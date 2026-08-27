Livre sur les quais 2026 : se renouveler sans rompre le fil

À Morges, l’édition 2026 du Livre sur les quais avance avec une question en travers de sa programmation : comment bouger sans se défaire ? Après dix-sept éditions, le renouvellement n’est plus un effet d’annonce, mais un travail d’équilibriste.

Quand lire devient collectif

Adélaïde Fabre, directrice artistique, le résume sans grandiloquence : « On aime bien rester sur les acquis qui marchent, mais on aime bien aussi inventer des choses. » L’enjeu est double : consolider ce qui rassemble déjà, tout en allant chercher d’autres lectrices et lecteurs, avec davantage de diversité dans les manières d’entrer en littérature.

Cette volonté se lit d’abord dans l’espace. Une Scène du Lac doit donner aux rencontres et aux lectures un point plus central sur les quais ; une librairie suspendue reprend le principe du café suspendu pour permettre d’offrir un livre.

Mais le déplacement le plus visible concerne peut-être les usages. Avec Martin Boujol, une croisière accueillera une lecture silencieuse : chacun vient avec son ouvrage, pose son téléphone, s’installe sur le pont et lit parmi les autres.

À quelques encablures de cette tranquillité, la « Battle des classiques » fera défendre un texte à François-Henri Désérable et Sonia Zoran, avant le vote du public. Deux gestes presque opposés — se taire ensemble, argumenter ensemble — pour rappeler que lire peut aussi être une pratique collective.

Faire dialoguer les formes artistiques

Le festival cherche surtout à sortir le livre de la seule conversation frontale. Matthieu Ruf parlera de Le héron et son double (Presses Inverses) avant un atelier de danse-improvisation. Adélaïde Fabre y voit un passage possible entre « l’écriture du corps, l’écriture des mots ».

Ailleurs, lectures musicales, performances, rencontres plurilingues ou croisements entre disciplines doivent faire entendre autrement les textes. « Je pense qu’on est dans l’hybridation », dit-elle. Le format classique de la discussion ne disparaît pas — il demeure nécessaire —, mais il ne suffit plus à lui seul : « Le public a besoin […] d’autres formats. »

Cette ouverture ne signifie pourtant pas que le festival renonce à son ossature. Adélaïde Fabre tient à ce qu’elle appelle son « ADN » : des auteurs au cœur de l’actualité de la rentrée, le retour des croisières littéraires, les dédicaces où l’échange devient plus intime, et la place accordée à la traduction.

À mesure que la programmation internationale s’affirme, rappelle-t-elle, les traductrices et traducteurs deviennent des passeurs indispensables. La présence de Delphine de Vigan comme présidente et de Noir sur Blanc comme maison invitée s’inscrit dans ce mouvement, tandis que le thème « Se raconter des histoires » relie, dans son propos, les récits intimes à la grande Histoire.

Prolonger le festival toute l’année

Même tension du côté du numérique. Certaines rencontres seront filmées et retransmises : la décision est née, explique-t-elle, de salles devenues trop petites lors de l’édition précédente. Il ne s’agit pas de substituer l’écran à la présence, mais d’élargir l’accès, puis de laisser les échanges vivre sur YouTube.

Derrière cette mesure pratique apparaît une ambition plus vaste : faire exister le Livre sur les quais au-delà de son temps fort. Adélaïde Fabre juge désormais « indispensable qu’il existe au-delà des trois jours du festival », grâce à des médiations et à des projets suivis dans l’année.

Le projet intergénérationnel en donne une première forme : des gymnasiens ont recueilli les récits de vie de résidents d’un EMS, avant de les mettre en mots. Le dispositif doit aboutir à une lecture commune — et dessine, surtout, un fil entre les âges. Dans un contexte où le festival veut ramener les plus jeunes vers les livres, la directrice artistique formule l’enjeu avec gravité : « Les jeunes lecteurs d’aujourd’hui sont futurs grands lecteurs de demain et passeurs de demain. »

Pour la suite, elle voudrait accentuer l’ouverture internationale, développer la médiation avec les classes et les universités, et multiplier les ponts avec d’autres festivals ou d’autres arts. Mais à la question de ce qui ne devrait surtout pas changer, la réponse tombe vite : l’esprit. Celui d’un rendez-vous situé dans un entre-deux, après l’été et avant l’enchaînement de la rentrée, au bord du lac et face aux montagnes.

Un lieu de retrouvailles où subsiste, dit-elle, « le moment de tous les possibles encore pour les auteurs et pour les livres ». À force de nouveaux formats, c’est peut-être cela que Morges cherche moins à moderniser qu’à préserver : une proximité, une joie fragile, et le goût de transmettre.

Crédits photo : Adélaïde Fabre (Yves Leresche)

Par Inès Lefoulon

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