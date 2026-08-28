Prix Talent Cultura 2026 : 4 premiers romans soumis au vote des lecteurs

Depuis plus de 20 ans, le Prix Talent Cultura entend mettre en lumière de nouvelles voix de la littérature au moment de la rentrée. L’enseigne a notamment accompagné, au fil des éditions, des auteurs devenus depuis particulièrement visibles dans le paysage littéraire français, parmi lesquels Gaël Faye, Delphine de Vigan, Leïla Slimani ou Nicolas Mathieu.

Pour cette édition 2026, plus de 1000 clients et libraires ont participé à une première phase de sélection au sein d’une cinquantaine de clubs de lecture organisés dans les magasins Cultura.

Voici les quatres finalistes :

Le Nénuphar, d’Alexandrine Descotes (Le Bruit du Monde)

Pour son premier livre, Alexandrine Descotes mène une enquête familiale autour du handicap de son père et d’un secret longtemps tu. Entre histoire intime et médecine, Le Nénuphar remonte aux années 1950 pour raconter une famille confrontée à l’épreuve et au silence.

L’Âge de déplaire, d’Abibou Diouf (Albin Michel)

Né à Dakar en 1995 et installé en France, Abibou Diouf signe avec L’Âge de déplaire son premier roman. À travers Fadel, partagé entre Paris et Dakar, il interroge la famille, les traditions, la virilité et le droit de choisir sa propre voie.

Heures sauvages, de Marie Petitcuénot (Héloïse d’Ormesson)

Après Ce qui gronde, Marie Petitcuénot revient avec un roman inspiré de Rhythm 0, la célèbre performance de Marina Abramović à Naples en 1974. Un huis clos sur la violence collective et ce que deviennent les individus lorsque les règles disparaissent.

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Ce qui dort sous le camélia, de Claudie O. Wetterwald (Les Éditions du Gros Caillou)

Déjà autrice de La Fille d’encre et de lumière, Claudie O. Wetterwald imagine ici 254 femmes jugées pour des actes commis pendant une catastrophe appelée « le Désastre ». Un roman d’anticipation qui mêle procès, survie et réflexion sur la société d’après.

L’année dernière, le Prix Talent Cultura 2025 avait été attribué à Mathilda Di Matteo pour La Bonne Mère, son premier roman publié aux éditions de L’Iconoclaste. Trois autres romans avaient atteint la finale : Quitter la vallée de Renaud de Chaumaray, Nourrices de Séverine Cressan et Quatre jours sans ma mère de Ramsès Kefi.

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Crédits photo : Prix Talent Cultura 2026

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Hocine Bouhadjera

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