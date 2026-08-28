Godzilla en majesté dans un jeu qui promet des combats monstrueux

Le mythique monstre créé par le romancier japonais Shigeru Kayama (1904-1975) affronte une galerie de kaijūs tous plus redoutables les uns que les autres, avec des mégalopoles comme arènes. Entièrement destructibles, les environnements sont pulvérisés sous la puissance des coups de ces créatures surpuissantes...

À l'origine sorti en 2002 sur Nintendo GameCube, le titre fait son retour dans une version revue et améliorée, prévue sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X et Nintendo Switch 2, pour le 3 novembre 2026.

Le développeur de la version originale, Pipeworks Studios signe cette mise à jour, avec Atari en éditeur. Les joueurs pourront incarner Godzilla, mais aussi n'importe quel autre kaijū disponible, pour affronter des monstres contrôlés par le jeu ou d'autres joueurs, dans un mode en ligne.

Par Antoine Oury

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