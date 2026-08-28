Le Guide des fêtes juives : un calendrier pour l’âme

Ici, le calendrier est un ordre vivant et les fêtes en sont les chapitres : dans une année, il y a plusieurs années ; dans une fête, plusieurs siècles. Ce n’est pas anodin que l’ouvrage choisisse comme seuil le temps du Shabbat, invitant d’emblée au repos et à la contemplation.

D’ailleurs, trinquer en hébreu, c’est célébrer la vie et saluer le temps, en convoquant la mémoire et le souffle des générations. Le terme prononcé en levant son verre est Leḥayim (לחיים) : la préposition le- (ל), « à », et ḥayim (חיים), « les vies ». Une existence conjuguée d’emblée au pluriel.

C’est précisément ce que déploie Le Guide des fêtes juives, sous-titré Un calendrier pour l’âme (Hachette Pratique). Étienne Kerber, rabbin au sein de la Communauté juive libérale de Paris, nourri de hassidisme et de méditation mystique, y envisage chaque date comme une véritable pratique spirituelle : sa parole en restitue l’histoire et les déplacements de sens, en ouvre la dimension mystique et philosophique, avant que les versets, les préparatifs, les repas et les traditions n’en donnent la matière sensible.

Cette respiration trouve son écho dans le travail de l’artiste Jérémie Solomon. Loin du simple ornement pédagogique, son trait, nourri de gravure, d’eau-forte et d’accents surréalistes, matérialise cette tension entre le visible et l’invisible. À deux, ils nous livrent une danse des couleurs et un souvenir des saveurs au rythme des mois.

Après Le Petit Livre de la Torah, voici le livre des événements. Un chemin de fête en fête pour relever, comme y invite l’épilogue dans le sillage de la mystique de Louria, la moindre étincelle enfouie dans le temps.

Un régal pour l’esprit et pour les yeux, un aliment indispensable à chaque seder — ordre, mais aussi repas rituel — du calendrier et à chaque bibliothèque non muette.

Leḥayim !

Par Salim Rzin

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