Les libraires indépendants d’Amérique latine réclament un prix unique du livre

Pour un lecteur français, le principe est familier : il se rapproche de celui de la loi Lang. L'idée : faire en sorte qu’un même titre ne puisse pas être massivement bradé par un distributeur disposant d’une puissance financière supérieure à celle d’une librairie indépendante.

Un même prix pour un même livre

Dans un système de prix unique, ce n’est pas l’État qui détermine combien coûte un ouvrage. L’éditeur ou l’importateur fixe son prix public, puis les différents détaillants doivent le respecter, selon les marges et exceptions prévues par chaque législation.



La loi Lang impose aux détaillants de vendre les livres neufs entre 95 % et 100 % du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur : le rabais ordinaire est donc limité à 5 %. Le ministère de la Culture lui attribue trois objectifs : garantir une certaine égalité devant le prix du livre, maintenir un réseau dense de points de vente et soutenir le pluralisme éditorial.

Les libraires latino-américains défendent une logique comparable. Selon eux, sans encadrement, les grandes chaînes, plateformes ou groupes disposant d’une forte capacité financière peuvent consentir des rabais impossibles à suivre pour les commerces plus petits, notamment sur les meilleures ventes.



Le problème ne concernerait alors pas seulement les libraires : les titres les plus rapidement vendus deviennent des produits d’appel, tandis que les ouvrages qui ont besoin de plusieurs mois pour rencontrer leur public risquent de perdre de la place dans les rayons.

Huit organisations de sept pays

La déclaration rassemble des organisations de libraires du Mexique, d’Argentine, du Chili, du Pérou, d’Équateur, du Brésil et d’Uruguay :



Red de Librerías Independientes (RELI), au Mexique

Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA), en Argentine

Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI), en Argentine

Asociación Gremial de Librerías Interdependientes de Chile (LINC), au Chili

Asociación Peruana de Librerías Independientes (APLI), au Pérou

Asociación de Librerías Independientes de Ecuador (ALIEC), en Équateur

Associação Nacional de Livrarias (ANL), au Brésil

Sociedad Uruguaya de Librerías Independientes, en Uruguay



Leur argument est autant culturel qu’économique. Une librairie ne sert pas seulement à effectuer une transaction : elle permet de feuilleter, demander conseil et rencontrer des ouvrages qui n’auraient pas nécessairement émergé dans les recommandations des grandes plateformes. Le texte relie ainsi directement prix unique, bibliodiversité et maintien d’un réseau de librairies de proximité.

Des contextes différents

Les sept pays concernés ne partent pas du même point. L’Argentine possède déjà l’un des dispositifs les plus établis de la région. Sa loi 25.542, adoptée en 2001 et entrée en vigueur en 2002, oblige l’éditeur, l’importateur ou le représentant à déterminer un prix uniforme de vente au public. Des exceptions existent notamment pour certaines manifestations consacrées au livre, les bibliothèques ou les ouvrages soldés et anciens.



Le sujet vient justement de provoquer une nouvelle confrontation politique. Le gouvernement de Javier Milei envisageait encore cet été de supprimer ce régime afin de permettre aux détaillants et plateformes de déterminer librement leurs rabais. Après la mobilisation du secteur, l’exécutif a finalement abandonné la réforme : le projet ne doit pas être transmis au Parlement. La déclaration latino-américaine intervient ainsi quelques jours seulement après cet épisode. Parmi ses signataires figurent d’ailleurs deux organisations argentines, la FALPA et la CALI.



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Au Mexique, la loi de 2008 oblige les éditeurs et importateurs à fixer librement un prix public que les vendeurs doivent respecter. Une réforme de 2023 a renforcé le dispositif : le prix unique s’applique désormais pendant 36 mois à compter de l’impression, de la réimpression ou de l’importation du livre. La version numérique équivalente est également concernée pendant cette période.



La question mexicaine porte donc moins sur l’existence du principe que sur son respect effectif. La Red de Librerías Independientes, signataire de l’appel régional, rappelait encore au printemps 2026 que le prix unique ne pouvait résoudre à lui seul les difficultés du secteur, mais qu’il constituait à ses yeux une protection contre certaines pratiques commerciales impossibles à soutenir pour les petites librairies.



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Au Brésil et en Uruguay, les textes avancent

Ailleurs, le dispositif reste à construire. Au Brésil, le débat dure depuis plus de dix ans autour du PLS 49/2015, souvent désigné comme la « Lei Cortez » ou loi du prix de couverture. Le projet brésilien est toujours en cours d’examen au Sénat. Dans sa version adoptée en commission, il prévoit qu’un livre nouveau soit vendu pendant sa première année avec un rabais maximal de 10 % par rapport au prix déterminé par l’éditeur.



Le texte a été inscrit à l’ordre du jour du Sénat en 2026, mais n’a pas encore achevé son parcours parlementaire. L’Associação Nacional de Livrarias, qui soutient cette réglementation depuis plusieurs années, fait partie des signataires de la déclaration.



Le mouvement est également très concret en Uruguay. La Cámara Uruguaya del Libro mène actuellement une campagne en faveur d’un prix unique et a présenté son initiative uruguayenne devant la commission de l’Éducation et de la Culture du Sénat en juillet 2026. Les parlementaires ont alors accepté de travailler à l’élaboration d’un projet de loi.

Le Chili et le Pérou ne disposent pas aujourd’hui d’un prix unique comparable au modèle français. Au Chili, la loi sur le livre de 1993 organise surtout le soutien à la création, à l’édition et à la lecture, sans encadrer le prix de vente ; au Pérou, la loi de 2023 privilégie les aides, l’exonération de TVA locale (IGV) sur les livres et les mesures de soutien à l’écosystème éditorial, sans imposer de prix fixe.

L’Équateur constitue un cas différent : sa Loi du livre prévoit bien qu’éditeurs, importateurs et distributeurs établissent un prix uniforme, indépendant du point de vente. Mais le même article autorise les offres et promotions à descendre sous ce prix affiché, sans plafond comparable aux 5 % français.

Un débat désormais régional

Le prix unique ne vise pas à rendre les livres moins chers, mais à empêcher les rabais massifs qui favoriseraient les acteurs les plus puissants. La concurrence se déplace alors vers le conseil, le fonds ou les services. Les modalités varient selon les pays : 5 % de remise en France, 10 % pendant un an dans le projet brésilien, trois ans de protection au Mexique.



L’appel des libraires ne surgit pas isolément. Fin juillet 2026, le Centre régional pour la promotion du livre en Amérique latine et dans les Caraïbes (Cerlalc) a installé une table de coopération réunissant une quinzaine de pays pour travailler sur les politiques publiques du secteur éditorial. Parmi les sujets identifiés dans les travaux du Cerlalc figurait précisément la réglementation du prix fixe afin de protéger les réseaux de librairies indépendantes.



La déclaration des huit organisations donne désormais à ce débat une dimension directement professionnelle et transnationale. Les signataires ne demandent pas seulement de nouvelles lois : là où le prix unique existe déjà, ils réclament qu’il soit effectivement contrôlé et respecté.



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Par Hocine Bouhadjera

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