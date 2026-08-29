La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire

Connaissez-vous Anne Godard ? Pas encore ? Eh bien figurez-vous que Nous aussi (Actes Sud), son troisième roman en vingt ans, est l’un des livres les plus éblouissants que nous avons lus depuis longtemps ! De son écriture acérée, elle dissèque le fonctionnement d’une famille bourgeoise pétrie de privilèges, dont le vernis social se fissure après le surgissement d’un drame et la révélation d’un secret enfoui. Une exploration sans concession de la violence muette et du déni au cœur de l’entre-soi.

Amélie Nothomb est à la rentrée littéraire ce que l’hirondelle est au printemps, et elle a déjà pris la tête des meilleures ventes ! Voilà maintenant trente-quatre ans qu’elle honore ce rendez-vous annuel. Son nouveau cru, L’adolescence du perroquet (Albin Michel), raconte la relation tumultueuse entre un homme solitaire et un gris du Gabon suprêmement intelligent, mais pour le moins tyrannique. Un livre fantasque, grinçant, aussi délicieux que troublant. Et une parabole sur la difficulté d’aimer et d’être aimé en retour.

Qui dit rentrée littéraire dit aussi rentrée scolaire ! Yannick Haenel en sait quelque chose. Professeur de français pendant plus de quinze ans, il livre avec La solitude des professeurs est infinie (Gallimard) un hommage au corps enseignant.

À travers un double de papier qui l’accompagnait déjà dans Les renards pâles (Gallimard) ou Tiens ferme ta couronne (Gallimard), il revient sur sa première expérience dans un collège de Mantes-la-Jolie à l’aube des années 1990 et retrace son quotidien entre précarité, maladresse et passion pour la transmission. Le récit d’une vocation sur lequel planent les fantômes des enseignants Samuel Paty et Dominique Bernard, tous deux assassinés dans des attentats terroristes…

DOSSIER - La Rentrée littéraire 2026 en avant première

De fantômes, il sera également question avec l’auteur de BD Luz, qui signe son premier récit littéraire. Dans Un diamant dans les gravats (Stock), il raconte sa nuit passée dans un Centre Pompidou en pleine rénovation et fermé pour travaux, et revient sur le traumatisme de l’attentat du 7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo. Une réflexion sur la mémoire, l’absence, le pouvoir réparateur de l’art. Et des mots…

Et enfin, comme chaque semaine, un premier roman ! Phénomène d’édition lors de sa parution au Québec en mars dernier aux éditions Boréal, C’était ça ou mourir (Grasset) du jeune Thélyson Orélien est déjà en cours de traduction dans une vingtaine de pays… et fait trembler cette rentrée.

C’est une plongée dans le périple édifiant d’un immigré haïtien jusqu’au Canada, en passant notamment par l’Amérique du Sud et les États-Unis. L’histoire d’un homme qui essaie de rester debout face à l’entreprise de déshumanisation de l’exil. Un roman foisonnant qui redonne une voix à tous les oubliés qui ont connu l’enfer des migrations clandestines.

Nos amis libraires seront évidemment de la partie ! Cette semaine, cap sur la librairie « Page et Plume » à Limoges, dont la joyeuse équipe vous présentera ses pépites de rentrée en matière de littérature étrangère.

Et enfin, n’oubliez pas que le concours Si on lisait à voix haute revient lui aussi pour de nouvelles aventures ! Retrouvez Salomé Joby, finaliste de la dernière saison, pour entendre un extrait deL’Odyssée, dont les ventes ont été multipliées par six chez Le Livre de poche depuis la sortie du film de Christopher Nolan cet été. Elle nous a donné rendez-vous au Musée de Montmartre à Paris pour une lecture du tout premier chant de cette épopée.

Crédits photo : Albin Michel

Par Dépêche

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