Pourquoi un livre numérique disponible ailleurs ne l'est pas chez vous ?

Un lecteur repère un titre chez un libraire numérique étranger, revient sur la version française de la même plateforme et ne trouve rien. Même éditeur, même auteur, même couverture dans les résultats de recherche quelques minutes plus tôt. Le livre existe pourtant bel et bien.

Ce n'est ni un bug ni une rupture de stock, notion qui n'a d'ailleurs guère de sens pour un fichier. C'est la conséquence directe de la manière dont les droits sont vendus, et cela mérite d'être expliqué, car le sujet revient constamment dans les échanges entre lecteurs.

Les droits se découpent par territoire, pas par livre

Un contrat d'édition ne cède presque jamais le monde entier. Il cède une langue sur un territoire, parfois plusieurs, et le reste continue de vivre sa vie ailleurs. Un même roman peut avoir un éditeur pour la France, la Belgique et la Suisse, un autre pour le Canada francophone, et aucun pour l'Afrique de l'Ouest.

Le numérique n'a rien simplifié. Les droits numériques sont souvent négociés séparément des droits papier, et les droits audio séparément des deux autres. D'où ces situations où le livre de poche est partout, le fichier nulle part, et le livre lu disponible uniquement dans un pays.

S'ajoutent les fenêtres d'exploitation. Un titre peut sortir en numérique six mois après le papier, disparaître d'un catalogue quand un contrat arrive à échéance, puis réapparaître deux ans plus tard chez un autre distributeur.

Ce que cela donne pour le lecteur

- Un titre visible dans les résultats mais impossible à acheter depuis votre compte



- Une version audio disponible dans un pays et absente dans le pays voisin, même langue pourtant



- Un prix qui varie sensiblement d'un marché à l'autre pour un fichier identique



- Une série dont les trois premiers tomes sont accessibles et pas le quatrième, cédé plus tard



- Un ouvrage qui quitte un catalogue d'abonnement sans préavis, en cours de lecture



- Des éditions différentes selon le territoire, avec parfois des préfaces ou des appareils critiques distincts

La disparition en cours de lecture est celle qui heurte le plus. Un livre présent dans une bibliothèque d'abonnement n'appartient à personne, et rien n'oblige à prévenir avant de le retirer.

Côté professionnel, le même mur, dans l'autre sens

Pour un éditeur, un agent ou un libraire, savoir ce qui est réellement disponible ailleurs fait partie du travail courant. Vérifier qu'un titre cédé à un partenaire étranger est bien en ligne, contrôler le prix affiché sur un marché, s'assurer qu'une exclusivité est respectée : tout cela suppose de voir la boutique telle qu'elle apparaît là bas.

Or une plateforme redirige automatiquement vers la version correspondant au pays de connexion. Depuis Paris, on ne voit pas la fiche canadienne. Les équipes qui font ces contrôles régulièrement passent par une sortie réseau située dans le pays concerné, par exemple ProxyWing's ISP proxies, dont les adresses sont enregistrées chez des fournisseurs d'accès grand public et que les boutiques traitent donc comme un visiteur ordinaire plutôt que comme un serveur.

Le même besoin existe pour les relevés de prix. Un comparatif construit depuis un seul pays décrit un seul marché, et ne dit rien de ce que paie réellement un lecteur ailleurs.

Ce qui reste possible pour un lecteur

- Interroger l'éditeur, qui répond plus souvent qu'on ne l'imagine sur les dates et les territoires

- Passer par les bibliothèques, dont les offres numériques couvrent des catalogues insoupçonnés

- Acheter le papier, seul objet que personne ne peut retirer d'une étagère à distance

- Suivre le distributeur plutôt que la plateforme, car les annonces de territoires viennent de là

- Vérifier les éditions du domaine public, souvent disponibles partout et gratuitement

Un point qui dépasse le confort de lecture

Le découpage territorial décide de ce qui circule. Un livre qui sort partout en même temps bénéficie d'une seule conversation critique. Un livre qui arrive par petites vagues sur deux ans en a plusieurs, toutes trop faibles, et les recensions paraissent souvent un an avant que la majorité des lecteurs puissent l'acheter.

C'est un problème structurel, pas un caprice de plateforme. Mais il vaut la peine de savoir pourquoi le titre manque, plutôt que de conclure qu'il n'existe pas.

Questions fréquentes

Pourquoi puis-je lire la critique mais pas acheter le livre ?

Parce que les services de presse circulent indépendamment des droits de vente. Un critique reçoit l'ouvrage par l'éditeur d'origine, souvent avant toute cession sur votre territoire.

Le prix différent d'un pays à l'autre est il normal ?

Oui. Le prix est fixé par le détenteur des droits sur chaque territoire, avec des taux de TVA et des politiques commerciales qui diffèrent.

Puis-je acheter depuis une autre boutique nationale ?

Techniquement parfois, contractuellement rarement. Les conditions des grandes plateformes lient le compte à un pays de résidence, et les moyens de paiement suivent la même logique.

Un titre retiré peut-il revenir ?

Souvent, oui. Les catalogues numériques bougent au rythme des contrats, et un titre disparu peut réapparaître chez un autre distributeur quelques mois plus tard.

Crédits illustration Pexels CC 0

Par Publicommuniqué

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