Pour son premier long, Pauline Deutsch adapte une nouvelle de Fanny Desarzens

La réalisatrice et scénariste Pauline Deutsch passe au long-métrage avec Les Cimes, basé sur la nouvelle Lignine de l'autrice Fanny Desarzens. Coécrite avec Jacqueline Surchat, la production sera notamment tournée dans le Valais, en Suisse.
Le 28/08/2026 à 10:27 par Antoine Oury
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28/08/2026 à 10:27
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Après plusieurs courts-métrages (Chien de rouge, Un soir en hiver, notamment), Pauline Deutsch passe au format long avec une adaptation d'une nouvelle de l'écrivaine suisse Fanny Desarzens, Lignine. Elle a coécrit le scénario, basé sur ce récit, avec la réalisatrice et scénariste Jacqueline Surchat.
Le texte avait été désigné gagnant d'un concours organisé pour les 60 ans de la revue Choisir — il est d'ailleurs en ligne, à cette adresse —, avant d'être publié dans le recueil Le choix, aux côtés de 11 autres propositions, par les éditions Slatkine en mars 2021.
Paul, 30 ans, vit avec sa mère dans une petite ferme dans les montagnes du Valais, en Suisse. Le quotidien de Paul est rythmé par son travail dans une menuiserie de la vallée, son travail à la ferme et le temps qu'il passe à s'occuper de sa mère.
Ses retrouvailles avec Jeanne — une enfant de la région partie depuis une dizaine d’années — lors de l'abattage d’un majestueux mélèze va bouleverser sa vie : des rêves et de nouvelles perspectives se dessinent. Grâce à la romance qu’il débute avec elle, Paul va tenter de changer la relation d’interdépendance qu’il entretient avec sa mère, mais il comprendra aussi que les rêves de Jeanne ne sont pas les siens…
– Le synopsis du film Les Cimes
Produit par Marmotte Productions (Suisse) et Roue-Libre Production (Belgique), le film sera notamment tourné dans la région du Valais, en Suisse, au cours de l'automne prochain.
À LIRE - Le Camino, d'Anya Niewierra, adapté en mini-série
Depuis Lignine, Fanny Desarzens a publié les romans Galel (2022), Chesa Seraina (2023) et Ce qu'il reste de tout ça (2024), tous chez Slatkine.
Photographie : À Ovronnaz, en Suisse (illustration, valérie kuki, CC BY-NC-SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Paru le 24/01/2022
138 pages
Editions Slatkine
18,90 €
Paru le 01/02/2023
120 pages
Editions Slatkine
19,00 €
Paru le 20/08/2024
160 pages
Editions Slatkine
19,00 €
Paru le 25/08/2026
152 pages
Editions Slatkine
18,00 €
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Du 2 au 4 octobre 2026, le festival Vo-Vf reviendra au château du Val Fleury, à Gif-sur-Yvette, pour une 14e édition consacrée à la traduction littéraire. Auteurs, autrices, traducteurs, traductrices, éditeurs et éditrices s’y retrouveront autour d’une même ambition : rendre visibles les passeurs et passeuses de langues, mais aussi interroger ce que traduire signifie dans un monde traversé par les crises politiques, écologiques et technologiques.
24/07/2026, 16:31
La Comédie-Française accueille deux nouveaux pensionnaires : Alexis Joly et Mounir Margoum, engagés par son administrateur général, Clément Hervieu-Léger. Le premier rejoindra la troupe le 1er septembre 2026 et le second le 1er janvier 2027, avec plusieurs spectacles programmés au Studio-Théâtre, au Théâtre du Vieux-Colombier et dans la Salle Richelieu.
22/07/2026, 14:44
Les 28 théâtres, opéras et orchestres qui redoutaient de perdre une partie de leurs subventions 2026 recevront finalement les crédits gelés. Le ministère de la Culture promet leur versement au second semestre. Une victoire pour un secteur fortement mobilisé depuis l’ouverture du Festival d’Avignon, mais qui reste suspendu aux arbitrages budgétaires de 2027.
21/07/2026, 18:20
Le festival auvergnat consacré aux littératures de l’imaginaire fait appel au financement participatif pour renforcer ses équipements extérieurs. Sa douzième édition se tiendra les 26 et 27 septembre 2026 à Ménétrol, dans le Puy-de-Dôme.
21/07/2026, 16:50
La douzième édition du festival national consacré à la littérature jeunesse a réuni quelque 300.000 enfants et adolescents, selon le bilan publié par le Centre national du livre. Avec 6.762 manifestations organisées du 17 juin au 19 juillet, Partir en Livre enregistre une progression de plus de 5 % sur un an.
21/07/2026, 11:15
Les Fringales littéraires organiseront la cinquième édition de leur Pique-Nique Littéraire le dimanche 20 septembre 2026, à partir de 12 heures, au parc de l’Île Saint-Germain, à Issy-les-Moulineaux. Gratuit sur inscription, l’après-midi s’adresse aux lecteurs de littérature adolescente et jeune adulte et associera repas en plein air, rencontres avec cinq auteurs, lectures et activités autour de leurs romans.
20/07/2026, 17:01
Du 21 au 23 août 2026, l’Association pour l’écologie du livre réunira professionnels, militants et lecteurs à La Chapelle-Thouarault, près de Rennes. Désormais dévoilée, la programmation de ces premières Rencontres ne s’arrête pas au choix du papier : surproduction, écoconception, livre d’occasion, concentration éditoriale, coopératives et nouveaux imaginaires passeront également sur la table.
17/07/2026, 16:23
À l’occasion du quadricentenaire de la naissance de Madame de Sévigné, le Palais idéal du facteur Cheval présente une exposition inédite de l’artiste Juliana Dorso consacrée à la rencontre imaginaire entre deux grandes figures qui ont marqué le territoire de la Drôme et bien au-delà : la marquise de Sévigné et Ferdinand Cheval.
17/07/2026, 09:46
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