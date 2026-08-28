Quand Stephen King rencontre Lovecraft dans les rues de Londres

Pour la série, l’intrigue s’ouvrira sur Doris Freeman, star internationale qui se présente dans un commissariat londonien après la disparition de son mari. Elle affirme que des phénomènes étranges sont responsables de sa disparition. L’inspecteur Ted Vetter devra déterminer si son récit est crédible, si la jeune femme pourrait elle-même être impliquée ou si quelque chose de beaucoup moins rationnel se cache derrière l’affaire.

Le format de six épisodes laisse donc entrevoir un développement conséquent par rapport à la nouvelle originale. Paul Tomalin, créateur de Bodies pour Netflix, assurera l’adaptation, avec Tom Shankland (The Serpent) à la réalisation, rapporte Variety. Mammoth Screen et Fifth Season produisent la série. Le casting est déjà en cours, mais aucun nom ni aucune date de diffusion n’ont encore été annoncés.

De Lovecraft à Stephen King

« Crouch End » paraît pour la première fois en 1980 dans l’anthologie New Tales of the Cthulhu Mythos, dirigée par Ramsey Campbell, avant d’intégrer en 1993 Nightmares & Dreamscapes. En France, le texte figure dans Rêves et Cauchemars, publié chez Albin Michel en 1994 dans une traduction de William Olivier Desmond, et aujourd’hui également disponible au Livre de Poche.

Stephen King y fait basculer un quartier londonien ordinaire dans une réalité parallèle inquiétante, où les repères urbains disparaissent progressivement et où affleurent des créatures et des forces qui renvoient directement à l’horreur cosmique de Lovecraft.

Cette nouvelle adaptation ne sera d’ailleurs pas la première apparition du texte à l’écran. « Crouch End » avait déjà été porté à la télévision en 2006 dans l’anthologie Nightmares & Dreamscapes, diffusée aux États-Unis sur TNT. Claire Forlani et Eion Bailey incarnaient alors Doris et Lonnie Freeman, sous la direction de Mark Haber.

Prime Video mise encore sur Stephen King

L’annonce arrive alors que Prime Video prépare déjà une autre adaptation importante de l’écrivain. La nouvelle série Carrie de Mike Flanagan, composée de huit épisodes, sera mise en ligne le 7 octobre 2026. Le premier roman de King est disponible en France au Livre de Poche dans une nouvelle traduction de Jean Esch.

Crouch End rejoint surtout une période particulièrement chargée pour les adaptations du romancier. En 2025, Osgood Perkins avait porté à l’écran « Le Singe », nouvelle publiée en français dans Brume (Le Livre de Poche, traduction de Michèle Pressé et Serge Quadruppani), tandis que Mike Flanagan réalisait The Life of Chuck, tiré de « La Vie de Chuck », dans le recueil Si ça saigne (Le Livre de Poche, traduction de Jean Esch).

La même année avaient suivi Marche ou crève de Francis Lawrence, d’après le roman publié en français au Livre de Poche dans la traduction de France-Marie Watkins-Roucayrol, puis le nouveau Running Man d’Edgar Wright, adapté du livre de Richard Bachman, pseudonyme de King, traduit par Frank Straschitz et lui aussi disponible au Livre de Poche.

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Et la réserve est loin d’être épuisée. Mike Flanagan travaille également sur une nouvelle version de The Mist, adaptée de Brume, tandis que Searchlight Pictures développe une nouvelle adaptation de Désolation au cinéma, produite par Sam Raimi. Le roman, publié chez Albin Michel, est traduit en français par Dominique Peters.

Crédits photo : Stephen King (Tussaud, CC BY-SA 2.5)

Par Hocine Bouhadjera

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