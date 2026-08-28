Plus fiable et écologique : un nouveau bibliobus à Roubaix

En service depuis 2010, le « Zèbre », bibliobus de la médiathèque de Roubaix, prend sa retraite, remplacé par le « Zébron », un nouveau véhicule transportant la promesse d'un service plus fiable, mais aussi plus écologique. Le démarrage est prévu dès le 1er septembre, avant une inauguration le 5, à 11h, à la médiathèque de Roubaix La Grand-Plage.
Le 28/08/2026 à 10:30 par Dépêche
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28/08/2026 à 10:30
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À Roubaix, le « Zèbre » laisse place à son successeur, le « Zébron », qui en conserve les célèbres rayures, désormais turquoise et blanches, mais offre « un service plus moderne, plus fiable et plus écologique », promettent la ville de Roubaix et la région Hauts-de-France dans un communiqué. Il continuera de desservir les 12 mêmes arrêts, aux mêmes horaires.
Malgré des années de loyaux services à Roubaix, le Zèbre tombait de plus en plus souvent en panne, provoquant des interruptions du service. Il était polluant, bruyant et, en raison de son gabarit, difficile à manœuvrer et à stationner aux arrêts prévus.
Le Zébron est un véhicule électrique, donc plus écologique, plus silencieux et plus maniable. Il permettra de réduire les risques de panne, assurant ainsi une meilleure continuité du service.
Le Zébron proposera une offre de collections plus variée. Il pourra également être accompagné de la Sardine, le véhicule d'animation autour du livre et de la lecture aux poissons colorés afin de renforcer les actions de médiation sur le territoire.
Dès 1959, Roubaix retrouve enfin une bibliothèque digne de ce nom, qui rencontre immédiatement un vif succès, comme en témoigne l'augmentation continue du nombre de prêts et d'inscrits. En 1969, un premier bibliobus vient compléter l'offre de lecture publique et permet de rapprocher les collections des habitants, en sillonnant les différents quartiers de la ville. Un second lui succède, avant que le Zèbre ne prenne la relève en 2010. Avec sa carrosserie rayée noire et blanche, il devient au fil des années un véhicule emblématique de la Médiathèque.
Dans un souci de continuité du service, le Zébron conserve cette carrosserie rayée, désormais déclinée en turquoise. Un bibliobus un peu loufoque, mais toujours animé par la même mission : séduire les habitués comme les plus jeunes et attirer de nouveaux usagers. En 2025, le bibliobus a enregistré 13.894 prêts pour près de 900 usagers distincts.
Le bibliobus le Zébron, le Mobilivre la Sardine et la camionnette du service de Prêt aux collectivités (qui assure le prêt de documents aux écoles, crèches et structures roubaisiennes accueillant des enfants de 0 à 12 ans) constituent la flotte de véhicules de La Grand-Plage. Rattachés au pôle Développement des publics, ils ont pour mission de favoriser l'accès à la lecture sur l'ensemble du territoire.
À travers ces dispositifs et les actions menées avec de nombreux partenaires (centres sociaux, associations, établissements scolaires, etc.), La Grand-Plage développe depuis plusieurs années une politique visant à aller à la rencontre des publics éloignés, qu'ils le soient pour des raisons géographiques ou sociales.
À LIRE - Médiathèques : Perpignan, Les Herbiers… Les autres ouvertures de la rentrée 2026
Un projet soutenu par l'État, la Région et la Ville Le projet est financé à hauteur de 80 % par la DRAC Hauts-de-France et par la Région Hauts-de-France et à hauteur de 20 % par la Ville de Roubaix.
Une inauguration institutionnelle aura lieu le samedi 5 septembre à 11h, à la Médiathèque de Roubaix La Grand-Plage.
Photographie : Le Zébron (© Médiathèque de Roubaix)
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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Mort ce lundi 24 août 2026 à l'âge de 96 ans, Philippe Bouvard restera pour beaucoup une voix : celle des Grosses Têtes, de RTL, d'un certain âge d'or de la radio française pour certains, d'une époque heureusement révolue pour d'autres. Mais derrière le micro se trouvait aussi un homme qui n'a pratiquement jamais cessé d'écrire. Près de 70 livres, des carnets aux aphorismes, des portraits aux mémoires, où l'on retrouve une même obsession : observer les autres, se moquer de soi et, à mesure que les années passent, apprivoiser sa propre disparition.
24/08/2026, 11:47
De l'autre côté de l'Atlantique, l'actualité politico-judiciaire ne manque définitivement pas d'imagination. Visé par l'administration Trump, qui l'a limogé de son poste de directeur du FBI en 2017, James Comey est aujourd'hui accusé d'avoir menacé de mort le président américain, en postant une photographie cryptique sur le réseau social Instagram. Le ministère de la Justice assure à présent que son livre FDR Drive, paru en juin 2025 chez Head of Zeus et inédit en français, développe le même projet d'assassinat de Donald Trump.
24/08/2026, 11:13
Parue chez Faber en mai 2025, Nature Matters n’a pas fait surgir de nulle part des « éco-poètes » issus des diasporas africaines, asiatiques et caribéennes. Elle a surtout rassemblé des écritures que les circuits littéraires britanniques n’identifiaient pas nécessairement comme poésie de la nature. Un an plus tard, le volume circule dans les universités et certains établissements scolaires : l’objet éditorial devient, presque à vue d’œil, un corpus.
24/08/2026, 11:08
Au 15 août, le marché britannique du livre imprimé avait déjà généré 1,003 milliard £ dans le périmètre NielsenIQ BookScan, en hausse de 2,3 % sur un an. Jamais ce seuil n’avait été atteint aussi tôt dans les séries comparables. La fiction mène la hausse et place 2026 sur une trajectoire susceptible de dépasser le record de 2023. Avec une nuance : le nombre d’exemplaires vendus, lui, recule encore légèrement.
24/08/2026, 11:06
Créée pour faire de Sharjah un carrefour international de l’édition, la Sharjah Publishing City accueille désormais plus de 1000 entreprises liées à l’intelligence artificielle. Elles rejoignent une zone franche qui revendique plus de 20.000 sociétés venues de 173 pays. Le livre reste dans les murs ; simplement, il n’y est plus seul maître des lieux.
24/08/2026, 11:03
Scott Sanders connaissait déjà les grands éditeurs américains, mais depuis l’autre côté de la table. Chez Amazon, il dirigeait l’équipe chargée des partenariats stratégiques avec les Big Five et plus d’une vingtaine d’autres maisons nord-américaines. Le 8 septembre, il changera de camp : HarperCollins lui confiera ses ventes en ligne et numériques aux États-Unis.
24/08/2026, 09:44
Archéologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste majeur des Gaulois, Jean-Louis Brunaux est mort le 18 août 2026 à Noyon, dans l’Oise, à l’âge de 72 ans. Des fouilles de Gournay-sur-Aronde et Ribemont-sur-Ancre à ses ouvrages sur les druides, Alésia et Vercingétorix, il aura consacré un demi-siècle à débarrasser la civilisation gauloise des mythes qui l’ont longtemps recouverte.
22/08/2026, 18:18
Best-seller avant d’être bannie des rayons, Cassandra Rios retrouve les librairies brésiliennes. Relicário entreprend de rééditer l’œuvre de celle qui plaça très tôt le désir lesbien au centre de ses romans. Deux titres ouvriront ce retour au catalogue, accompagnés d’un appareil critique destiné à relire une trajectoire longtemps maintenue aux marges de l’histoire littéraire du pays.
22/08/2026, 14:45
Comment ramener vers le roman des enfants qui lisent moins pour le plaisir et hésitent devant plusieurs centaines de pages de texte continu ? Aux États-Unis, des éditeurs testent une réponse très concrète : réduire la pagination, introduire davantage d’illustrations, aérer la composition et rapprocher les sorties d’une même série. Le middle grade, ce segment qui couvre approximativement les 8-12 ans, revoit jusqu’à la forme de ses livres.
22/08/2026, 11:26
Rien à signaler à la caisse, mais un meurtre vient d’être commis entre les rayonnages. Du moins dans la fiction. Jusqu’au 13 septembre, quelque 200 librairies japonaises Miraiya Shoten et enseignes affiliées transforment leurs magasins en terrain d’enquête : les visiteurs disposent de 30 à 45 minutes pour retrouver l’ultime message d’un détective assassiné et identifier son meurtrier. Avec les livres pour indices, évidemment.
22/08/2026, 10:23
Moins d’un an après la finalisation de l’acquisition de Crunchyroll Manga — rapidement renommé Kazé — en France et en Allemagne par HarperCollins, le groupe américain prévoit de décliner la marque outre-Atlantique. De premières parutions seront présentées ce samedi 22 août, dans le cadre du salon Anime NYC, à New York.
21/08/2026, 16:03
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