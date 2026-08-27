Le film Naruto avance enfin : casting mondial et Charles Melton en Kakashi

Le studio américain de cinéma et de télévision Lionsgate, notamment derrière les franchises Hunger Games, John Wick et Saw, indique désormais être en pleine préproduction.

L’équipe 7 est au cœur du début de Naruto : Naruto, Sasuke et Sakura y sont placés sous l’autorité de Kakashi. Destin Daniel Cretton a lancé un casting international pour trouver leurs interprètes, avec le soutien affiché de Masashi Kishimoto, l'auteur du manga culte.

Aucun synopsis, calendrier de tournage ni date de sortie n’ont encore été annoncés, mais une chose est désormais certaine : Lionsgate est passé du développement à la constitution de sa distribution.

Charles Melton sous le masque de Kakashi ?

Le premier acteur susceptible de rejoindre cette équipe serait Charles Melton. Le 20 août, The Hollywood Reporter a révélé que le comédien était en négociations finales pour interpréter Kakashi Hatake. Son engagement n’est donc pas encore officiellement bouclé.

Révélé au grand public par Riverdale, Charles Melton s’est surtout imposé ces dernières années dans un registre dramatique avec May December de Todd Haynes et la série Beef. S’il signe, il deviendra le premier membre connu de la distribution du film.

Kakashi est le jônin chargé de Naruto, Sasuke et Sakura, leur premier véritable mentor et l’un des personnages les plus populaires de la série. Son Sharingan lui permet notamment de reproduire les techniques de ses adversaires, d’où son surnom de « ninja copieur ».

11 ans pour arriver au casting

Le projet vient de loin : Lionsgate travaille sur un film Naruto depuis 2015. Le studio avait alors acquis les droits d’adaptation et Michael Gracey, futur réalisateur de The Greatest Showman, était envisagé pour prendre les commandes. Avi Arad était déjà attaché à la production. Le projet s’est ensuite fait particulièrement discret pendant plusieurs années.



Le véritable redémarrage intervient en février 2024. Lionsgate annonce alors avoir confié l’écriture et la réalisation à Destin Daniel Cretton, réalisateur de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. Avi Arad, Ari Arad et Emmy Yu produisent pour Arad Productions, avec Jeremy Latcham. Daniel Cretton produit également avec Jeyun Munford au sein de Hisako.



Après avoir rencontré Cretton à Tokyo, le mangaka Masashi Kishimoto avait publiquement approuvé son choix, expliquant avoir été convaincu par sa capacité à associer action et drame humain. Daniel Cretton disait de son côté vouloir travailler avec lui pour porter Naruto au cinéma.

72 volumes et plus de 250 millions d’exemplaires

Masashi Kishimoto commence Naruto en 1999 dans le Weekly Shonen Jump de Shueisha. Le manga s’achève au Japon en 2014 après 700 chapitres. La série principale compte 72 volumes et dépasse les 250 millions d’exemplaires imprimés dans le monde.



Son point de départ est devenu l’un des plus connus du manga contemporain. Naruto Uzumaki grandit isolé dans le village de Konoha, dont les habitants le rejettent parce qu’il porte en lui Kyûbi, le démon-renard à neuf queues. Il poursuit pourtant un objectif : devenir Hokage, chef du village, et obtenir enfin la reconnaissance de ceux qui l’entourent.

À cette histoire initiatique s’ajoutent progressivement les rivalités entre villages ninjas, la destruction des clans, les guerres, la transmission entre générations et, surtout, la relation entre Naruto et Sasuke. C’est ce matériau particulièrement dense que Cretton devra réduire à l’échelle d’un long-métrage.



Le film s’attaque aussi à une œuvre qui a déjà largement dépassé le papier. L’adaptation animée commence au Japon en 2002, suivie de Naruto Shippuden, tandis que films d’animation, jeux vidéo, romans, spectacles et séries dérivées ont entretenu l’univers bien après la dernière page du manga.

En France, Naruto est un cas à part

En France, le premier tome de Naruto paraît chez Kana le 9 mars 2002. La publication française se poursuit pendant près de quinze ans jusqu’au tome 72, sorti le 4 novembre 2016.



Et l’arrêt de la série n’a pas arrêté les ventes. En avril 2024, Kana annonçait avoir dépassé 30 millions d’exemplaires vendus en français. L’éditeur relevait alors une singularité remarquable : Naruto avait occupé la première place du manga en France pendant une dizaine d’années alors qu’il n’avait jamais dominé de la même manière le marché japonais. Le tome 1 se classait encore deuxième du marché manga français et les volumes 2 et 3 figuraient dans le top 5.



Deux ans plus tard, le compteur a encore progressé. En avril 2026, Le Monde faisait état de plus de 35 millions d’exemplaires vendus, tous tomes et éditions francophones confondus. Lorsque l’anime arrive sur Game One, le 2 janvier 2006, le manga est déjà solidement installé en librairie. Naruto Shippuden suivra quelques années plus tard.

Konoha a désormais une adresse en Provence

Kana a aussi prolongé la vie éditoriale de la série. Pour ses vingt ans en France, l’éditeur a lancé en mai 2022 l’édition Hokage, une version grand format conçue spécialement pour le marché francophone. Elle s’est achevée en juin 2025 avec un 36e volume, tandis que l’édition originale reste disponible en 72 tomes.

L’univers se poursuit ensuite avec Boruto: Naruto Next Generations, centré sur Boruto Uzumaki, le fils de Naruto. La série compte 20 tomes en France chez Kana. Elle est prolongée par Boruto – Two Blue Vortex, qui reprend l’histoire après une ellipse de trois ans, avec un Boruto désormais considéré comme un traître et contraint de fuir Konoha. Cette deuxième partie est écrite par Masashi Kishimoto et dessinée par Mikio Ikemoto.

Le duo était d’ailleurs venus à Paris en août 2024, lors d’une rencontre au Grand Rex qui avait réuni plusieurs milliers de personnes.

Depuis avril 2026, Naruto dispose aussi d’une zone dédiée au Parc Spirou Provence, à Monteux. Sur 1,5 hectare, NARUTO – Konoha Land reconstitue une partie du village de Konoha, avec le monument des Hokage, Ichiraku Ramen, des statues et plusieurs attractions. Le projet a été développé avec les ayants droit japonais, notamment Shueisha, Studio Pierrot et TV Tokyo.

Pendant ce temps, le Japon prépare un Naruto sans paroles

La renaissance de Naruto ne se joue d’ailleurs pas seulement à Hollywood. Au Japon, une adaptation très différente doit voir le jour en 2027.



De février à juin, le théâtre Minamiza de Kyoto accueillera un vaste Ninja Show NARUTO. La production sera entièrement non verbale : l’histoire reposera sur l’action, les mouvements et le jeu corporel plutôt que sur les dialogues. Le spectacle est présenté par la franchise comme sa plus importante production théâtrale à ce jour.



Go Ueki en assurera la mise en scène, Shinjiro Kameda la conception et Neil Dorward interviendra comme consultant créatif international.



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Par Hocine Bouhadjera

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