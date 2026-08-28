La Griffe Noire écartée du label des librairies indépendantes, la mobilisation enfle

La décision a de quoi surprendre les habitués de La Griffe Noire. La commission chargée d’examiner les demandes de label LiR a rendu un avis défavorable à la demande de label LiR de la librairie de Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne. Gérard Collard a alors fait part de son incompréhension dans une vidéo du 26 août.

Plus de 2000 signatures en quelques heures

La réaction n’a pas tardé. Le 27 août, l’écrivain Jean-Christophe Portes a lancé une pétition intitulée Reconnaître La Griffe Noire comme librairie indépendante. Au moment de notre consultation, le 28 août, elle comptait plus de 2000 signatures vérifiées. Le texte est rédigé au nom d’autrices et d’auteurs disant avoir été « stupéfaits » par la décision et décrivant l’établissement comme un « espace vivant » qui soutient les écrivains et contribue à faire découvrir leurs livres. Les signataires demandent au CNL de « reconsidérer sa décision ».

Jean-Christophe Portes n’est d’ailleurs pas étranger à l’histoire de la librairie. Auteur notamment des enquêtes du gendarme Victor Dauterive, il avait reçu en 2018 le Prix Polar Saint-Maur en Poche pour L’Affaire de l’homme à l’escarpin (City). Gérard Collard avait lui-même défendu son travail dans ses recommandations de lecture.

D’autres écrivains ont publiquement apporté leur soutien. Jean-Christophe Portes cite notamment Isabelle Duquesnoy, Nadine Monfils, Céline Ghys, Éric Fouassier, Romain Slocombe ou encore Éric Giacometti. De son côté, le romancier René Manzor a qualifié la décision de « lunaire », rappelant que La Griffe Noire l’avait défendu lorsqu’il publiait encore chez une jeune maison d’édition et soulignant le rôle que peuvent jouer les libraires dans l’émergence d’un auteur.

Le label LiR, bien plus qu’un logo

Le label LiR ne constitue pas une reconnaissance générale du caractère « indépendant » d’une librairie. Il s’agit d’un label administratif et qualitatif, accordé pour trois ans. Juridiquement, il est délivré par les préfets de région sur la base d’un rapport du président du CNL et après avis d’une commission professionnelle. Parmi les critères figurent notamment la part du livre neuf dans le chiffre d’affaires, l’importance et la diversité du stock, les dépenses de personnel ou encore la régularité et la qualité des animations culturelles.

La labellisation peut ouvrir droit, selon les décisions des collectivités concernées, à une exonération de contribution économique territoriale, à certaines conditions commerciales plus favorables ainsi qu’à des aides spécifiques du CNL.

Autrement dit, un refus de label ne signifie pas que La Griffe Noire cesse d’être une librairie indépendante au sens courant du terme. C’est précisément l’amalgame que plusieurs de ses soutiens dénoncent. Le journaliste Frédéric Vignale résumait ainsi la controverse en rappelant que le CNL peut refuser un label selon ses critères, sans pour autant définir l’identité même d’une librairie.

La situation interpelle d’autant plus que La Griffe Noire n’est pas étrangère au dispositif : l’établissement de Saint-Maur-des-Fossés figurait dans une précédente liste officielle des librairies labellisées LiR, établie au 28 février 2021. La liste actuelle publiée par le CNL ne la fait plus apparaître.

Le CNL défend sa procédure

Le CNL a également livré publiquement sa version, disant vouloir « rétablir plusieurs faits ». L’institution rappelle que La Griffe Noire, labellisée jusqu’à fin 2021, n’avait déposé aucune demande de renouvellement entre 2021 et 2025 : la procédure engagée en 2026 porte donc sur une nouvelle demande, et non sur le retrait d’un label existant.

Lors de son instruction, le CNL affirme avoir demandé des précisions à la librairie, dont les réponses seraient restées « parcellaires ». La commission, composée de représentants de l’État, des collectivités et des métiers du livre, a rendu un avis négatif et transmis son rapport à la DRAC, qui doit encore communiquer la décision définitive.

Le CNL condamne par ailleurs la mise en cause personnelle de certains de ses agents sur les réseaux sociaux. L’établissement estime que la critique de la procédure est légitime, mais juge « inacceptables » les attaques nominatives visant leur intégrité professionnelle. Il assure que les dossiers sont instruits dans un cadre réglementaire et selon des critères communs à l’ensemble des librairies candidates.

Gérard Collard a répondu dans la foulée :

Une librairie devenue une marque

Car La Griffe Noire dépasse depuis longtemps les frontières de Saint-Maur. Fondée en 1987 par Gérard Collard et Jean-Edgar Casel, elle occupe aujourd’hui plus de 400 m², auxquels s’ajoute une boutique consacrée à la bande dessinée et au manga.

L’établissement a construit sa réputation autour de ses sélections très personnelles, de ses fameuses recommandations, de nombreuses rencontres et d’une manière volontiers directe de parler des livres. La librairie se présente elle-même comme un « marchand de livres et de plaisir », revendiquant une prescription accessible, parfois caustique et affranchie des hiérarchies littéraires traditionnelles.

Cette influence s’est aussi exercée à travers les salons. Gérard Collard et Jean-Edgar Casel ont créé avec la municipalité, en 2009, Saint-Maur en Poche, devenu un important rendez-vous consacré au format poche. L’aventure s’est depuis prolongée avec Créteil en Poche, dont la deuxième édition, en juin 2026, réunissait plus de 200 auteurs et autrices.

La personnalité de Gérard Collard explique aussi la résonance prise par l’affaire. À force de chroniques télévisées et radiophoniques, le libraire est devenu depuis longtemps une figure publique du monde du livre. Dès 2018, Le Parisien relevait que ses passages sur France 5 et Sud Radio avaient donné à ses coups de cœur une influence suffisamment forte pour que des éditeurs cherchent directement à attirer son attention sur leurs nouveautés.

Près d’une décennie plus tard, il continue d’exercer cette activité de prescription : en 2026, il intervient toujours aux côtés de Valérie Expert dans Les Coups de cœur des libraires sur Sud Radio. En juin dernier, il y alertait encore sur les difficultés économiques des librairies et sur le recul de la lecture, estimant que défendre le livre relevait désormais d’une forme de « résistance ».

Crédits photo : La Griffe noire

Par Hocine Bouhadjera

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