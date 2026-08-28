KNK mise sur l’expertise métier pour transformer les processus des éditeurs

Lorsqu’une maison d’édition remplace son système de gestion, une première option consiste à reproduire dans le nouvel environnement les processus existants. KNK France défend une autre méthode : considérer la migration comme l’occasion de déterminer si ces procédures restent pertinentes, notamment lorsqu’elles ont été façonnées par les contraintes techniques d’un logiciel ancien.

L’entreprise développe et intègre knkÉditions, un ERP — progiciel de gestion intégré — destiné aux professionnels de l’édition. La solution repose aujourd’hui sur Microsoft Dynamics 365 Business Central et complète les fonctions de gestion de cette plateforme par des modules propres au secteur éditorial. KNK indique accompagner plus de 450 clients dans le monde et revendique plus de 35 ans d’expérience dans les logiciels pour l’édition et les médias.

Mais son offre ne porte pas uniquement sur le logiciel. Dans une présentation mise en ligne en août 2026, KNK résume son positionnement par une formule : « Un éditeur n’a pas le temps de former son intégrateur. » Autrement dit, l’entreprise considère que la connaissance préalable des métiers de l’édition doit permettre de consacrer davantage de temps à l’évolution des processus qu’à leur explication au prestataire chargé du projet.

Des processus propres à l’industrie du livre

Un système d’information éditorial doit couvrir des activités qui ne se retrouvent pas nécessairement sous la même forme dans d’autres secteurs. Gestion des titres et des collections, contrats avec les auteurs, à-valoir et droits d’auteur, acquisitions et cessions de droits, fabrication, calcul des prix de revient, métadonnées bibliographiques, abonnements ou commercialisation de produits imprimés et numériques figurent parmi les fonctions proposées par knkÉditions.

Le logiciel permet notamment de centraliser les informations relatives aux titres, éditions et tirages, de gérer les contrats et différentes modalités de rémunération des ayants droit, d’automatiser certaines opérations de comptabilisation des royalties ou encore de suivre les étapes d’un projet éditorial. Il propose également des fonctionnalités liées aux ventes, au CRM, aux abonnements, à la comptabilité et aux échanges de métadonnées.

Pour les droits, par exemple, KNK prévoit la gestion des forfaits, avances, à-valoir et paliers de rémunération, ainsi que différents modèles de contrats. La solution peut également assurer la compensation automatisée des avances et des à-valoir et relier la comptabilité des droits aux données de vente.

Sur les métadonnées, l’offre comprend notamment une interface ONIX. La documentation française actuellement publiée par KNK mentionne ONIX 2.1 et annonce ONIX 3.0 comme une évolution à venir : ce point doit donc être distingué d’une prise en charge déjà disponible.

Ne pas nécessairement reproduire l’organisation existante

L’autre volet de l’offre concerne l’intégration elle-même. Selon KNK, certains processus rencontrés dans les entreprises résultent moins d’un choix organisationnel que d’une succession d’adaptations aux outils informatiques utilisés au fil du temps. Une double saisie entre deux services, par exemple, peut avoir été nécessaire parce que deux applications ne communiquaient pas entre elles, puis être demeurée en place alors même que cette contrainte disparaît avec le nouveau système.

Dans cette perspective, le travail préparatoire ne consiste pas uniquement à demander aux équipes de décrire leur fonctionnement actuel. Il s’agit également d’examiner les raisons de cette organisation et de déterminer si d’autres procédures peuvent répondre au même besoin.

KNK indique s’appuyer pour cela sur des fonctionnalités préconfigurées, des modèles et des pratiques rencontrées lors de précédents déploiements. La société présente cette expérience sectorielle comme un moyen de proposer plusieurs organisations possibles plutôt que de développer systématiquement une reproduction informatique des procédures existantes.

La méthode ne signifie pas pour autant que toutes les maisons d’édition doivent adopter les mêmes processus. Taille de l’entreprise, organisation de la diffusion-distribution, nature du catalogue, poids des abonnements, activité numérique, gestion des droits ou fonctionnement international peuvent créer des besoins différents. La question consiste davantage à distinguer les particularités réellement nécessaires des développements spécifiques hérités de systèmes antérieurs.

Standardiser quand cela est possible

Cette distinction a des conséquences sur le paramétrage d’un ERP. Un développement spécifique peut répondre à un besoin propre à une entreprise, mais il ajoute aussi un élément particulier au système qui devra ensuite être maintenu et éventuellement adapté lors de ses évolutions.

L’approche mise en avant par KNK consiste donc à vérifier d’abord si une fonction standard ou un processus déjà utilisé dans d’autres configurations peut répondre au besoin. Ce n’est qu’ensuite que doit se poser la question d’un développement particulier.

La centralisation des données constitue l’un des exemples avancés par l’entreprise. Les informations relatives à un ouvrage peuvent être exploitées par différents services — éditorial, fabrication, droits, marketing ou commercial — sans avoir à constituer autant de bases indépendantes. KNK présente précisément knkÉditions comme un système intégré couvrant plusieurs étapes de la chaîne éditoriale, de la préparation du projet à sa commercialisation.

Cette architecture n’interdit évidemment pas l’utilisation de logiciels extérieurs : KNK mentionne notamment des possibilités d’intégration avec des systèmes de gestion de contenus ou avec des outils Microsoft. Elle repose néanmoins sur le principe d’un référentiel commun pour une part importante des informations de gestion.

Une conduite du changement intégrée au projet

La transformation des processus ne repose pas uniquement sur le paramétrage informatique. Modifier un circuit de validation, supprimer une ressaisie ou déplacer la responsabilité d’une information d’un service à un autre affecte directement les pratiques des salariés concernés.

KNK associe donc son travail d’intégration à une méthodologie qu’elle qualifie d’agile. L’entreprise décrit des cycles courts comprenant démonstrations, retours des équipes et validations successives, plutôt qu’une longue phase de conception précédant la présentation du système aux utilisateurs.

L’objectif affiché est de confronter rapidement les équipes aux futurs processus et de corriger les choix fonctionnels au cours du projet. KNK affirme que cette démarche, combinée à la préconfiguration de sa solution et à la connaissance du secteur, peut réduire les délais de déploiement et les risques associés à une migration. Ces bénéfices relèvent toutefois du discours du fournisseur : les éléments publics consultés ne fournissent pas d’étude comparative indépendante permettant d’en mesurer l’ampleur.

Une présence française depuis 2018

Le groupe allemand a créé KNK France SAS en janvier 2018 afin de commercialiser et intégrer sa solution auprès des éditeurs français. Il dispose également d’activités en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Parmi les références françaises communiquées par l’entreprise figure notamment EDP Sciences. En octobre 2025, KNK annonçait que l’éditeur scientifique avait retenu knkÉditions pour la gestion des contrats d’auteur, le calcul des droits, la comptabilité des auteurs et les ventes directes. Le communiqué prévoyait alors un démarrage du projet en octobre 2025 et une mise en service en janvier 2026. Cette référence étant documentée par KNK elle-même, elle constitue une information fournie par le prestataire et non une évaluation indépendante du déploiement.

Le logiciel, mais aussi l’organisation

L’offre de KNK repose ainsi sur deux composantes complémentaires. La première est technologique : fournir un ERP fondé sur Microsoft Dynamics 365 Business Central et enrichi de fonctions conçues pour l’édition. La seconde relève du conseil et de l’intégration : utiliser l’expérience acquise auprès d’autres éditeurs pour examiner les processus existants et proposer, lorsque cela paraît pertinent, d’autres méthodes de fonctionnement.

C’est sur ce second aspect que l’entreprise cherche aujourd’hui à se différencier. Son argument consiste à considérer que la connaissance d’un office, d’une reddition de droits, d’un cycle de fabrication ou des relations entre éditeur, diffuseur et distributeur ne devrait pas être acquise au cours du projet, mais faire partie des compétences initiales de l’intégrateur.

Pour une maison d’édition, le choix d’un nouveau système de gestion dépasse dès lors la comparaison des fonctionnalités proposées par plusieurs logiciels. Il engage aussi une décision sur le périmètre de la transformation : conserver les processus existants lorsqu’ils restent adaptés, ou profiter de la migration pour réexaminer ceux qui résultent principalement des contraintes accumulées par l’ancien système.

La proposition de KNK se situe précisément sur ce terrain. Elle ne consiste pas seulement à remplacer un logiciel par un autre, mais à associer le déploiement de son ERP à une réflexion sur l’organisation des activités éditoriales. Reste ensuite, pour chaque éditeur, à déterminer quelles pratiques peuvent effectivement être standardisées et lesquelles constituent des spécificités nécessaires à son fonctionnement.

Crédits photo : Mohamed_hassan CC 0

Par Nicolas Gary

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