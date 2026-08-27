Prix de la Vocation 2026 : les 11 jeunes écrivains en lice

La Fondation elle-même remonte à 1959-1960 : Marcel Bleustein-Blanchet, fondateur de Publicis, l’avait créée pour soutenir de jeunes talents au moment où leur vocation risquait de buter sur des obstacles matériels.

Au Prix Littéraire, s'est ajouté le Prix de la Poésie en 1984. Doté de 10.000 €, le premier récompense un premier roman ou un recueil de nouvelles d’un jeune écrivain d’expression française, publié dans l’année.

La sélection 2026 réunit 11 ouvrages :



Juliette Adam, L’art perdu du secret (Phébus)

Lucie Bérard, Décolorer sa fille (Les Intranquilles)

Pascal Boroto, Le nom de ma mère (JC Lattès)

Sophie Boutière-Damahi, La part des vivants (Le Bruit du monde)

Soundouss Chraïbi, Le soleil se lève deux fois (L’Arbalète/Gallimard)

Théodore Desprez, Big bang, mon amour (Julliard)

Victor Dumiot, Lola va mourir (Calmann-Lévy)

Christopher Laquieze, La rosa perdida (JC Lattès / La Grenade)

Maxim Schwartz, Le dernier présage de Victoria Woodhull (Philippe Rey)

Esther Teillard, Fuck Circus (Grasset)

Lou Van Nijen, Le lit au roi (La Veilleuse)

Un prix conçu comme un coup de pouce

Le jury réunit cette année les écrivaines et écrivains Kaouther Adimi, Jean-Luc Barré, Maria Larrea, Christophe Ono-dit-Biot et Erik Orsenna, ainsi qu’Alain Germain, metteur en scène, plasticien et écrivain, et Philippe Taquet, professeur émérite de paléontologie au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris.

Ce positionnement explique aussi une partie du prestige acquis par la récompense. Bien avant qu’ils ne deviennent des figures installées de la littérature française, Emmanuel Carrère avait été distingué en 1985 pour Bravoure, Jean-Philippe Toussaint en 1986 pour La Salle de bain et Amélie Nothomb en 1993 pour Hygiène de l’assassin. Plus récemment, le palmarès a compté François-Henri Désérable, Miguel Bonnefoy, Line Papin, Victor Jestin, Clara Ysé ou encore Alice Renard.



Les 11 sélectionnés tenteront de succéder à Steve Aganze, lauréat 2025 pour Bahari-Bora (Récamier). Jordi Gallizia avait pour sa part obtenu le Prix de Poésie de la Vocation pour Brasucade (Éditions Cheyne).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix de la Vocation 2026

Par Hocine Bouhadjera

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