Plus fiable et écologique : un nouveau bibliobus à Roubaix

À Roubaix, le « Zèbre » laisse place à son successeur, le « Zébron », qui en conserve les célèbres rayures, désormais turquoise et blanches, mais offre « un service plus moderne, plus fiable et plus écologique », promettent la ville de Roubaix et la région Hauts-de-France dans un communiqué. Il continuera de desservir les 12 mêmes arrêts, aux mêmes horaires.

Malgré des années de loyaux services à Roubaix, le Zèbre tombait de plus en plus souvent en panne, provoquant des interruptions du service. Il était polluant, bruyant et, en raison de son gabarit, difficile à manœuvrer et à stationner aux arrêts prévus.

Le Zébron est un véhicule électrique, donc plus écologique, plus silencieux et plus maniable. Il permettra de réduire les risques de panne, assurant ainsi une meilleure continuité du service.

Le Zébron proposera une offre de collections plus variée. Il pourra également être accompagné de la Sardine, le véhicule d'animation autour du livre et de la lecture aux poissons colorés afin de renforcer les actions de médiation sur le territoire.

Dès 1959, Roubaix retrouve enfin une bibliothèque digne de ce nom, qui rencontre immédiatement un vif succès, comme en témoigne l'augmentation continue du nombre de prêts et d'inscrits. En 1969, un premier bibliobus vient compléter l'offre de lecture publique et permet de rapprocher les collections des habitants, en sillonnant les différents quartiers de la ville. Un second lui succède, avant que le Zèbre ne prenne la relève en 2010. Avec sa carrosserie rayée noire et blanche, il devient au fil des années un véhicule emblématique de la Médiathèque.

Dans un souci de continuité du service, le Zébron conserve cette carrosserie rayée, désormais déclinée en turquoise. Un bibliobus un peu loufoque, mais toujours animé par la même mission : séduire les habitués comme les plus jeunes et attirer de nouveaux usagers. En 2025, le bibliobus a enregistré 13.894 prêts pour près de 900 usagers distincts.

Le bibliobus le Zébron, le Mobilivre la Sardine et la camionnette du service de Prêt aux collectivités (qui assure le prêt de documents aux écoles, crèches et structures roubaisiennes accueillant des enfants de 0 à 12 ans) constituent la flotte de véhicules de La Grand-Plage. Rattachés au pôle Développement des publics, ils ont pour mission de favoriser l'accès à la lecture sur l'ensemble du territoire.

À travers ces dispositifs et les actions menées avec de nombreux partenaires (centres sociaux, associations, établissements scolaires, etc.), La Grand-Plage développe depuis plusieurs années une politique visant à aller à la rencontre des publics éloignés, qu'ils le soient pour des raisons géographiques ou sociales.

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Un projet soutenu par l'État, la Région et la Ville Le projet est financé à hauteur de 80 % par la DRAC Hauts-de-France et par la Région Hauts-de-France et à hauteur de 20 % par la Ville de Roubaix.

Une inauguration institutionnelle aura lieu le samedi 5 septembre à 11h, à la Médiathèque de Roubaix La Grand-Plage.

Photographie : Le Zébron (© Médiathèque de Roubaix)

Par Dépêche

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