Punaises de lit : Aix-en-Provence ferme toutes ses bibliothèques

Le problème était jusqu’ici circonscrit à la bibliothèque de la Halle aux Grains, en plein centre d’Aix-en-Provence. Il conduit désormais la municipalité à prendre des mesures à l’échelle de toute la ville. Comme le rapporte ICI Provence, l’ensemble des bibliothèques municipales a fermé pour un « contrôle préventif ».

La Ville insiste sur le caractère de précaution de cette décision : les inspections doivent précisément permettre de confirmer leur absence et, selon la municipalité, de « préparer la rentrée dans les meilleures conditions ».

Tout le réseau municipal concerné

La mesure concerne la bibliothèque Méjanes, la bibliothèque des Deux Ormes, Li Campaneto, le point lecture de Puyricard ainsi que la bibliothèque et les archives municipales Michel-Vovelle. Les boîtes destinées au retour des documents des Deux Ormes et de Li Campaneto sont elles aussi fermées.

Les usagers devront donc attendre la réouverture des établissements pour rendre leurs documents ou retirer leurs réservations. Aucune date n’est pour l’instant avancée par la Ville, qui indique qu’elle communiquera auprès du public par ses sites internet et ses réseaux sociaux, ainsi que par ceux des bibliothèques.

Cette fermeture générale intervient quelques jours seulement après la découverte de punaises de lit à la Halle aux Grains. Dans notre précédent article, nous rapportions que l’alerte remontait au 11 août. Une première entreprise spécialisée avait procédé à des vérifications et installé des pièges sans pouvoir confirmer la présence des insectes. Une seconde intervention, cette fois avec des chiens renifleurs, avait permis de les localiser.

La Halle aux Grains reste fermée

La bibliothèque de la Halle aux Grains demeure donc fermée indépendamment de la mesure préventive qui touche désormais les autres établissements. Le site a déjà fait l’objet d’un traitement et reste soumis au protocole engagé après la détection des nuisibles.

La semaine dernière, la municipalité indiquait que l’infestation semblait limitée. Les punaises avaient été repérées sur une partie du mobilier de bureau, notamment des éléments associant bois et textile. Aucun indice ne permettait alors d’établir une contamination généralisée de la bibliothèque ou de ses collections.

Le protocole annoncé prévoyait notamment un traitement à la vapeur, l’utilisation d’insecticides et un nouveau passage de chiens renifleurs afin de vérifier la disparition des insectes. Une réouverture dans un délai d’environ quinze jours avait été évoquée comme hypothèse favorable, sans qu’une date ferme ne soit annoncée.

D’une fermeture locale à une vérification générale

Les bibliothèques constituent des lieux particulièrement sensibles en raison du passage quotidien de nombreux usagers, du mobilier textile et des mouvements de documents, même si la présence de ces insectes ne signifie pas nécessairement que les livres soient infestés.

Ces dernières années, plusieurs établissements français ont déjà dû fermer temporairement ou multiplier les contrôles. La bibliothèque de l’Alcazar à Marseille avait notamment été désinfectée en 2019, tandis que la médiathèque de la Canopée à Paris, la bibliothèque Louis-Aragon d’Amiens ou encore plusieurs établissements lyonnais avaient été confrontés à des alertes en 2023.

Plus récemment, la médiathèque Elsa-Triolet de Bobigny avait fermé plusieurs jours en juillet 2026 pour permettre un traitement et des vérifications.

Crédit photo : à l’entrée de la Bibliothèque Méjanes, à Aix-en-Provence, en juillet 2006 (marlèned, CC BY 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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