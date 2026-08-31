7 finalistes pour le 2e Prix Pythéas du livre d’aventure et de voyage

Créé en 2025 à l’initiative de Cocktail & Culture et de Sylvana Lorenz, le Prix Pythéas emprunte son nom au navigateur grec parti explorer les confins du monde connu. Il distingue chaque année un livre ou un récit d’aventure ou de voyage écrit ou traduit en français. Après une première remise organisée au Salon international du livre de Monaco, la distinction s’installe cette année au Musée Clemenceau.

Les sept titres en lice :

Une famille en chemin. La diagonale du vide, de Romain et Justine Brès (Transboréal)

En avril 2024, le couple quitte Sedan avec son fils Homère, âgé de trois mois, pour rejoindre Saint-Jean-Pied-de-Port à pied : 1500 kilomètres parcourus en quatre mois à travers vingt départements. Au fil des étapes et de l’hospitalité demandée chaque soir, le voyage devient autant une traversée de la France rurale qu’un récit de reconstruction familiale.

Voyages extraordinaires au Muséum national d’Histoire naturelle, de Nicolas Gilsoul et Jacques Cuisin (Robert Laffont)

Les deux auteurs ouvrent les portes des collections du Muséum, qui conserve plus de 68 millions de spécimens, pour une exploration à travers le temps, les espèces et les continents. Girafes, hippocampes, lycaons, rhinocéros de Louis XV ou lémurien de l’impératrice Joséphine composent un voyage où l’émerveillement devant le vivant croise l’urgence de sa préservation.

Les Ailes de la forêt, de Jamy Gourmaud (Albin Michel)

Pour son premier roman, le journaliste et vulgarisateur scientifique entraîne son lecteur en Guyane en 1924, sur les traces d’Émile, chasseur de papillons revenu dans la forêt de son enfance à la recherche d’un spécimen rarissime. La quête du morpho gynandromorphe tourne à la traque et conduit le récit de l’Amazonie aux salons du Paris des Années folles.

Amazonie. Une histoire des civilisations de la forêt, de Stéphen Rostain (Tallandier)

L’archéologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de l’Amazonie depuis près de quarante ans, revient sur 13.000 ans de présence humaine dans une région trop longtemps décrite comme une forêt sans histoire. Premières céramiques, domestication des plantes, systèmes agricoles et cités anciennes retrouvées sous la canopée renouvellent profondément le récit des civilisations amazoniennes.

Sur la route de la Loire. Une traversée de la France à vélo, d’Emmanuel Ruben (Stock)

Durant quatre étés, l’écrivain et géographe a remonté la Loire à bicyclette, de Saint-Nazaire aux Cévennes, le long d’un fleuve auprès duquel il a vécu sept années lorsqu’il dirigeait la Maison Julien Gracq. Le périple mêle histoire, littérature, paysages, centrales nucléaires, vignobles et écosystèmes menacés, avec en filigrane la question de la place laissée aux fleuves dans nos sociétés.

Du Zanskar à Séoul, de Serge Safran (Héliopoles)

L’écrivain et éditeur rassemble des carnets de route tirés de son journal intime, de Delhi au Ladakh et au Zanskar, de Chypre au Pendjab, puis de Montréal à Séoul. Ces voyages accomplis sur une quinzaine d’années dessinent moins un itinéraire continu qu’une quête personnelle, attentive aux peuples rencontrés, aux modes de vie et aux expériences d’humilité et de méditation.

Sur la ligne de crête. Seul à 3300 mètres d’altitude, de Gauthier Toulemonde (éditions F Deville)

Habitué des expéditions en milieux extrêmes, l’explorateur s’est isolé plusieurs semaines dans un bivouac des Alpes valaisannes, face au Cervin et à la Dent Blanche. Au froid, aux tempêtes et aux risques d’engelures se mêle une exploration plus intérieure, nourrie par les souvenirs, la musique et l’expérience de la solitude.

Le jury de cette deuxième édition est présidé par Philippe Charlier, médecin légiste, archéologue et anthropologue. Il réunit également Nikos Aliagas, Orianne Aymard, Bruno Fuligni, Serge Legat, Charles-Henri, prince de Lobkowicz-Bourbon, Christiana Markou, Éric Neuhoff, élu à l’Académie française en novembre 2025, ainsi qu’Alexandra Rossi, baronne von Thüngen.

La première édition du Prix Pythéas avait été remportée en septembre 2025 par Bruno Fuligni pour Voyage en France australe, publié aux éditions Allary. L’historien y parcourt, à partir d’archives, les Terres australes et antarctiques françaises : Crozet, Kerguelen, Tromelin, les Glorieuses ou encore Bassas da India, territoires lointains et souvent hostiles qui ont attiré explorateurs et aventuriers depuis le XVIIIe siècle.

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Crédits photo : Prix Pythéas

Par Hocine Bouhadjera

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