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Pour son premier long, Pauline Deutsch adapte une nouvelle de Fanny Desarzens

La réalisatrice et scénariste Pauline Deutsch passe au long-métrage avec Les Cimes, basé sur la nouvelle Lignine de l'autrice Fanny Desarzens. Coécrite avec Jacqueline Surchat, la production sera notamment tournée dans le Valais, en Suisse.

Le 28/08/2026 à 10:27 par Antoine Oury

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Publié le :

28/08/2026 à 10:27

Antoine Oury

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Après plusieurs courts-métrages (Chien de rouge, Un soir en hiver, notamment), Pauline Deutsch passe au format long avec une adaptation d'une nouvelle de l'écrivaine suisse Fanny Desarzens, Lignine. Elle a coécrit le scénario, basé sur ce récit, avec la réalisatrice et scénariste Jacqueline Surchat.

Le texte avait été désigné gagnant d'un concours organisé pour les 60 ans de la revue Choisir — il est d'ailleurs en ligne, à cette adresse —, avant d'être publié dans le recueil Le choix, aux côtés de 11 autres propositions, par les éditions Slatkine en mars 2021.

Paul, 30 ans, vit avec sa mère dans une petite ferme dans les montagnes du Valais, en Suisse. Le quotidien de Paul est rythmé par son travail dans une menuiserie de la vallée, son travail à la ferme et le temps qu'il passe à s'occuper de sa mère.

 

Ses retrouvailles avec Jeanne — une enfant de la région partie depuis une dizaine d’années — lors de l'abattage d’un majestueux mélèze va bouleverser sa vie : des rêves et de nouvelles perspectives se dessinent. Grâce à la romance qu’il débute avec elle, Paul va tenter de changer la relation d’interdépendance qu’il entretient avec sa mère, mais il comprendra aussi que les rêves de Jeanne ne sont pas les siens…

 

– Le synopsis du film Les Cimes

Produit par Marmotte Productions (Suisse) et Roue-Libre Production (Belgique), le film sera notamment tourné dans la région du Valais, en Suisse, au cours de l'automne prochain.

À LIRE - Le Camino, d'Anya Niewierra, adapté en mini-série

Depuis Lignine, Fanny Desarzens a publié les romans Galel (2022), Chesa Seraina (2023) et Ce qu'il reste de tout ça (2024), tous chez Slatkine.

Photographie : À Ovronnaz, en Suisse (illustration, valérie kuki, CC BY-NC-SA 2.0)

 
 
 
 
 
 
 
 

Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com

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Galel

Fanny Desarzens

Paru le 24/01/2022

138 pages

Editions Slatkine

18,90 €

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Chesa Seraina

Fanny Desarzens

Paru le 01/02/2023

120 pages

Editions Slatkine

19,00 €

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Ce qu'il reste de tout ça

Fanny Desarzens

Paru le 20/08/2024

160 pages

Editions Slatkine

19,00 €

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Tant que danseront les enfants

Fanny Desarzens

Paru le 25/08/2026

152 pages

Editions Slatkine

18,00 €

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Ce que nos traces disent de nous au Livre sur les quais

Du 4 au 6 septembre 2026, Le Livre sur les quais retrouvera Morges pour une 17e édition placée sous la présidence de Delphine de Vigan et le thème « Se raconter des histoires », avec les éditions Noir sur Blanc à l’honneur. Au cœur de cette programmation, une question traverse plusieurs rendez-vous : que reste-t-il d’une existence lorsqu’elle devient récit ?

17/08/2026, 16:53

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Cette université fête les 100 ans d’un département qui n’a jamais existé

Cent ans, cela se fête. Même lorsqu’une partie de l’organigramme a été inventée de toutes pièces. À Londres, le Warburg Institute célèbre le siècle écoulé depuis l’ouverture, en 1926 à Hambourg, de la bibliothèque construite pour Aby Warburg ave The Department of Euterpe (1926–2026) : une « fiction institutionnelle » vouée au son. Derrière la plaisanterie universitaire se rejoue une conception très sérieuse de la bibliothèque : celle où le voisin d’un livre compte presque autant que le livre cherché.

 

11/08/2026, 10:30

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Ces vieux livres de cuisine racontent l’histoire de Hong Kong

À Hong Kong, un magazine culinaire des années 1980, des manuscrits de Lisa Yam et des ouvrages professionnels épuisés ont quitté les fourneaux pour les vitrines. Avec Treasured Recipes, la PMQ Taste Library rassemble plus de vingt livres, revues et documents pour retracer l’évolution des goûts et des pratiques alimentaires de la ville. Une histoire hongkongaise qui se lit, littéralement, à table.

11/08/2026, 10:23

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Cannibalisme, sexe, torture : des comptines vraiment pour enfants ?

Au cours de l’été, ActuaLitté s’est amusé à mettre en lumière des comptines et chansons pour enfants, avec le prisme d’un jeune père harassé par la fatigue, les insomnies et les biberons. Avec Le Sens Caché des Comptines, Benjamin Valière en fait une conférence musicale et humoristique. Une réjouissante entreprise de démolition de souvenirs enfantins, option doubles sens et interprétations qui, à force de chercher sous les jupes de la Mère Michel, finissent par trouver ce qu’elles étaient venues chercher.

11/08/2026, 07:00

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Escales Littéraires : une librairie consacrée aux ouvrages de voyage

Du 15 au 17 septembre 2026, IFTM installera à la Porte de Versailles « Les Escales Littéraires », un espace d’environ 40 m² consacré aux guides, aux récits, aux œuvres de fiction et aux ouvrages techniques liés au tourisme. Organisée avec Hachette Tourisme, cette librairie réunira des professionnels du secteur devenus auteurs et des contributeurs de guides, qui présenteront et dédicaceront leurs livres pendant les trois jours du salon.

06/08/2026, 16:46

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Le chaekgeori, art coréen de la bibliothèque peinte, exposé au musée Guimet

Le musée Guimet présente à Paris, du 16 septembre 2026 au 4 janvier 2027, « Le savoir en trompe-l’œil. Corée, XVIIIe-XXe siècle ». Placée sous le commissariat d’Arnaud Bertrand, l’exposition est consacrée au chaekgeori, genre pictural coréen fondé sur la représentation en trompe-l’œil de bibliothèques et d’objets. 

06/08/2026, 16:19

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La Prairie aux Livres dévoile le programme de sa première édition à Nantes

Du 25 au 27 septembre 2026, La Prairie aux Livres réunira auteurs, éditeurs, illustrateurs et artistes dans le quartier Prairie au Duc, sur l’île de Nantes. Gratuit, le festival proposera dédicaces, ateliers, spectacles, expositions et rendez-vous musicaux.

05/08/2026, 17:10

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“R comme Regarder” : le livre photo jeunesse, loin des clichés

Coproduite par l’Institut pour la photographie, qui en a également assuré la direction scientifique, l'exposition « R comme Regarder » parcourt les pages du livre photo jeunesse, depuis son essor dans les années 1930 jusqu’à aujourd’hui. Elle est présentée aux Rencontres d’Arles, au sein de l'Espace Van Gogh, jusqu'au 4 octobre prochain.

04/08/2026, 10:19

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Dua Lipa invite Gaël Faye, Patti Smith et Kae Tempest à Londres

Zadie Smith, Patti Smith, Gaël Faye, Nadia Murad, Ta-Nehisi Coates ou encore Kae Tempest : pour sa 19e édition, le London Literature Festival confie une large partie de sa programmation à Dua Lipa et à son club de lecture Service95. Du 20 octobre au 1er novembre 2026, le Southbank Centre réalise ainsi un coup de communication particulièrement habile : associer le prestige d’un grand festival littéraire à la puissance de prescription d’une pop star mondiale. 

31/07/2026, 15:06

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Manuscrits et objets magiques : les sorcières s'emparent du Musée d'Aquitaine

« Les sorcières sont parmi nous ! », annonce le Musée d'Aquitaine, situé à Bordeaux. À partir 16 octobre 2026 et jusqu'au 23 mai 2027, l'institution revient sur la figure de la sorcière et l'évolution de sa considération au sein des sociétés. Manuscrits et gravures seront notamment présentés au public.

31/07/2026, 10:32

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Les Correspondances de Manosque révèlent les temps forts de leur 28e édition

Du mercredi 23 au dimanche 27 septembre 2026, la 28e édition des Correspondances accueillera de nombreux acteurs du monde de la littérature. Les livres de la rentrée seront présentés sur les places de l’Hôtel-de-Ville, Marcel-Pagnol et d’Herbès, avant des lectures et des concerts dans la grande salle du théâtre Jean-le-Bleu. Une déambulation dans les jardins du Paraïs accompagnera, le dimanche, la réouverture au public de la maison de Jean Giono.

29/07/2026, 16:13

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À Bath, le festival jeunesse critiqué pour son manque de diversité

Le Bath Children’s Literature Festival, rendez-vous annuel organisé dans la ville de Bath, en Angleterre, et consacré aux livres pour enfants, est critiqué après la présentation de son programme de septembre 2026. Des auteurs affirment que leurs commentaires sur la faible représentation d'écrivains de couleur ont été supprimés sur Instagram. Plusieurs d’entre eux ont ensuite reçu un courriel du cofondateur John McLay leur demandant d’effacer leurs messages.

29/07/2026, 15:24

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Festival BD de Montréal : Pauline Laurent rejoint la direction

Le Festival BD de Montréal a nommé Pauline Laurent codirectrice générale et directrice administrative. Elle travaillera aux côtés de Virginie Mont-Reynaud, chargée de la direction artistique, dont la nomination avait été annoncée en février 2026.

28/07/2026, 11:20

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“Mon dernier rêve étant pour vous” : Chateaubriand et Juliette Récamier réunis

Du 2 octobre 2026 au 26 septembre 2027, la Maison de Chateaubriand, à Châtenay-Malabry, présente une exposition consacrée aux liens entre François-René de Chateaubriand et Juliette Récamier. Sous le commissariat d’Anne Sudre, le parcours s’appuie sur des œuvres d’art, des manuscrits, des correspondances et des objets personnels pour suivre la naissance, les évolutions et la postérité de leur relation.

27/07/2026, 16:20

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Traduire le monde : Vo-Vf revient pour une 14e édition

Du 2 au 4 octobre 2026, le festival Vo-Vf reviendra au château du Val Fleury, à Gif-sur-Yvette, pour une 14e édition consacrée à la traduction littéraire. Auteurs, autrices, traducteurs, traductrices, éditeurs et éditrices s’y retrouveront autour d’une même ambition : rendre visibles les passeurs et passeuses de langues, mais aussi interroger ce que traduire signifie dans un monde traversé par les crises politiques, écologiques et technologiques.

24/07/2026, 16:31

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Alexis Joly et Mounir Margoum rejoignent la Comédie-Française

La Comédie-Française accueille deux nouveaux pensionnaires : Alexis Joly et Mounir Margoum, engagés par son administrateur général, Clément Hervieu-Léger. Le premier rejoindra la troupe le 1er septembre 2026 et le second le 1er janvier 2027, avec plusieurs spectacles programmés au Studio-Théâtre, au Théâtre du Vieux-Colombier et dans la Salle Richelieu.

22/07/2026, 14:44

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Après la fronde d’Avignon, l’État libère 10 millions d’euros pour la culture

Les 28 théâtres, opéras et orchestres qui redoutaient de perdre une partie de leurs subventions 2026 recevront finalement les crédits gelés. Le ministère de la Culture promet leur versement au second semestre. Une victoire pour un secteur fortement mobilisé depuis l’ouverture du Festival d’Avignon, mais qui reste suspendu aux arbitrages budgétaires de 2027.

21/07/2026, 18:20

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Les Aventuriales lancent une collecte pour financer de nouveaux barnums

Le festival auvergnat consacré aux littératures de l’imaginaire fait appel au financement participatif pour renforcer ses équipements extérieurs. Sa douzième édition se tiendra les 26 et 27 septembre 2026 à Ménétrol, dans le Puy-de-Dôme.

21/07/2026, 16:50

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300.000 jeunes auront participé à Partir en Livre en 2026

La douzième édition du festival national consacré à la littérature jeunesse a réuni quelque 300.000 enfants et adolescents, selon le bilan publié par le Centre national du livre. Avec 6.762 manifestations organisées du 17 juin au 19 juillet, Partir en Livre enregistre une progression de plus de 5 % sur un an.

21/07/2026, 11:15

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Cinq auteurs invités au Pique-Nique Littéraire d’Issy-les-Moulineaux

Les Fringales littéraires organiseront la cinquième édition de leur Pique-Nique Littéraire le dimanche 20 septembre 2026, à partir de 12 heures, au parc de l’Île Saint-Germain, à Issy-les-Moulineaux. Gratuit sur inscription, l’après-midi s’adresse aux lecteurs de littérature adolescente et jeune adulte et associera repas en plein air, rencontres avec cinq auteurs, lectures et activités autour de leurs romans.

20/07/2026, 17:01

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Édition, surproduction, papier : le livre prépare sa révolution écologique

Du 21 au 23 août 2026, l’Association pour l’écologie du livre réunira professionnels, militants et lecteurs à La Chapelle-Thouarault, près de Rennes. Désormais dévoilée, la programmation de ces premières Rencontres ne s’arrête pas au choix du papier : surproduction, écoconception, livre d’occasion, concentration éditoriale, coopératives et nouveaux imaginaires passeront également sur la table.

17/07/2026, 16:23

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Et si la marquise de Sévigné avait rencontré le Facteur Cheval ?

À l’occasion du quadricentenaire de la naissance de Madame de Sévigné, le Palais idéal du facteur Cheval présente une exposition inédite de l’artiste Juliana Dorso consacrée à la rencontre imaginaire entre deux grandes figures qui ont marqué le territoire de la Drôme et bien au-delà : la marquise de Sévigné et Ferdinand Cheval.

17/07/2026, 09:46

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