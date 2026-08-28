Prix Blù Jean-Marc Roberts 2026 : les 7 livres en lice

Pour sa dixième édition, le prix Blù Jean-Marc Roberts dévoile une sélection unique de sept ouvrages. Créé en 2017 pour distinguer une nouvelle voix de la littérature française et récompenser un deuxième ou troisième livre, le prix doté de 5000 euros sera remis le 7 octobre à Paris.
Le 28/08/2026 à 17:12 par Hocine Bouhadjera
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Publié le :
28/08/2026 à 17:12
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Faire le pari d’une nouvelle voix appelée à devenir incontournable, privilégier l’audace et l’inattendu et proposer une découverte de la rentrée littéraire : depuis sa création en 2017, le prix Blù Jean-Marc Roberts revendique ces trois ambitions. Une manière de prolonger l’esprit de Jean-Marc Roberts, écrivain et éditeur passionné, disparu en 2013.
Au fil de ses éditions, elle a notamment couronné Pierric Bailly, Nicolas Mathieu, Mathieu Palain, Victor Jestin ou encore Neige Sinno. En 2025, pour la neuvième édition, Laura Vazquez avait remporté le prix pour Les forces, publié aux Éditions du Sous-Sol.
Cette année, le jury a retenu une liste unique de sept ouvrages :
Simon Chevrier, Bonne figure, Les Intranquilles
Anne Godard, Nous aussi, Actes Sud
Karim Kattan, Septentrionale, Elyzad
Polina Panassenko, À voix haute, Éditions de l’Olivier
Marie Petitcuénot, Heures sauvages, Éditions Héloïse d’Ormesson
Lucie Rico, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?, P.O.L
Noham Selcer, Midgar, Gallimard
Le jury 2026 réunit Alain Bélier, de la librairie Lucioles ; Philippe Claudel, membre de l’Académie Goncourt ; Charlotte Desmousseaux, de la librairie La Vie devant soi ; Adélaïde Fabre ; Brigitte Giraud, prix Goncourt et membre du jury du prix Femina ; Victor Jestin ; Justine Lévy ; Erik Orsenna, de l’Académie française ; Anne Plantagenet ; Éric Reinhardt ; Capucine Ruat et Sandrine Treiner.
Le prix bénéficie également du soutien amical d’Annie Ernaux et de Patrick Modiano, tous deux prix Nobel de littérature.
La Fondation Jan Michalski, Audiens, Bouvet Ladubay et Dupliprint figurent par ailleurs parmi les partenaires et mécènes de cette dixième édition.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 19/08/2026
192 pages
Intranquilles
17,90 €
Paru le 19/08/2026
237 pages
Actes Sud Editions
20,00 €
Paru le 04/09/2026
160 pages
Elyzad
19,50 €
Paru le 21/08/2026
272 pages
Editions de l'Olivier
19,50 €
Paru le 20/08/2026
138 pages
Héloïse d'Ormesson
17,00 €
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