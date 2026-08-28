Un auteur publié chez Magnus provoque l’annulation du festival Étrange Grande

Les 19 et 20 septembre prochains, Hettange-Grande devait accueillir près de 150 auteurs, artistes et intervenants pour la cinquième édition d’Étrange Grande. Il n’en sera rien. Le 27 août, l’équipe organisatrice a annoncé dans un communiqué sa « mise en retrait » et, par conséquent, l’annulation du festival.

Les bénévoles expliquent avoir été confrontés, au cours des jours précédents, à de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, mais aussi à des « messages d’injures, de menaces et de violences ». Après des échanges avec les autorités, ils estiment ne plus pouvoir garantir des conditions suffisamment sereines et sûres pour accueillir le public, les auteurs, les exposants et les partenaires.

Un auteur publié chez Magnus

La crise trouve son origine dans la programmation de Christophe Dubourg. L’auteur de romans noirs devait participer au festival parmi les invités du pôle polar. Son nom figurait encore début août parmi les auteurs annoncés, et son roman Manhattan Paradise, publié en octobre 2025 par Magnus, avait même été retenu pour le Grand Prix des Pages de l’Étrange 2026, aux côtés de livres de David Bry, Sandy Bizzozero et Lucille Chaponnay, comme le montraient les sélections publiées en juillet.

Christophe Dubourg n’est toutefois pas exclusivement lié à Magnus. Né en 1968 et spécialisé dans le polar, il a également été publié par Lajouanie. Magnus présente aujourd’hui dans son catalogue de l’auteur quatre références, parmi lesquelles Manhattan Paradise, L’Année des loups et Les Loups et l’Agneau.

Déprogrammé, puis finalement réintégré

La gestion de la crise par le festival a ensuite connu plusieurs revirements. Selon Moselle TV, l’équipe avait d’abord décidé de déprogrammer Christophe Dubourg en raison de la publication de plusieurs de ses textes chez Magnus, estimant les « idéaux » associés à cette maison incompatibles avec ceux de la manifestation.

Cette première décision provoque à son tour des réactions. Les organisateurs changent alors de position : tous les auteurs et autrices initialement invités doivent finalement pouvoir participer. En revanche, aucun ouvrage publié par Magnus ne doit être vendu sur place ni figurer dans les sélections des prix du festival. Cette solution aurait donc notamment concerné Manhattan Paradise, jusque-là sélectionné pour le Grand Prix des Pages de l’Étrange.

Le compromis ne suffit toutefois pas à faire retomber la polémique. Les échanges se durcissent sur les réseaux sociaux et, quelques heures plus tard, l’équipe organisatrice annonce avoir reçu des « messages d’injures, de menaces et de violences » par différents canaux.

Face à cette montée des tensions, l’association choisit finalement de ne pas prendre le risque de maintenir la manifestation. « Notre responsabilité première est de préserver la sécurité de toutes les personnes concernées par l’événement », explique-t-elle. La décision va plus loin qu’un simple report : l’équipe annonce sa mise en retrait de l’organisation. Les auteurs, artistes, artisans, exposants et autres intervenants doivent être contactés individuellement afin de régler les conséquences pratiques de l’annulation.

Pourquoi Magnus cristallise les critiques

La maison Magnus a été créée en 2021 par Laura Magné et Laurent Obertone, après le départ de la première des éditions Ring. Elle avait alors quitté la structure avec trois de ses principales figures : Laurent Obertone, Marsault et Papacito, comme le racontait ActuaLitté en 2021. Ces auteurs constituent ensuite le noyau de Magnus et de la revue La Furia. Laurent Obertone, Marsault et Papacito sont régulièrement rattachés à la droite radicale ou à l’extrême droite.

Sur son site, Magnus se présente comme une structure « libre et indépendante », qui entend publier sans « filtres ni compromis » et lutter contre ce qu’elle considère comme les carcans de la « pensée unique ». Elle revendique des auteurs « hors normes et hors système » et un projet éditorial explicitement construit autour de la contestation du « politiquement correct ».

Son catalogue comprend aujourd’hui, outre Christophe Dubourg, Laurent Obertone, Marsault, Papacito, Marguerite Stern ou encore Hervé Moreau. Une enquête d’ActuaLitté publiée en 2025 revenait longuement sur cet écosystème, ainsi que sur les liens entre Magnus et La Furia. Cette dernière avait notamment fait l’objet de plaintes de SOS Racisme et SOS Homophobie pour différents contenus, tandis que plusieurs distributeurs avaient choisi de ne plus la commercialiser.

Un festival né d’un atelier d’écriture

Le festival Étrange Grande trouve son origine dans un atelier d’écriture créé en 2018 à la bibliothèque municipale d’Hettange-Grande par l’auteur Jean-Sébastien Guillermou. De cet atelier naît un recueil de nouvelles, puis l’idée d’un festival, dont la première édition est organisée en 2022. Le festival racontait lui-même cette histoire singulière en 2024.

Science-fiction, fantasy, fantastique, horreur, polar et romance y cohabitent avec des activités de jeu de rôle, des expositions, du cosplay et des spectacles. Le principe affiché consiste à réunir sous un même toit les différentes « littératures populaires » longtemps regroupées sous l’appellation de « mauvais genres ».

Dès sa deuxième édition, en 2023, environ 6000 visiteurs avaient fréquenté les 1400 m² du hall omnisports d’Hettange-Grande. La manifestation était depuis organisée avec le soutien de la commune et de la Communauté de communes de Cattenom et Environs.

Pour 2026, l’équipe tablait sur un événement réunissant près de 150 auteurs et quelque 7000 visiteurs. Cette cinquième édition devait être placée sous le signe de l’aventure et de la piraterie, autour notamment de l’univers de Robert Louis Stevenson, avec Pascale Quiviger comme invitée d’honneur. L'entrée devait, comme lors des précédentes éditions, rester gratuite.

À ce stade, les organisateurs n’ont pas annoncé ce qu’il adviendra du festival au-delà de l’annulation de septembre 2026. Après quatre éditions, l’avenir d’Étrange Grande reste donc désormais en suspens.

Par Hocine Bouhadjera

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