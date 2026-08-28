Meilleures ventes : Amélie Nothomb, enfin une rivale pour Freida McFadden ?

Freida McFadden n’est pas encore délogée. Avec 25.100 exemplaires écoulés, Le Dîner (City, trad. Karine Xaragai) conserve pour sa huitième semaine la première place des meilleures ventes. Le thriller perd cependant 8 % par rapport aux 27.365 exemplaires enregistrés la semaine précédente. Il atteint désormais 340.000 ventes cumulées.

Mais cette fois, le changement arrive juste derrière. L’Adolescence du perroquet d’Amélie Nothomb (Albin Michel) entre directement à la 2e place avec 11.508 exemplaires, moins de la moitié des ventes de la première place, néanmoins. La romancière réussit malgré tout la première véritable irruption de la rentrée littéraire 2026 au sommet du classement, reléguant La Prof de Freida McFadden (J’ai lu, trad. Karine Forestier) au troisième rang, avec 11.183 ventes.

À la même période en 2025, Tant mieux, le précédent roman d’Amélie Nothomb, réalisait un démarrage supérieur, à 13.576 exemplaires, mais ne pointait qu’à la 8e place. Signe, aussi, d’un sommet de classement nettement moins puissant qu’un an auparavant.

McFadden perd un peu de terrain

Derrière le podium, Tata de Valérie Perrin (Le Livre de Poche) reste 4e avec 8619 ventes, devant Celle qui sait de Riley Sager (Verso, trad. Dominique Haas), 5e avec 8224 exemplaires. Les Heures fragiles de Virginie Grimaldi (Le Livre de Poche) perd trois places et se retrouve 6e, à 8136 ventes.

Freida McFadden occupe ensuite les 7e, 8e et 9e places avec La Psy (7779 exemplaires), La Femme de ménage voit tout (7567) et Les Secrets de la femme de ménage (7307), tous trois chez J’ai lu et traduits par Karine Forestier.

L’autrice américaine conserve donc cinq titres dans le Top 10, contre six la semaine précédente. Ils représentent désormais 58.936 ventes, soit 57,5 % des exemplaires écoulés par les dix premiers livres. Une semaine plus tôt, McFadden pesait encore près de 67 % du Top 10... La Femme de ménage, premier volume de la série, quitte d’ailleurs le Top 10 et tombe au 11e rang avec 7080 ventes.

Rien de dramatique toutefois pour un ouvrage qui fête sa 151e semaine dans le classement et approche désormais les 2,943 millions d’exemplaires cumulés.

Les romans de la rentrée commencent à monter

Amélie Nothomb n’est pas la seule à profiter du changement de saison. Plusieurs livres parus à la mi-août progressent très rapidement dans le Top 200. L’Inconnue du quai de Javel de Philippe Jaenada (Flammarion) gagne ainsi 76 places en une semaine et atteint le 18e rang avec 5239 exemplaires.

Lakota de Caryl Férey (Gallimard) passe de la 83e à la 35e place, avec 3366 ventes, tandis que Le Pays des étés de Pierre Adrian (Gallimard) signe une progression encore plus spectaculaire : 109 rangs gagnés, jusqu’à la 58e position, pour 2592 exemplaires.

Parmi les nouveautés arrivées cette semaine, C’était ça ou mourir de Thélyson Orélien (Grasset) entre 32e avec 3668 ventes. François-Henri Désérable débute à la 54e place avec Le Palais (Gallimard, 2665 exemplaires), devant Yannick Haenel et La Solitude des professeurs est infinie (Gallimard), 63e avec 2423 ventes. Je de Lilia Hassaine (Gallimard) apparaît pour sa part au 103e rang avec 1815 exemplaires.

Nothomb constitue pour l’instant l’exception : elle est la seule nouveauté littéraire de cette rentrée à parvenir directement parmi les dix meilleures ventes.

Après les cahiers de vacances, les dictionnaires

L’autre rentrée est évidemment scolaire. Et elle se lit désormais jusque dans les dix premières places : Le Robert Junior poche gagne onze rangs et se hisse à la 10e position avec 7139 exemplaires vendus.

Le Bescherelle – La conjugaison pour tous progresse de six places pour atteindre le 13e rang avec 6800 ventes, tandis que le Dictionnaire Larousse poche passe de la 29e à la 16e place avec 5445 exemplaires. Le Robert Junior illustré gagne vingt positions, jusqu’au 28e rang, et une autre édition du Bescherelle – Conjugaison atteint la 29e place.

Le contraste avec le début du mois est désormais complet : les cahiers de vacances, qui occupaient encore une place importante dans les meilleures ventes quelques semaines plus tôt, ont disparu du Top 200.

La rentrée s’impose en librairie

En librairie, la rentrée littéraire pèse déjà beaucoup plus lourd. Amélie Nothomb prend directement la tête avec L’Adolescence du perroquet (Albin Michel), à 5704 exemplaires, devant Le Dîner de Freida McFadden (4102). Surtout, Philippe Jaenada bondit de 23 places avec L’Inconnue du quai de Javel (Flammarion), désormais 3e avec 3635 ventes, tandis que Thélyson Orélien entre 5e avec C’était ça ou mourir (Grasset), à 2472 exemplaires.

François-Henri Désérable est 9e, avec Le Palais (2015 ventes), quand Pierre Adrian grimpe au 10e rang avec Le Pays des étés (1894), juste devant Caryl Férey, 12e avec Lakota (1861), et Yannick Haenel entre 13e avec La Solitude des professeurs est infinie (1858).

La domination de Freida McFadden apparaît, elle, beaucoup moins écrasante dans ce circuit : après Le Dîner, 2e, La Prof n’arrive qu’en 11e position, tandis que La Femme de ménage, La Femme de ménage voit tout, La Psy et Les Secrets de la femme de ménage se situent entre les 26e et 33e places. Un écart qui confirme le rôle des librairies comme premier terrain d’installation de la rentrée littéraire.

Un sursaut encore très fragile

Après le décrochage de la semaine précédente, le marché du livre rebondit nettement en semaine 34. Du 17 au 23 août, 5,074 millions d’exemplaires ont été vendus, soit une hausse de 11 % sur une semaine, pour un chiffre d’affaires de 61,6 millions €, en progression de 13 %. Le redressement est surtout porté par les librairies, dont les ventes grimpent de 20 % à 1,687 million d’exemplaires et le chiffre d’affaires de 22 %, à 22,1 millions €.

Les grandes surfaces spécialisées progressent également de 11 % en volume et de 12 % en valeur, tandis que les grandes surfaces alimentaires restent à contre-courant, avec des ventes en recul de 3 % et un chiffre d’affaires en baisse de 1 %.

Le rebond ne suffit toutefois pas à effacer le retard accumulé : le marché reste inférieur de 10 % à celui de la même semaine de 2025, aussi bien en exemplaires qu’en chiffre d’affaires. Les grandes surfaces spécialisées concentrent toujours près de la moitié de l’activité, avec 48 % des ventes et 49 % du chiffre d’affaires, devant les librairies, respectivement à 33 % et 36 %. Le Top des meilleures ventes représente, lui, 10 % du marché en volume comme en valeur.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédits photo : Amélie Nothomb (Jean-Baptiste Mondino, Albin Michel)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com