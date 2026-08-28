Prix Blù Jean-Marc Roberts 2026 : les 7 livres en lice

Faire le pari d’une nouvelle voix appelée à devenir incontournable, privilégier l’audace et l’inattendu et proposer une découverte de la rentrée littéraire : depuis sa création en 2017, le prix Blù Jean-Marc Roberts revendique ces trois ambitions. Une manière de prolonger l’esprit de Jean-Marc Roberts, écrivain et éditeur passionné, disparu en 2013.

Au fil de ses éditions, elle a notamment couronné Pierric Bailly, Nicolas Mathieu, Mathieu Palain, Victor Jestin ou encore Neige Sinno. En 2025, pour la neuvième édition, Laura Vazquez avait remporté le prix pour Les forces, publié aux Éditions du Sous-Sol.

Sept titres pour la dixième édition

Cette année, le jury a retenu une liste unique de sept ouvrages :

Simon Chevrier, Bonne figure, Les Intranquilles

Anne Godard, Nous aussi, Actes Sud

Karim Kattan, Septentrionale, Elyzad

Polina Panassenko, À voix haute, Éditions de l’Olivier

Marie Petitcuénot, Heures sauvages, Éditions Héloïse d’Ormesson

Lucie Rico, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?, P.O.L

Noham Selcer, Midgar, Gallimard

Le jury 2026 réunit Alain Bélier, de la librairie Lucioles ; Philippe Claudel, membre de l’Académie Goncourt ; Charlotte Desmousseaux, de la librairie La Vie devant soi ; Adélaïde Fabre ; Brigitte Giraud, prix Goncourt et membre du jury du prix Femina ; Victor Jestin ; Justine Lévy ; Erik Orsenna, de l’Académie française ; Anne Plantagenet ; Éric Reinhardt ; Capucine Ruat et Sandrine Treiner.

Le prix bénéficie également du soutien amical d’Annie Ernaux et de Patrick Modiano, tous deux prix Nobel de littérature.

La Fondation Jan Michalski, Audiens, Bouvet Ladubay et Dupliprint figurent par ailleurs parmi les partenaires et mécènes de cette dixième édition.

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DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Hocine Bouhadjera

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