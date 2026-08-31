La Griffe Noire : une première alerte en 2018, des réponses “incomplètes” en 2026

Pour la nouvelle demande, le CNL indique que, « malgré [ses] relances », certaines réponses sont restées « parcellaires et incomplètes », notamment sur le nombre de titres proposés. Ces précisions complètent les éléments communiqués vendredi 28 août. La Griffe Noire ne bénéficie plus du label depuis 2022 et l’avis négatif rendu cette année n’a pas encore fait l’objet d’une notification définitive.

Un avis négatif qui a rapidement mobilisé

L’affaire avait éclaté le 26 août, lorsque Gérard Collard avait rendu public l’avis défavorable concernant la candidature de la librairie de Saint-Maur-des-Fossés. Fondée en 1987 avec Jean-Edgar Casel, La Griffe Noire est devenue en près de quarante ans l’une des enseignes les plus identifiées du paysage de la librairie française, notamment grâce aux prescriptions très personnelles de ses libraires et à la présence médiatique de son cofondateur.

La réaction avait été immédiate. Dès le lendemain, l’écrivain Jean-Christophe Portes lançait une pétition pour demander la reconnaissance de La Griffe Noire, bientôt relayée par plusieurs auteurs, parmi lesquels Isabelle Duquesnoy, Nadine Monfils, Céline Ghys, Éric Fouassier, Romain Slocombe, Éric Giacometti ou René Manzor. Elle dépassait les 2000 signatures vendredi. Au moment de notre consultation ce lundi 31 août, elle en réunissait plus de 3300.

Franck Thilliez a lui aussi apporté publiquement son soutien à l’établissement. L’écrivain replace l’affaire dans un contexte plus large de fragilisation des librairies, entre hausse des charges, recul de la lecture et diminution de certaines aides au secteur. Il décrit La Griffe Noire comme « une institution qui, en presque 40 ans, n’a cessé de défendre le livre, les auteurs, la littérature » et estime la décision « purement incompréhensible ». Sa réaction illustre aussi une confusion entretenue par l’intitulé même du dispositif. « Si elle n’est pas une librairie indépendante, alors qu’est-elle ? », interroge l’auteur.

Le soutien est même venu d’Italie. Parrain de la dernière édition de Créteil en Poche, où l’Italie était pays invité d’honneur, Ugo Barbara estime que de nombreux auteurs, notamment italiens, doivent une partie de leur succès en France aux recommandations de La Griffe Noire et dit espérer que le CNL « reconsidérera sa décision ». « Je ne vois vraiment pas où, sinon à La Griffe Noire, on pourrait trouver avec autant d’évidence une ligne éditoriale autonome, un catalogue riche, des libraires professionnels et une activité culturelle constante », écrit-il.

Si le label « Librairie indépendante de référence » ne remet pas en cause l’indépendance d’un établissement, il constitue une reconnaissance administrative particulière, accordée pour trois ans selon des critères réglementaires précis.

Le CNL détaille sa procédure

Ce label administratif, accordé pour trois ans selon des critères précis, apporte néanmoins plusieurs avantages : une reconnaissance officielle de la qualité de la librairie, la possibilité d’une exonération fiscale décidée localement, parfois de meilleures conditions commerciales auprès de fournisseurs, et l’accès à une aide spécifique du CNL pour la mise en valeur des fonds et de la création éditoriale.

Son attribution repose notamment sur la part du chiffre d’affaires réalisée avec les livres neufs, l’indépendance de l’entreprise, l’importance et la diversité de l’assortiment, les moyens consacrés au personnel et la qualité de l’animation culturelle. Le label est délivré par le préfet de région après instruction du CNL et avis d’une commission réunissant représentants de l’État, collectivités, professionnels du livre et personnalités qualifiées. C’est cette commission qui a rendu un avis défavorable à la demande 2026 de La Griffe Noire.

Vendredi, le CNL avait déjà publiquement tenu à « rétablir plusieurs faits ». La librairie, indiquait-il, n’était plus labellisée depuis la fin de l’année 2021 et n’avait déposé aucune nouvelle demande dans les années suivantes. La procédure engagée en 2026 ne correspond donc pas au retrait ou au non-renouvellement immédiat d’un label existant, mais à l’examen d’une nouvelle candidature.

L’établissement public faisait également état d’informations complémentaires réclamées au cours de l’instruction, auxquelles La Griffe Noire aurait répondu de manière « parcellaire ». La réponse adressée directement ce lundi à ActuaLitté permet désormais de préciser ces différents points.

La communication du CNL n’avait pas apaisé Gérard Collard. Dès vendredi soir, celui-ci dénonçait sur Facebook ce qu’il considère comme la lourdeur du fonctionnement du CNL et des DRAC. Il affirmait avoir reçu « un nombre incroyable de messages de libraires » lui racontant leurs difficultés avec les deux organismes, certains ayant, selon lui, « abandonné devant ces machines à gaz ».

Quelques heures plus tard, il appelait plus largement à « une réforme totale CNL et DRAC », estimant que les « nominations, qualifications, méthode de fonctionnement, transparence décision... tout est à revoir ! »

Une réserve formulée dès 2018

Le CNL rappelle que La Griffe Noire a obtenu le label LIR pour la première fois en 2009, puis à nouveau pour 2019-2021 après une demande déposée en 2018. Cet avis favorable était toutefois assorti d’une réserve : sa politique d’animation était jugée « tout juste suffisante » et devait être renforcée.

La remarque peut surprendre pour une librairie très identifiée aux rencontres, dédicaces et événements littéraires, notamment Saint-Maur en Poche, puis Créteil en Poche. Gérard Collard a aussi largement contribué à cette visibilité par ses interventions médiatiques.

Le CNL ne précise toutefois pas ce qui avait motivé cette réserve en 2018 et ne la présente pas comme la cause de l’avis négatif rendu en 2026. Elle montre simplement que le critère d’animation avait déjà fait l’objet d’une attention particulière lors du précédent examen.

La réponse de ce lundi donne surtout un premier exemple concret concernant l’instruction de la demande 2026. « Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le CNL a sollicité des précisions complémentaires auprès de la librairie », explique l’établissement public. Et d’ajouter : « Malgré nos relances, les réponses apportées sont restées parcellaires et incomplètes notamment sur le nombre de titres proposés. » Le site du CNL précise par ailleurs que « seuls les dossiers complets et répondant aux critères d’éligibilité sont présentés en commission ».

Cette dernière donnée intervient directement dans l’un des critères du label. Pour une librairie générale, le nombre minimal de titres détenus en stock et proposés à la vente est fixé à 6000 lorsque le chiffre d’affaires annuel réalisé avec la vente de livres au détail est inférieur ou égal à 600.000 €, et à 10.000 au-delà. Des seuils spécifiques s’appliquent aux librairies spécialisées. La Griffe Noire est connue pour disposer d’un assortiment très largement supérieur à ces seuils

Le CNL ne précise pas si les informations manquantes sur le nombre de titres ont, à elles seules, motivé l’avis négatif, ni quels autres critères auraient éventuellement posé problème.

Le label LIR repose en effet sur plusieurs conditions. Une librairie doit notamment réaliser au moins 50 % de son chiffre d’affaires annuel avec la vente de livres neufs au détail et consacrer au moins 12,5 % du chiffre d’affaires réalisé avec les livres aux frais de personnel affecté à cette activité. L’importance et la diversité de l’assortiment, ainsi que la régularité et la qualité de l’animation culturelle, sont également prises en compte.

Ni quota ni durcissement des critères

La réponse adressée à ActuaLitté permet aussi de préciser qu’aucun changement récent des règles n’est intervenu. Le CNL assure n’avoir « ni modifié les critères d’attribution du label, ni reçu pour instruction de diminuer le nombre de librairies bénéficiaires ». Il ajoute qu’« il n’existe par ailleurs aucun quota annuel de librairies pouvant être labellisées ».

Les critères sont fixés par les textes réglementaires, notamment l’article 1464 I du Code général des impôts et le décret du 23 août 2011. Chaque établissement est examiné individuellement, et le label n’est pas attribué à partir d’une enveloppe budgétaire limitée.

C’est précisément cette présentation très administrative que Gérard Collard conteste dans ses publications. Vendredi soir, il accusait le CNL et la DRAC de « se repasser la patate chaude dans un jargon administratif soporifique » et dénonçait « l’art de noyer le poisson ». Il reproche surtout aux institutions leur manque de transparence et réclame désormais des réponses nominatives sur les personnes et instances ayant participé à l’examen du dossier.

Le CNL rappelle enfin qu’« aucune décision définitive relative à la demande déposée par La Griffe Noire en 2026 n’a été formellement notifiée ». La commission a rendu un avis négatif, le rapport a été transmis à la DRAC, qui doit ensuite notifier officiellement la décision à la librairie. Le 31 août correspond à la date limite prévue pour la décision des préfets de région. Les notifications doivent intervenir en septembre.

En cas de décision défavorable, La Griffe Noire pourra notamment former un recours gracieux auprès du préfet de région, auteur de la décision, ou saisir directement le tribunal administratif compétent pour demander son annulation. En principe, le recours contentieux doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Un recours gracieux exercé dans ce délai interrompt le délai de recours contentieux, qui recommence à courir après la réponse de l’administration. Les voies et délais exacts devront en tout état de cause figurer dans la notification adressée à la librairie.

Contactés par ActuaLitté au sujet des nouvelles précisions du CNL - notamment la réserve formulée en 2018 sur la politique d’animation, les réponses jugées « parcellaires et incomplètes » en 2026 et l’absence de demande entre 2021 et 2025 - La Griffe Noire et Gérard Collard n’avaient pas répondu à nos sollicitations au moment de la publication.

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La mobilisation se poursuit néanmoins autour de la librairie, avec plus de 3300 signatures recueillies par la pétition lancée le 27 août. La notification officielle de la décision et, le cas échéant, la réponse de La Griffe Noire doivent encore préciser la suite de l’affaire.

Crédits photo : Leeloo The First (Pexels)

Par Hocine Bouhadjera

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