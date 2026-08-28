Pour son premier long, Pauline Deutsch adapte une nouvelle de Fanny Desarzens

Après plusieurs courts-métrages (Chien de rouge, Un soir en hiver, notamment), Pauline Deutsch passe au format long avec une adaptation d'une nouvelle de l'écrivaine suisse Fanny Desarzens, Lignine. Elle a coécrit le scénario, basé sur ce récit, avec la réalisatrice et scénariste Jacqueline Surchat.

Le texte avait été désigné gagnant d'un concours organisé pour les 60 ans de la revue Choisir — il est d'ailleurs en ligne, à cette adresse —, avant d'être publié dans le recueil Le choix, aux côtés de 11 autres propositions, par les éditions Slatkine en mars 2021.

Paul, 30 ans, vit avec sa mère dans une petite ferme dans les montagnes du Valais, en Suisse. Le quotidien de Paul est rythmé par son travail dans une menuiserie de la vallée, son travail à la ferme et le temps qu'il passe à s'occuper de sa mère. Ses retrouvailles avec Jeanne — une enfant de la région partie depuis une dizaine d’années — lors de l'abattage d’un majestueux mélèze va bouleverser sa vie : des rêves et de nouvelles perspectives se dessinent. Grâce à la romance qu’il débute avec elle, Paul va tenter de changer la relation d’interdépendance qu’il entretient avec sa mère, mais il comprendra aussi que les rêves de Jeanne ne sont pas les siens… – Le synopsis du film Les Cimes

Produit par Marmotte Productions (Suisse) et Roue-Libre Production (Belgique), le film sera notamment tourné dans la région du Valais, en Suisse, au cours de l'automne prochain.

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Depuis Lignine, Fanny Desarzens a publié les romans Galel (2022), Chesa Seraina (2023) et Ce qu'il reste de tout ça (2024), tous chez Slatkine.

Photographie : À Ovronnaz, en Suisse (illustration, valérie kuki, CC BY-NC-SA 2.0)

Par Antoine Oury

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