Apulée #11 : l’utopie n’est plus un rêve, mais une résistance

Kaib uwa’l boq’och

Are jampa xinalaxik

xkoj kaib uwa’l

nuboq’och

xa che kinkowinik kinwilo

ri k’exk’ol re ri

nuwinaqil. Deux larmes

Quand je suis né

on m’a mis deux larmes

dans les yeux

pour que je puisse voir

l’étendue de la douleur de mon

peuple — Humberto Ak’abal (traduit du maya k’iché par Nicole Bieri)

Dans L’Âne d’or, Lucius devait croquer des roses fraîches pour perdre sa peau de bête et retrouver sa forme d’homme. La revue Apulée, elle, a visiblement trouvé son régime d’été : finies les quatre cents pages intimidantes qu’on laissait sur une table basse comme une encyclopédie de collection. Elle revient allégée, ramenée à deux cents pages nerveuses, prêtes à tenir dans un sac de voyage.

Même sa couverture a changé d’allure. Avec ses blocs de couleurs franches superposés, elle fait d’abord penser à ces plaids en patchwork tricotés au crochet, assemblages de bouts de laine disparates destinés à se protéger du froid. Mais dès qu’on ouvre l’objet, la chaleur est d’une autre nature. Ce numéro retourne le sol, bouscule les pôles et n’épargne pas grand-chose des utopies de salon.

Ici, l’utopie n’est plus un paradis lointain ou une carte postale politique : elle se pense à hauteur de corps, de rupture et de survie psychique. Dans une fable clinique d’une ironie féroce, Macedonio Fernández imagine un forgeron amputé de son rapport à l’avenir, réduit à une anticipation de huit minutes : une paix domestique trompeuse qui s’achève brutalement devant la chaise électrique.

Plus loin, chez Jean-Marie Blas de Roblès, l’harmonie insulaire de North Sentinel ne tient qu’au respect scrupuleux d’une limite anthropologique : cent cinquante nœuds sur un quipu, pas un de plus, sous peine de voir le monde s’effondrer.

L’utopie n’est plus une promesse d’expansion : elle devient une discipline du vivant. Face au délitement des fictions nationales, dont témoigne Etgar Keret à Tel-Aviv, ou dans l’asile où Leopoldo María Panero dépouille le langage de ses masques convenus, la résistance ne cherche plus à bâtir des systèmes. Elle s’incarne dans l’acte même de nommer, sans fuir le désastre.

En rabotant son format pour aiguiser son tranchant, Apulée allège le colosse pour lui rendre son rêve de nomade. Un bréviaire nécessaire, qui préfère le souffle de l’estafette au poids des mausolées.

Par Salim Rzin

Contact : salimrzin@gmail.com