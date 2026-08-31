Johnny Cash : ses archives personnelles acquises pour 8,6 millions $

L’opération associe l’université, la famille du chanteur et le John R. Cash Revocable Trust. Les documents proviennent des cinq enfants de Johnny Cash - Rosanne Cash, Kathy Cash Tittle, Cindy Cash, Tara Cash Schwoebel et John Carter Cash - qui ont choisi de confier l’ensemble à une institution universitaire.

Selon Belmont University, l’acquisition a notamment été rendue possible par le soutien de Scott et Sandi Borchetta, Mike et Linda Curb ainsi que de la Harper House Music Foundation.

Des centaines de cartons encore à explorer

Le fonds traverse la vie privée comme la carrière de l’homme en noir. Il comprend des lettres échangées avec d’autres artistes, des membres de sa famille et différentes personnalités publiques, mais aussi des notes personnelles, photographies, albums, paroles manuscrites, enregistrements sur cassette et autres documents accumulés au fil des décennies.

Les archivistes doivent désormais inventorier plusieurs centaines de cartons. Un premier aperçu donné par WPLN News, la radio publique de Nashville, révèle par exemple une boîte entière de paroles manuscrites, de nombreuses lettres adressées à ses filles, à sa première épouse Vivian Liberto, à June Carter Cash ou à d’autres musiciens, mais aussi des VHS, des DVD et différents objets personnels.

Parmi les découvertes figure une feuille manuscrite intitulée Fly Away, signée et datée par Johnny Cash du 4 septembre 1967. Le texte, raturé par endroits, correspond à une chanson ou un poème qui n’a jamais été publié sous ce titre. Le document donne une idée de l’intérêt du fonds : il ne s’agit pas seulement de conserver les traces d’une carrière déjà abondamment documentée, mais de faire émerger des brouillons, des écrits privés et éventuellement des œuvres inconnues.

La famille Cash souligne d’ailleurs que l’ensemble contient « un corpus considérable de son travail, notamment des écrits inédits », qui pourra désormais être étudié par les chercheurs et les étudiants.

Pas un nouveau musée Johnny Cash

Nashville possède déjà un Johnny Cash Museum et le Country Music Hall of Fame conserve lui aussi de nombreuses traces de l’histoire de la musique américaine. La famille recherchait cependant, selon Mary Ellen Pethel, future directrice du centre, une institution capable de faire du fonds un outil de recherche plutôt qu’une attraction essentiellement patrimoniale ou touristique.

Les enfants de Johnny Cash auraient discuté avec Belmont pendant plus d’un an avant l’acquisition. La priorité affichée est désormais l’étude de l’œuvre et du parcours du chanteur : correspondances, processus d’écriture, contrats avec les maisons de disques, relations familiales ou professionnelles pourront être examinés à partir des documents originaux.

Le Johnny Cash Learning Center sera ainsi conçu comme un centre académique et culturel. Une salle de consultation sécurisée permettra aux chercheurs d’accéder aux archives sur rendez-vous, tandis que des expositions physiques et numériques doivent présenter une sélection de documents au public.

L’université prévoit surtout de numériser une large partie du fonds afin de le rendre accessible en ligne. Le travail de catalogage et de conservation a déjà commencé sous la direction de Mary Ellen Pethel, professeure à Belmont, en collaboration avec les Special Collections de l’établissement.

Des archives au cœur de Music Row

Le futur centre doit prendre place au sein du nouveau bâtiment du Mike Curb College of Entertainment & Music Business, actuellement en construction au 15 Music Circle South, au cœur de Music Row, quartier historique de l’industrie musicale de Nashville.

Le chantier s’inscrit dans une extension beaucoup plus vaste de l’université. Belmont a lancé au printemps 2026 la construction de cette nouvelle implantation, financée notamment grâce à un don de 58 millions de dollars de Mike et Linda Curb et de la Mike Curb Foundation, le plus important reçu dans l’histoire de l’établissement. Le bâtiment accueillera notamment des studios d’enseignement, des laboratoires d’ingénierie audio, des espaces de production de podcasts et de vidéos, une salle de spectacle d’environ 350 places et le Johnny Cash Learning Center.

Le projet immobilier doit se poursuivre jusqu’en 2028. En attendant l’installation définitive du centre, l’université espère pouvoir commencer à ouvrir le fonds aux étudiants et chercheurs plus tôt, une fois une première phase de classement et de conservation achevée.

Mort en 2003 à l’âge de 71 ans, Johnny Cash n’était pas seulement l’une des grandes voix de la musique américaine : l’écriture occupait une place centrale dans son travail. Auteur de centaines de chansons, il s’est aussi essayé à la prose. Après une première autobiographie, Man in Black, en 1975, il publie en 1986 Man in White, un roman consacré à l’apôtre Paul, nourri de plusieurs années de recherches bibliques, puis Cash: The Autobiography, écrit avec Patrick Carr en 1997.

Ce dernier a été traduit en français sous le titre Cash, l’autobiographie (Le Castor Astral, traduction d’Emmanuel Dazin), une première fois en 2005 puis dans plusieurs rééditions. Cette dimension littéraire est devenue plus visible encore après sa mort. Forever Words: The Unknown Poems, paru en 2016, a rassemblé des poèmes et textes jusque-là inédits, édités par le poète Paul Muldoon. Certains ont ensuite été mis en musique par Rosanne Cash, Willie Nelson, Elvis Costello ou Chris Cornell.

En 2023, Johnny Cash: The Life in Lyrics réunissait pour sa part les textes de 125 chansons et de nombreux manuscrits. Deux ans plus tard, The Complete Johnny Cash: Lyrics from a Lifetime of Songwriting allait plus loin encore, rassemblant 526 chansons, ainsi que de la prose, des poèmes et 38 textes manuscrits jusque-là inédits.

Crédit photo Johnny Cash en 1970 (Dillan Stradlin, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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