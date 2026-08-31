La Griffe Noire : “Tout ça ne fait donc pas de vous un libraire indépendant ?

Après l’avis négatif rendu sur la demande de label Librairie indépendante de référence déposée en 2026 par La Griffe Noire, les soutiens de la librairie interrogent désormais moins son indépendance que le fonctionnement même du dispositif.
Le 31/08/2026 à 14:00 par Hocine Bouhadjera
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31/08/2026 à 14:00
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Stéphane Watelet, fondateur et directeur des éditions Télémaque et président de L’Atelier des Auteurs, ne conteste ici ni l’existence des critères du label ni leur légitimité, mais questionne leur adéquation avec la situation actuelle du marché du livre et la mission de soutien confiée aux institutions publiques.
À LIRE - La Griffe Noire écartée du label des librairies indépendantes, la mobilisation enfle
Il y a quelques semaines, le milieu de l’édition s’émouvait et se mobilisait face au sort d’un de nos éminents confrères évincé de la maison qu’il dirigeait depuis plus de vingt ans.
Aujourd’hui, c’est un autre grand professionnel et toute son équipe qui sont confrontés à une décision surprenante.
Elle appelle tout aussi légitimement à ce qu’on se penche sur ses tenants et aboutissants : la librairie de la Griffe Noire, à Saint-Maur-des-Fossés, s’est vu refuser par le CNL, qui l’accorde sur dossier, le label « Librairie indépendante ».
On peut imaginer la surprise, un certain désarroi et surtout le questionnement lancinant qui a saisi, depuis cette décision, Gérard Collard, son associé Jean Casel et leur équipe.
Près de 40 ans d’expérience, des centaines de titres et d’auteurs de tous horizons et de tous genres, découverts en toute liberté et promus via des coups de cœur dans les médias (dont nous espérions tous un jour, auteurs ou éditeurs, être les heureux bénéficiaires), des centaines de signatures et de rencontres avec les lecteurs au fil des 15 éditions du plus important salon consacré au livre de poche…
Tout ça ne fait donc pas de vous un « libraire indépendant » ?
Certes, les critères d’obtention de ce label sont extrêmement précis et on sait le soin que l’administration française porte à veiller à leur stricte observance.
Mais à l’heure où la tendance déclinante des habitudes de lecture se confirme de mois en mois, où des librairies aussi anciennes que prestigieuses tirent, les unes après les autres, le rideau, cette rigueur est-elle la qualité première qu’exige la situation ?
Les défenseurs les plus actifs du livre doivent-ils consacrer plus que jamais toute leur énergie à se conformer aux normes et formulaires imaginés — théoriquement pour les aider — par les instances de service public dont c’est précisément la mission, ou ces instances pourraient-elles, au contraire, envisager d’adapter leur politique et leurs outils au contexte d’urgence du marché ?
Simplifier, remettre en priorité au service de ses bénéficiaires l’attribution des aides financées par eux-mêmes : un enjeu universel des prochaines échéances électorales.
Le secteur du livre pourra-t-il vraiment en faire l’économie ?
Stéphane Watelet
Crédits photo : La Griffe Noire
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Depuis quelque temps, ma fille de 17 mois enrichit son répertoire. Après Il était un petit navire, Frère Jacques et Meunier, tu dors puis récemment Le Bon Roi Dagobert, voici Chère Élise. À cet âge, on écoute, on répète, on mime. Puis les adultes prêtent attention aux paroles. C’est généralement là que les ennuis commencent.
08/08/2026, 08:01
De 1915 à 1919, Antonin Artaud passe de cliniques en stations thermales, de Marseille à Neuchâtel, dans une tentative presque continue d’apaiser des troubles nerveux qui marqueront durablement son existence. Ilios Chailly reconstitue cette « géographie de la souffrance » à partir d’archives, de sources médicales et de documents parfois inédits, et montre combien ces années de cures, de diagnostics et de traitements ont participé à façonner l’homme, l’artiste et la pensée d’Artaud.
07/08/2026, 16:20
En Australie, la commissaire à la vie privée Carly Kind s’interroge sur la nécessité de nouvelles règles face aux lunettes connectées. En France, la CNIL redoute déjà une surveillance mobile et presque invisible. Mais ces mêmes appareils peuvent accroître l’autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes. De Robbe-Grillet à Samanta Schweblin, les livres posent alors la vraie question : peut-on encore choisir de rester hors champ ?
07/08/2026, 15:51
Le Weekly Shonen Jump, berceau de Dragon Ball, One Piece ou Naruto, est tombé à un plus bas historique depuis 1971 : son tirage moyen n’était plus que de 985.000 exemplaires entre avril et juin 2026. C’est la première fois en 55 ans que la revue repasse sous le seuil symbolique du million d’exemplaires. Plus qu’un simple mauvais chiffre, ce recul illustre l’effacement progressif d’un modèle longtemps central au Japon : celui du grand magazine imprimé de prépublication.
07/08/2026, 15:45
L’AFDAS a instauré un moratoire sur le financement des formations principalement consacrées à l’intelligence artificielle générative. Limitée au fonds de formation des artistes-auteurs, la mesure s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2026. Les enseignements professionnels dans lesquels ces outils n’interviennent qu’à titre secondaire restent éligibles.
06/08/2026, 10:06
On parle beaucoup de la sortie du film de Christopher Nolan. Mais quelles sont les premières éditions françaises de ce poème épique ? Publiée en 1716, la plus célèbre est la traduction en prose de la philologue Anne Dacier, qui sert de base à une autre traduction en vers suivie d’une polémique entre les deux traducteurs se terminant par un bon repas. La traductrice d’Homère sera plus tard immortalisée dans le comics américain Wonder Woman.
06/08/2026, 10:02
À Ceuta, Madrid estime que 72 000 personnes ont franchi la frontière et que 70 000 sont reparties ou ont été reconduites. Le bilan humain reste disputé, tandis qu’environ un millier de mineurs non accompagnés demeurent dans l’enclave et que des familles cherchent leurs proches. Sept récits, romans, albums et essais rouvrent ce que les mots « flux », « retour » et « sécurisation » voudraient déjà refermer.
05/08/2026, 17:34
Tout brûle en Grèce, pas seulement la nature éprouvée par la sécheresse et l’incivilité de ses habitants, elle brûle parce que la police est corrompue, l’environnement est bafoué et les hommes politiques sont malhonnêtes. Et pourtant, la Grèce est un pays attachant, plein de ressources et de bonnes volontés. Cependant, la sincérité n’est pas un gage suffisant d’honnêteté, Nikos Nikolopoulos le démontre au fil de ce polar passionnant, efficace dans lequel s’entremêlent plusieurs histoires, passées ou récentes, qui finissent toujours par converger vers un drame.
04/08/2026, 15:33
Comment expliquer qu’une maladie touchant des centaines de milliers de femmes demeure si souvent confondue avec un simple surpoids ? « Il faut perdre du poids » : c’est probablement la réponse que les patientes atteintes de lipœdème entendent le plus souvent. Et pourtant… aucun régime ni aucune activité sportive ne suffisent à faire disparaître cette pathologie chronique. Dans Le Guide complet du lipœdème (éditions Dangles), Manon Chavaudrey entend briser l’invisibilité qui entoure encore la maladie et donner aux femmes les moyens de mieux comprendre leur corps.
04/08/2026, 14:59
Hassan El Kamoun est partout. Il porte la voix des libraires du Maroc et celle de l’ALIM. On le voit sur le terrain, dans son pays, mais aussi en France, en Belgique ou aux Émirats arabes unis, inlassablement mobiliser, convaincre et attirer l’attention sur les enjeux de la librairie. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).
03/08/2026, 16:07
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