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KNK mise sur l’expertise métier pour transformer les processus des éditeurs

Changer d’ERP ne revient pas seulement à installer un nouvel outil de gestion. KNK France entend profiter de ces projets pour réexaminer l’organisation même des maisons d’édition : contrats, droits d’auteur, fabrication, métadonnées, ventes ou abonnements. L’entreprise associe ainsi son logiciel knkÉditions à une offre de conseil et d’intégration fondée sur la spécialisation sectorielle.

Le 28/08/2026 à 10:25 par Nicolas Gary

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Publié le :

28/08/2026 à 10:25

Nicolas Gary

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Lorsqu’une maison d’édition remplace son système de gestion, une première option consiste à reproduire dans le nouvel environnement les processus existants. KNK France défend une autre méthode : considérer la migration comme l’occasion de déterminer si ces procédures restent pertinentes, notamment lorsqu’elles ont été façonnées par les contraintes techniques d’un logiciel ancien.

L’entreprise développe et intègre knkÉditions, un ERP — progiciel de gestion intégré — destiné aux professionnels de l’édition. La solution repose aujourd’hui sur Microsoft Dynamics 365 Business Central et complète les fonctions de gestion de cette plateforme par des modules propres au secteur éditorial. KNK indique accompagner plus de 450 clients dans le monde et revendique plus de 35 ans d’expérience dans les logiciels pour l’édition et les médias.

Mais son offre ne porte pas uniquement sur le logiciel. Dans une présentation mise en ligne en août 2026, KNK résume son positionnement par une formule : « Un éditeur n’a pas le temps de former son intégrateur. » Autrement dit, l’entreprise considère que la connaissance préalable des métiers de l’édition doit permettre de consacrer davantage de temps à l’évolution des processus qu’à leur explication au prestataire chargé du projet.

Des processus propres à l’industrie du livre

Un système d’information éditorial doit couvrir des activités qui ne se retrouvent pas nécessairement sous la même forme dans d’autres secteurs. Gestion des titres et des collections, contrats avec les auteurs, à-valoir et droits d’auteur, acquisitions et cessions de droits, fabrication, calcul des prix de revient, métadonnées bibliographiques, abonnements ou commercialisation de produits imprimés et numériques figurent parmi les fonctions proposées par knkÉditions.

Le logiciel permet notamment de centraliser les informations relatives aux titres, éditions et tirages, de gérer les contrats et différentes modalités de rémunération des ayants droit, d’automatiser certaines opérations de comptabilisation des royalties ou encore de suivre les étapes d’un projet éditorial. Il propose également des fonctionnalités liées aux ventes, au CRM, aux abonnements, à la comptabilité et aux échanges de métadonnées.

Pour les droits, par exemple, KNK prévoit la gestion des forfaits, avances, à-valoir et paliers de rémunération, ainsi que différents modèles de contrats. La solution peut également assurer la compensation automatisée des avances et des à-valoir et relier la comptabilité des droits aux données de vente.

Sur les métadonnées, l’offre comprend notamment une interface ONIX. La documentation française actuellement publiée par KNK mentionne ONIX 2.1 et annonce ONIX 3.0 comme une évolution à venir : ce point doit donc être distingué d’une prise en charge déjà disponible.

Ne pas nécessairement reproduire l’organisation existante

L’autre volet de l’offre concerne l’intégration elle-même. Selon KNK, certains processus rencontrés dans les entreprises résultent moins d’un choix organisationnel que d’une succession d’adaptations aux outils informatiques utilisés au fil du temps. Une double saisie entre deux services, par exemple, peut avoir été nécessaire parce que deux applications ne communiquaient pas entre elles, puis être demeurée en place alors même que cette contrainte disparaît avec le nouveau système.

Dans cette perspective, le travail préparatoire ne consiste pas uniquement à demander aux équipes de décrire leur fonctionnement actuel. Il s’agit également d’examiner les raisons de cette organisation et de déterminer si d’autres procédures peuvent répondre au même besoin.

KNK indique s’appuyer pour cela sur des fonctionnalités préconfigurées, des modèles et des pratiques rencontrées lors de précédents déploiements. La société présente cette expérience sectorielle comme un moyen de proposer plusieurs organisations possibles plutôt que de développer systématiquement une reproduction informatique des procédures existantes.

La méthode ne signifie pas pour autant que toutes les maisons d’édition doivent adopter les mêmes processus. Taille de l’entreprise, organisation de la diffusion-distribution, nature du catalogue, poids des abonnements, activité numérique, gestion des droits ou fonctionnement international peuvent créer des besoins différents. La question consiste davantage à distinguer les particularités réellement nécessaires des développements spécifiques hérités de systèmes antérieurs.

Standardiser quand cela est possible

Cette distinction a des conséquences sur le paramétrage d’un ERP. Un développement spécifique peut répondre à un besoin propre à une entreprise, mais il ajoute aussi un élément particulier au système qui devra ensuite être maintenu et éventuellement adapté lors de ses évolutions.

L’approche mise en avant par KNK consiste donc à vérifier d’abord si une fonction standard ou un processus déjà utilisé dans d’autres configurations peut répondre au besoin. Ce n’est qu’ensuite que doit se poser la question d’un développement particulier.

La centralisation des données constitue l’un des exemples avancés par l’entreprise. Les informations relatives à un ouvrage peuvent être exploitées par différents services — éditorial, fabrication, droits, marketing ou commercial — sans avoir à constituer autant de bases indépendantes. KNK présente précisément knkÉditions comme un système intégré couvrant plusieurs étapes de la chaîne éditoriale, de la préparation du projet à sa commercialisation.

Cette architecture n’interdit évidemment pas l’utilisation de logiciels extérieurs : KNK mentionne notamment des possibilités d’intégration avec des systèmes de gestion de contenus ou avec des outils Microsoft. Elle repose néanmoins sur le principe d’un référentiel commun pour une part importante des informations de gestion.

Une conduite du changement intégrée au projet

La transformation des processus ne repose pas uniquement sur le paramétrage informatique. Modifier un circuit de validation, supprimer une ressaisie ou déplacer la responsabilité d’une information d’un service à un autre affecte directement les pratiques des salariés concernés.

KNK associe donc son travail d’intégration à une méthodologie qu’elle qualifie d’agile. L’entreprise décrit des cycles courts comprenant démonstrations, retours des équipes et validations successives, plutôt qu’une longue phase de conception précédant la présentation du système aux utilisateurs.

L’objectif affiché est de confronter rapidement les équipes aux futurs processus et de corriger les choix fonctionnels au cours du projet. KNK affirme que cette démarche, combinée à la préconfiguration de sa solution et à la connaissance du secteur, peut réduire les délais de déploiement et les risques associés à une migration. Ces bénéfices relèvent toutefois du discours du fournisseur : les éléments publics consultés ne fournissent pas d’étude comparative indépendante permettant d’en mesurer l’ampleur.

Une présence française depuis 2018

Le groupe allemand a créé KNK France SAS en janvier 2018 afin de commercialiser et intégrer sa solution auprès des éditeurs français. Il dispose également d’activités en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Parmi les références françaises communiquées par l’entreprise figure notamment EDP Sciences. En octobre 2025, KNK annonçait que l’éditeur scientifique avait retenu knkÉditions pour la gestion des contrats d’auteur, le calcul des droits, la comptabilité des auteurs et les ventes directes. Le communiqué prévoyait alors un démarrage du projet en octobre 2025 et une mise en service en janvier 2026. Cette référence étant documentée par KNK elle-même, elle constitue une information fournie par le prestataire et non une évaluation indépendante du déploiement.

Le logiciel, mais aussi l’organisation

L’offre de KNK repose ainsi sur deux composantes complémentaires. La première est technologique : fournir un ERP fondé sur Microsoft Dynamics 365 Business Central et enrichi de fonctions conçues pour l’édition. La seconde relève du conseil et de l’intégration : utiliser l’expérience acquise auprès d’autres éditeurs pour examiner les processus existants et proposer, lorsque cela paraît pertinent, d’autres méthodes de fonctionnement.

C’est sur ce second aspect que l’entreprise cherche aujourd’hui à se différencier. Son argument consiste à considérer que la connaissance d’un office, d’une reddition de droits, d’un cycle de fabrication ou des relations entre éditeur, diffuseur et distributeur ne devrait pas être acquise au cours du projet, mais faire partie des compétences initiales de l’intégrateur.

Pour une maison d’édition, le choix d’un nouveau système de gestion dépasse dès lors la comparaison des fonctionnalités proposées par plusieurs logiciels. Il engage aussi une décision sur le périmètre de la transformation : conserver les processus existants lorsqu’ils restent adaptés, ou profiter de la migration pour réexaminer ceux qui résultent principalement des contraintes accumulées par l’ancien système.

La proposition de KNK se situe précisément sur ce terrain. Elle ne consiste pas seulement à remplacer un logiciel par un autre, mais à associer le déploiement de son ERP à une réflexion sur l’organisation des activités éditoriales. Reste ensuite, pour chaque éditeur, à déterminer quelles pratiques peuvent effectivement être standardisées et lesquelles constituent des spécificités nécessaires à son fonctionnement.

Crédits photo : Mohamed_hassan CC 0

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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En grève, les salariés de Gibert Paris s'opposent à une librairie “vidée de son savoir-faire”

Au lendemain d'une réunion entre la direction du groupe Gibert, le mandataire judiciaire et le comité social et économique (CSE) de Gibert Joseph Paris, un débrayage des salariés a eu lieu ce 26 août devant la librairie du 26, boulevard Saint-Michel, dans le 6e arrondissement de Paris. Ils s'inquiètent du déroulement du Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui les concerne et, plus largement, du sort réservé aux 84 emplois pris en compte par le « plan de transformation » de la direction.

26/08/2026, 16:21

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Librairie : L’Arbre à Papillons évite la fermeture et change de mains

Exclusif - Menacée de fermeture à la fin de l’année 2025, la librairie L’Arbre à Papillons de Phalsbourg, en Moselle, a finalement changé de mains. Son fonds de commerce a été acquis pour 65.000 € par Cécile Irlinger, venue de la traduction et du doublage de jeux vidéo. Café, rencontres, jeunesse et cultures numériques doivent progressivement rejoindre les livres, sans effacer l’identité construite par les libraires historiques.

26/08/2026, 15:09

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Péter Nádas, géant de la littérature hongroise, est mort

L’écrivain hongrois Péter Nádas est mort mercredi 26 août 2026 à l’âge de 83 ans, à son domicile de Gombosszeg, dans l’ouest de la Hongrie. Romancier, dramaturge, essayiste et photographe, plusieurs fois cité parmi les possibles lauréats du Nobel, il laisse une œuvre monumentale où l’histoire européenne du XXe siècle se mêle à celle des corps, de la mémoire et de l’intime.

26/08/2026, 14:38

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Usage de l'IA dans le secteur culturel : la Commission européenne consulte

Depuis le 26 juillet dernier, la Commission européenne collecte des contributions autour d'une thématique brûlante, l'usage d'outils d'intelligence artificielle et de larges modèles de langage dans les secteurs de la culture et de la création. La Commission met en avant de « nouvelles perspectives » pour ces derniers, mais aussi des « difficultés ».

26/08/2026, 13:27

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La Cour européenne des droits de l’homme ordonne la libération d'Osman Kavala

L'éditeur et mécène turc Osman Kavala a été condamné, en 2022, à une peine de prison à perpétuité en Turquie, accusé d'avoir organisé les manifestations du Parc Gezi, en 2013, puis d'avoir participé au coup d'État manqué de 2016 contre Recep Tayyip Erdoğan. Ce 25 août, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a ordonné à la Turquie la remise en liberté de Kavala, dont la condamnation est « nulle et non avenue au regard du droit conventionnel ».

26/08/2026, 11:12

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En difficulté, l'association L'Autre Livre ferme sa librairie parisienne

Exclusif — La librairie parisienne de l'association L'Autre Livre, située au 13 rue de l'École-Polytechnique, dans le 5e arrondissement, fermera ses portes au cours du mois de septembre prochain, a appris ActuaLitté. Dans une communication aux adhérents, la structure, qui réunit des maisons d'édition indépendantes, évoque des recettes qui ne seraient « absolument pas à la hauteur de ce qui était envisagé ».

26/08/2026, 08:59

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Eva Ionesco porte plainte contre Emmanuel Pierrat pour des photos de son enfance

Plus de 10 ans après avoir obtenu en justice l’interdiction faite à sa mère d’exploiter des photographies d’elle sans son consentement, Eva Ionesco poursuit son combat pour empêcher leur circulation. L’écrivaine et réalisatrice a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre l’avocat Emmanuel Pierrat, exécuteur testamentaire de la photographe Irina Ionesco, qu’elle accuse de détenir et de receler certains de ces clichés.

25/08/2026, 18:33

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De la ferraille aux livres : Julie Menant reprend la librairie Anagramme à Sèvres

Après près de 20 ans dans le recyclage des ferrailles et des métaux, Julie Menant change de vie. Le 2 septembre, elle reprendra la librairie Anagramme de Sèvres, rebaptisée l’a.nagramme des jours. Une première expérience d’entrepreneuse pour cette ancienne responsable de contrats, qui entend conserver l’identité généraliste de l’établissement tout en donnant davantage de place aux éditeurs indépendants, à la jeunesse et aux rencontres.

25/08/2026, 18:15

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La bande dessinée face à la précarité de ses auteurs

Comment construire un avenir plus viable pour les auteurs et autrices de bande dessinée ? La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image consacrera ses Rencontres internationales 2026 à cette question, le 12 novembre à Angoulême, en partenariat avec les États Généraux de la Bande Dessinée (EGBD).

25/08/2026, 16:59

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Pass Culture : 50 € supplémentaires pour un quotient familial inférieur à 700 €

Depuis le mois de février 2025, le crédit accordé aux bénéficiaires du pass Culture s'élève à 150 €, une somme bien moindre par rapport aux 300 € proposés lors de sa généralisation, en 2021. Le ministère de la Culture avait toutefois prévu des situations dans lesquelles une bonification de 50 € s'y ajouterait pour les jeunes âgés de 18 ans, dont un seuil du quotient familial du foyer.

25/08/2026, 11:02

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À 80 ans, Neptun Verlag met le cap sur le polar

Fondés tous deux en 1946, Neptun Verlag et Origo Verlag célèbrent leurs 80 ans. Deux éditeurs suisses désormais installés à la même adresse, à Berne, sous la bannière de wissenverbindet GmbH, mais avec des lignes qui regardent dans des directions bien différentes : fiction, jeunesse et livres illustrés pour Neptun ; spiritualité et philosophies orientales pour Origo. Huit décennies d’édition, et quelques changements de cap.

25/08/2026, 11:00

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Paul Petit devient délégué général à la langue française et aux langues de France par intérim

Nommé consul général de France à Naples, Paul de Sinety n'est plus délégué général à la langue française et aux langues de France. La ministre de la Culture, par un arrêté en date du 13 août dernier, a par conséquent nommé Paul Petit à ce poste, pour assumer la fonction par intérim.

25/08/2026, 10:00

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Médiathèques : Perpignan, Les Herbiers… Les autres ouvertures de la rentrée 2026

Après notre premier tour de France des médiathèques à suivre à la rentrée 2026, des lecteurs nous ont signalé d'autres équipements sur le point d'ouvrir leurs portes. De Perpignan aux Herbiers, en passant par Val-de-Moder et Bidache, septembre et début octobre apporteront encore plusieurs nouvelles bibliothèques. Avec, selon les territoires, reconversion d'un ancien cinéma, implantation dans un quartier prioritaire, changement d'échelle ou débats sur les moyens humains.

24/08/2026, 17:45

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Noël Godin est mort : 1000 pages de subversion et quelques tartes à la crème

Écrivain, critique de cinéma, anarchiste joyeux et « entarteur » professionnel, Noël Godin est mort dimanche 23 août, à l'âge de 80 ans. Sous le nom de Georges Le Gloupier, le Belge avait transformé la tarte à la crème en arme de dérision contre les puissants et les « pompeux cornichons ». Derrière ces attentats pâtissiers se cachait pourtant un lecteur insatiable et l'auteur d'une œuvre résolument littéraire, dominée par son imposante Anthologie de la subversion carabinée, justement revenue en librairie au printemps chez Noir sur Blanc.

24/08/2026, 17:10

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Cinq peintures monumentales s'enracinent à la BnF

Crépuscule, une œuvre monumentale en cinq peintures d'Astrid de La Forest, s'installe sur le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France. Elle investit la salle de lecture commune aux départements des Estampes et de la photographie et des Cartes et plans, ouvrant l'horizon au-delà de ses murs.

24/08/2026, 15:43

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Au Québec, un programme de valorisation du français diversifie ses publics

Dans quelques mois, le programme « Parlez-moi d’une langue » fêtera sa trentième année d'existence. Porté par l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), il fait intervenir, chaque année, des artistes et des experts dans les établissements d'enseignement, pour des conférences et rencontres. Une subvention de 900.000 $, répartie sur la période 2026-2029, permettra d'élargir le nombre de bénéficiaires.

24/08/2026, 12:19

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Philippe Bouvard est mort : 69 livres pour avoir toujours le dernier mot

Mort ce lundi 24 août 2026 à l'âge de 96 ans, Philippe Bouvard restera pour beaucoup une voix : celle des Grosses Têtes, de RTL, d'un certain âge d'or de la radio française pour certains, d'une époque heureusement révolue pour d'autres. Mais derrière le micro se trouvait aussi un homme qui n'a pratiquement jamais cessé d'écrire. Près de 70 livres, des carnets aux aphorismes, des portraits aux mémoires, où l'on retrouve une même obsession : observer les autres, se moquer de soi et, à mesure que les années passent, apprivoiser sa propre disparition.

24/08/2026, 11:47

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L'ex-directeur du FBI a-t-il écrit un livre pour menacer de mort Donald Trump ?

De l'autre côté de l'Atlantique, l'actualité politico-judiciaire ne manque définitivement pas d'imagination. Visé par l'administration Trump, qui l'a limogé de son poste de directeur du FBI en 2017, James Comey est aujourd'hui accusé d'avoir menacé de mort le président américain, en postant une photographie cryptique sur le réseau social Instagram. Le ministère de la Justice assure à présent que son livre FDR Drive, paru en juin 2025 chez Head of Zeus et inédit en français, développe le même projet d'assassinat de Donald Trump.

24/08/2026, 11:13

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Une nouvelle génération d’éco-poètes émerge, issus des diasporas

Parue chez Faber en mai 2025, Nature Matters n’a pas fait surgir de nulle part des « éco-poètes » issus des diasporas africaines, asiatiques et caribéennes. Elle a surtout rassemblé des écritures que les circuits littéraires britanniques n’identifiaient pas nécessairement comme poésie de la nature. Un an plus tard, le volume circule dans les universités et certains établissements scolaires : l’objet éditorial devient, presque à vue d’œil, un corpus.

24/08/2026, 11:08

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Royaume-Uni : le livre imprimé franchit déjà le milliard de livres sterling

Au 15 août, le marché britannique du livre imprimé avait déjà généré 1,003 milliard £ dans le périmètre NielsenIQ BookScan, en hausse de 2,3 % sur un an. Jamais ce seuil n’avait été atteint aussi tôt dans les séries comparables. La fiction mène la hausse et place 2026 sur une trajectoire susceptible de dépasser le record de 2023. Avec une nuance : le nombre d’exemplaires vendus, lui, recule encore légèrement.

24/08/2026, 11:06

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À Sharjah, la cité de l’édition accueille 1000 entreprises d’IA

Créée pour faire de Sharjah un carrefour international de l’édition, la Sharjah Publishing City accueille désormais plus de 1000 entreprises liées à l’intelligence artificielle. Elles rejoignent une zone franche qui revendique plus de 20.000 sociétés venues de 173 pays. Le livre reste dans les murs ; simplement, il n’y est plus seul maître des lieux.

24/08/2026, 11:03

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HarperCollins recrute chez Amazon celui qui gérait les relations avec les Big Five

Scott Sanders connaissait déjà les grands éditeurs américains, mais depuis l’autre côté de la table. Chez Amazon, il dirigeait l’équipe chargée des partenariats stratégiques avec les Big Five et plus d’une vingtaine d’autres maisons nord-américaines. Le 8 septembre, il changera de camp : HarperCollins lui confiera ses ventes en ligne et numériques aux États-Unis.

24/08/2026, 09:44

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Jean-Louis Brunaux, l’archéologue qui a renouvelé notre vision des Gaulois, est mort

Archéologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste majeur des Gaulois, Jean-Louis Brunaux est mort le 18 août 2026 à Noyon, dans l’Oise, à l’âge de 72 ans. Des fouilles de Gournay-sur-Aronde et Ribemont-sur-Ancre à ses ouvrages sur les druides, Alésia et Vercingétorix, il aura consacré un demi-siècle à débarrasser la civilisation gauloise des mythes qui l’ont longtemps recouverte.

22/08/2026, 18:18

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Censurée sous la dictature du Brésil, Cassandra Rios revient en librairie

Best-seller avant d’être bannie des rayons, Cassandra Rios retrouve les librairies brésiliennes. Relicário entreprend de rééditer l’œuvre de celle qui plaça très tôt le désir lesbien au centre de ses romans. Deux titres ouvriront ce retour au catalogue, accompagnés d’un appareil critique destiné à relire une trajectoire longtemps maintenue aux marges de l’histoire littéraire du pays.

22/08/2026, 14:45

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Aux États-Unis, les éditeurs raccourcissent les romans jeunesse pour reconquérir les 9-12 ans

Comment ramener vers le roman des enfants qui lisent moins pour le plaisir et hésitent devant plusieurs centaines de pages de texte continu ? Aux États-Unis, des éditeurs testent une réponse très concrète : réduire la pagination, introduire davantage d’illustrations, aérer la composition et rapprocher les sorties d’une même série. Le middle grade, ce segment qui couvre approximativement les 8-12 ans, revoit jusqu’à la forme de ses livres.

22/08/2026, 11:26

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Au Japon, 200 librairies se partagent les indices d’un meurtre

Rien à signaler à la caisse, mais un meurtre vient d’être commis entre les rayonnages. Du moins dans la fiction. Jusqu’au 13 septembre, quelque 200 librairies japonaises Miraiya Shoten et enseignes affiliées transforment leurs magasins en terrain d’enquête : les visiteurs disposent de 30 à 45 minutes pour retrouver l’ultime message d’un détective assassiné et identifier son meurtrier. Avec les livres pour indices, évidemment.

22/08/2026, 10:23

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Des punaises de lit contraignent une bibliothèque d’Aix-en-Provence à fermer

La bibliothèque de la Halle aux Grains, en plein centre d’Aix-en-Provence, a fermé ses portes après la détection de punaises de lit sur une partie de son mobilier. La Ville a engagé un traitement et n’envisage une réouverture qu’après de nouveaux contrôles, potentiellement d’ici une quinzaine de jours.

21/08/2026, 17:44

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Bordeaux et La Réole : La Nuit des Rois en redressement judiciaire

Exclusif — Le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé le placement en redressement judiciaire de la bouquinerie La Nuit des Rois, créée en 1999 par Laurent Desrois. Présente à Bordeaux depuis deux décennies et installée rue des Ayres dès 2013, l'enseigne s'était déclinée à La Réole, à 1h de Bordeaux, avec deux espaces commerciaux, dont l'un présentait un espace salon de thé.

21/08/2026, 11:04

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Pour les créanciers de Humanoids, l'espoir d'un recouvrement s'éteint

Exclusif —Au mois d'octobre 2025, le groupe américain Humanoids, dont la maison d'édition Les Humanoïdes associés est alors un « bureau français », se déclare en faillite. S'ouvre alors l'équivalent d'une procédure de liquidation judiciaire pour la structure, écrasée par des dettes colossales, d'un montant total de 23 millions $. La justice américaine vient de clore la procédure, laissant de nombreux créanciers bredouilles et au moins autant de questions en suspens.

21/08/2026, 09:28

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Québec : le 12 août, les ventes de fiction multipliées par 14,5

Douze ans après son lancement, « Le 12 août, j’achète un livre québécois ! » continue de faire dérailler les courbes habituelles. En 2026, les ventes de fiction québécoise observées par Gaspard dans les librairies indépendantes ont atteint 14,5 fois le niveau d’un mercredi de référence. Littérature, jeunesse et BD s’envolent, tandis que l’effet profite aussi au fonds éditorial — et, plus discrètement, aux ouvrages étrangers.

21/08/2026, 08:30

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