La Griffe Noire : “Tout ça ne fait donc pas de vous un libraire indépendant ?

Stéphane Watelet, fondateur et directeur des éditions Télémaque et président de L’Atelier des Auteurs, ne conteste ici ni l’existence des critères du label ni leur légitimité, mais questionne leur adéquation avec la situation actuelle du marché du livre et la mission de soutien confiée aux institutions publiques.

À LIRE - La Griffe Noire écartée du label des librairies indépendantes, la mobilisation enfle

Certifié conforme ? (Ou L’indépendance de la Griffe)

Il y a quelques semaines, le milieu de l’édition s’émouvait et se mobilisait face au sort d’un de nos éminents confrères évincé de la maison qu’il dirigeait depuis plus de vingt ans.

Aujourd’hui, c’est un autre grand professionnel et toute son équipe qui sont confrontés à une décision surprenante.

Elle appelle tout aussi légitimement à ce qu’on se penche sur ses tenants et aboutissants : la librairie de la Griffe Noire, à Saint-Maur-des-Fossés, s’est vu refuser par le CNL, qui l’accorde sur dossier, le label « Librairie indépendante ».

On peut imaginer la surprise, un certain désarroi et surtout le questionnement lancinant qui a saisi, depuis cette décision, Gérard Collard, son associé Jean Casel et leur équipe.

Près de 40 ans d’expérience, des centaines de titres et d’auteurs de tous horizons et de tous genres, découverts en toute liberté et promus via des coups de cœur dans les médias (dont nous espérions tous un jour, auteurs ou éditeurs, être les heureux bénéficiaires), des centaines de signatures et de rencontres avec les lecteurs au fil des 15 éditions du plus important salon consacré au livre de poche…

Tout ça ne fait donc pas de vous un « libraire indépendant » ?

Certes, les critères d’obtention de ce label sont extrêmement précis et on sait le soin que l’administration française porte à veiller à leur stricte observance.

Mais à l’heure où la tendance déclinante des habitudes de lecture se confirme de mois en mois, où des librairies aussi anciennes que prestigieuses tirent, les unes après les autres, le rideau, cette rigueur est-elle la qualité première qu’exige la situation ?

Les défenseurs les plus actifs du livre doivent-ils consacrer plus que jamais toute leur énergie à se conformer aux normes et formulaires imaginés — théoriquement pour les aider — par les instances de service public dont c’est précisément la mission, ou ces instances pourraient-elles, au contraire, envisager d’adapter leur politique et leurs outils au contexte d’urgence du marché ?

Simplifier, remettre en priorité au service de ses bénéficiaires l’attribution des aides financées par eux-mêmes : un enjeu universel des prochaines échéances électorales.

Le secteur du livre pourra-t-il vraiment en faire l’économie ?

Stéphane Watelet

Crédits photo : La Griffe Noire

Par Hocine Bouhadjera

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