaye Notre-Dame de la Trappe a annoncé son départ du site à l’horizon 2028. Les douze moines trappistes qui occupent aujourd’hui le monastère invoquent deux raisons principales : la raréfaction des vocations et la charge croissante que représente l’entretien d’un vaste domaine.
16/03/2026, 14:40
Le Musée de la Bande Dessinée de Bruxelles conservera un fonds documentaire légué par Philippe Goddin, figure majeure de l’étude et de l’analyse de l’œuvre d’Hergé, décédé en fin d'année 2025 à l'âge de 81 ans. Ses archives seront mises à disposition des chercheurs et chercheuses, afin de faciliter l'étude scientifique du patrimoine de la bande dessinée, assure l'institution.
09/03/2026, 11:38
Deux manuscrits de nouvelles inédites de Kenzaburō Ōe, lauréat du prix Nobel de littérature en 1994 et disparu en 2023, ont été récemment découverts au Japon. Rédigés vers 1957, au moment où l’écrivain faisait ses débuts littéraires, ces textes viennent éclairer les premières années de création d’un auteur majeur de la littérature japonaise contemporaine.
04/03/2026, 18:41
À l’écart des statues figées, certaines figures historiques résistent aux lectures définitives. André Malraux appartient à cette catégorie rare : écrivain, homme d’action, penseur de l’art et acteur politique, il incarne les tensions majeures du XXᵉ siècle. En lui consacrant un dossier dense et pluriel, la Revue des Deux Mondes choisit de rouvrir le dossier Malraux, non pour le sanctifier, mais pour en restituer les contradictions, les élans et la puissance intellectuelle intacte. Par Vincent Hein.
18/02/2026, 16:30
Il aura fallu plus de 80 ans pour qu’un modeste volume retrouve son histoire. Un exemplaire de la Description abrégée de la cathédrale d’Amiens, ayant appartenu à l’historien Marc Bloch, a été restitué à ses ayants droit ce lundi. Saisi en 1942 lors des spoliations antisémites menées sous l’Occupation, l’ouvrage avait ensuite intégré, à tort, les collections publiques françaises.
16/02/2026, 18:17
À Tongres, dans l’est de Belgique, l’archéologie prend parfois des allures d’enquête à rebours : il ne s’agit pas d’identifier un coupable, mais de retrouver une phrase disparue. Des fragments de tablettes d’écriture en bois, jadis recouverts de cire, livrent des textes que le temps avait presque effacés. Le résultat forme un corpus rare pour le nord-ouest de l’Empire romain : plus de 85 tablettes (souvent fragmentaires) associées à Atuatuca Tungrorum, l’ancienne Tongres.
03/02/2026, 12:17
Un pan majeur de l’histoire de l’immédiat après-guerre devient accessible au public. Les Archives d’État du Bade-Wurtemberg ont mis en ligne plusieurs milliers de dossiers issus des procédures de dénazification menées dans la zone d’occupation française après 1945, jusqu’ici conservés aux Archives diplomatiques françaises, à La Courneuve, près de Paris.
26/12/2025, 13:21
Une fuite d’eau a endommagé plusieurs centaines de documents d’égyptologie au Louvre, relançant la mobilisation des syndicats qui dénoncent la vétusté du musée et appellent à une grève reconductible à partir du 15 décembre. Ils demandent des moyens pour sécuriser le site et améliorer les conditions de travail.
08/12/2025, 14:22
Découverte par The Raab Collection, une feuille de manuscrit liturgique du IXe siècle porte ce qui pourraient être les plus anciennes notations musicales connues en mains privées. Derrière ce fragment oublié, une véritable leçon d’histoire… et de lecture.
29/10/2025, 17:19
Des lettres de Saint Louis, François Ier, Henri IV et Louis XIV, des bulles pontificales, des actes notariés, mais aussi le testament de Nicolas Flamel : les archives de l’Hôpital national des Quinze-Vingts ont été transférées aux Archives nationales. Ce fonds exceptionnel, qui retrace plus de sept siècles d’histoire, devient désormais accessible au grand public et aux chercheurs, après un minutieux travail de restauration et de numérisation.
14/10/2025, 18:33
Les archives des éditions des Femmes-Antoinette Fouque rejoignent l’Imec, offrant un regard inédit sur une aventure éditoriale et militante majeure du féminisme français. Créée en 1973 par Antoinette Fouque, la maison a œuvré à faire émerger la voix et la créativité des femmes.
08/10/2025, 18:18
Pol Neveux, Arthur Rimbaud, André Dhôtel, Paule Régnier, Richard Rognet, Nathan Katz, Cécile Périn, Paul Verlaine… Des noms tantot illustres tantot plus confidentiels qui partagent un point commun : leurs archives sont conservées dans le Grand Est. Désormais, des extraits audio sont disponibles à l'écoute pour le public.
02/10/2025, 09:29
Autres articles de la rubrique Patrimoine
Une petite brosse utilisée pour les frottis cervicaux s’est trouvé une deuxième carrière dans les bibliothèques patrimoniales. Des chercheurs prélèvent avec elle, sans découper ni détériorer les feuillets, le matériel génétique conservé dans les peaux transformées en parchemin. Testée sur 91 manuscrits, la méthode ouvre une nouvelle voie pour étudier les animaux, la fabrication des livres et, à terme, la circulation des peaux.
26/08/2026, 16:18
17 fragments de manuscrits médiévaux, redécouverts après avoir été utilisés pour relier des ouvrages plus récents — remontant aux XVIe et XVIIe siècles tout de même —, apportent de précieuses informations sur la vie intellectuelle à Guernesey. Ils révèlent notamment que le français y gardait alors une place prépondérante et notamment littéraire.
24/08/2026, 14:54
D’ordinaire, il passe davantage de temps dans un coffre que sous les yeux du public. Après Busan et Shanghai, où plus de 1,7 million de visiteurs l’auraient vu selon son propriétaire, le manuscrit autographe des Grandes Espérances de Charles Dickens retrouve le petit musée anglais de Wisbech. Pour quelques semaines, il restera pourtant à la lumière.
22/08/2026, 14:03
Ils noircissent sur les bords, se déforment, se gélatinisent parfois avant de devenir cassants et translucides. Pour comprendre l’étrange détérioration de certains parchemins millénaires de Kairouan, des chercheurs tunisiens et allemands ont changé d’échelle : ils ont séquencé l’ADN des bactéries et champignons présents sur les feuillets. Avec un premier rappel salutaire : découvrir un microbe ne signifie pas qu’il est actuellement en train de dégrader le document.
22/08/2026, 14:02
Quatre caisses, 585 kilos de livres et un dossier qui, 136 plus tard, oblige désormais la France, le Sénégal et le Mali à rouvrir leurs cartes. Saisie à Ségou en 1890 par les troupes de Louis Archinard, la bibliothèque constituée par El-Hadj Omar Tall puis enrichie par son fils Ahmadou Tall est conservée pour l’essentiel à la Bibliothèque nationale de France. Dakar annonce vouloir en demander le retour. Seulement voilà : Ségou se trouve aujourd’hui au Mali, qui revendique lui aussi une partie du « trésor ».
21/08/2026, 12:18
À l’Université du Kansas, le manuscrit le plus sollicité de la Kenneth Spencer Research Library sort si souvent de sa réserve qu’il faut désormais ménager le volume. Plutôt que de réduire son usage dans les cours et les visites, l’établissement a acquis un second livre d’heures du XVe siècle, produit à Bruges. Un renfort pédagogique qui arrive avec près de six siècles de ratures, retouches et réparations.
17/08/2026, 09:30
On connaissait les couvertures. Beaucoup moins ce qu’il y avait avant elles : des panneaux peints à l’acrylique ou à l’huile, intégrés ensuite à l’objet imprimé. Heritage Auctions a dispersé le 11 août une série d’originaux conçus pour des romans, des pulps et des ouvrages de science-fiction ou de fantasy. Cinq pièces retenues par Fine Books & Collections racontent cette étape presque effacée de la fabrication du livre.
13/08/2026, 06:30
À Buenos Aires, la Feria del Libro Raro & Curioso ne se contentera pas d’exposer éditions anciennes et curiosités bibliophiliques. Les 15 et 16 août, au Centro Cultural Recoleta, cinq artisans et créateurs montreront comment naît un ouvrage fait main, du papier à la reliure. Deux jours pour rendre visible une chaîne de fabrication que le volume terminé fait généralement disparaître.
10/08/2026, 12:52
En 2023, une équipe de chercheurs de Tel-Aviv et d’Ariel présentait un système capable de traduire automatiquement l’akkadien vers l’anglais à partir de translittérations ou de signes cunéiformes encodés en Unicode. Trois ans plus tard, TabletCraft tente désormais le trajet inverse, tandis que Palaeographicum compare des millions de signes sur des photographies de tablettes hittites. De quoi accélérer la recherche, certainement, sans congédier pour autant les assyriologues.
09/08/2026, 10:29
La Morgan Library & Museum a obtenu 2,5 millions de dollars de la Lilly Endowment pour numériser environ 300 manuscrits religieux du Moyen Âge et de la Renaissance. Baptisé The Morgan Illuminated, le programme doit aboutir en 2029 à un portail gratuit donnant accès aux volumes dans leur intégralité, soit près de 120.000 pages, avec images en haute définition, outils de recherche et contenus pédagogiques.
07/08/2026, 08:01
Pendant des décennies, elles ont veillé sur les salles de classe, les bibliothèques et les campus américains. Les images READ de l’American Library Association ont désormais changé de statut : les 240 lots réunis par Heritage Auctions le 10 juillet ont totalisé 94 846 $. Paul Newman a dominé la vacation, devant Goldie Hawn, tandis que Taylor Swift, David Bowie ou Yoda ont confirmé que la prescription de lecture pouvait, elle aussi, finir sous le marteau.
01/08/2026, 10:14
150 ans de retard… Samuel Beckett n’aurait sûrement pas fait attendre Vladimir et Estragon aussi longtemps. Emprunté dans les années 1870, un livre vient de retrouver une bibliothèque australienne.
31/07/2026, 12:26
Avec sa couronne de cheveux autour du crâne rasé, la tonsure est devenue l’un des signes les plus familiers du moine médiéval. Mais cette coiffure ne relevait ni du folklore ni d’un simple renoncement à la vanité : elle disait une appartenance, une obéissance et parfois un camp dans les querelles qui traversaient l’Église. Des controverses de Whitby aux figures du Livre de Kells, son histoire montre combien quelques mèches pouvaient suffire à afficher une identité religieuse, comme nos coiffures continuent aujourd’hui de le faire.
20/07/2026, 14:57
Avant les coups de pied, il y eut le coup de crayon. Forum Auctions a présenté à Londres un ouvrage consacré au kung-fu de la mante religieuse, couvert de notes, flèches, diagrammes et graphiques que la maison attribue à Bruce Lee. Daté des environs de 1960 et estimé entre 50.000 et 70.000 £, le volume n’a finalement pas trouvé preneur le 16 juillet. Reste un document saisissant : Bruce Lee y apparaît en lecteur au travail, bien avant de devenir une icône mondiale.
17/07/2026, 11:28
Un manuscrit autographe de Gonzalo Fernández de Oviedo conservé à Madrid avait été dépecé avant 1926. L’enquête de l’historien Ramón Jiménez Fraile permet désormais de relier plus de 150 pages manquantes à deux volumes acquis cette année-là par la Huntington Library, en Californie. La transaction londonienne est documentée, mais l’auteur de la mutilation et le parcours antérieur des feuillets restent inconnus.
15/07/2026, 10:36
La bibliothèque de L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture aux Nations Unies met en avant Aquatilium animalium historiae, ouvrage publié à Rome en 1554 par Ippolito Salviani. Ce traité illustré consacré aux animaux aquatiques appartient à une collection de livres rares de plus de 2000 volumes, conservée dans des conditions climatiques strictement contrôlées.
13/07/2026, 16:46
La tapisserie médiévale – qui célèbre bientôt ses 1000 ans – vient de voyager de nuit entre Bayeux et Londres pour une exposition mémorable au British Museum entre septembre 2026 et juillet 2027. Elle sera de retour à Bayeux dans son musée entièrement rénové (réouverture prévue en octobre 2027) pour célébrer le millénaire de la naissance de Guillaume Le Conquérant.
11/07/2026, 16:32
L’Algérie a récupéré un manuscrit rare daté de 1609-1610, intitulé Mufid al-muhtaj fi sharh al-siraj, avant sa mise en vente publique à Paris. Attribué à Sahnoun ben Othman al-Wansharisi, le document a été remis aux autorités culturelles algériennes, dans un contexte de recensement et de valorisation du patrimoine manuscrit national. Le manuscrit devait passer par le marché. Il a finalement repris le chemin des collections nationales algériennes.
11/07/2026, 16:00
Du 26 septembre 2026 au 14 février 2027, la Fondation Jan Michalski, à Montricher, consacrera une exposition au Manuscrit trouvé à Saragosse de Jean Potocki. Sous le commissariat de François Rosset et Dominique Triaire, Manuscrit trouvé à Saragosse, enquête sur un roman-monde réunira manuscrits, épreuves, traductions, dessins et éditions pour retracer l’histoire mouvementée d’un texte dont le parcours éditorial se révèle presque aussi complexe que le récit.
11/07/2026, 15:57
Plusieurs centaines de livres ayant appartenu à Simone Veil demeurent entreposés dans des cartons à Cambremer, dans le Calvados. Leur exposition représenterait une charge trop lourde, rapporte ICI Normandie. Pour la bibliothèque qui porte les noms de Simone et Antoine Veil, la question dépasse désormais le simple manque de rayonnages : elle touche à la visibilité d’un ensemble patrimonial dont le contenu reste encore largement à identifier.
07/07/2026, 16:40
Il ne collectionnait pas les manuscrits pour les enfermer dans une vitrine : il les décrivait, les comparait, les localisait, parfois feuillet après feuillet. Trois cents ans après sa mort, la British Library remet en lumière Humfrey Wanley, érudit et bibliothécaire de la famille Harley, dont les carnets de travail continuent d’éclairer trois ensembles majeurs des collections britanniques : Cotton, Harley et Sloane.
07/07/2026, 16:03
Un fragment médiéval contenant la plus ancienne version manuscrite connue du chant Gaude Mater Polonia a été restitué à la Pologne après avoir été retrouvé en Allemagne. Présenté le 19 juin 2026 au Palais de la République, à Varsovie, le document rejoint les collections nationales dans un contexte de recherches actives sur les biens culturels dispersés pendant et après la Seconde Guerre mondiale.
06/07/2026, 10:13
Le Vesuvius Challenge annonce avoir lu de bout en bout PHerc. 1667, un rouleau carbonisé lors de l’éruption du Vésuve en 79. Grâce à l’imagerie 3D, aux rayons X et à l’apprentissage automatique, ce papyrus grec a été virtuellement déroulé sans toucher l’objet original.
04/07/2026, 11:59
La Universitat Pompeu Fabra conserve, dans sa collection Palau-Ribes, un évangéliaire copte du Ve siècle présenté comme le plus ancien codex conservé dans les bibliothèques catalanes et espagnoles. Étudié par María Jesús Albarrán, chercheuse au CSIC, ce volume complet garde encore ses couvertures originales en bois, un détail matériel exceptionnel pour l’histoire du livre.
01/07/2026, 13:31
La Library of Congress a publié en couleur et en haute résolution le journal de poche tenu par Theodore Roosevelt en 1884. Ce carnet minuscule contient l’entrée du 14 février, jour où le futur président américain perdit à quelques heures d’intervalle son épouse Alice Hathaway Lee Roosevelt et sa mère Martha Bulloch Roosevelt.
01/07/2026, 12:59
Conservé depuis 1937 à la bibliothèque universitaire de Heidelberg, un codex du XVe siècle appartient en réalité à la Bibliotheca Palatina, grande bibliothèque de la Renaissance allemande. L’identification repose sur l’étude de sa provenance et sur une reliure liée à l’électeur Ottheinrich.
30/06/2026, 13:04
Deux sermons attribués à saint Augustin, absents des éditions modernes, ont été identifiés dans un manuscrit latin du XIIe siècle conservé à Pelplin, dans le nord de la Pologne. Repérés par Christian Tornau, professeur de philologie latine à l’Université de Würzburg, ces textes portent sur l’un des épisodes les plus déroutants de la Bible : la consultation de la sorcière d’Endor par le roi Saül.
29/06/2026, 10:00
Un manuscrit du commentaire de la Torah par le Rashbam, longtemps tenu pour perdu, a été identifié dans la collection Gintsburg de la Bibliothèque d’État de Russie, à Moscou. Mal classé comme un commentaire de Rachi, ce document avait servi de base à la première édition imprimée du texte, publiée en 1881.
27/06/2026, 20:32
À Patna, dans l'État indien du Bihar, la Khuda Bakhsh Oriental Public Library conserve un Coran du IXe siècle copié sur peau de cerf. Ce manuscrit figure parmi les trésors d'un fonds de 21.000 pièces qui retrace plusieurs siècles de circulation des savoirs entre le Moyen-Orient, l'Asie centrale et le sous-continent indien. Car avant le papier, il y eut la peau.
27/06/2026, 16:39
Pour Bloomsday, la Library of Congress a soumis la couverture bleue de la première édition d’Ulysses de James Joyce à une analyse scientifique. L’étude de plusieurs exemplaires de 1922 montre que la teinte voulue par l’écrivain associait bleu de Prusse et outremer, dans un mélange où l’histoire littéraire rejoint la chimie du livre.
27/06/2026, 10:19
Plus de 200 fragments coptes de la collection Michaelides éclairent les gestes les plus ordinaires de l’Égypte tardo-antique : livraisons de vin, comptes monastiques, ordonnances médicales, lettres privées et formules magiques. Soucieux de valoriser ces pièces, accessibles en ligne, Cambridge revient sur leur catalogage, aussi minutieux que patient.
24/06/2026, 14:32
Un manuscrit grec du Ve siècle, le Cotton Genesis, livre de nouveau des passages que l’incendie d’Ashburnham House avait presque effacés en 1731. La British Library vient d’achever une campagne d’imagerie multispectrale qui rend lisibles des fragments noircis et révèle des annotations latines médiévales jusqu’alors inconnues.
23/06/2026, 10:03
Les fautes d’impression font parfois entrer un livre dans une autre catégorie de rareté. Le 30 juin, Christie’s présentera à Londres un ensemble de trois volumes paru en 1847 : Wuthering Heights, signé Ellis Bell, et Agnes Grey, publié sous le nom d’Acton Bell. L’estimation s’établit entre 400.000 et 600.000 livres sterling.
20/06/2026, 17:20
Une équipe internationale a restitué 42 pages perdues du Codex H, manuscrit grec du VIe siècle contenant les lettres de saint Paul. Le texte ne ressurgit pas grâce à des feuillets retrouvés, mais par les traces laissées sur d’autres pages, révélées par imagerie multispectrale.
18/06/2026, 12:20
Un manuscrit autographe de John Steinbeck, If This Be Treason, figure dans la vente en ligne Documenting America de Bonhams, ouverte jusqu’au 23 juin. Écrit en 1953 et resté inédit, ce court texte de fiction répond au maccarthysme et à la liste noire hollywoodienne.
18/06/2026, 11:18
Peter Harrington a exposé à Londres une première édition de Winnie-the-Pooh, publiée en 1926, avec une dédicace d’A. A. Milne à son fils Christopher Robin et à l’ours en peluche qui inspira le personnage. L’exemplaire appartient à une collection privée.
17/06/2026, 10:33
Commenter cet article