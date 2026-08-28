La Griffe Noire écartée du label des librairies indépendantes, la mobilisation enfle

La célèbre librairie La Griffe Noire, installée à Saint-Maur-des-Fossés depuis près de quarante ans et cofondée par Gérard Collard et Jean-Edgar Casel, fait aujourd’hui face à un avis défavorable concernant sa demande de label Librairie indépendante de référence. La décision a rapidement provoqué une mobilisation, avec une pétition dépassant les 2000 signatures et plusieurs auteurs prenant publiquement position. Le CNL, de son côté, défend la procédure suivie et rappelle que la décision définitive n’a pas encore été rendue.
Le 28/08/2026 à 18:02 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
28/08/2026 à 18:02
0
Commentaires
0
Partages
La décision a de quoi surprendre les habitués de La Griffe Noire. La commission chargée d’examiner les demandes de label LiR a rendu un avis défavorable à la demande de label LiR de la librairie de Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne. Gérard Collard a alors fait part de son incompréhension dans une vidéo du 26 août.
La réaction n’a pas tardé. Le 27 août, l’écrivain Jean-Christophe Portes a lancé une pétition intitulée Reconnaître La Griffe Noire comme librairie indépendante. Au moment de notre consultation, le 28 août, elle comptait plus de 2000 signatures vérifiées. Le texte est rédigé au nom d’autrices et d’auteurs disant avoir été « stupéfaits » par la décision et décrivant l’établissement comme un « espace vivant » qui soutient les écrivains et contribue à faire découvrir leurs livres. Les signataires demandent au CNL de « reconsidérer sa décision ».
Jean-Christophe Portes n’est d’ailleurs pas étranger à l’histoire de la librairie. Auteur notamment des enquêtes du gendarme Victor Dauterive, il avait reçu en 2018 le Prix Polar Saint-Maur en Poche pour L’Affaire de l’homme à l’escarpin (City). Gérard Collard avait lui-même défendu son travail dans ses recommandations de lecture.
D’autres écrivains ont publiquement apporté leur soutien. Jean-Christophe Portes cite notamment Isabelle Duquesnoy, Nadine Monfils, Céline Ghys, Éric Fouassier, Romain Slocombe ou encore Éric Giacometti. De son côté, le romancier René Manzor a qualifié la décision de « lunaire », rappelant que La Griffe Noire l’avait défendu lorsqu’il publiait encore chez une jeune maison d’édition et soulignant le rôle que peuvent jouer les libraires dans l’émergence d’un auteur.
Le label LiR ne constitue pas une reconnaissance générale du caractère « indépendant » d’une librairie. Il s’agit d’un label administratif et qualitatif, accordé pour trois ans. Juridiquement, il est délivré par les préfets de région sur la base d’un rapport du président du CNL et après avis d’une commission professionnelle. Parmi les critères figurent notamment la part du livre neuf dans le chiffre d’affaires, l’importance et la diversité du stock, les dépenses de personnel ou encore la régularité et la qualité des animations culturelles.
La labellisation peut ouvrir droit, selon les décisions des collectivités concernées, à une exonération de contribution économique territoriale, à certaines conditions commerciales plus favorables ainsi qu’à des aides spécifiques du CNL.
Autrement dit, un refus de label ne signifie pas que La Griffe Noire cesse d’être une librairie indépendante au sens courant du terme. C’est précisément l’amalgame que plusieurs de ses soutiens dénoncent. Le journaliste Frédéric Vignale résumait ainsi la controverse en rappelant que le CNL peut refuser un label selon ses critères, sans pour autant définir l’identité même d’une librairie.
La situation interpelle d’autant plus que La Griffe Noire n’est pas étrangère au dispositif : l’établissement de Saint-Maur-des-Fossés figurait dans une précédente liste officielle des librairies labellisées LiR, établie au 28 février 2021. La liste actuelle publiée par le CNL ne la fait plus apparaître.
Le CNL a également livré publiquement sa version, disant vouloir « rétablir plusieurs faits ». L’institution rappelle que La Griffe Noire, labellisée jusqu’à fin 2021, n’avait déposé aucune demande de renouvellement entre 2021 et 2025 : la procédure engagée en 2026 porte donc sur une nouvelle demande, et non sur le retrait d’un label existant.
Lors de son instruction, le CNL affirme avoir demandé des précisions à la librairie, dont les réponses seraient restées « parcellaires ». La commission, composée de représentants de l’État, des collectivités et des métiers du livre, a rendu un avis négatif et transmis son rapport à la DRAC, qui doit encore communiquer la décision définitive.
Le CNL condamne par ailleurs la mise en cause personnelle de certains de ses agents sur les réseaux sociaux. L’établissement estime que la critique de la procédure est légitime, mais juge « inacceptables » les attaques nominatives visant leur intégrité professionnelle. Il assure que les dossiers sont instruits dans un cadre réglementaire et selon des critères communs à l’ensemble des librairies candidates.
Gérard Collard a répondu dans la foulée :
Car La Griffe Noire dépasse depuis longtemps les frontières de Saint-Maur. Fondée en 1987 par Gérard Collard et Jean-Edgar Casel, elle occupe aujourd’hui plus de 400 m², auxquels s’ajoute une boutique consacrée à la bande dessinée et au manga.
L’établissement a construit sa réputation autour de ses sélections très personnelles, de ses fameuses recommandations, de nombreuses rencontres et d’une manière volontiers directe de parler des livres. La librairie se présente elle-même comme un « marchand de livres et de plaisir », revendiquant une prescription accessible, parfois caustique et affranchie des hiérarchies littéraires traditionnelles.
Cette influence s’est aussi exercée à travers les salons. Gérard Collard et Jean-Edgar Casel ont créé avec la municipalité, en 2009, Saint-Maur en Poche, devenu un important rendez-vous consacré au format poche. L’aventure s’est depuis prolongée avec Créteil en Poche, dont la deuxième édition, en juin 2026, réunissait plus de 200 auteurs et autrices.
La personnalité de Gérard Collard explique aussi la résonance prise par l’affaire. À force de chroniques télévisées et radiophoniques, le libraire est devenu depuis longtemps une figure publique du monde du livre. Dès 2018, Le Parisien relevait que ses passages sur France 5 et Sud Radio avaient donné à ses coups de cœur une influence suffisamment forte pour que des éditeurs cherchent directement à attirer son attention sur leurs nouveautés.
Près d’une décennie plus tard, il continue d’exercer cette activité de prescription : en 2026, il intervient toujours aux côtés de Valérie Expert dans Les Coups de cœur des libraires sur Sud Radio. En juin dernier, il y alertait encore sur les difficultés économiques des librairies et sur le recul de la lecture, estimant que défendre le livre relevait désormais d’une forme de « résistance ».
Crédits photo : La Griffe noire
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Depuis juillet 2024, la librairie Les Grimoires de Morgane reste largement dissimulée derrière un échafaudage, au 74 rue de la République à Rouen. Deux ans plus tard, les travaux de réfection de la façade n'ont toujours pas commencé. Sa gérante, Jessica Lulli, estime avoir perdu environ la moitié de sa fréquentation et déboursé quelque 30.000 € dans le dossier. La structure devrait enfin disparaître le 30 septembre, remplacée par un filet de sécurité.
27/08/2026, 18:22
Au lendemain d'une réunion entre la direction du groupe Gibert, le mandataire judiciaire et le comité social et économique (CSE) de Gibert Joseph Paris, un débrayage des salariés a eu lieu ce 26 août devant la librairie du 26, boulevard Saint-Michel, dans le 6e arrondissement de Paris. Ils s'inquiètent du déroulement du Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui les concerne et, plus largement, du sort réservé aux 84 emplois pris en compte par le « plan de transformation » de la direction.
26/08/2026, 16:21
Exclusif - Menacée de fermeture à la fin de l’année 2025, la librairie L’Arbre à Papillons de Phalsbourg, en Moselle, a finalement changé de mains. Son fonds de commerce a été acquis pour 65.000 € par Cécile Irlinger, venue de la traduction et du doublage de jeux vidéo. Café, rencontres, jeunesse et cultures numériques doivent progressivement rejoindre les livres, sans effacer l’identité construite par les libraires historiques.
26/08/2026, 15:09
Exclusif — La librairie parisienne de l'association L'Autre Livre, située au 13 rue de l'École-Polytechnique, dans le 5e arrondissement, fermera ses portes au cours du mois de septembre prochain, a appris ActuaLitté. Dans une communication aux adhérents, la structure, qui réunit des maisons d'édition indépendantes, évoque des recettes qui ne seraient « absolument pas à la hauteur de ce qui était envisagé ».
26/08/2026, 08:59
Après près de 20 ans dans le recyclage des ferrailles et des métaux, Julie Menant change de vie. Le 2 septembre, elle reprendra la librairie Anagramme de Sèvres, rebaptisée l’a.nagramme des jours. Une première expérience d’entrepreneuse pour cette ancienne responsable de contrats, qui entend conserver l’identité généraliste de l’établissement tout en donnant davantage de place aux éditeurs indépendants, à la jeunesse et aux rencontres.
25/08/2026, 18:15
Rien à signaler à la caisse, mais un meurtre vient d’être commis entre les rayonnages. Du moins dans la fiction. Jusqu’au 13 septembre, quelque 200 librairies japonaises Miraiya Shoten et enseignes affiliées transforment leurs magasins en terrain d’enquête : les visiteurs disposent de 30 à 45 minutes pour retrouver l’ultime message d’un détective assassiné et identifier son meurtrier. Avec les livres pour indices, évidemment.
22/08/2026, 10:23
Exclusif — Le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé le placement en redressement judiciaire de la bouquinerie La Nuit des Rois, créée en 1999 par Laurent Desrois. Présente à Bordeaux depuis deux décennies et installée rue des Ayres dès 2013, l'enseigne s'était déclinée à La Réole, à 1h de Bordeaux, avec deux espaces commerciaux, dont l'un présentait un espace salon de thé.
21/08/2026, 11:04
On peut contribuer à 225 millions $ de valeur ajoutée au PIB québécois, soutenir environ 3000 emplois directs et indirects et récolter un 9,46 sur 10 auprès des clients interrogés, tout en composant avec une marge bénéficiaire moyenne de 3,6 %. Une étude commandée par l’Association des libraires du Québec mesure ce paradoxe : la librairie indépendante pèse lourd dans son milieu, avec très peu de gras dans les comptes.
20/08/2026, 10:21
À Hambourg, les voix minorées viennent de gagner quelques mètres de rayonnages. Perspektiven, présentée par le Börsenblatt comme la première librairie explicitement queerféministe de la ville, a ouvert ses portes le 8 août dans le quartier d’Uhlenhorst. Fondée par Amelie Stertenbrink, avec Janne Ulrich comme première collaboratrice, l’adresse veut rendre plus visibles les littératures queer, féministes et sous-représentées — tout en assumant qu’un « safer space » reste aussi un commerce de livres.
16/08/2026, 17:19
À Loudun, dans le département de la Vienne, la librairie-papeterie Quintard, située au 4 ter, place Porte de Chinon, a été placée en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Poitiers a rendu sa décision fin juillet.
14/08/2026, 10:39
L’été 2026 de la librairie française dans tous ses états. D’une ancienne imprimerie ardéchoise à un café peuplé de chats dans les Vosges, en passant par des enseignes centenaires qui cherchent un repreneur, ActuaLitté fait le tour de ces petites et grandes histoires où se croisent fragilité économique, transmission et envie persistante de réinventer le métier.
13/08/2026, 18:22
Photos, marque-pages, programmes de rencontres, dédicaces ou simples souvenirs : la librairie Kléber lance un appel aux Strasbourgeois pour reconstituer une histoire dont elle possède finalement peu d’archives. L’établissement, actuellement en rénovation, envisage d’exposer une partie de ces documents dans un petit espace consacré à sa mémoire lors de sa réouverture.
10/08/2026, 16:55
Après huit années d’activité, la librairie niçoise Les Parleuses change de mains sans disparaître. Anouk Aubert et Maud Pouyé passent le relais à une équipe de quatre personnes, décidés à préserver l’identité féministe et queer d’un lieu qui avait acquis une notoriété nationale après l’occultation de sa vitrine lors d’une visite de Gérald Darmanin. Réouverture le 11 août.
10/08/2026, 16:25
Le magazine d'extrême droite La Furia, publié par les Éditions de la Furia, société sœur des éditions Magnus, disparait des magasins Relay, cogérés par Lagardère & Connexions (entreprise de SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail). Le fruit d'une mobilisation citoyenne portée par le mouvement écologiste Alternatiba, en lien avec la coalition Désarmer Bolloré.
10/08/2026, 14:52
La Chapelle de la Gare, située à Chavannes-près-Renens (canton de Vaud), en Suisse romande, abritera, à compter de ce 10 août, une librairie généraliste indépendante, La Maison des Feuilles. Codirigée par Pablo Thüler et Léa Bourquin, l'enseigne mettra à disposition de sa clientèle habituée ou de passage 10.000 références en langue française ainsi qu'un petit espace café...
10/08/2026, 10:31
Pour remettre Barnes & Noble sur pied, James Daunt a supprimé l’un des mécanismes qui entretenaient son uniformité : des remises accordées par les éditeurs en échange d’une présence et de mises en avant déterminées dans tout le réseau. Dans Fortune, le patron de l’enseigne détaille une transformation fondée sur l’autonomie locale, des commandes plus prudentes et un assortiment élargi. Sept ans après son arrivée, Barnes & Noble dépasse de nouveau 700 librairies.
09/08/2026, 08:38
Promise à la cession dans le cadre du plan de redressement de Gibert, la librairie d'Évreux peut désormais compter sur le soutien de la municipalité. Le maire, Guy Lefrand, s'engage au maintien d'une librairie en centre-ville et annonce la mobilisation des services de la ville pour trouver une solution de reprise. 10 salariés sont concernés par cette recherche de reprise, tandis que l'établissement reste la seule librairie généraliste du centre-ville.
07/08/2026, 18:03
En Corée du Sud, les ventes de livres progressent en 2026 tandis que les jeunes lecteurs reviennent vers la fiction et, surtout, vers les librairies physiques. Un phénomène que l’éditeur et auteur Jérôme Oliveira résume par une formule : « La librairie n’est plus seulement un magasin. C’est un lieu de vie. » Et en creux, une question : plutôt que d’opposer lecture et écrans, faut-il réinventer les lieux dans lesquels le livre se rencontre ?
07/08/2026, 17:31
En 2024, plusieurs librairies s'essayaient à une trêve des nouveautés. Comme son nom l'indique, l'opération consiste à créer des pauses dans le travail des offices avec les diffuseurs, pour prendre le temps de mieux défendre les ouvrages présents sur les tables et ne pas les remplacer à une cadence infernale. Une seconde « recherche action » de ce type a été menée, et l'Association pour l'écologie du livre relève un « changement de perspective ».
07/08/2026, 11:43
À Embrun, dans les Hautes-Alpes, Annaïck Le Menestrel finalise la reprise de la librairie Charabia, pour en faire Les Adventices. Sa librairie généraliste et indépendante correspondra à ces « plantes qui poussent là où on ne les attend pas », pour porter haut la « résistance discrète » et la « vie dans les marges ». Un lieu idéal pour les lecteurs et lectrices, a priori.
06/08/2026, 13:09
L’éventuelle arrivée d’un magasin Fnac à Montmorot, dans la périphérie de Lons-le-Saunier, mobilise les quatre librairies indépendantes de la ville. Leur pétition, lancée le 29 juillet, a dépassé 2200 signatures. Au-delà d’une nouvelle concurrence sur le livre, elles redoutent un déplacement des achats vers la zone commerciale et un affaiblissement de la vie culturelle du centre.
05/08/2026, 16:31
Il serait presque inutile de l'écrire à nouveau : la période est particulièrement complexe pour les librairies. Si les difficultés des enseignes Sauramps, Decitre, Furet du Nord et Gibert attirent l'attention, les boutiques indépendantes souffrent également. Une crise qui s'étend à l'ensemble des commerces de proximité : les députés Laurent Lhardit (Bouches-du-Rhône, Socialistes et apparentés) et Jean-Pierre Vigier (Haute-Loire, Droite Républicaine) ont consacré un rapport au sujet, agrémenté de nombreuses recommandations.
04/08/2026, 13:11
Davantage de ventes, trois nouvelles adresses et treize papeteries intégrées : Orell Füssli a renforcé son implantation dans le commerce du livre au premier semestre 2026. Cette expansion présente toutefois une contrepartie immédiate. Le chiffre d’affaires de la branche progresse de 2,3 %, tandis que son résultat opérationnel tombe à 1,024 million de francs suisses, lesté par les coûts de la reprise d’A. Köhler.
01/08/2026, 09:30
Fondée en Ardèche en 2021, la librairie Lirandco a le souci d'offrir une deuxième vie, voire plus, aux ouvrages déjà lus — même si l'enseigne propose aussi des livres neufs. Forte d'une expérience dans la collecte et le tri, la structure développe à présent le circuit de seconde main dans Lirandco Recyclage, pour récupérer des références, mais aussi en fournir à des librairies partenaires.
31/07/2026, 13:25
Plus de 1000 livres de Raymond Briggs, auteur et illustrateur du Bonhomme de neige, ont été mis en vente le 23 juillet dans la librairie Oxfam de Hove, dans le sud-est de l’Angleterre, et sur le site de l’association. Donnée par sa succession après sa mort en 2022, la bibliothèque rassemble des bandes dessinées, des ouvrages illustrés et des titres consacrés à l’histoire sociale.
31/07/2026, 13:13
Une librairie sans porte, sans vitrine et parfois sans adresse : dans le Yucatán, ce n’est pas un paradoxe, mais une manière de travailler. Du 1er au 9 août, quinze structures indépendantes se retrouveront à Mérida pour le deuxième Festival du livre du Sud-Est. Le réseau qui les réunit compte une trentaine de membres et conduit surtout ses ouvrages vers les écoles, les places et les localités éloignées, là où librairies et bibliothèques se font rares.
30/07/2026, 11:31
Installée à Lille depuis 1991, à l'origine sous le nom La Clé astrale, la librairie ésotérique La Clé a été placée en liquidation judiciaire, a appris ActuaLitté. Reprise par Dorothée Pruvost en juin 2013, l'enseigne avait été transmise à Jessica De Vendt, 10 ans plus tard.
29/07/2026, 11:02
Le libraire allemand Frank Bartling est mort soudainement le 18 juillet 2026, à l’âge de 64 ans. Depuis près de trente ans, il dirigeait la Bücherstube Stolterfoht, une minuscule librairie hambourgeoise devenue à la fois un lieu littéraire et un monument de l’architecture d’après-guerre. Sa disparition intervient quelques mois seulement après la restauration complète du bâtiment, dont il avait organisé la transmission afin d’en assurer l’avenir.
28/07/2026, 18:03
Ouverte en fin d'année 2021 à Le Faouët, commune du Morbihan, la librairie Le Temps de vivre a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lorient, a appris ActuaLitté. L'enseigne avait déjà traversé une période compliquée en 2023.
28/07/2026, 16:16
Une vingtaine de librairies de Montpellier et de sa métropole expriment leur solidarité avec les 54 salariés licenciés après la liquidation de Sauramps. Mais elles refusent que la disparition de l’enseigne, fondée en 1946, soit assimilée à celle de la vie littéraire locale.
27/07/2026, 15:40
À Quimper, Toulouse, Castres ou Saint-Quentin, la librairie ne traverse pas une seule crise, mais plusieurs : baisse des achats, charges en hausse, concurrence en ligne, implantation des grandes surfaces et fragilité des trésoreries. Les réponses vont de l’occasion à l’hybridation, tandis qu’une maison fondée en 1842 ferme ses portes. Le livre demeure ; ses points de vente, eux, cherchent encore leur prochain chapitre.
25/07/2026, 10:59
Le groupe Gibert, qui compte 25 librairies en France, pour près de 500 salariés, dans 12 villes de France, a été placé en redressement judiciaire en avril dernier. Désormais sous la protection du Tribunal des activités économiques de Paris, la société présente un nouveau plan de transformation, qui impliquerait la cession ou la fermeture d'au moins quatre librairies et d'un « corner ».
24/07/2026, 15:59
La librairie-papeterie Les pages d'ADP, à Rozoy-sur-Serre (Aisne), a été placée en liquidation judiciaire, signifiant la fermeture définitive du commerce. L'enseigne avait été reprise en 2021 par Aurélie Deloffre-Pêcheux.
24/07/2026, 11:42
Après près de quatre décennies passées parmi les livres anciens, Hubert Bouccara a tourné une dernière fois la clé de La Rose de Java. Installée rue Campagne-Première, à Montparnasse, la librairie avait fait de Joseph Kessel, Romain Gary, Henry de Monfreid et des écrivains voyageurs les figures tutélaires d’un lieu aussi érudit que personnel. Son propriétaire y défendait les bouquinistes et la librairie indépendante, tout en faisant de sa vitrine et de ses prises de parole le relais de convictions volontiers provocatrices, parfois injurieuses.
22/07/2026, 17:35
Maëlle Delahais, Suzon Blanchard et Léa Lemaire ont pris la suite de Baptiste Gros et Caroline Dieny à la tête de La Colline aux livres. Déjà familières de la librairie ou formées aux métiers du livre, les trois cogérantes, toutes âgées de 23 à 25 ans, entendent préserver l’identité de cette adresse indépendante de Bergerac tout en renforçant ses rayons jeunesse et sciences humaines.
20/07/2026, 16:42
À Auch et Orléans, la relève s’organise ; à Caussade et Verson, il faut convaincre les lecteurs de revenir. À Augan, une librairie incendiée tente de repartir, tandis qu’à Bruxelles et Lecce, d’autres formats poussent les murs. Au milieu, la crise de Makassar rappelle une évidence moins photogénique : pour parvenir jusqu’aux tables, un livre dépend aussi d’une chaîne économique qui peut rompre sans prévenir. Huit récits, et autant de façons de ne pas laisser le rideau tomber.
18/07/2026, 15:23
Autres articles de la rubrique Métiers
Le retrait d’une photographie de Jehad Alshrafi montrant un match de football au milieu des ruines de Gaza prend désormais une tournure judiciaire. L’Observatoire de la liberté de création, qui dénonce une « censure », a saisi le juge des référés après avoir demandé à la Ville de Deauville de réinstaller l’image. L’audience se tiendra lundi 31 août à 14h, alors que le Deauville Sport Images Festival doit s’achever le 6 septembre.
28/08/2026, 16:06
Une semaine après la fermeture de la bibliothèque de la Halle aux Grains pour cause de punaises de lit, dont ActuaLitté avait déjà rendu compte, la Ville d’Aix-en-Provence étend les précautions à l’ensemble de son réseau. Toutes les bibliothèques municipales ont fermé leurs portes jeudi 27 août à 18h afin de permettre des contrôles avant la rentrée. Pour l’heure, aucune punaise n’a été détectée dans les autres établissements.
28/08/2026, 11:07
En service depuis 2010, le « Zèbre », bibliobus de la médiathèque de Roubaix, prend sa retraite, remplacé par le « Zébron », un nouveau véhicule transportant la promesse d'un service plus fiable, mais aussi plus écologique. Le démarrage est prévu dès le 1er septembre, avant une inauguration le 5, à 11h, à la médiathèque de Roubaix La Grand-Plage.
28/08/2026, 10:30
Changer d’ERP ne revient pas seulement à installer un nouvel outil de gestion. KNK France entend profiter de ces projets pour réexaminer l’organisation même des maisons d’édition : contrats, droits d’auteur, fabrication, métadonnées, ventes ou abonnements. L’entreprise associe ainsi son logiciel knkÉditions à une offre de conseil et d’intégration fondée sur la spécialisation sectorielle.
28/08/2026, 10:25
Huit organisations de libraires indépendants de sept pays d’Amérique latine appellent à généraliser et renforcer le prix unique du livre en Amérique latine. Dans une déclaration régionale, elles demandent son adoption là où il n’existe pas encore, mais aussi son maintien et son application effective dans les pays qui disposent déjà d’un tel dispositif.
27/08/2026, 17:45
Réalisateur très rare, l'Américain Richard Kelly s'est fait largement connaitre avec Donnie Darko, sorti en salles en 2001 et rapidement auréolé du statut de « film culte ». Cryptique et complexe, le long-métrage a fait l'objet de rumeurs concernant une éventuelle suite, signée par Kelly lui-même : cette fois, l'annonce est bien réelle. Mais pas pour un film...
27/08/2026, 11:35
S'il est un domaine crucial pour l'avenir, il s'agit bien de celui des énergies renouvelables, à l'heure de l'appauvrissement des ressources en énergies fossiles et des conséquences dramatiques de ces dernières pour l'environnement. La Commission d'enrichissement de la langue française s'intéresse au sujet, et plus spécifiquement à l'éolien.
27/08/2026, 11:04
Dolly Parton est morte le 25 août 2026 à Nashville, à 80 ans, après une brève lutte contre un cancer. Pour le monde du livre, la disparition de l’icône country laisse surtout une machine assez peu glamour, mais redoutablement efficace : l’Imagination Library. Depuis 1995, le programme expédie gratuitement des albums aux enfants de la naissance à cinq ans. Plus de 330 millions de livres ont désormais été distribués dans cinq pays.
27/08/2026, 10:59
À l'occasion de la rentrée littéraire 2026, la station de radio publique France Inter renoue avec la tradition en présentant une sélection de coups de cœur d'un jury de six personnalités des ondes. Les 10 titres seront mis en avant dans les programmes et sur les réseaux sociaux de la radio.
27/08/2026, 09:02
Comment continuer à espérer lorsque les guerres, les autoritarismes, les crises politiques et écologiques semblent réduire l’horizon ? À cette question immense, Résister et espérer préfère une trentaine de réponses singulières. À paraître le 10 septembre, l’ouvrage réunit de jeunes auteurs et autrices de moins de 30 ans vivant aux quatre coins du monde, avec une préface de l’écrivain franco-palestinien Karim Kattan.
26/08/2026, 18:19
L’écrivain hongrois Péter Nádas est mort mercredi 26 août 2026 à l’âge de 83 ans, à son domicile de Gombosszeg, dans l’ouest de la Hongrie. Romancier, dramaturge, essayiste et photographe, plusieurs fois cité parmi les possibles lauréats du Nobel, il laisse une œuvre monumentale où l’histoire européenne du XXe siècle se mêle à celle des corps, de la mémoire et de l’intime.
26/08/2026, 14:38
Depuis le 26 juillet dernier, la Commission européenne collecte des contributions autour d'une thématique brûlante, l'usage d'outils d'intelligence artificielle et de larges modèles de langage dans les secteurs de la culture et de la création. La Commission met en avant de « nouvelles perspectives » pour ces derniers, mais aussi des « difficultés ».
26/08/2026, 13:27
Directrice éditoriale des éditions Arthaud depuis 2011, Valérie Dumeige s'apprête à prendre la tête des Éditions des Équateurs. Elle succédera au fondateur de la maison, Olivier Frébourg, qui devrait rejoindre Madrigall pour diriger le Mercure de France. Révélée par La Lettre, l'arrivée de Valérie Dumeige aux Équateurs a été confirmée à ActuaLitté.
26/08/2026, 12:31
L'éditeur et mécène turc Osman Kavala a été condamné, en 2022, à une peine de prison à perpétuité en Turquie, accusé d'avoir organisé les manifestations du Parc Gezi, en 2013, puis d'avoir participé au coup d'État manqué de 2016 contre Recep Tayyip Erdoğan. Ce 25 août, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a ordonné à la Turquie la remise en liberté de Kavala, dont la condamnation est « nulle et non avenue au regard du droit conventionnel ».
26/08/2026, 11:12
Plus de 10 ans après avoir obtenu en justice l’interdiction faite à sa mère d’exploiter des photographies d’elle sans son consentement, Eva Ionesco poursuit son combat pour empêcher leur circulation. L’écrivaine et réalisatrice a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre l’avocat Emmanuel Pierrat, exécuteur testamentaire de la photographe Irina Ionesco, qu’elle accuse de détenir et de receler certains de ces clichés.
25/08/2026, 18:33
Comment construire un avenir plus viable pour les auteurs et autrices de bande dessinée ? La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image consacrera ses Rencontres internationales 2026 à cette question, le 12 novembre à Angoulême, en partenariat avec les États Généraux de la Bande Dessinée (EGBD).
25/08/2026, 16:59
Huit jours avant le centenaire de la naissance de Michel Foucault, Flammarion publiera, le 7 octobre 2026, La croisade des enfants, un ensemble de textes inédits et inachevés établis et préfacés par Arianna Sforzini. Derrière ce titre se cache bien davantage qu’un nouveau texte exhumé des archives du philosophe : La croisade des enfants figurait déjà, en 1976, parmi les volumes annoncés pour poursuivre son Histoire de la sexualité.
25/08/2026, 16:23
Depuis le mois de février 2025, le crédit accordé aux bénéficiaires du pass Culture s'élève à 150 €, une somme bien moindre par rapport aux 300 € proposés lors de sa généralisation, en 2021. Le ministère de la Culture avait toutefois prévu des situations dans lesquelles une bonification de 50 € s'y ajouterait pour les jeunes âgés de 18 ans, dont un seuil du quotient familial du foyer.
25/08/2026, 11:02
Fondés tous deux en 1946, Neptun Verlag et Origo Verlag célèbrent leurs 80 ans. Deux éditeurs suisses désormais installés à la même adresse, à Berne, sous la bannière de wissenverbindet GmbH, mais avec des lignes qui regardent dans des directions bien différentes : fiction, jeunesse et livres illustrés pour Neptun ; spiritualité et philosophies orientales pour Origo. Huit décennies d’édition, et quelques changements de cap.
25/08/2026, 11:00
Nommé consul général de France à Naples, Paul de Sinety n'est plus délégué général à la langue française et aux langues de France. La ministre de la Culture, par un arrêté en date du 13 août dernier, a par conséquent nommé Paul Petit à ce poste, pour assumer la fonction par intérim.
25/08/2026, 10:00
Giuliano da Empoli revient au roman. Quatre ans après Le Mage du Kremlin, son premier roman devenu phénomène éditorial, l’ancien conseiller politique publiera chez Gallimard en octobre prochain Le Fondateur. Le livre met en scène un conseiller politique déchu, simplement nommé G., recruté à sa grande surprise par Alexander Zimmer, patron d’une gigantesque société de surveillance baptisée Panoptik.
24/08/2026, 18:22
Après notre premier tour de France des médiathèques à suivre à la rentrée 2026, des lecteurs nous ont signalé d'autres équipements sur le point d'ouvrir leurs portes. De Perpignan aux Herbiers, en passant par Val-de-Moder et Bidache, septembre et début octobre apporteront encore plusieurs nouvelles bibliothèques. Avec, selon les territoires, reconversion d'un ancien cinéma, implantation dans un quartier prioritaire, changement d'échelle ou débats sur les moyens humains.
24/08/2026, 17:45
Écrivain, critique de cinéma, anarchiste joyeux et « entarteur » professionnel, Noël Godin est mort dimanche 23 août, à l'âge de 80 ans. Sous le nom de Georges Le Gloupier, le Belge avait transformé la tarte à la crème en arme de dérision contre les puissants et les « pompeux cornichons ». Derrière ces attentats pâtissiers se cachait pourtant un lecteur insatiable et l'auteur d'une œuvre résolument littéraire, dominée par son imposante Anthologie de la subversion carabinée, justement revenue en librairie au printemps chez Noir sur Blanc.
24/08/2026, 17:10
Crépuscule, une œuvre monumentale en cinq peintures d'Astrid de La Forest, s'installe sur le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France. Elle investit la salle de lecture commune aux départements des Estampes et de la photographie et des Cartes et plans, ouvrant l'horizon au-delà de ses murs.
24/08/2026, 15:43
Dans quelques mois, le programme « Parlez-moi d’une langue » fêtera sa trentième année d'existence. Porté par l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), il fait intervenir, chaque année, des artistes et des experts dans les établissements d'enseignement, pour des conférences et rencontres. Une subvention de 900.000 $, répartie sur la période 2026-2029, permettra d'élargir le nombre de bénéficiaires.
24/08/2026, 12:19
Mort ce lundi 24 août 2026 à l'âge de 96 ans, Philippe Bouvard restera pour beaucoup une voix : celle des Grosses Têtes, de RTL, d'un certain âge d'or de la radio française pour certains, d'une époque heureusement révolue pour d'autres. Mais derrière le micro se trouvait aussi un homme qui n'a pratiquement jamais cessé d'écrire. Près de 70 livres, des carnets aux aphorismes, des portraits aux mémoires, où l'on retrouve une même obsession : observer les autres, se moquer de soi et, à mesure que les années passent, apprivoiser sa propre disparition.
24/08/2026, 11:47
De l'autre côté de l'Atlantique, l'actualité politico-judiciaire ne manque définitivement pas d'imagination. Visé par l'administration Trump, qui l'a limogé de son poste de directeur du FBI en 2017, James Comey est aujourd'hui accusé d'avoir menacé de mort le président américain, en postant une photographie cryptique sur le réseau social Instagram. Le ministère de la Justice assure à présent que son livre FDR Drive, paru en juin 2025 chez Head of Zeus et inédit en français, développe le même projet d'assassinat de Donald Trump.
24/08/2026, 11:13
Parue chez Faber en mai 2025, Nature Matters n’a pas fait surgir de nulle part des « éco-poètes » issus des diasporas africaines, asiatiques et caribéennes. Elle a surtout rassemblé des écritures que les circuits littéraires britanniques n’identifiaient pas nécessairement comme poésie de la nature. Un an plus tard, le volume circule dans les universités et certains établissements scolaires : l’objet éditorial devient, presque à vue d’œil, un corpus.
24/08/2026, 11:08
Au 15 août, le marché britannique du livre imprimé avait déjà généré 1,003 milliard £ dans le périmètre NielsenIQ BookScan, en hausse de 2,3 % sur un an. Jamais ce seuil n’avait été atteint aussi tôt dans les séries comparables. La fiction mène la hausse et place 2026 sur une trajectoire susceptible de dépasser le record de 2023. Avec une nuance : le nombre d’exemplaires vendus, lui, recule encore légèrement.
24/08/2026, 11:06
Créée pour faire de Sharjah un carrefour international de l’édition, la Sharjah Publishing City accueille désormais plus de 1000 entreprises liées à l’intelligence artificielle. Elles rejoignent une zone franche qui revendique plus de 20.000 sociétés venues de 173 pays. Le livre reste dans les murs ; simplement, il n’y est plus seul maître des lieux.
24/08/2026, 11:03
Scott Sanders connaissait déjà les grands éditeurs américains, mais depuis l’autre côté de la table. Chez Amazon, il dirigeait l’équipe chargée des partenariats stratégiques avec les Big Five et plus d’une vingtaine d’autres maisons nord-américaines. Le 8 septembre, il changera de camp : HarperCollins lui confiera ses ventes en ligne et numériques aux États-Unis.
24/08/2026, 09:44
Archéologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste majeur des Gaulois, Jean-Louis Brunaux est mort le 18 août 2026 à Noyon, dans l’Oise, à l’âge de 72 ans. Des fouilles de Gournay-sur-Aronde et Ribemont-sur-Ancre à ses ouvrages sur les druides, Alésia et Vercingétorix, il aura consacré un demi-siècle à débarrasser la civilisation gauloise des mythes qui l’ont longtemps recouverte.
22/08/2026, 18:18
Best-seller avant d’être bannie des rayons, Cassandra Rios retrouve les librairies brésiliennes. Relicário entreprend de rééditer l’œuvre de celle qui plaça très tôt le désir lesbien au centre de ses romans. Deux titres ouvriront ce retour au catalogue, accompagnés d’un appareil critique destiné à relire une trajectoire longtemps maintenue aux marges de l’histoire littéraire du pays.
22/08/2026, 14:45
Comment ramener vers le roman des enfants qui lisent moins pour le plaisir et hésitent devant plusieurs centaines de pages de texte continu ? Aux États-Unis, des éditeurs testent une réponse très concrète : réduire la pagination, introduire davantage d’illustrations, aérer la composition et rapprocher les sorties d’une même série. Le middle grade, ce segment qui couvre approximativement les 8-12 ans, revoit jusqu’à la forme de ses livres.
22/08/2026, 11:26
La bibliothèque de la Halle aux Grains, en plein centre d’Aix-en-Provence, a fermé ses portes après la détection de punaises de lit sur une partie de son mobilier. La Ville a engagé un traitement et n’envisage une réouverture qu’après de nouveaux contrôles, potentiellement d’ici une quinzaine de jours.
21/08/2026, 17:44
Moins d’un an après la finalisation de l’acquisition de Crunchyroll Manga — rapidement renommé Kazé — en France et en Allemagne par HarperCollins, le groupe américain prévoit de décliner la marque outre-Atlantique. De premières parutions seront présentées ce samedi 22 août, dans le cadre du salon Anime NYC, à New York.
21/08/2026, 16:03
Commenter cet article