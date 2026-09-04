"Ça fait longtemps que je n’ai pas été autant bouleversée par un roman."

À la Fnac de Quimper, Patricia ne cherche pas longtemps la porte d’entrée de Ne cherche pas le chaos. Face au nouveau roman de Marion Brunet, présenté dans la conversation comme finaliste du prix du roman Fnac 2026, la libraire revient d’abord à un homme : Pablo. Un exilé chilien installé en France depuis plus de trente ans, père aimant, corps solide, parole verrouillée.

« Ce qui m'a tout de suite embarquée, c'était le personnage de Pablo. » Tout part de lui — et de ce qu’il ne dit pas. C’est cette tension entre protection et transmission qui donne à l’échange sa gravité.

Un texte que Patrica nous présente dans notre nouvelle émission, Paroles de libraire, à écouter ci-dessous :

Pablo a élevé Victoria dans un amour immense, mais presque sans récit sur sa vie d’avant : l’enfance, la violence, la prison, l’exil. À dix-huit ans, sa fille part seule au Chili pour chercher les réponses qui lui manquent. Lui n’a alors plus le choix : il revient dans un pays qu’il n’a pas revu depuis trente-cinq ans. Patricia est happée par ce contraste. Pablo est décrit comme un homme très fort, un boxeur, une marmule, mais aussi comme un taiseux qui garde ses secrets enfouis. La masse physique ne protège de rien. Elle rend même le silence plus saisissant.

Car ce personnage imposant est, dans sa lecture, d’une douceur inattendue. Réservé, discret, amateur de poésie, entièrement tourné vers les siens. Patricia insiste sur ce décalage entre l’apparence et l’intime : « C'est quelqu'un vraiment de très doux, plein d'amour envers ses proches. » Lorsqu’il se remémore son passé, dit-elle encore, il est bouleversant. Son histoire n’est pas seulement celle d’un homme qui a fui : c’est celle d’un homme qui s’est construit autour de ce qu’il refuse de transmettre.

Le titre concentre cette tension. Il vient d’une consigne de boxe — ne cherche pas le KO — que Pablo entend comme « chaos » et se répète en revenant au Chili. Pour Patricia, ce glissement ouvre plusieurs lectures : « Ce titre, il peut vouloir dire plusieurs choses. » Elle s’arrête surtout sur l’effet du silence lui-même : ne pas parler pendant toutes ces années ne sème-t-il pas également le KO autour de lui ? Victoria quitte précisément la France parce que les réponses ne viennent pas. Le silence, censé protéger, devient alors une force qui pousse au départ.

C’est là que le roman prend, à ses yeux, sa dimension la plus intime. Patricia comprend d’abord Pablo : ce qu’il a vécu est présenté comme une succession de violences, et il ne veut pas en faire l’héritage de sa fille. « Pour lui, tout ce qu'il peut donner, c'est de l'amour. » Pourtant, cet amour ne suffit pas à Victoria. Elle a besoin de savoir pour se construire. La libraire le formule sans condamner le père : avec la maturité, un enfant ou un adolescent peut entendre ce qu’ont vécu ses parents. Cette histoire transgénérationnelle, dit-elle, compte pour grandir soi-même.

Le Chili, dès lors, ne sert pas de simple arrière-plan. Patricia le voit comme « un personnage à part entière » et comme une forme de mémoire vivante. La lecture lui donne envie de se pencher davantage sur l’histoire du pays et sur la violence politique évoquée dans le roman. Le retour de Pablo n’est donc pas seulement géographique : il réveille une mémoire qu’il avait tenté de tenir à distance, tandis que Victoria cherche, elle, à l’approcher.

Une autre langue circule pourtant entre eux : la poésie. Malgré son rejet du pays quitté, Pablo reste profondément attaché à la culture chilienne, aux chansons et aux poèmes qu’il transmet à Victoria lorsqu’elle est petite. Lorsqu’elle part au Chili et refuse de lui parler tant qu’il n’a pas raconté son histoire, elle continue à passer par les vers pour lui indiquer où elle se trouve. Patricia trouve très beau ce mode de communication. Là où la parole ordinaire échoue, la culture partagée maintient encore un fil.

Et derrière la lectrice émue, la professionnelle sait déjà comment défendre le livre. Elle mettrait en avant la force des liens familiaux, la transmission, l’histoire politique, l’exil — voire la boxe — et reconnaît dans le roman ce qu’elle aime chez Marion Brunet : des textes sociaux, une écriture incisive, de la révolte, mais aussi de puissantes histoires d’amour, d’amitié et de famille.

Son verdict, lui, ne cherche pas la nuance : « C'est mon gros coup de cœur de la rentrée littéraire. » Elle dit avoir eu les larmes, ne pas avoir été bouleversée ainsi depuis longtemps. Et revient une dernière fois à Pablo : « On a vraiment envie de le rencontrer, pour de vrai. »

Crédits photo : Patricia Archer

DOSSIER - Prix du roman Fnac 2026 : 30 livres pour lancer la rentrée littéraire

Par Inès Lefoulon

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