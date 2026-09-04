"C’est surtout un roman sur une jeune fille libre"

Dans Chérine, de Thais Dia, publié chez Viviane Hamy, le premier mouvement est presque immédiat : le roman ne se laisse pas approcher par une étiquette. Sébastien, libraire à la Fnac Bercy, dit avoir été saisi d’abord par la manière dont le texte entraîne le lecteur, avant même que le destin de l’héroïne se précise.

Un texte que Sébastien nous présente dans notre nouvelle émission, Paroles de libraire, à écouter ci-dessous :

« Ce qui m’a accroché en rentrant, c’est l’écriture, c’est vraiment une écriture très fluide », explique-t-il. Une fluidité qui, selon lui, permet d’entrer sans délai dans la tête d’une adolescente encore en retrait, peu sûre d’elle, mais déjà travaillée par une idée obstinée : faire sa vie.

Cette vie se construit dans la banlieue lyonnaise, au sein d’une famille algérienne, avec ses traditions, ses valeurs religieuses et les attentes qui accompagnent l’entrée dans l’âge adulte. Pourtant Sébastien insiste, presque comme s’il voulait prévenir une lecture trop commode : « C’est pas un roman de banlieue. » Et il précise aussitôt : « C’est pas un reportage sociologique. »

Le décor compte, bien sûr. Il pèse même. Mais il ne vaut pas comme explication totale d’un personnage qui se débat avec des questions plus vastes : que faire de sa vie, comment aimer, jusqu’où accepter ce que les autres ont prévu pour soi ?

Au cœur du récit, il y a Farah. Plus extravertie, plus assurée en apparence, elle constitue pour Chérine une sorte de miroir déplacé. Sébastien formule les choses simplement : « Elle cherche une version d’elle plus sûre d’elle, plus extravertie, plus libre. »

L’amitié tient, même lorsque les trajectoires se séparent. Farah, qui semblait d’abord porter le désir d’indépendance avec davantage d’éclat, revoit ses ambitions et « rentre un peu dans le moule ». Chérine, elle, continue de mesurer la distance entre ce qu’elle ressent et ce qu’on attend d’elle.

Cette tension traverse aussi l’histoire avec Mathieu. Leur relation commence sans fracas : deux jeunes gens qui s’entendent, se rapprochent, s’aiment. Rien, au départ, qui réclame d’être lu comme un affrontement programmé entre deux mondes.

Mais autour d’eux s’accumulent les contraintes, les héritages, les fidélités familiales. « C’est ce qui est derrière eux qui pèse sur leurs épaules », résume Sébastien. Là se joue peut-être le point le plus grave du roman dans sa lecture : l’amour n’efface rien. Il révèle, au contraire, le poids de ce qui précède les individus et parfois décide encore pour eux.

Sébastien refuse cependant de réduire Chérine à une victime des circonstances. Au fil du récit, la jeune fille grandit, gagne en assurance, trébuche aussi. Son parcours ne suit pas une ligne héroïque. Il se fait par reprises, renoncements et choix contradictoires. Ce qui demeure, c’est une poussée intérieure.

« Elle a cette volonté creusée au fond du ventre de trouver sa voie, de trouver sa place et d’exister en tant que femme, en tant que femme libre au XXIe siècle. » La formule donne au roman sa ligne de force : non pas fuir mécaniquement ses origines, mais parvenir à vivre sans être entièrement définie par elles — ni par le regard extérieur.

C’est aussi ce « grand écart » que le libraire retient : Chérine, dit-il, n’est « plus tout à fait algérienne » et pas encore « tout à fait française aux yeux des autres ». Entre ces perceptions, il lui faut inventer une place qui ne soit pas seulement négociée avec la famille, l’amour ou le quartier, mais avec elle-même. D’où ce besoin, répété au cours de l’entretien, d’être « une fille libre ». La liberté, ici, n’a rien d’un slogan. Elle se paie, se perd parfois, se reconquiert.

À quels lecteurs conseiller le livre ? Sébastien pense aux amateurs de récits d’émancipation, de personnages féminins forts et de romans qui interrogent la société sans se transformer en démonstration. Il cite notamment Nicolas Mathieu et Alice Zeniter comme repères possibles, tout en rappelant que l’angle n’est pas le même.

Puis il revient à ce qui, pour lui, résume le mieux Chérine : « C’est un roman d’émancipation original, enlevé, qui donne envie de le lire du début à la fin et qui est actuel et très bien pensé, très bien mené. »

Reste cette impression, plus sombre et plus simple : derrière les appartenances, les choix amoureux et les injonctions, une jeune femme cherche une manière respirable d’exister. Et c’est peut-être pour cela que, dans la parole du libraire, le mot « liberté » revient autant. Non comme une promesse facile. Comme une nécessité. Une liberté qui se cherche, donc, plus qu’elle ne se proclame.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

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Par Inès Lefoulon

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