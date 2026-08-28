Michel Onfray vend sa revue Front Populaire à Vincent Bolloré

Quelques semaines après la parution de son n° 25, titré « Soumission des élites —Une passion française », la revue Front Populaire passe dans le giron d'un milliardaire, et non des moindres. Vincent Bolloré, promoteur des idées d'extrême droite à travers ses médias, de la radio (Europe 1) à la télévision (CNews), en passant par la presse (Le JDD), s'est en effet offert le titre à travers le groupe Lagardère Media News.

L'entité a ainsi racheté, d'après un procès-verbal en date du 22 juillet dernier, 90 % du capital social et des droits de vote des Éditions du Plénïtre, la société éditrice de la revue Front Populaire. Michel Onfray, pour sa part, conserve les 10 % restants.

Lagardère Media News assurera désormais la présidence de la société, en remplacement de Stéphane Germain, associé d'Onfray, qui a revendu l'intégralité de ses parts. Le philosophe médiatique assume de son côté les rôles de directeur général et de directeur de la publication : sollicité par l'AFP, il n'a pas réagi à l'information, dont La Lettre a eu la primeur.

Si Front Populaire développe des thématiques chères à l'extrême droite, Michel Onfray lui-même n'est pas en reste et apparait d'ailleurs régulièrement dans les médias bolloréens. Chaque samedi, de 13h à 14h, il s'exprime ainsi sur Europe 1 dans « Face à Michel Onfray », avec Laurence Ferrari, émission également diffusée sur CNews.

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Bien sûr, il intervient aussi dans le JDD et dans le JDNews. Récemment, il s'est ainsi mis en scène sur le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle, afin de relater son « expérience du sublime »...

Grand remplacement et « tribu primitive »

Ce nouveau rapprochement avec Vincent Bolloré s'inscrit dans un basculement du philosophe vers les thèses d'extrême droite. En 2022, dans un entretien avec Michel Houellebecq publié par Front Populaire, les deux hommes se donnaient ainsi la réplique, versant sans vergogne dans la surenchère réactionnaire.

Onfray assurait ainsi que la guerre civile, en France, était « déjà là, à bas bruit » tandis que Houellebecq pérorait sur la théorie raciste du grand remplacement, qualifié de « fait ». « Je souscris à cette idée », applaudissait alors son interlocuteur. Lequel, plus loin, se faisait même biologiste, en s'exprimant sur la « qualité du sperme [qui] s’est modifiée »...

Autre épisode navrant : en mars 2026, peu après l'élection de Bally Bagayoko à la mairie de Saint-Denis [dernièrement visé par une enquête pour détournement de fonds publics, NdR], Onfray s'était livré à une analyse qui interrogeait sur CNews.

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« On n’est pas dans une tribu primitive comme les décrit Darwin avec le mâle dominant qui décide. Toi, tu auras à manger, toi tu n’auras pas à manger, moi j’aurais les femelles, toi tu n’auras pas les femelles… Ce n’est plus du tout comme ça maintenant », pérorait-il en réaction à des propos du nouveau maire, qui soulignait que les fonctionnaires ne souhaitant pas appliquer ses décisions politiques quitteraient d'eux-mêmes leurs postes.

Le maire de Saint-Denis avait porté plainte, le 1er avril 2026, conduisant à une enquête du chef d’injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, confiée à l’Office central de lutte contre la haine en ligne. Elle visait, selon l'AFP, la chaine CNews, mais aussi le psychologue Jean Doridot et Michel Onfray.

Photographie : Michel Onfray (© Dorothée Schwartz Onfray)

Par Antoine Oury

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