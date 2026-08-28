Photo de Gaza retirée à Deauville : la justice saisie pour “censure

Un terrain de football, des joueurs en plein match et, derrière eux, des immeubles détruits. La photographie au cœur de la controverse a été prise le 14 février 2026 dans la bande de Gaza par le reporter palestinien Jehad Alshrafi, collaborateur d’Associated Press. Elle montre le Gaza Sports Club et Al-Ahly Club disputant une rencontre sur un terrain aménagé au milieu des destructions.

Dans son reportage photographique, AP présentait cette reprise du football comme l’une des tentatives de retrouver des fragments de vie quotidienne après les destructions : la Fédération palestinienne avait déblayé un espace, installé une pelouse synthétique et aménagé un terrain où s’entraînaient également des joueurs amputés.

La photographie avait été retenue pour la deuxième édition du Deauville Sport Images Festival, manifestation en plein air organisée par la Ville et ouverte depuis le début du mois de juin. Elle devait, comme le reste de l’exposition, demeurer visible jusqu’au 6 septembre. La photographie figurait dans l’exposition dès la visite de presse du 5 juin.

Une photographie remplacée sans annonce

Mais l’image disparaît de l’exposition au cours du mois d’août et est remplacée par une photographie de cyclistes. C’est Sylvain Larcher, secrétaire de la section socialiste de la Côte fleurie et membre de Gauche Côte Fleurie, qui constate le changement le 20 août après avoir été marqué par le cliché lors d’une précédente visite.

L’affaire est d’abord révélée par Le Pays d’Auge. Interrogée, l’organisation confirme alors que la photographie a été remplacée après des demandes dont l’origine n’est pas précisée. La justification avancée tient en quelques mots : « Nous ne voulons pas entrer dans la polémique, ni heurter qui que ce soit. »

La municipalité, dont le maire Philippe Augier a rejoint le parti Horizons d’Édouard Philippe, en 2021, a ensuite développé sa position. Elle reconnaît elle-même que le cliché n’est « en rien pro-Hamas » et qu’il correspondait pleinement au propos du festival, qui entend notamment montrer comment le sport subsiste dans les circonstances les plus difficiles.

Dans le même temps, la Ville affirme qu’« aucune pression » n’aurait été exercée sur elle et présente le retrait comme une décision prise dans un « souci d’apaisement ». Selon les explications municipales, rapportées par Le Parisien, il ne s’agirait ni d’un jugement sur la photographie ni d’une remise en cause de sa valeur documentaire ou artistique.

La mairie explique vouloir éviter que Deauville devienne un terrain d’affrontement autour du conflit israélo-palestinien. Elle rappelle également avoir exposé et protégé pendant deux ans des portraits d’otages enlevés lors de l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, et souligne son engagement auprès de la communauté juive locale.

Une campagne avait précédé le retrait

La chronologie complique toutefois la défense d’un retrait décidé indépendamment de toute intervention extérieure. Quelques jours avant la disparition de l’image, Mike Krief, qui anime un compte consacré notamment à l’actualité sécuritaire en Israël, avait publiquement interpellé la Ville sur Instagram.

Le 11 août, il qualifiait la photographie de « propagande du Hamas » et promettait : « Je ne vais pas vous lâcher jusqu’au retrait de ces images ». La municipalité lui avait répondu publiquement, avant d’annoncer que, puisque la photographie suscitait de « nouvelles douleurs », elle allait la retirer afin de mettre fin à la polémique. Après son remplacement, Mike Krief s’en est félicité. Cette succession d’événements nourrit les accusations de censure.

La polémique a rapidement dépassé Deauville. Arthur Delaporte, député socialiste du Calvados, a réclamé la réinstallation immédiate du cliché, des excuses de la mairie et la transparence sur les circonstances de son retrait. Pour lui, la volonté de ne pas « heurter » ne peut devenir un motif de déprogrammation d’une œuvre.

L’eurodéputée France insoumise Emma Fourreau a de son côté fait part de son « indignation » au maire Philippe Augier. Elle estime que céder à ce type de demandes participe à l’invisibilisation de la réalité palestinienne et défend l’indépendance de la programmation culturelle. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, a également dénoncé une atteinte à la liberté d’information.

Reporters sans frontières a, de son côté, dénoncé les pressions ayant précédé le retrait d’une photographie de presse et qualifié l’épisode de tentative de censure. Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International, a également appelé à diffuser largement l’image, considérant sa circulation comme une manière de résister à sa disparition de l’espace public.

L’Observatoire dénonce une « censure »

Le 26 août, l’Observatoire de la liberté de création a adressé un courrier au maire de Deauville, Philippe Augier, ainsi qu’à Pierre-Alain de Malleray, adjoint à la culture. L’association, présidée par Agnès Tricoire, y qualifie sans détour le retrait de « censure » et demande que la photographie soit remise en place sous 24 heures.

« Qu’elle ne plaise pas à tout le monde n’est pas un argument qui peut justifier son invisibilisation », écrit notamment l’Observatoire, qui considère la décision municipale comme « fondée ni en fait ni en droit ». Il rappelle que le choix du cliché avait été effectué par l’équipe artistique du festival avant que la Ville n’en demande le retrait.

L’association appuie son argumentation sur la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Son article 3 impose notamment aux collectivités publiques de garantir la diversité de la création et la liberté de diffusion artistique, et précise qu’elles doivent veiller au respect de la liberté de programmation.

L’Observatoire rappelle également que l’article 431-1 du Code pénal réprime, sous certaines conditions, l’entrave concertée et accompagnée de menaces à la liberté de création artistique ou à la diffusion de la création. L’application de ces dispositions aux faits de Deauville relève évidemment de l’appréciation de la justice.

La photographie n’ayant pas retrouvé sa place, l’Observatoire de la liberté de création a finalement mis sa menace à exécution. Ce vendredi 28 août, l’organisation confirme avoir saisi le juge des référés et indique que l’audience aura lieu lundi 31 août à 14h.

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À quelques jours de la fin du festival, le 6 septembre, l’urgence est désormais judiciaire : le juge devra déterminer si la décision de la Ville porte atteinte à la liberté de programmation et si la photographie peut retrouver sa place avant la clôture de l’exposition.

Crédits photo : le Cœur de Deauville, sculpture recouverte de cadenas, photographiée le 26 juin 2017 (Patrick Janicek, CC BY 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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